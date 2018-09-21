 Прокуратура Донецкой области требует отменить решение о признании русского региональным языком

Прокуратура Донецкой области подала в Донецкий окружной административный суд иск о признании недействительным решения облсовета от 16 августа 2012 года, согласно которому русский язык на территории области признан региональным. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры.
Речь идет о решении Донецкого областного совета от 16 августа 2012 №6 / 14-346 "О реализации требований Закона Украины "Об основах государственной языковой политики". Этим решением русский язык был признан региональным.
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Конституционный суд Украины 28 февраля 2018 по делу №1-1 / 2018 признал вышеупомянутый закон не соответствующим Конституции.
"При этом Донецким областным советом не принято никаких мер по отмене принятого ею решения. На устранение выявленных нарушений прокуратурой Донецкой области в Донецкий окружной административный суд предъявлен иск в интересах государства о признании противоправным и недействительным указанное решение", – говорится в сообщении прокуратуры.
Помимо этого, чтобы отменить незаконные решения территориальных советов по этому вопросу Волновахской, Константиновской, Славянской и Краматорской местными прокуратурами предъявлено 6 исковых заявлений. В настоящее время иски направлены в суд.
Ранее русский язык лишили статуса регионального в Николаевской области. 31 июля 2018 года Николаевский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета от 07.09.2012 № 4 "О реализации требований закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Николаевской области".
Напомним, что закон "Об основах государственной языковой политики" (неофициально известный как "Закон Колесниченко-Кивалова" по фамилиям его авторов) был принят Верховной Радой Украины 5 июня 2012 года в первом чтении 234 голосами "за" и 3 июля 2012 года - во втором чтении 248 депутатскими карточками. 8 августа того года закон был подписан Виктором Януковичем.
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Законом устанавливалось, что государственным языком является украинский язык, но и существенно было расширено использование региональных языков, если количество носителей этих языков не менее 10% от населения определенного региона, а в отдельных случаях и меньше 10%.
28 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики".
Румыния ещё очень слабая, но уже демократия, будут отвечать в суде..
Скільки ще ви зрадопокидьки..будете терпіти цей "рошенобарижний беспредел" ????????
І головне.. де наша надія вамбати-дабрабати???? Які "разбілі" кацапню..асвабадили Україну..і пашлі депутатами в злачинну владу..
Хронологія масових вбивств і грабежів скоєних московитами (монголоїдними москалями с 18 ст. ніби великоросами) по відношенню до славянского Українського народу (русичів).
Джерело: teheyra.uol.ua/text/8517654/
Може варта нарешті НА РУСЬКУ МОВУ повернутися?
Мати для примітивних предків росіян спочатку служили зовсім не образою, а виразом домінування. Точно так же у мавп і дикунів показ статевих органів або імітація сполучення статевого акту означає демонстрацію своєї переваги в тубільної соціальної ієрархії. Слід додати, що численні жахливі мати знайдені навіть на найдавніших берестяних грамотах не славянського Новгорода X-XII століть, написаних місцевої чудью, саамами - тобто угро-фінами. Слід додати і ту обставину, що так звані нібито «російські мати» - це саме фінно-угорські мати, i вони аж ні як не слов'янські.