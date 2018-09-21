 Сотрудник военкомата задержан на Ривненщине на взятке 5,5 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Средства в размере 5 500 грн вымогались за содействие в решении вопроса по призыву гражданина на военную службу по контракту в одну из воинских частей Ривненской области.

Взятка обнаружена и изъята во время проведения обыска служебного кабинета.

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В настоящее время решается вопрос о сообщение младшему сержанту о подозрении, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Также проверяется причастность других должностных лиц военкомата к указанному преступлению.

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