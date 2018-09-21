 До выборов 2019 года ситуация на Донбассе не изменится, - Кучма

"Никаких существенных изменений на Донбассе до президентских выборов, до парламентских не будет", - сказал Л.Кучма на пресс-конференции в Днепре в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, аналогичного мнения придерживаются многие другие украинские и иностранные политики, в том числе специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, с которым он недавно провел встречу. "Он сказал, что до проведения избирательной президентской кампании и до парламентской ничего на Донбассе не изменится. Что Россия не пойдет на послабление давления в этом плане. Я полностью разделяю его мнение. К превеликому сожалению, я тоже не вижу, что в ближайшее время вдруг Владимир Владимирович Путин скажет: ребята, давайте приостановимся убивать друг друга", - сказал Л.Кучма.
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"Мы же понимаем, что прежде всего надо садиться за стол с Россией, причем тут наша определяющая инициатива должна быть. Потому что надеяться, что за нас в Брюсселе, в Бонне или Париже, или в Штатах в Белом доме решат – это абсолютно безнадежно. Все надеются на то, что выборы - и президентские, и парламентские – дадут новое лицо Украине, потому что все удивляются, и часто такое существует мнение, что Европа устала от Украины", - отметил он.
Представитель Украины в ТКГ отметил, что "уже несколько раз просился уйти с Минского процесса", и своего желания не изменил. "Я после каждой встречи разбит от тех переговоров, от тех комплиментов, которые мы друг другу дарим. А самое главное: во-первых, у полномочий представителя Украины никаких. И у тех. Что, у представителей Донбасса есть какие-то полномочия? Все решается в Москве. Все прекрасно понимаем. А тем более, когда все это мы знаем, что в ближайшее время серьезных изменений не будет разрешения этой проблемы, то конечно, мое мнение в этом плане однозначно", - сказал Л.Кучма.
При этом он подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко обязан был подписать Минские соглашения. "Этими соглашениями останавливались крупномасштабные боевые действия, когда гибли в сутки по 50 с лишним человек. И это было самое главное… Второе – на этих Минских соглашениях построены все торговые санкции. Сейчас крест на них поставить – все, нам помашут ручкой. Другого нет. Или говорят о другом формате. Какой формат? Что, кто-то заставит Трампа, чтобы он пришел участвовать в том формате? Это же смешно… Так что то, что есть, надо сегодня беречь. И с этого надо взять как можно больше. А потом еще раз скажу – решается масса вопросов социальных, экономических по проблемам оккупированных территорий", - отметил представитель Украины в ТКГ.
При этом Л.Кучма подчеркнул, что нужно искать "дипломатический, мирный путь развития этой проблемы". "Надеяться, что за нас европейцы решат, что на нас нормандский формат в составе Германии, Франции, России, Украины решит – нет, у них своих проблем (много – ИФ)… Поэтому нам нужно самим с колен вставать и делать то, что нужно. Сильных уважают, а слабых нет, а мы сегодня ко второй категории относимся", - отметил второй президент
"Самое главное – вопрос должен решаться на дипломатическом уровне. У нас тоже есть сторонники военных действий (решения ситуации на Донбассе военным путем). Так идите – повоюйте. Так они не хотят. Кто-то хочет делать политику на этом, но давай сам покажи, как это делается", - резюмировал Л.Кучма.
"Я закончу ООС (войну) на втором сроке! Зуб даю!" - в таком виде должно ещё разок прокатить.
Один сдохнет, через месяц изберут такого-же точно.
Так что сдохнет или нет - вот от этого точно ничего не изменится.
Втірай цю дурню іншим і тішся собі санкціями.
А потім пробивати санкції, томос, публічно рашку принижувати.
Зда.ться, шановний, це ви тут зуби заговорюєте. Мабуть належите до електорату хіхікалкі, давно вона з путіним не обіймалась, да ?
- Какое картинка имеет отношение к теме?
- Почему подобные фотожабы на Порошенко моментально исчезают?
ГПУ открыла дело по экстрадиции в Россию Тимура Тумгоева
Если тот, кто проводил экстрадиционную проверку, знал, что Тумгоев воевал в Донбассе, и скрыл это, он будет наказан, заверил Юрий Луценко
Юрий Луценко встретился с командиром 8-го батальона Украинской добровольческой армии Андреем Червнем и командиром батальона имени шейха Мансура Муслимом Чеберлоевским.
Луценко заявил, что по факту экстрадиции открыто производство.
Типа, отдохнём и с новой силой
Громкими инсайдами о Тимошенко поделились сразу два источника: «Кремлевский безБашенник» и «Незыгарь», передает «1K.com.ua».
Так, по данным «Кремлевского безБашенника», лидер «Батькивщины» не оставила без внимания смену власти в кремлевском протекторате «ДНР». Речь о назначении главарем «республики» Дениса Пушилина.
«Есть предварительная договоренность о мягкой постепенной поддержке курса новых властей «ДНР» со стороны команды Ю.Тимошенко, при условии ее победы на выборах президента Украины», - заявил telegram-канал, уточнив, что, согласно планам, Пушилин будет более договороспособным со всеми сторонами, чем его ликвидированный предшественник Захарченко.
«Москва в лице Медведчука в союзе с Коломойским будет делать ставку на Тимошенко. Киеву, соответственно, будет нужен договороспособный субъект», - сообщил близкий к Кремлю ресурс, уточнив, что в Луганске такой субъект уже имеется - Пасечник. Если Пушилин будет слушаться и тихо себя вести, то Москва оставит его у власти.
и
президент Украины Петр Порошенко обязан
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почувствуйте разницу
Источник: https://censor.net.ua/n3087489Источник: https://censor.net.ua/n3087489
Согласно имеющимся данным, Львовская область имеет отрицательное сальдо торговли с Россией - 111 млн 333 тыс. долл. При этом экспорт львовских производителей в Россию составляет 24,1 млн долл.
В общем рейтинге из 76 стран мира, с которыми Львовская область вдет торговлю, Россия по объему торгового оборота занимает третье место после Германии и Польши