 Эстонца осудили за шпионаж в пользу России: он проведет за решеткой 1 год и 8 месяцев

32-летний Евгений Славин, гражданин Эстонии, осужден по обвинению в антигосударственном заговоре. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Postimees.

Полиция безопасности задержала Славина 1 июля этого года, и с этого времени он находится под стражей.

Согласно обвинению, гражданин Эстонии Славин с апреля 2016 года поддерживал связь с работниками ГРУ. Славин согласился участвовать в направленной против Эстонской Республики оперативной работе ГРУ, целью которой было нанесение вреда внутренней и внешней безопасности Эстонии.

Для тайного сотрудничества он дал письменное согласие ГРУ. Информацию он передавал по телефону, через электронные письма и сообщения, а также на встречах на территории России.

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Одним из заданий Славина было сфотографировать возможное место расположения будущего аэродрома НАТО в Эстонии.

Харьюский уездный суд в ходе договорного производства приговорил Славина к году и восьми месяцам тюремного заключения.

Напомним, 17 сентября 2018 года швейцарское правительство обратилось к России с требованием прекратить шпионаж против государства или любые подобные действия на территории страны.

7 сентября 2019 года министерство обороны Франции обвинило Россию в попытке шпионажа.