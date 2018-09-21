 Прокуратура Донецкой области требует отменить решение о признании русского региональным языком

Прокуратура Донецкой области подала в Донецкий окружной административный суд иск о признании недействительным решения облсовета от 16 августа 2012 года, согласно которому русский язык на территории области признан региональным. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры.

Речь идет о решении Донецкого областного совета от 16 августа 2012 №6 / 14-346 "О реализации требований Закона Украины "Об основах государственной языковой политики". Этим решением русский язык был признан региональным.

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Конституционный суд Украины 28 февраля 2018 по делу №1-1 / 2018 признал вышеупомянутый закон не соответствующим Конституции.

"При этом Донецким областным советом не принято никаких мер по отмене принятого ею решения. На устранение выявленных нарушений прокуратурой Донецкой области в Донецкий окружной административный суд предъявлен иск в интересах государства о признании противоправным и недействительным указанное решение", – говорится в сообщении прокуратуры.

Помимо этого, чтобы отменить незаконные решения территориальных советов по этому вопросу Волновахской, Константиновской, Славянской и Краматорской местными прокуратурами предъявлено 6 исковых заявлений. В настоящее время иски направлены в суд.

Ранее русский язык лишили статуса регионального в Николаевской области. 31 июля 2018 года Николаевский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета от 07.09.2012 № 4 "О реализации требований закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Николаевской области".

Напомним, что закон "Об основах государственной языковой политики" (неофициально известный как "Закон Колесниченко-Кивалова" по фамилиям его авторов) был принят Верховной Радой Украины 5 июня 2012 года в первом чтении 234 голосами "за" и 3 июля 2012 года - во втором чтении 248 депутатскими карточками. 8 августа того года закон был подписан Виктором Януковичем.

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Законом устанавливалось, что государственным языком является украинский язык, но и существенно было расширено использование региональных языков, если количество носителей этих языков не менее 10% от населения определенного региона, а в отдельных случаях и меньше 10%.

28 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики".