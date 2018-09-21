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 Сотрудник военкомата задержан на Ривненщине на взятке 5,5 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

20 сентября на взятке задержан начальник отделения связи и информации Ривненского объединенного городского военного комиссариата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Сотрудник военкомата задержан на Ривненщине на взятке 5,5 тыс. грн, - военная прокуратура 01

Средства в размере 5 500 грн вымогались за содействие в решении вопроса по призыву гражданина на военную службу по контракту в одну из воинских частей Ривненской области.

Взятка обнаружена и изъята во время проведения обыска служебного кабинета.

Сотрудник военкомата задержан на Ривненщине на взятке 5,5 тыс. грн, - военная прокуратура 02

Смотрите: Сотрудник военно-врачебной комиссии Ривненского военкомата уличен во взяточничестве. Изъято 15 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудник военкомата задержан на Ривненщине на взятке 5,5 тыс. грн, - военная прокуратура 03

В настоящее время решается вопрос о сообщение младшему сержанту о подозрении, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Также проверяется причастность других должностных лиц военкомата к указанному преступлению.

Также смотрите: Сотрудник военкомата задержан на Тернопольщине на взятке 1,4 тыс. долл. , - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3087500
 
 
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розенблат, брилл прокуроры и другие друзья пороха - поржали
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дожили - уже взятки дают чтобы в армию попасть...)\правда это уже не первый случай...!\
а тут нам путриоты рассказывают что все бегут из армии...)
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попасть радиотелеграфистом в рад техн батальон Ровно - почему бы не дать взятку?
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наверное ты в доле, раз знаешь на какую должность он хотел попасть...!
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ты просто уныло манипулируешь - ведь кто-то с боевым опытом уволился из части стоящей в Авдеевке, а на его место - взяточник в одну одну из воинских частей Ривненской области Источник: https://censor.net.ua/n3087500.
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да-да-да, манипулирую, взятка за то чтобы в армию попасть...
а вы путриоты не манипулируете - даже знаете за какую должность дана взятка...!)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудник военкомата задержан на Ривненщине на взятке 5,5 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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