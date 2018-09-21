 Прокуратура РФ проверит интервью "Эха Москвы" с патриархом Филаретом "на предмет законности". Проверку инициировала Поклонская.

Прокуратура Российской Федерации проверит "на предмет законности" интервью редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова с главой Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филаретом. Об этом Венедиктов написал в своем Телеграм-канале, сообщат Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
"Генпрокуратура проверит интервью Филарета "Эху Москвы" по запросу Поклонской - источник Царьграда. Наш лучший рекламный агент", – написал Венедиктов.
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Ранее патриарх Филарет, находясь в США, дал интервью Алексею Венедиктову. Он объяснил, почему именно Украина заслуживает автокефалии и назвал Российскую православную церковь дочерью Украинской.
Кроме того, в интервью патриарх Филарет называл Крым оккупированным и говорил, что эта оккупация – явление временное.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
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Напомнило анекдот про "интервью"...
Начальник говорит поклонской: пойдешь завтра на "эха масквы" давать интервью!
она спрашивает-а что это такое?
начальник отвечает-ну...а точно сам не знаю но на всякий случай подмойся...
изошлазамироточила...с горя...
только поужинал.... (фантазия - стоп!)
с января 1908 года по середину мая 1910 года на РАБссии произошло 19 957 террактов....Данные РАБссиянской ЖАНДАРМЕРИИ тех лет...
«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин