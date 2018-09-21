 ЕСПЧ признал ответственность России за смерть двух человек, призванных в "армию" Приднестровья, - правозащитники

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суд обязал Россию выплатить 50 тыс. евро матери Александра Стомати, военнослужащего, который насильно был призван в ряды вооруженных сил непризнанного Приднестровья и впоследствии умер при невыясненных обстоятельствах", - говорится в сообщении молдавской правозащитной организации "PROMO-LEX.

Подчеркивается также, что согласно решению европейской судебной инстанции, Россия нарушила одну из статей Европейской конвенции по правам человека - право на жизнь.

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Другой семье из Приднестровского региона, сын из которой тоже был призван в армию, а потом его нашли мертвым на берегу Днестра, ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию в размере 22 тыс. евро

Правозащитники сообщают также, что отказ от службы в рядах вооруженных сил непризнанного Приднестровья наказывается властью региона штрафом в размере 1,7 тыс. евро или тюремным заключением сроком до двух лет.

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