 Окончательные изменения в Конституцию по евроинтеграции и вступлению в НАТО Рада сможет проголосовать весной, - Парубий

Об этом отметил Председатель Верховной рада Андрей Парубий в интервью телеканала "Рада", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, мы не сможем проголосовать за окончательное решение на этой сессии. Это будет сделано весной или в конце зимы", - сказал спикер.

Он напомнил, что внесения изменений в Конституцию имеют несколько этапов. "Первый, который мы осуществили, - это направление вопроса в Конституционный суд, потом заключение Конституционного суда, еще одно голосование в 226 голосов и потом, на следующей сессии, голосование в 300 голосов", - подчеркнул Председатель ВР.

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В то же время он отметил, что голосование на первом этапе конституционным большинством за этот законопроект свидетельствует о высоком потенциале закрепления в Конституции таких изменений и отражает реальные общественные настроения.

"Мы начали этот процесс и на самом старте того процесса 321 голосом мы показали, что в украинском парламенте есть достаточно потуги и сил, чтобы внести изменения в Конституцию, и потому 321 голос - это есть очень символический и важный знак, который в действительности отражает полностью настроения украинского общества, ведь мы знаем, что сегодня большинство украинцев выступают и за вступление Украины в ЕС, и за вступление Украины в НАТО", - сказал Парубий.

Он также выразил уверенность, что соответствующее решение парламента будет иметь влияние и на международной арене.

Как сообщалось, 20 сентября Рада приняла проект постановления о направлении в КС законопроекта № 9037 об изменениях в Конституцию о закреплении курса Украины на вступление в НАТО и ЕС.