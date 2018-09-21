 Окончательные изменения в Конституцию по евроинтеграции и вступлению в НАТО Рада сможет проголосовать весной, - Парубий

Об этом отметил Председатель Верховной рада Андрей Парубий в интервью телеканала "Рада", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Очевидно, мы не сможем проголосовать за окончательное решение на этой сессии. Это будет сделано весной или в конце зимы", - сказал спикер.
Он напомнил, что внесения изменений в Конституцию имеют несколько этапов. "Первый, который мы осуществили, - это направление вопроса в Конституционный суд, потом заключение Конституционного суда, еще одно голосование в 226 голосов и потом, на следующей сессии, голосование в 300 голосов", - подчеркнул Председатель ВР.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть информационного поля Украины оккупирована, - Парубий
В то же время он отметил, что голосование на первом этапе конституционным большинством за этот законопроект свидетельствует о высоком потенциале закрепления в Конституции таких изменений и отражает реальные общественные настроения.
"Мы начали этот процесс и на самом старте того процесса 321 голосом мы показали, что в украинском парламенте есть достаточно потуги и сил, чтобы внести изменения в Конституцию, и потому 321 голос - это есть очень символический и важный знак, который в действительности отражает полностью настроения украинского общества, ведь мы знаем, что сегодня большинство украинцев выступают и за вступление Украины в ЕС, и за вступление Украины в НАТО", - сказал Парубий.
Он также выразил уверенность, что соответствующее решение парламента будет иметь влияние и на международной арене.
Как сообщалось, 20 сентября Рада приняла проект постановления о направлении в КС законопроекта № 9037 об изменениях в Конституцию о закреплении курса Украины на вступление в НАТО и ЕС.
Схоже, ви завітали з України. Чи ви знаєте, що в нас існує версія сайту солов'їною?
и под ней менюшка: Файно! Перемкніть, будь-ласка!
И всё бы ничего, терпилы не против, но МВФ заявил, что, пока Президент - Порошенко, траншей не будет.
Директор Національного
антикорупційного бюро
Артем Ситник бреше, аби
виправдати незаконність дій
НАБУ. В результаті бюро
стрімко втрачає довіру
українців. Про це повідомляє
громадська організація
«Антикорупційна платформа».
Ствкановці стахановці ВР
Депутаты Андрей Деркач, Яков Безбах, Андрей Шипко, Василий Горбаль и Григорий Смитюха написали письмо Варфоломею
Депутаты Верховной Рады направили открытое обращение к патриарху Варфоломею и попросили его отложить решение о предоставлении автокефалии украинской церкви. Текст послания опубликовал Обозреватель.
Депутаты Андрей Деркач, Яков Безбах, Андрей Шипко, Василий Горбаль и Григорий Смитюха написали письмо, в котором предлагают Варфоломею собрать Всеправославное совещание. По их мнению, стоит достичь согласия с Московским Патриархом и, либо предоставить УПЦ автокефалию, либо разместить подворья Вселенского Патриархата на территории Украины. "Во благо Православия" авторы послания предлагают выбрать тот подход, который устроит все стороны и не принимать поспешное решение.
Также депутаты указывают на наличие политических спекуляций на эту тему. По их мнению, православные Украины расстроены поспешностью решения.
"Вместе с тем они четко видят греко-католические "локомотивы" в центральных органах власти Украины, везущие Томос Вашего Святейшества Украине как "агитационный лист" к президентским выборам. Не хотелось бы, чтобы историческая возможность автокефалии и Ваше светлое стремление были перепачканы речами кандидатов в Президенты и пользованы ими в корыстных целях", - сказано в письме.
http://ua24ua.net/deputati-obratilis-k-varfolomeyu-s-prosboy-otlogit-tomos-dlya-ukraini-posle-viborov-2019/Депутаты обратились к Варфоломею с просьбой отложить Томос для Украины после выборов-2019
Депутаты Андрей Деркач, Яков Безбах, Андрей Шипко, Василий Горбаль и Григорий Смитюха написали письмо Варфоломею
Депутаты Верховной Рады направили открытое обращение к патриарху Варфоломею и попросили его отложить решение о предоставлении автокефалии украинской церкви. Текст послания опубликовал Обозреватель.
Депутаты Андрей Деркач, Яков Безбах, Андрей Шипко, Василий Горбаль и Григорий Смитюха написали письмо, в котором предлагают Варфоломею собрать Всеправославное совещание. По их мнению, стоит достичь согласия с Московским Патриархом и, либо предоставить УПЦ автокефалию, либо разместить подворья Вселенского Патриархата на территории Украины. "Во благо Православия" авторы послания предлагают выбрать тот подход, который устроит все стороны и не принимать поспешное решение.
Также депутаты указывают на наличие политических спекуляций на эту тему. По их мнению, православные Украины расстроены поспешностью решения.
"Вместе с тем они четко видят греко-католические "локомотивы" в центральных органах власти Украины, везущие Томос Вашего Святейшества Украине как "агитационный лист" к президентским выборам. Не хотелось бы, чтобы историческая возможность автокефалии и Ваше светлое стремление были перепачканы речами кандидатов в Президенты и пользованы ими в корыстных целях", - сказано в письме.
http://ua24ua.net/deputati-obratilis-k-varfolomeyu-s-prosboy-otlogit-tomos-dlya-ukraini-posle-viborov-2019/