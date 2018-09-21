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Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
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 Украина получит Томос и автокефалию в ближайшие месяцы, и это укрепит ее позиции в противостоянии России, - Климкин

В России этот вопрос вызывает истерику, считает глава МИД.

Томос на автокефалию украинской православной церкви Вселенский патриарх предоставит уже в ближайшие месяцы. Такое мнение во время эфира на "Радио НВ" высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГОРДОН.

Получение Украинской поместной православной церковью томоса об автокефалии может усилить позиции Украины в противостоянии России, заявил дипломат.

"Я считаю, что чем быстрее будет томос, без привязки к выборам, тем проще будет пройти сопротивление России на сегодня. В России этот вопрос вызывает что-то наподобие истерики – им занимаются все, включая "полную русскую вертикаль", – сказал глава украинского МИД.

Министр подчеркнул, что предоставление томоса поставит Украину, Вселенского патриарха и Украинскую православную церковь в более сильную позицию.

"Я считаю, и если хотите это не совсем духовное высказывание, а политические, но предоставление томоса в ближайшие месяцы ставит нас и церковь в очень сильную позицию", – добавил Климкин.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3087501
 
   
 Топ комментарии
 
З Божою поміччю отримаємо
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да наплевать!у нас светское государство идиоты!
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Я бы на месте Пороха себя этим не утешал, добрый человек.
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Слава Украине! Героям слава! Порошенку спасибо!
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Слава Украине! Героям слава! Порошенку спасибо!
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)) с вероятностью 0,96 - наш мир, виртуальная игра бегущая на виртуальной машине. но Програмер играет на нашей стороне, хотя и ничем не может помочь ))
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да наплевать!у нас светское государство идиоты!
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Вам наплевать на ПОЛИТИЧЕСКОЕ антиукраинское влияние рассеи через церковь МП на светское государство?
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Порошенко это ничем не поможет на выборах. 70 % населения Украины получили от Порошенко неподьёмные цены на услуги ЖКХ.
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Вони не підуть на вибори. А ті 30% підуть всі і Порох легко переможе.
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Я бы на месте Пороха себя этим не утешал, добрый человек.
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Украина уступает России место в рейтинге по уровню качества жизни, который составили аналитики Программы развития ООН. Об этом передает Deutsche Welle.

Так, Украина оказалась на 88-месте в мировом рейтинге из 189 стран мира. В то время как Россию поместили на 49 место, а соседнюю Беларусь на 53 место. Высшее место из бывших стран СССР заняла Эстония - 30..
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Аналитики полные кретины. В Украине мало кто живет на одну зарплату или пенсию. Другое дело, что сейчас на денежки украинцев хочет наложить лапу Хуйло, при самой активной помощи Порошенко.
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Аллилуйя!

... ровно в полночь ...в миде что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку: «Аллилуйя!!» это ударил знаменитый Шокохряковский джаз. Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда.

- Томос! завизжал министр...
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Верещання з приводу Томосу з Маскви, з Бальшой Садовай, а саме там знаходиться приміщення з намальованимим на стелі кіньми, це верещання щодо Томосу чутно аж в Константинополі ))))))))
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То, что говорит этот клинический идиот приносит только вред. Решение еще не принято, и такие заявления государственных чиновников дают основания кацапам кричать на весь мир о политическом , а не каноническом вопросе томоса.
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Президент Украины Петр Порошенко подал иск против британского общественного вещателя BBC. Об этом сообщает The Telegraph.

Иск касается публикации, в которой говорилось, что Порошенко якобы тайно заплатил как минимум около 400 тысяч долларов за встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Адвокаты президента утверждают, что эта информация не соответствует действительности и ставит под удар его личное достоинство.
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Подать иск это еще не значит его выиграть. Что то на Рустави 2,это гибридное убожество даже в суд не подало.
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а понты поколотить? а рыгоботам в методичку очередную пэремогу нарисовать? ну если не перемогу, то хотя бы непримиримую борьбу за честность и порядочность во всем мире...
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Падать іск і в тот жи дєнь єво виіграть - це тільки у вас в басманному суді можливо )))
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у нас? ну звичайно, у мене у бассманному суді все куплено, я туди заношу регулярно, так що фсьо пучком
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Суть образи полягає в тому, що його принизили, умовно обізвавши жебраком, адже він заплатив в 2 рази більше.
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Хоч би не лопнув від жиру і самозакоханності!Чікаво віра в бога прийшла до наших вождів окремо до кожного чи поступила команда від "богоподібного гаранта"!Дуже вже одночасно....раніше говорили "одобрямс"!Чи ще живуть минулим,чи пішли по другому колу!!
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знаем-знаем - вы тогда макшане уже проквакали о своём величии...!)))
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А ти тут яким боком? У тебе під носом паспорти інших держав видають, а воно з теми зіскакує.
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після отримання Томосу, логічним буде закріплення на законодавчому рівні того що Україна є правонаступницею Київської Русі і переіменовується в РУСь УКРАЇНА
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"В России этот вопрос вызывает истерику, считает глава МИД."

Истерика, это не то то слово, которым можно описать происходящее по поводу получения Украинской Церквой, независимости от мокшанского сатаната.

Судя по реакции мокшанских пропагандон - каналов, к описанию происходящего ближе всего слово БЕСНОВАНИЕ.

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Отримання Україною Томосу для москальських скреп гірше ніж повернення Криму
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Це руйнування вщент фундаменту всього їхнього "русского міра" побудованого на підлості, крові і брехні.
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Саме цікаве що РПЦ ніколи не отримувала той самий Томос від Вселенського патріарха і тому вони є само-названою церквою.
Вселенський патріарх Димитрій у 1991 році у листі до патріарха Московського нагадав,що
територію Російської православної церкви є лише північно-східні єпархії Московського царства, тобто ті території, які не включали єпархій Київської митрополії (Україна, Білорусь, Литва і Польща).
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А от зате бувші президенти видавали дійсне за бажане...
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Заздрити успішним краще мовчки, не так власну убогість видно
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Мова і віра не відносяться до переліку конституційних повноважень Порошенка - Найєм.
З трьох мемів кампанії Порошенка в сферу прямих функцій президента входить тільки армія.
Народний депутат Мустафа Найєм вважає, що мова і віра не відносяться до переліку конституційних повноважень чинного президента Петра Порошенка.

З трьох мемів кампанії Порошенка в сферу прямих функцій президента входить тільки армія, написав Найєм на сторінках Нового времени.

"Ні мова, ні тим більше віра не відносяться до переліку конституційних повноважень президента. Тим часом, глава держави є гарантом Конституції, а значить, має таке ж відношення до мови і релігії, як і до охорони здоров'я, демографії, освіти, судової системи і правоохоронних органів", - зазначив нардеп.

За його словами, через чотири роки президентства в своєму останньому зверненні до парламенту глава держави не торкнувся ні проблем в економіці, ні боротьби з корупцією, ні катастрофічного відтоку населення, ні судової реформи, ні злочинності.

"Тому що це невигідно, а ті невеликі видимі успіхи, вже складно приписати тільки собі. Ну і відверто кажучи, це було не звернення президента до парламенту, а ще один тренінг в риториці, який в черговий раз цілком гідно пройшли спічрайтери глави держави, з чим їх і вітаю", - додав Найєм.

Як відомо, Порошенко заявив, що в Україні продовжує діяти російська агентура, і він підтримує ідею законопроекту про реєстрацію агентів впливу Росії.
http://ua1.com.ua/politics/mova-i-vira-ne-vidnosyatsya-do-pereliku-konstituciynih-povnovazhen-poroshenka-nayem-46837.html
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Хоть какое то утешение будет, когда получим платежки за отопление.
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НА ЕЩЁ С ГРАНИЦ НЕЧИСТЬ УБРАТЬ !!! И ВСЕ БУДЕТ ОК !!!
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Климкин каким боком к Томосу?? пусть с сиятро разберется и выдачей венг. паспортов!
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Таке враження, що томос пишеться в адміністрації президента. Та не треба забувати приказку-"не кажи гоп."
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Какой пздц
Да, безусловно, нужно гнать филиал РПЦ нах, но так же нужно что-то делать с остальными церквями, ибо это рассадник дебилизма!
Налоги, как для всех, как минимум!
Пусть работают по чекам.
Все пожертвования тоже обложить налогом.
Достали дебилизировать население и жировать при этом!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина получит Томос и автокефалию в ближайшие месяцы, и это укрепит ее позиции в противостоянии России, - Климкин
 
 
 
 
 
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