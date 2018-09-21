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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (673) Закарпатье (1415) Климкин (1823) консул (77)

 Консул Венгрии, раздававший паспорта на Закарпатье, в Украине не останется, - Климкин

Консул Венгрии, который фигурирует на видео с раздачей украинцам венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области, не останется в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, есть две опции: либо венгры его просто забирают, четко признавая, что он делал, и это наиболее конструктивный сценарий, и я готов предложить этот момент господину Сийярто, или он поедет в Будапешт сам", - подчеркнул Климкин.

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Глава МИД Украины добавил, что его коллега Петер Сийярто своим заявлением накануне косвенно признал, что видео из Берегового аутентичное.

Климкин также отметил, что планирует встретиться с Сийярто в Нью-Йорке 26 сентября, чтобы обсудить ситуацию с раздачей венгерских паспортов гражданам Украины в Закарпатье.

Также читайте: "Кажется, меня кто-то за границей не расслышал", - Климкин в ответ на заявления главы МИД Венгрии

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

Источник: https://censor.net.ua/n3087494
 
   
 Топ комментарии
 
Цих вишлють, так інших пришлють. Там в циганів тих сійяртів хоч греблю гати.
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а хто за це проголосує ? депутати мають по 2-3 громадянства.
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Пришлют другого и усилят меры безопасности. А паспорта как раздавали так и будет раздавать
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вопіющій акт фашизму от кієвской хунти!
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улыбнуло "своего венгерского коллеги". если тот пинда и сволочь, то хто тогда кому коллега? ))))
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Вот так прямо Волкер и сказал? Или 99% Лиза сказала, сославшись на Волкера для солидности? Консул Венгрии, раздававший паспорта на Закарпатье, в Украине не останется, - Климкин - Цензор.НЕТ 4399
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Лиза поняла...
Теперь осталось понять остальным, что поняла Лиза Консул Венгрии, раздававший паспорта на Закарпатье, в Украине не останется, - Климкин - Цензор.НЕТ 5391
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Эта подстилка Саакашвили еще кому-то интересна? Консул Венгрии, раздававший паспорта на Закарпатье, в Украине не останется, - Климкин - Цензор.НЕТ 4094
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давно пора начинать огрызаться и давать сдачи. Выгнать вон и не пускать никого больше в Закарпатье с венгерской стороны. Лучше не иметь там консульства, чем иметь проблемы.
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Цих вишлють, так інших пришлють. Там в циганів тих сійяртів хоч греблю гати.
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Раздали за время независимости Украины более 100 000 паспортов. Раздают с середины 90-х и украинские власти знали об этом всегда. Кроме того раздают и украинским румынам, полякам, словакам и чехам.
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Выпрут одного консула, пришлют другого... Вы консульство в Берегово закройте для начала - понятие "осложнить жизнь" действует в обе стороны...
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до 100 тыс . уже получили венгенские паспорта /двойное гражданство/...Почему нет статьи за нарушение нашего законодательтва, почему мы сами это разрешаем.... ? Это вопрос к ВР, СБУ и нашим силовым структурам...
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а хто за це проголосує ? депутати мають по 2-3 громадянства.
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Кацапо-сепаро-депи - дійсно мають. Але їх життя обмежене виборами - 2019. Як тільки з цієї мерзоти жопоблоківської та іншої мураївсько-тимошонківсько-ригівській буде знята недоторканість - добрив для наших українських грунтів додасться!!! Кацапи, які знаходяться та ототожнюють себе з українцями, бажають й наподалі жити в Україні - вчіть нашу мову, виховуйтеся. Бо може таке статися, коли антипод милосердя та любові в українцях проснеться. Що будете робити ви, кацапи. Саме тут в коменті - крапка.
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как иностранцу ввести норму пребывания 3 мес и не более 6 мес в течении года, а потом на Венгрию, товарищи, туда. Хватит сунуть нос в дела Украины всем кому ни лень. Корни эти уже давно засохли,
Так что вы правы
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Добре. Але проблему це не вирішить.
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Зато решит, кто есть кто.
Если венгры думают, что могут спокойно вытирать об нас ноги, только за то, что у нас есть европейские стремления, то рано или поздно эти шантажисты еще и в лобешник получат, тут главное немного терпения.
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Пришлют другого и усилят меры безопасности. А паспорта как раздавали так и будет раздавать
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Гражданство Венгрии даёт право на безвизовый въезд в США
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А ще можна легально влаштуватися на роботу в будь яку країну ЄС. А для декого навіть шанс просто вижити. Наприклад якщо пенсію отримуєш у нас 50 євро. Можна з паспортом фіктивно прописатися у мадярському селі і отримуати, як громадянин Угорщини допомогу від угорського уряду. Для угорської молоді шанс отримати гідне майбутнє. Влада має зрозуміти, що за цих людей треба боротися пряником, а не погрозами. Це вже не діє.
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для того чтобы получать либо какого типа пособие, надо кучу документов. Простите, но за так даже папа маму не целует.
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Все це рішається за хабарі вже в Угорщині. В минулому році навіть угорський телеканал про це репортаж робив.
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ни Сийярто себе.
гоните его подсрачниками...
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дело не в консуле, это политика Венгрии вот о чем надо думать и чему противостоять , а выслать консула нужно ,хотя это не решит проблем
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Що дасть висилка консула? З Берегова до пункта пропуска Лужнка 30 хвилин пішки. Етнічний угорець з Берегова перетинає кордон по українському біометричному паспорту і отримує такий же паспорт в місті Ніредьхазі. Клімкін має зрозуміти, що ми цих етнічних угорців втрачаємо через жалюгідний стан економіки в країні. А шкода, роботяги вони добрі. В основному теплицями вони займалися, вирощували перець, помідори. Мабуть довели людей.
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да и строители они не поганые , только вино жрут целый день ,но не нажирается
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разместить там еще одну боевую часть возле границы на всякий случай.
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И направить боевые ракеты на западные страны,ведь они для Пеца гораздо опаснее чем Расея,ведь первые хотят видеть нас в ЕС а Пеца этоо не хочет,может Путин обидеться
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нет, зачем ракеты на границе, да еще и на запад направленные? что ты несешь?
есть биометрический паспорт, его должно быть достаточно, к тому же мы еще не в Европе, да и не у всех стран ЕС по нескольку паспортов разрешено. Но йовбаки решили, что они самые ушлые, их нужно на место поставить раз и на всегда, что бы другим не повадно было.
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Павле, чави сепаратнячу наволоч будьде нещадно!!! Даю тобі картбланш!!!!
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З чого ви вирішили, що вони сепаратисти? В основному наші угорці отримують цей паспорт і їдуть на пмж в Угорщину. Угорське населення на Закарпатті постійно зменшується. І фіг би з ними, але і наші українці бачачи без перспективність держави здають дітей в угорські школи і зрозуміло з якою метою.
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Там всё может быть очень серьёзно. Если сейчас не поступить очень жестко, будем иметь проблемы подобные восточным. Там уже всё венгерское- флаги, язык. В Берегово еще кое-как, но тебя понимают , в Мужиево официантка не могла объяснить, что это за блюдо потому-что не говорит ни на украинском , ни на русском языке ( в Украине!), только на венгерском. Хочу заметиь - не игнорила, не прикалывалась, бегала на кухню консультироваться ( там у них работает полиглот). Вот она закончила школу в Украине , пусть даже не все классы, со знанием государственного языка в пять слов. Я думаю, что если там дать поджечь, то полыхнет так, что мало не покажется.
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СКОРО В УКРАИНЕ ОСТАНЕТСЯ ВАША БАНДА И ПЕНСИОНЕРЫ, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ВЫЕДУТ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонсул Венгрии, раздававший паспорта на Закарпатье, в Украине не останется, - Климкин
 
 
 
 
 
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