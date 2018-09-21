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 ЕСПЧ признал ответственность России за смерть двух человек, призванных в "армию" Приднестровья, - правозащитники

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении прав человека в Приднестровье, обязав российские власти выплатить двум семьям компенсацию в размере 75 тыс. евро в связи с гибелью 2 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суд обязал Россию выплатить 50 тыс. евро матери Александра Стомати, военнослужащего, который насильно был призван в ряды вооруженных сил непризнанного Приднестровья и впоследствии умер при невыясненных обстоятельствах", - говорится в сообщении молдавской правозащитной организации "PROMO-LEX.

Подчеркивается также, что согласно решению европейской судебной инстанции, Россия нарушила одну из статей Европейской конвенции по правам человека - право на жизнь.

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Другой семье из Приднестровского региона, сын из которой тоже был призван в армию, а потом его нашли мертвым на берегу Днестра, ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию в размере 22 тыс. евро

Правозащитники сообщают также, что отказ от службы в рядах вооруженных сил непризнанного Приднестровья наказывается властью региона штрафом в размере 1,7 тыс. евро или тюремным заключением сроком до двух лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087498
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
а она выполнит это решение? и что такое 22 тыс за жизнь человека.
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Придністров'я це повне лайно подібне до росії.
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Мій знайомий рік назад там був і розповідав про бідність, безробіття...тобто там чорна діра.
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именно в таких резервациях идеи рюцького мира и имеют популярность... они думают, что будет всё как в СССР, но не будет товарного дефицита и прочих сов. паскудств.... в самом кацапстане уже понимают, что такого не будет... ЕСПЧ признал ответственность России за смерть двух человек, призванных в "армию" Приднестровья, - правозащитники - Цензор.НЕТ 7194
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Ребятки "висты" набирают? Всё больше и больше... Ведь "рассеянские" военнослужащие там находятся, как "миротворческий контингент", и задействовать граждан чужой страны (а жители Приднестровья именно "чужими", для них и являются), в качестве призывного контингента, они не имеют права...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕСПЧ признал ответственность России за смерть двух человек, призванных в "армию" Приднестровья, - правозащитники
 
 
 
 
 
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