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 Фигуранты "янтарного дела Розенблата и Полякова" не явились для вручения обвинительного акта, - САП

Фигуранты так называемого "янтарной дела". в котором фигурируют нардепы Максим Поляков и Борислав Розенблат не явились 20 сентября для вручения обвинительного акта,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"На повторный вызов 20.09.2018 года подозреваемые и их защитники также не явились. Часть из них в тот же день заболела гипертоническим кризом; некоторые из "больных" при этом случайно встретились в день вызова за рулем автомобиля с прокурором, а кто-то, обещая накануне появиться, не пришел и поручил жене предоставить в прокуратуру письмо с разъяснениями действующего законодательства о порядке вызова кто предпочел присутствовать в парламенте, а не появиться до или после пленарного заседания для участия в пятиминутной процессуальном действии, очевидно ожидая решения административного суда", - заявили в САП.

В ведомстве снова вызвали фигурантов дела для вручения обвинительного акта - в любой день следующей рабочей недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция НАБУ против Розенблата была признана противоправной, - Апелляционный суд Киева развалил дело депутатов Розенблата и Полякова. ДОКУМЕНТ

Напомним, 19 июня 2017 года НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Читайте также: Суд отказал Розенблату в удовлетворении иска о признании противоправными действий НАБУ по привлечению сотрудников ФБР

Нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

Максим Поляков обратился к первому заместителю Комитета по вопросам регламента и организации деятельности Верховной Рады Павлу Пинзенику с заявлением, в котором сообщает о "вопиющих результатах досудебного расследования в уголовном производстве", в рамках которого 11 июля 2017 Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук открыл дело против детективов Национального антикоррупционного бюро Украины за фальсификацию в деле народного депутата Максима Полякова.

Источник: https://censor.net.ua/n3087496
 
 
 Топ комментарии
 
а розенблядка уже забашлял и генпгокугору и лалитке,иначе бы не соскочил, так что ложил розенблатка обрезанный на вас
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Они априори невинуватые, только всмотритесь в эти честные лица.
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а розенблядка уже забашлял и генпгокугору и лалитке,иначе бы не соскочил, так что ложил розенблатка обрезанный на вас
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Они априори невинуватые, только всмотритесь в эти честные лица.
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И таким образом как бэ сказали: "Да подотритесь вы своим обвинительным актом".
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І що ж ви за організація така, що навіть обвинувачувальний акт не в змозі доставити до фігуранта? Мабуть треба зарплату збільшити.
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Один не сдал паспорта, отказался носить браслет, другой нарушает обязательство "... являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела..." Налицо факт нарушения обязательств, автоматически теряется "право на подписку". Судья в курсе?
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судья то в курсе но или боится или харчуется с одной кормушки с барыгами.
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Да им насрать на всех и вся ведь у них мандаты а ето значит что они выше законов страны.Вот по этому каждый крутой бандюк старается лезть в депутаты а менты закрывают глаза на прошлое этих кренделей.
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****
- выбудете брать обвинительный акт
- нет!
- ну... нет... и суда нет...
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Что можно сказать. Ложили они и на САП и на НАБУ по простой причине. Пока Генпрокугог алкаш без образования, а они нардепы и гибридный пахан у власти, то это все только в пространстве медиа и не более того
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Я всю жизню боролася с СИСТЕМОЮ,але вони мене не розуміли...
ЮВТ Фигуранты "янтарного дела Розенблата и Полякова" не явились для вручения обвинительного акта, - САП - Цензор.НЕТ 8554
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ось справжні антикорупційні реформи за 4 роки!
Нехай панамський злодій віддає із своїх відкатів бабло на боротьбу із собою
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Вы ещё скажите,что вам нужна власть закона? Ну тогда это будет называться "государство". а не банда барыг сменившая гопников.
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Юлия Владимирна боролась с бандой землякив своих КУЧМЫ та ЛАЗАРЕНКА Фигуранты "янтарного дела Розенблата и Полякова" не явились для вручения обвинительного акта, - САП - Цензор.НЕТ 7186Анихдот...
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ВОТ эксперДы, С липецкой кондитерской мануфактуры НАРИСОВАЛИСЬ
Более пропутинской властью , чем нынешняя, может быть только мураево - вылкуловская власть.
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Серёжа, когда референдум проводим по федерализации Украины?
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дивлячись на передню морду черепа розенблата, розумієш, що Ломброзо був правий називаючи таких особєй вродженними злочинцями
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Барыга Дональд Трамп ввел Санкции против Барыг Кремля...заходим на сайт Госдепа и любуемся Фигуранты "янтарного дела Розенблата и Полякова" не явились для вручения обвинительного акта, - САП - Цензор.НЕТ 4047 Фигуранты "янтарного дела Розенблата и Полякова" не явились для вручения обвинительного акта, - САП - Цензор.НЕТ 4919
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Не зря же Порошенко называют гарантом коррупции.
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ЗАМЕТИМ
гарант коррупции больше всех преследует того кто больше всего борется с х****лом.
совпадение?
не думаю.
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Шо то тебя здесь очень много. Да ещё и полужирным и в одну персону. Совпадение? Не думаю...
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Руки прочь от Розенблата! Розенблат жертва политических репрессий!
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Рюсским гоффноедам Мавзолейным повезло.Порошенко не поеедет на Генаасамблею ООН... Фигуранты "янтарного дела Розенблата и Полякова" не явились для вручения обвинительного акта, - САП - Цензор.НЕТ 4330
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максимов,ты ипанутый Фонарь.... я поклонник Маргарет Тэтчер и Корасон Акино... Фигуранты "янтарного дела Розенблата и Полякова" не явились для вручения обвинительного акта, - САП - Цензор.НЕТ 1915Дятел пля...Тупой
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И коню понятно что они обосрались!
Удивляет позиция проститу-судей, которые за бабло перекрасят любэ.
Пока лоб зеленкой кто нибудь не покрасит- нет ничего круче нас- думают они..
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А шо, луцик им ещё дела не закрыл?
Странно, ведь идёт месячник распродаж.
Авакян млад. с прибылью в 7 лямов вышел.
Кернес, ещё один урод (ссылку я сегодня давал) и бабло вернул и дело закрыл...
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Вот так иногда размышляя над всем что происходит в Украине в последние пару лет, вспоминаю что творилось в Штатах после вьетнамской войны, когда безбашенные ветераны с повышенным чувством справедливости прАвили американский!мир под себя. При этом государство Америка потратила на их реабилитацию, в том числе и психологическую, сотни миллионов долларов.. Представляет ли сегодняшнее оФшорное руководство страны, - а у 95% властьимущих есть куда спи_дить, что могут «чудить» наши ветераны?! , (в хорошем смысле, для ветеранов..) - когда их зае_Бет То что руководит страной?🙈 ..
Лучше чтобы этого небыло...
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Вчора, здається, один юрист в коментах на Розенблата висловив цілком слушне на мій погляд здивування з приводу того, що операцію НАБУ по Розенблату визнав протиправною окружний Адміністративний суд, який не мав такого права, бо справа Розенблата є кримінальна, а не адміністративна.


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Браво! Політики і правохоронці ЧОМУСЬ??? роблять стільки "помилок" - що стає дуже шкода, що вони не сапери і.... не на мінних полях донецького фронту....
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Вот так иногда размышляя над всем что происходит в Украине в последние пару лет, вспоминаю что творилось в Штатах после вьетнамской войны, когда безбашенные ветераны с повышенным чувством справедливости прАвили американский!мир под себя. При этом государство Америка потратила на их реабилитацию, в том числе и психологическую, сотни миллионов долларов.. Представляет ли сегодняшнее оФшорное руководство страны, - а у 95% властьимущих есть куда спи_дить, что могут «чудить» наши ветераны?! , (в хорошем смысле, для ветеранов..) - когда их зае_Бет То что руководит страной?🙈 ..
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