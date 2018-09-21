 Украина получит Томос и автокефалию в ближайшие месяцы, и это укрепит ее позиции в противостоянии России, - Климкин

Томос на автокефалию украинской православной церкви Вселенский патриарх предоставит уже в ближайшие месяцы. Такое мнение во время эфира на "Радио НВ" высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГОРДОН.

Получение Украинской поместной православной церковью томоса об автокефалии может усилить позиции Украины в противостоянии России, заявил дипломат.

"Я считаю, что чем быстрее будет томос, без привязки к выборам, тем проще будет пройти сопротивление России на сегодня. В России этот вопрос вызывает что-то наподобие истерики – им занимаются все, включая "полную русскую вертикаль", – сказал глава украинского МИД.

Министр подчеркнул, что предоставление томоса поставит Украину, Вселенского патриарха и Украинскую православную церковь в более сильную позицию.

"Я считаю, и если хотите это не совсем духовное высказывание, а политические, но предоставление томоса в ближайшие месяцы ставит нас и церковь в очень сильную позицию", – добавил Климкин.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.