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 Политика Украины
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 Прокуратура Донецкой области требует отменить решение о признании русского региональным языком

Статус регионального русский язык получил благодаря закону, который уже отменили.

Прокуратура Донецкой области подала в Донецкий окружной административный суд иск о признании недействительным решения облсовета от 16 августа 2012 года, согласно которому русский язык на территории области признан региональным. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры.

Речь идет о решении Донецкого областного совета от 16 августа 2012 №6 / 14-346 "О реализации требований Закона Украины "Об основах государственной языковой политики". Этим решением русский язык был признан региональным.

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Конституционный суд Украины 28 февраля 2018 по делу №1-1 / 2018 признал вышеупомянутый закон не соответствующим Конституции.

"При этом Донецким областным советом не принято никаких мер по отмене принятого ею решения. На устранение выявленных нарушений прокуратурой Донецкой области в Донецкий окружной административный суд предъявлен иск в интересах государства о признании противоправным и недействительным указанное решение", – говорится в сообщении прокуратуры.

Помимо этого, чтобы отменить незаконные решения территориальных советов по этому вопросу Волновахской, Константиновской, Славянской и Краматорской местными прокуратурами предъявлено 6 исковых заявлений. В настоящее время иски направлены в суд.

Ранее русский язык лишили статуса регионального в Николаевской области. 31 июля 2018 года Николаевский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета от 07.09.2012 № 4 "О реализации требований закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Николаевской области".

Напомним, что закон "Об основах государственной языковой политики" (неофициально известный как "Закон Колесниченко-Кивалова" по фамилиям его авторов) был принят Верховной Радой Украины 5 июня 2012 года в первом чтении 234 голосами "за" и 3 июля 2012 года - во втором чтении 248 депутатскими карточками. 8 августа того года закон был подписан Виктором Януковичем.

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Законом устанавливалось, что государственным языком является украинский язык, но и существенно было расширено использование региональных языков, если количество носителей этих языков не менее 10% от населения определенного региона, а в отдельных случаях и меньше 10%.

28 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики".

Источник: https://censor.net.ua/n3087495
 
   
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Руководство румынской жандармерии вызвано в Генпрокуратуру для того, чтобы получить официальное обвинение в нарушении закона при силовых действиях жандармов на протесте 10 августа в Бухаресте..

Румыния ещё очень слабая, но уже демократия, будут отвечать в суде..
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По сравнению с румынской демократией у нас феодализм 19-го века
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Поширеність української мови (поч. XX ст.)
Прокуратура Донецкой области требует отменить решение о признании русского региональным языком - Цензор.НЕТ 2902
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Шо там Штепа, пацаны, сидит? За одним столом с новыми патрульными полицейскими. Лучшей иллюстрации реформы МВД и не придумать
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Мля ..шакаладна банда на святое "пасягнула"..наш зрадопокидьків уцкий язик!!!!!!!!!!!!!!
Скільки ще ви зрадопокидьки..будете терпіти цей "рошенобарижний беспредел" ????????
І головне.. де наша надія вамбати-дабрабати???? Які "разбілі" кацапню..асвабадили Україну..і пашлі депутатами в злачинну владу..
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якщо тим територіям зробити/залишити російську регіональною мовою вони ніколи не учитимуть і не знатимуть українську .. У УКРАЇНІ МАЄ БУТИ ЛИШЕ ОДНА ДЕРЖАВНА МОВА - УКРАЇНСЬКА ВIД ЗАКАРПАТТЯ ДО ДОНБАСУ
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Требоваю защить 3 000 слов по Феньке.это тоже рюсскан НАРЕЧИЕ с времен Федора Достоевского которыйсрок мотал в Петропавловской Крепости и именно там написал знаменитый рюсский РОМАН БЕСЫ о быдле рюсскам
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400 років війни лічакової не слов'янської а татаро - угро - фінської Московії - Орди зі слов'янської Україною- Руссю, або міф про те, що це Московська держава Орда нібито є наступником слов'янської Київської Русі, розбивається, як тільки починаєш уважніше аналізувати справжні історичні факти де історія великоросів не має ніякого відношення до земель Київської Русі. Їх історія починається з так званої `залешанскої землі` і з личакової Московії 13 століття, які ніколи не були Київською Руссю. Зате кровиночки попили прокляті московити всієї української землі предостатньо! 400 років триває війна між ворожої нам Московією та Україною. Історія масових вбивств, грабежів, різанини та геноциду слов'янського Українського народу, його етносу і культури монголоїдними московитами цими вигаданими вялікороссами.
Хронологія масових вбивств і грабежів скоєних московитами (монголоїдними москалями с 18 ст. ніби великоросами) по відношенню до славянского Українського народу (русичів).
Джерело: teheyra.uol.ua/text/8517654/
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А че? Кацапам уже не нравится на своем неком наречии РАЗговаривать?
Може варта нарешті НА РУСЬКУ МОВУ повернутися?
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Странно однако одна вещь...,рюсския почему то называли украинцев Михайло Ломоносов и Михайло Кутузов Прокуратура Донецкой области требует отменить решение о признании русского региональным языком - Цензор.НЕТ 3430слово МИХАЙЛО в рюсскам наречии отсутствует... Прокуратура Донецкой области требует отменить решение о признании русского региональным языком - Цензор.НЕТ 3430
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Кстати украинскую литеру і товаристч чЛЕНИН отменил в 1918 году
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В середні віки слов'яни: русини-українці, литвини-білоруси, поляки та інші народи східної частини Європи, не знали матів як і всі слов'яни взагалі. Нецензурні вирази вживали тільки гуни і фінно-угри москалі Залісся які з 18 століття замаскувалися під нібито росіян. Як встановили вчені дослідники цього питання, мати сформувалися в фінно-угорської середовищі ще в період первісного суспільства яке у них дуже сильно затягнулося в порівнянні з усіма іншими народами.
Мати для примітивних предків росіян спочатку служили зовсім не образою, а виразом домінування. Точно так же у мавп і дикунів показ статевих органів або імітація сполучення статевого акту означає демонстрацію своєї переваги в тубільної соціальної ієрархії. Слід додати, що численні жахливі мати знайдені навіть на найдавніших берестяних грамотах не славянського Новгорода X-XII століть, написаних місцевої чудью, саамами - тобто угро-фінами. Слід додати і ту обставину, що так звані нібито «російські мати» - це саме фінно-угорські мати, i вони аж ні як не слов'янські.
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