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 Политика Украины
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Все про:ВР (22314) евроинтеграция (1865) НАТО (6009) Парубий (1742)

 Окончательные изменения в Конституцию по евроинтеграции и вступлению в НАТО Рада сможет проголосовать весной, - Парубий

Окончательное решение о внесении изменений в Конституцию относительно закрепления курса Украины на интеграцию в ЕС и НАТО может быть принято Верховной Радой в конце зимы - весной.

Об этом отметил Председатель Верховной рада Андрей Парубий в интервью телеканала "Рада", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, мы не сможем проголосовать за окончательное решение на этой сессии. Это будет сделано весной или в конце зимы", - сказал спикер.

Он напомнил, что внесения изменений в Конституцию имеют несколько этапов. "Первый, который мы осуществили, - это направление вопроса в Конституционный суд, потом заключение Конституционного суда, еще одно голосование в 226 голосов и потом, на следующей сессии, голосование в 300 голосов", - подчеркнул Председатель ВР.

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В то же время он отметил, что голосование на первом этапе конституционным большинством за этот законопроект свидетельствует о высоком потенциале закрепления в Конституции таких изменений и отражает реальные общественные настроения.

"Мы начали этот процесс и на самом старте того процесса 321 голосом мы показали, что в украинском парламенте есть достаточно потуги и сил, чтобы внести изменения в Конституцию, и потому 321 голос - это есть очень символический и важный знак, который в действительности отражает полностью настроения украинского общества, ведь мы знаем, что сегодня большинство украинцев выступают и за вступление Украины в ЕС, и за вступление Украины в НАТО", - сказал Парубий.

Он также выразил уверенность, что соответствующее решение парламента будет иметь влияние и на международной арене.

Как сообщалось, 20 сентября Рада приняла проект постановления о направлении в КС законопроекта № 9037 об изменениях в Конституцию о закреплении курса Украины на вступление в НАТО и ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3087493
 
 
 Топ комментарии
 
За Порошенко проголосуют лишь коррупционеры и идиоты.
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Скорее бьі уже вся ваша соевая шобла сгинула из нашей жизни
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Весной у них у всех не обострение, выпад из трусов будет, когда Юлька к власти придет. Остаточні зміни до Конституції щодо євроінтеграції і вступу в НАТО Рада зможе проголосувати навесні, - Парубій - Цензор.НЕТ 4288
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Ну, он же маленьких грибов не собирает...)))

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замахали, томосом, мовой натой и всей этой херней, все шо хочешь,но только баббло себе
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Головне - Томосом відмахнутися від нечистих.😯
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Скорее бьі уже вся ваша соевая шобла сгинула из нашей жизни
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І що? Навибирають тих самих, а потім всі заплатять за вибори і стане гірше. Потім ви знов будете зрадоботно рюмсати.
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вы можете записывать куда угодно, НО что бы интегрироваться в ЕС и НАТО,надо достичь их уровня и одолеть трех китов -- законодательно,экономически ,социально...... , если с первым ( бумага все стерпит ) соевые еще могут справиться , то вот с двумя другими в ряд ли, экономика в жопе,социалка еще дальше, а языком и пламенными речами их не поднять , тем более что кредита доверия народа у вас нет
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За Порошенко проголосуют лишь коррупционеры и идиоты.
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А за Бойко, Рабіновіча, Медведчука криштально чисті та розумні?
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А кроме них что больше не за кого голосовать, или у вас узкий круг кандидатов на этом закончился.
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Их вообще не должно быть в политике. Это явные враги украинцев.
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Прикольно, зашел по привычке на https://www.templatemonster.com/ выбрать и хакнуть какой-нить шаблон для сайта, а там выскакивает красивая табличка:

Схоже, ви завітали з України. Чи ви знаєте, що в нас існує версія сайту солов'їною?

и под ней менюшка: Файно! Перемкніть, будь-ласка!
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До визита МВФ вся украинская медиа-ботоферма, разнесла методички, что для получения транша необходимо очередное повышение тарифов на газ для терпил.

И всё бы ничего, терпилы не против, но МВФ заявил, что, пока Президент - Порошенко, траншей не будет.
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А почему бы депутатскую девственность не отменить, хотя бы в такой извращёный способ, в 2020?...и ити плотными рядами в тюрягу, а не создавать фейковые апсчественые онанизации?

Директор Національного
антикорупційного бюро
Артем Ситник бреше, аби
виправдати незаконність дій
НАБУ. В результаті бюро
стрімко втрачає довіру
українців. Про це повідомляє
громадська організація
«Антикорупційна платформа».
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Депутаты обратились к Варфоломею с просьбой отложить Томос для Украины после выборов-2019
Депутаты Андрей Деркач, Яков Безбах, Андрей Шипко, Василий Горбаль и Григорий Смитюха написали письмо Варфоломею

Депутаты Верховной Рады направили открытое обращение к патриарху Варфоломею и попросили его отложить решение о предоставлении автокефалии украинской церкви. Текст послания опубликовал Обозреватель.

Депутаты Андрей Деркач, Яков Безбах, Андрей Шипко, Василий Горбаль и Григорий Смитюха написали письмо, в котором предлагают Варфоломею собрать Всеправославное совещание. По их мнению, стоит достичь согласия с Московским Патриархом и, либо предоставить УПЦ автокефалию, либо разместить подворья Вселенского Патриархата на территории Украины. "Во благо Православия" авторы послания предлагают выбрать тот подход, который устроит все стороны и не принимать поспешное решение.

Также депутаты указывают на наличие политических спекуляций на эту тему. По их мнению, православные Украины расстроены поспешностью решения.

"Вместе с тем они четко видят греко-католические "локомотивы" в центральных органах власти Украины, везущие Томос Вашего Святейшества Украине как "агитационный лист" к президентским выборам. Не хотелось бы, чтобы историческая возможность автокефалии и Ваше светлое стремление были перепачканы речами кандидатов в Президенты и пользованы ими в корыстных целях", - сказано в письме.
http://ua24ua.net/deputati-obratilis-k-varfolomeyu-s-prosboy-otlogit-tomos-dlya-ukraini-posle-viborov-2019/Депутаты обратились к Варфоломею с просьбой отложить Томос для Украины после выборов-2019
Депутаты Андрей Деркач, Яков Безбах, Андрей Шипко, Василий Горбаль и Григорий Смитюха написали письмо Варфоломею

Депутаты Верховной Рады направили открытое обращение к патриарху Варфоломею и попросили его отложить решение о предоставлении автокефалии украинской церкви. Текст послания опубликовал Обозреватель.

Депутаты Андрей Деркач, Яков Безбах, Андрей Шипко, Василий Горбаль и Григорий Смитюха написали письмо, в котором предлагают Варфоломею собрать Всеправославное совещание. По их мнению, стоит достичь согласия с Московским Патриархом и, либо предоставить УПЦ автокефалию, либо разместить подворья Вселенского Патриархата на территории Украины. "Во благо Православия" авторы послания предлагают выбрать тот подход, который устроит все стороны и не принимать поспешное решение.

Также депутаты указывают на наличие политических спекуляций на эту тему. По их мнению, православные Украины расстроены поспешностью решения.

"Вместе с тем они четко видят греко-католические "локомотивы" в центральных органах власти Украины, везущие Томос Вашего Святейшества Украине как "агитационный лист" к президентским выборам. Не хотелось бы, чтобы историческая возможность автокефалии и Ваше светлое стремление были перепачканы речами кандидатов в Президенты и пользованы ими в корыстных целях", - сказано в письме.
http://ua24ua.net/deputati-obratilis-k-varfolomeyu-s-prosboy-otlogit-tomos-dlya-ukraini-posle-viborov-2019/
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это потому что у нас не хунта, а хуита
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОкончательные изменения в Конституцию по евроинтеграции и вступлению в НАТО Рада сможет проголосовать весной, - Парубий
 
 
 
 
 
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