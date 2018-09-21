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Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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Все про:Венедиктов (25) проверка (569) Филарет (300) Поклонская (134)

 Прокуратура РФ проверит интервью "Эха Москвы" с патриархом Филаретом "на предмет законности". Проверку инициировала Поклонская.

Представительнице оккупационной власти не понравилось, что Филарет назвал Российскую церковь дочерью Украинской, а оккупацию Крыма - временным явлением

Прокуратура Российской Федерации проверит "на предмет законности" интервью редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова с главой Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филаретом. Об этом Венедиктов написал в своем Телеграм-канале, сообщат Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Прокуратура РФ проверит интервью Эха Москвы с патриархом Филаретом на предмет законности. Проверку инициировала Поклонская. 01

"Генпрокуратура проверит интервью Филарета "Эху Москвы" по запросу Поклонской - источник Царьграда. Наш лучший рекламный агент", – написал Венедиктов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Патриарх Филарет рассказал о сторонниках поместной украинской церкви в Московском патриархате

Ранее патриарх Филарет, находясь в США, дал интервью Алексею Венедиктову. Он объяснил, почему именно Украина заслуживает автокефалии и назвал Российскую православную церковь дочерью Украинской.

Кроме того, в интервью патриарх Филарет называл Крым оккупированным и говорил, что эта оккупация – явление временное.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3087490
 
   
 Топ комментарии
 
да и не брат ваще..их братья в овраге лошадь доедают
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да и московия тож не старший брат...
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Поклонская на гавно изошла замироточила...с горя...
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да и московия тож не старший брат...
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ШШШШШ! Щас и тебя Наташка проверит!)))
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отаткакашка є звізда рузьке тв)) та барделів Стамбула!))
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Экзархи - архиепископ Даниил Памфилийский и епископ Иларион Эдмонтонский в Украине

Прокуратура РФ проверит интервью "Эха Москвы" с патриархом Филаретом "на предмет законности". Проверку инициировала Поклонская. - Цензор.НЕТ 6165
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да и не брат ваще..их братья в овраге лошадь доедают
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Прокуратура РФ проверит интервью "Эха Москвы"

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Напомнило анекдот про "интервью"...
Начальник говорит поклонской: пойдешь завтра на "эха масквы" давать интервью!
она спрашивает-а что это такое?
начальник отвечает-ну...а точно сам не знаю но на всякий случай подмойся...
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Московия - кума собаки князя Владимира
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Поклонская на гавно изошла замироточила...с горя...
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У нее ШШас мЯдовые месячныЯ, па этАму и мирАточит между ног
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Патамушта екстреміст на терарісте сідіт,і ігілавцем паганяєт...боже,царя храні...
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Я думал она успокоится после того как вышла замуж... Но нет, ее диагноз походу неизлечим.
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в свободное от основной проституции время ))
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Вже і заміж вийшла,а розуму не прибавилося:дура була,дурою і залишилася
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что ж она так быстро променяла родную говень на мацкву бесовскую?
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ей бесовское гамно и слаще и приятней )
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Зря смеетесь. Эта девка сделала большую карьеру в Украинской прокуратуре. Представляете , какие еще у нас есть прокуроры?
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та какая дочь на ? простая самозванная секта с низкой социальной ответственностью.
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З дуже ну ДУЖЕ "низкой социальной ответственностью", тобто повії по-нашому, або коченние проститутки, по-їхньому...
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Не тільки Філарета, а й усіх українців, бо вони не вписуються в тисячолітню історію Мокшандії.
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Тобто вони хочуть притягнути українського громадянина який на території США висловив юридичні ствердження які не суперечать ні законам України ні США? І що далі - в міжнародний розшук де їх пошлють і вони це чудово розуміють?
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не я так понял она хочет что б Эхо Москвы проверили, а это вроде расеянская радиостанция..
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Філарет все правильно сказав, що це дочка. Але в росії про таких дочок говорять: в семье не без урода.
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Типа зачем сЦарь Николашка Романов завалил РАБссию Вонючку 1 марта 1917 года............ Прокуратура РФ проверит интервью "Эха Москвы" с патриархом Филаретом "на предмет законности". Проверку инициировала Поклонская. - Цензор.НЕТ 8060 Прокуратура РФ проверит интервью "Эха Москвы" с патриархом Филаретом "на предмет законности". Проверку инициировала Поклонская. - Цензор.НЕТ 8060
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Безтолочь, иди к гинекологу проверься, заодно и мозги проверь на предмет их наличия. Проверяльщица херова.
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Статистика вещь глупая...
с января 1908 года по середину мая 1910 года на РАБссии произошло 19 957 террактов....Данные РАБссиянской ЖАНДАРМЕРИИ тех лет...
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не можна вимагати від дурепи, щоб вона не поводила себе, як дурепа
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Насилуют бедную "девочку" бесы, совсем разум затуманился
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Стихотворение БЕСЫ Пушкин написал в августе 1818 года.....
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Пророк?
«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин
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Роман БЕСы Достооевский написал аж в 1871 году Прокуратура РФ проверит интервью "Эха Москвы" с патриархом Филаретом "на предмет законности". Проверку инициировала Поклонская. - Цензор.НЕТ 3236
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Во всех БЕДАх РАБссии виноваты Степан Бандера, Порошенко и Сенатор
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Боюсь щоб наш генпрокурор не видав параші Філарета...
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Фотографию защитника Украины ингуша РАБссиянца Тынгоева в Студию...
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Это та продажная курва, которая присягала дважды двум разны государствам о законности заботится? 🤔
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На РАБссии дураков пересчитал еще сЦарь Александр II типа рехВОРматор в 1861 году.... Прокуратура РФ проверит интервью "Эха Москвы" с патриархом Филаретом "на предмет законности". Проверку инициировала Поклонская. - Цензор.НЕТ 69 Прокуратура РФ проверит интервью "Эха Москвы" с патриархом Филаретом "на предмет законности". Проверку инициировала Поклонская. - Цензор.НЕТ 69
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Няшка Крымская,это почти террористска Софья Перовская убившая со своей бандой Александра II 1 марта 1881 года... Прокуратура РФ проверит интервью "Эха Москвы" с патриархом Филаретом "на предмет законности". Проверку инициировала Поклонская. - Цензор.НЕТ 7827
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Над поклонской в россии сгущаются тучи , вот она и пытается всеми способами не остаться последним звеном . Прокуратура РФ проверит интервью "Эха Москвы" с патриархом Филаретом "на предмет законности". Проверку инициировала Поклонская. - Цензор.НЕТ 1336
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрокуратура РФ проверит интервью "Эха Москвы" с патриархом Филаретом "на предмет законности". Проверку инициировала Поклонская.
 
 
 
 
 
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