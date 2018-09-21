 Прокуратура РФ проверит интервью "Эха Москвы" с патриархом Филаретом "на предмет законности". Проверку инициировала Поклонская.

Прокуратура Российской Федерации проверит "на предмет законности" интервью редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова с главой Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филаретом. Об этом Венедиктов написал в своем Телеграм-канале, сообщат Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Генпрокуратура проверит интервью Филарета "Эху Москвы" по запросу Поклонской - источник Царьграда. Наш лучший рекламный агент", – написал Венедиктов.

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Ранее патриарх Филарет, находясь в США, дал интервью Алексею Венедиктову. Он объяснил, почему именно Украина заслуживает автокефалии и назвал Российскую православную церковь дочерью Украинской.

Кроме того, в интервью патриарх Филарет называл Крым оккупированным и говорил, что эта оккупация – явление временное.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.