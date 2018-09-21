 Эстонца осудили за шпионаж в пользу России: он проведет за решеткой 1 год и 8 месяцев

32-летний Евгений Славин, гражданин Эстонии, осужден по обвинению в антигосударственном заговоре. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Postimees.
Полиция безопасности задержала Славина 1 июля этого года, и с этого времени он находится под стражей.
Согласно обвинению, гражданин Эстонии Славин с апреля 2016 года поддерживал связь с работниками ГРУ. Славин согласился участвовать в направленной против Эстонской Республики оперативной работе ГРУ, целью которой было нанесение вреда внутренней и внешней безопасности Эстонии.
Для тайного сотрудничества он дал письменное согласие ГРУ. Информацию он передавал по телефону, через электронные письма и сообщения, а также на встречах на территории России.
Читайте на Цензор.НЕТ: Задержанный украинской контрразведкой полковник запаса, который занимался шпионажем в пользу спецслужб РФ, получил 4 года тюрьмы. ФОТО
Одним из заданий Славина было сфотографировать возможное место расположения будущего аэродрома НАТО в Эстонии.
Харьюский уездный суд в ходе договорного производства приговорил Славина к году и восьми месяцам тюремного заключения.
Напомним, 17 сентября 2018 года швейцарское правительство обратилось к России с требованием прекратить шпионаж против государства или любые подобные действия на территории страны.
7 сентября 2019 года министерство обороны Франции обвинило Россию в попытке шпионажа.
Украина не получит денег при нынешней коррумпированной власти. То есть, как минимум, до следующих президентских выборов, которые должны состояться 31 марта 2019 года…
Он вспомнит каждого. Каждый день этот звон будет стоять над Киевом. Каждый день. По количеству погибших военных в этот день, за все года.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/videos/pcb.2184022425199896/2184018811866924/?type=3&theater