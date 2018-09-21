 Консул Венгрии, раздававший паспорта на Закарпатье, в Украине не останется, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, есть две опции: либо венгры его просто забирают, четко признавая, что он делал, и это наиболее конструктивный сценарий, и я готов предложить этот момент господину Сийярто, или он поедет в Будапешт сам", - подчеркнул Климкин.
Глава МИД Украины добавил, что его коллега Петер Сийярто своим заявлением накануне косвенно признал, что видео из Берегового аутентичное.
Климкин также отметил, что планирует встретиться с Сийярто в Нью-Йорке 26 сентября, чтобы обсудить ситуацию с раздачей венгерских паспортов гражданам Украины в Закарпатье.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
Теперь осталось понять остальным, что поняла Лиза
Так что вы правы
Если венгры думают, что могут спокойно вытирать об нас ноги, только за то, что у нас есть европейские стремления, то рано или поздно эти шантажисты еще и в лобешник получат, тут главное немного терпения.
гоните его подсрачниками...
есть биометрический паспорт, его должно быть достаточно, к тому же мы еще не в Европе, да и не у всех стран ЕС по нескольку паспортов разрешено. Но йовбаки решили, что они самые ушлые, их нужно на место поставить раз и на всегда, что бы другим не повадно было.