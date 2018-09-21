 Украина получит Томос и автокефалию в ближайшие месяцы, и это укрепит ее позиции в противостоянии России, - Климкин

Томос на автокефалию украинской православной церкви Вселенский патриарх предоставит уже в ближайшие месяцы. Такое мнение во время эфира на "Радио НВ" высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГОРДОН.
Получение Украинской поместной православной церковью томоса об автокефалии может усилить позиции Украины в противостоянии России, заявил дипломат.
"Я считаю, что чем быстрее будет томос, без привязки к выборам, тем проще будет пройти сопротивление России на сегодня. В России этот вопрос вызывает что-то наподобие истерики – им занимаются все, включая "полную русскую вертикаль", – сказал глава украинского МИД.
Министр подчеркнул, что предоставление томоса поставит Украину, Вселенского патриарха и Украинскую православную церковь в более сильную позицию.
"Я считаю, и если хотите это не совсем духовное высказывание, а политические, но предоставление томоса в ближайшие месяцы ставит нас и церковь в очень сильную позицию", – добавил Климкин.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
только - по факту!
Порошенку спасибо!
Так, Украина оказалась на 88-месте в мировом рейтинге из 189 стран мира. В то время как Россию поместили на 49 место, а соседнюю Беларусь на 53 место. Высшее место из бывших стран СССР заняла Эстония - 30..
... ровно в полночь ...в миде что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку: «Аллилуйя!!» это ударил знаменитый Шокохряковский джаз. Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда.
- Томос! завизжал министр...
Иск касается публикации, в которой говорилось, что Порошенко якобы тайно заплатил как минимум около 400 тысяч долларов за встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Адвокаты президента утверждают, что эта информация не соответствует действительности и ставит под удар его личное достоинство.
Истерика, это не то то слово, которым можно описать происходящее по поводу получения Украинской Церквой, независимости от мокшанского сатаната.
Судя по реакции мокшанских пропагандон - каналов, к описанию происходящего ближе всего слово БЕСНОВАНИЕ.
Вселенський патріарх Димитрій у 1991 році у листі до патріарха Московського нагадав,що
територію Російської православної церкви є лише північно-східні єпархії Московського царства, тобто ті території, які не включали єпархій Київської митрополії (Україна, Білорусь, Литва і Польща).
В. Януковича.
З трьох мемів кампанії Порошенка в сферу прямих функцій президента входить тільки армія.
Народний депутат Мустафа Найєм вважає, що мова і віра не відносяться до переліку конституційних повноважень чинного президента Петра Порошенка.
З трьох мемів кампанії Порошенка в сферу прямих функцій президента входить тільки армія, написав Найєм на сторінках Нового времени.
"Ні мова, ні тим більше віра не відносяться до переліку конституційних повноважень президента. Тим часом, глава держави є гарантом Конституції, а значить, має таке ж відношення до мови і релігії, як і до охорони здоров'я, демографії, освіти, судової системи і правоохоронних органів", - зазначив нардеп.
За його словами, через чотири роки президентства в своєму останньому зверненні до парламенту глава держави не торкнувся ні проблем в економіці, ні боротьби з корупцією, ні катастрофічного відтоку населення, ні судової реформи, ні злочинності.
"Тому що це невигідно, а ті невеликі видимі успіхи, вже складно приписати тільки собі. Ну і відверто кажучи, це було не звернення президента до парламенту, а ще один тренінг в риториці, який в черговий раз цілком гідно пройшли спічрайтери глави держави, з чим їх і вітаю", - додав Найєм.
Як відомо, Порошенко заявив, що в Україні продовжує діяти російська агентура, і він підтримує ідею законопроекту про реєстрацію агентів впливу Росії.
http://ua1.com.ua/politics/mova-i-vira-ne-vidnosyatsya-do-pereliku-konstituciynih-povnovazhen-poroshenka-nayem-46837.html
Да, безусловно, нужно гнать филиал РПЦ нах, но так же нужно что-то делать с остальными церквями, ибо это рассадник дебилизма!
Налоги, как для всех, как минимум!
Пусть работают по чекам.
Все пожертвования тоже обложить налогом.
Достали дебилизировать население и жировать при этом!