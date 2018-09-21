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 Политика Украины
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 До выборов 2019 года ситуация на Донбассе не изменится, - Кучма

Второй президент Украины (1994–2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма убежден, что не следует ожидать изменения ситуации с разрешения конфликта на Донбассе до проведения запланированных в Украине на 2019 год президентских и парламентских выборов.

"Никаких существенных изменений на Донбассе до президентских выборов, до парламентских не будет", - сказал Л.Кучма на пресс-конференции в Днепре в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, аналогичного мнения придерживаются многие другие украинские и иностранные политики, в том числе специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, с которым он недавно провел встречу. "Он сказал, что до проведения избирательной президентской кампании и до парламентской ничего на Донбассе не изменится. Что Россия не пойдет на послабление давления в этом плане. Я полностью разделяю его мнение. К превеликому сожалению, я тоже не вижу, что в ближайшее время вдруг Владимир Владимирович Путин скажет: ребята, давайте приостановимся убивать друг друга", - сказал Л.Кучма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо давать дорогу молодым и научиться жить по той Конституции, которая есть, - Кучма

"Мы же понимаем, что прежде всего надо садиться за стол с Россией, причем тут наша определяющая инициатива должна быть. Потому что надеяться, что за нас в Брюсселе, в Бонне или Париже, или в Штатах в Белом доме решат – это абсолютно безнадежно. Все надеются на то, что выборы - и президентские, и парламентские – дадут новое лицо Украине, потому что все удивляются, и часто такое существует мнение, что Европа устала от Украины", - отметил он.

Представитель Украины в ТКГ отметил, что "уже несколько раз просился уйти с Минского процесса", и своего желания не изменил. "Я после каждой встречи разбит от тех переговоров, от тех комплиментов, которые мы друг другу дарим. А самое главное: во-первых, у полномочий представителя Украины никаких. И у тех. Что, у представителей Донбасса есть какие-то полномочия? Все решается в Москве. Все прекрасно понимаем. А тем более, когда все это мы знаем, что в ближайшее время серьезных изменений не будет разрешения этой проблемы, то конечно, мое мнение в этом плане однозначно", - сказал Л.Кучма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Лаврова о прекращении работы нормандского формата после ликвидации Захарченко были сказаны сгоряча: как заявил, так и отменил, - Кучма

При этом он подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко обязан был подписать Минские соглашения. "Этими соглашениями останавливались крупномасштабные боевые действия, когда гибли в сутки по 50 с лишним человек. И это было самое главное… Второе – на этих Минских соглашениях построены все торговые санкции. Сейчас крест на них поставить – все, нам помашут ручкой. Другого нет. Или говорят о другом формате. Какой формат? Что, кто-то заставит Трампа, чтобы он пришел участвовать в том формате? Это же смешно… Так что то, что есть, надо сегодня беречь. И с этого надо взять как можно больше. А потом еще раз скажу – решается масса вопросов социальных, экономических по проблемам оккупированных территорий", - отметил представитель Украины в ТКГ.

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При этом Л.Кучма подчеркнул, что нужно искать "дипломатический, мирный путь развития этой проблемы". "Надеяться, что за нас европейцы решат, что на нас нормандский формат в составе Германии, Франции, России, Украины решит – нет, у них своих проблем (много – ИФ)… Поэтому нам нужно самим с колен вставать и делать то, что нужно. Сильных уважают, а слабых нет, а мы сегодня ко второй категории относимся", - отметил второй президент

"Самое главное – вопрос должен решаться на дипломатическом уровне. У нас тоже есть сторонники военных действий (решения ситуации на Донбассе военным путем). Так идите – повоюйте. Так они не хотят. Кто-то хочет делать политику на этом, но давай сам покажи, как это делается", - резюмировал Л.Кучма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в так называемых "ДНР" и "ЛНР" могут поставить крест на Минском процессе, - Кучма

Источник: https://censor.net.ua/n3087489
 
 
 Топ комментарии
 
ситуация не изменится пока не подохнет хуйло. А от ваших выборов н..я не зависит
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Кучма Крестный Отец всей этой Мафии, которая сегодня орудует в Украине.
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Капитуляцию в Москве ещё в 2014 году подписал президент Порошенко. Или ты думаешь, липецкая кондитерская фабрика просто так в России годами работала? Тогда спроси Коломойского. Он заправил наши танки, идущие на Донбасс и Хуйло быстро забрал у него весь бизнес, до которого смог дотянутся, добрая женщина.
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ситуация не изменится пока не подохнет хуйло. А от ваших выборов н..я не зависит
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"Я закончу АТО (войну) за 1,5-2 недели!" - вычёркиваем, как уже удачно использованное.
"Я закончу ООС (войну) на втором сроке! Зуб даю!" - в таком виде должно ещё разок прокатить.
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Достаточно того, что Порох прозападный политик, который никогда не поменяет свой вектор. А Запад и время сделают свое дело, главное чтобы курс не поменялся. И, кстати, поносят его на РашаТВ на порядок больше чем всех наших остальных политиков вместе взятых. Для меня это индикатор того, что я правильно голосовал на прошлых выборах и правильно проголосую на следующих.
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Перестань смотреть РашаТВ - и мозги на место станут. Для кого президент Указ о запрете кацапских СМИ издавал.
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Там уже заготовлено таких "хуйлов" на 100 лет.
Один сдохнет, через месяц изберут такого-же точно.
Так что сдохнет или нет - вот от этого точно ничего не изменится.
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ВІд наших виборів завісить якшо виберуть проросійського президента то конфлікт просто заморозять, тіпа придністровья.
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Правильно, Порошенко крайне выгодна война на Донбассе, а Юлька войну быстро закончит. Кучма точно не дурак.
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Кучма Крестный Отец всей этой Мафии, которая сегодня орудует в Украине.
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Да, все идет по разработанному Кучмой плану.
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- Леонид Данилыч, я однажды присягнул, и теперь буду верен Вам до конца! (с) До выборов 2019 года ситуация на Донбассе не изменится, - Кучма - Цензор.НЕТ 7467
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да ... за 10 лет он славную руину оставил после себя , отделив кучку богатеющих от миллионов беднеющих ... последователи все также " поднимали Украину с колен " и делали страну " все сильней " , уроды !!!
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Знаєш, а я з тобою погоджусь. Юлька дійсно швидко припинить війну - підпише капітуляцію в моцкві, вона вже обмовилась про прямі перемовини з агресором, але швидко змінила тактику, юо публіка обурилась.
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Капитуляцию в Москве ещё в 2014 году подписал президент Порошенко. Или ты думаешь, липецкая кондитерская фабрика просто так в России годами работала? Тогда спроси Коломойского. Он заправил наши танки, идущие на Донбасс и Хуйло быстро забрал у него весь бизнес, до которого смог дотянутся, добрая женщина.
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Да, да... За одну фабрику
Втірай цю дурню іншим і тішся собі санкціями.
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_Мозг - чтобы думать. Хотябы с этим не станете спорить? Тогда себе подумайте за следующее: если Коломойский - личный враг микрофюрера, то его собственность без лишней волокиты отбирают в мордоре и! - в оккупированном мордоре Крыму. Это факт, и спорить здесь бесполезно! Идём дальше... бизнес и собственность петрушки в рашке и Крыму не отнимают. Господи, что ещё, блядь, вам здесь не ясно?! До выборов 2019 года ситуация на Донбассе не изменится, - Кучма - Цензор.НЕТ 1536
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Ой не треба..Канал Коломойського майже останнім почав освітлювати Майдан правдиво, вони ще вибачались. А потім...ну так співпали інтереси.
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_По сути написанного мной (а не о событиях до того) есть что возразить? Увести от темы и заговорить зубы - не позволю!
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Ви логічно вмієте розмірковувати ? Якось віддати державу за одну фабрику, це абсурд.
А потім пробивати санкції, томос, публічно рашку принижувати.
Зда.ться, шановний, це ви тут зуби заговорюєте. Мабуть належите до електорату хіхікалкі, давно вона з путіним не обіймалась, да ?
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А почему только одну фабрику? У Порошенко в Рашке развитый бизнес. Какие именно санкции пробил лично Порошенко? Когда и какие санкции ввела Украина против Рашки? Кого унизил Порошенко выдав бойца АТО в Рашку, Хуйлу на расправу? Вопросов к вам больше, чем у вас ответов. Как вообще можно было кого то выдать Рашке, когда она в Крыму захватила несколько миллионов наших сограждан?
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Який бізнес ? Називайте. Санкції ввела міжнародна спільнота, саме над цим Петя попрацював. Щодо видачі бійця, знаєте, всякого кацапського бруду в нас ще забагато..
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А почему одну? У семьи Порошенко в России большой бизнес.
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Минстецьки за счет бюджета фотошоп освоили?
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Два прекрасных дополнительных вопроса:
- Какое картинка имеет отношение к теме?
- Почему подобные фотожабы на Порошенко моментально исчезают?

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Интересно. а порохоботов загребут как подельников и сообщников?

ГПУ открыла дело по экстрадиции в Россию Тимура Тумгоева

Если тот, кто проводил экстрадиционную проверку, знал, что Тумгоев воевал в Донбассе, и скрыл это, он будет наказан, заверил Юрий Луценко

Юрий Луценко встретился с командиром 8-го батальона Украинской добровольческой армии Андреем Червнем и командиром батальона имени шейха Мансура Муслимом Чеберлоевским.
Луценко заявил, что по факту экстрадиции открыто производство.До выборов 2019 года ситуация на Донбассе не изменится, - Кучма - Цензор.НЕТ 8581
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Как открыли так и закроют. Не в первый раз же ....
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Так проведіть вибори завтра,немає проблем.
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Така ситуація на Бамбасі буде поки не вирішиться питання з Кримом.
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Его место на нарах, а не в Минске. А киздит этот мафиози про то что страну пора сливать х.йлу , а то Кондитер плохо старается не поспевает за европейскими едерасами -орбанами-йоббиками , штази-сименсами , цитрусами с земанами красными лизать зад пидофилу . И про санкции напомнил бандюк рыжий , которые уже давно стали второй свежести .
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Да сидел бы уже тихо и не п*здел, нострадамус куев.
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кокорину повесят и начнется нормальный зашквар русни и дамбасни на дамбасе бамбасе и на крысме.
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Можно будет сделать вид, что злая хунта, которая терроризировала "народ донбасса" ушла в отставку, а с новой легитимной властью нашли общий язык.
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Ну,як Кучма сказав,... так по-пуйловськи й буде!
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на крысме:1. "Они ходят под страхом и боятся сделать шаг влево - шаг вправо, чтобы снова их прессанули. Слежки за собой мы не замечали, кроме пары случаев - это была слежка за теми активистами, с которыми мы встречались. Еще нам показывали человека, который с утра до вечера в кафе слушал разговоры посетителей. Уровень давления на людей с активной позицией даже в сравнении с Беларусью достаточно большой". По ссылке прочтите подробней, как правозащитникам из Азербайджана, Беларуси и материковой Украины удалось побывать в аннексированном россией Крыму https://ru.krymr.com/a/kak-mezhdunarodnye-pravozaschitniki-posetili-krym/29500460.html2. С начала года в Крыму оккупанты вынесли минимум 23 приговора за уклонение от воинской службы в армии. Эти приговоры свидетельствуют о принуждении жителей Крыма к службе в армии оккупирующей державы. С каждым последующим призывом увеличивается количество приговоров за уклонение от службы. По данным Крымской правозащитной группы, в нарушение международного гуманитарного права и решений Генассамблеи ООН, с начала оккупации россия призвала в армию около 12 тысяч крымчан. Такие действия оккупантов в Крыму являются нарушением Женевской конвенции IV и Римского статута Международного уголовного суда (МУС), что подтверждается в отчетах прокурора МУС https://crimeahrg.org/s-nachala-goda-v-kryimu-vyinesli-minimum-23-prigovora-za-uklonenie-ot-voinskoy-sluzhbyi-v-armii-rf/3. С 1 октября оккупанты начинают в Крыму очередную призывную кампанию. Это уже восьмая по счету кампания, которую россия проводит на оккупированной территории Украины. Эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов подготовил для крымчан рекомендации о том, как можно избежать службы в ВС рф и, с большой долей вероятности, не подвергаться уголовному преследованию https://crimeahrg.org/chto-delat-kryimchanam-vo-vremya-voennogo-prizyiva-v-armiyu-rf-sovetyi-pravozashhitnika/4. До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал. В результате аннексии Крыма россией украинские власти прекратили поставки воды на полуостров. Чтобы узнать состояние канала, журналисты "Крым.Реалии" запустили дрон и пролетели над крымско-херсонской админграницей https://twitter.com/krymrealii/status/1043046613650825217. Дамба между кислотонакопителем завода Титан и озером Сиваш не имеет разрушений. Очередное разоблачение лживых оккупантов и их придворных пропагандонов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10428581033336381446. Жители Яны-Капу пишут: "20:55. Проветрили квартиру, называется. Теперь удушающий кашель, глубоко не вдохнуть, горло как перцем посыпано. Ветер юго-восточный, так что кислотоотстойник явно ни при чем. Когда, *лять, нас прекратят травить, рассказывая, что угрозы здоровью нет и публикуя лживые мониторинги?", "Та это просто по тихой Крым очищают от людишек", "Да вы, сук@, реально заеб*ли. Никому, сук@, не воняет, одним вам с Подслушки", "У тя ноздря в жопе, наверное". Жители Армянска не отстают: "Буду верить, что в нашем городе все будет хорошо, но…. Приехали с ребенком (из Евпатории) забирать вещи, медкарточку. За двое суток опухло горло, всего обсыпало мелкой красной сыпью, весь день сегодня рвота. Говорят, чище воздух стал????? Вчера были у врача: «легкие чистые, не страшно!». Всё остальное само пройдет", "Ничего не пройдёт. Чем дальше в лес, тем больше дров. Интоксикация только нарастает. Хоть и меньше воняет, но это не значит, что пришёл стабилиздец. По своему состоянию не ощущаете? Сижу дома, слезятся глаза, болит горло и кожный зуд" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10429020088045854727. Центробанк оккупантов тайком выделил 20 млрд рублей на спасение работающего в Крыму аксеновского "Генбанка" - одного из десяти оставшихся в оккупации недобанков мордора. Почему тайком? Потому что боятся полезных санкций. Крым обходится все дороже. "Процветаем" http://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/centrobank-tajkom-vydelil-20-mlrd-rublej-rabotayushhemu-v-krymu-banku-smi/8. Понаехавшие прут и предлагают меняться местами, а местные задумались над нехваткой жизненно необходимых ресурсов из-за толп понаехавших: "Здравствуйте, Алушта. В вашем городе с удовольствием бы обосновалась дама с хорошим опытом работы в должности инженера по пожарной безопасности. Образование техническое, 18 лет выслуги в вооружённых силах рф. В течение 12 лет исполняет обязанности в сфере пожарной безопасности. Знание номенклатуры, законодательства, опыт сотрудничества со структурами МЧС и огромное желание перебраться в ваш город (из Всеволожска, Ленинградской области)". Ответы: "Не перебирайтесь в наш город! И в Крым! Живите там у себя. У нас уже перенаселение людей! Ещё при союзе учёные говорили о том, что более 1,5 млн жителей в Крыму жить не должно. Сейчас более 3-х миллионов. Через лет 10 нехватка воды скажется критически на Крым. Станем мы очередным Детройтом", "Электричество и газ - ничего, по сравнению с водой. К сожалению, новые стройки лепят на каждом углу, но никто не думает про воду. С водохранилища в Кутузовке вода сливается в море уже 5-ый месяц. То ли вентиль сломался, то ли просто лень им", "Рассматриваем тоже переправу в Алушту из Питера, в то время как Крым массово перекочёвывает в наши мегаполисы. Давайте меняться местами", "Люди едут работать, у нас работы нет. Может, кто-то к вам (в россию) и переселился, но не массово! Во-вторых, из-за нехватки воды из верхней части Крыма люди передвигаются ближе к Симфу. Что будет дальше - а дальше будет хуже. Тот, кто не интересуется тем, что происходит в Крыму, и не волнуется о своем будущем, может переселяться. Но у нас сейчас катастрофа экологическая, и кто не знает об этом, тот просто не интересуется" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10431045307103232009. "В Севастополе установят 67 рупоров для массового оповещения", - сообщили оккупанты. И запишут две фразы: "Внимание, эвакуация!" и "Ласкаво просимо!" https://twitter.com/SouthUkr/status/104284457579313152210. В район Берегового (между Ялтой и Форосом) прибыла яхта Ротенберга с тушкой владельца на борту. Кораблик большего размера, чем военное корыто сопровождения. В санатории, где отдыхает кореш сцаря, суета и безудержное раболепие перед знаменитым мостостроителем. Гордятся, что у господина крутая яхта!P.S. Житель Севастополя написал: "Уличная группа музыкантов на Приморском. Играют здорово. Собрали много молодежи. Да и зрелых слушателей было немало. Но аплодисменты и возгласы "браво!" музыканты сорвали лишь один раз - когда спели песню на державній мові. Вот такой вот парадокс". От себя добавлю, что я тоже неоднократно наблюдал, как уличные музыканты, исполняющие песни на украинском языке, собирали множество благодарных слушателей. И лишь изредка из толпы звучало с акающим акцентом: "А можно что-нибудь наше?". Вашего здесь нет ничего!!! КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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"ребята, давайте приостановимся убивать друг друга"

Типа, отдохнём и с новой силой
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А как может измениться ситуация если Пеца делает все что бы она не прекращалась ,Пеца имеет прибыль ,гешефт,исполнение пожеланий Путлера
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https://1k.com.ua/timoshenko-dala-dobro-na-pushilina-v-kremle-progovorilis-o-zakulisnyh-igrah-lidera-batkivshhiny.html

Громкими инсайдами о Тимошенко поделились сразу два источника: «Кремлевский безБашенник» и «Незыгарь», передает «1K.com.ua».
Так, по данным «Кремлевского безБашенника», лидер «Батькивщины» не оставила без внимания смену власти в кремлевском протекторате «ДНР». Речь о назначении главарем «республики» Дениса Пушилина.
«Есть предварительная договоренность о мягкой постепенной поддержке курса новых властей «ДНР» со стороны команды Ю.Тимошенко, при условии ее победы на выборах президента Украины», - заявил telegram-канал, уточнив, что, согласно планам, Пушилин будет более договороспособным со всеми сторонами, чем его ликвидированный предшественник Захарченко.
До выборов 2019 года ситуация на Донбассе не изменится, - Кучма - Цензор.НЕТ 9092
«Москва в лице Медведчука в союзе с Коломойским будет делать ставку на Тимошенко. Киеву, соответственно, будет нужен договороспособный субъект», - сообщил близкий к Кремлю ресурс, уточнив, что в Луганске такой субъект уже имеется - Пасечник. Если Пушилин будет слушаться и тихо себя вести, то Москва оставит его у власти.
До выборов 2019 года ситуация на Донбассе не изменится, - Кучма - Цензор.НЕТ 6303
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вдруг Владимир Владимирович Путин скажет
и
президент Украины Петр Порошенко обязан

==============
почувствуйте разницу
Источник: https://censor.net.ua/n3087489Источник: https://censor.net.ua/n3087489
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За первые семь месяцев 2018 года импорт российских товаров во Львовскую область вырос до 135 млн долл. Рост за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составляет 597,5%, сообщает Главное управление статистики во Львовской области.

Согласно имеющимся данным, Львовская область имеет отрицательное сальдо торговли с Россией - 111 млн 333 тыс. долл. При этом экспорт львовских производителей в Россию составляет 24,1 млн долл.

В общем рейтинге из 76 стран мира, с которыми Львовская область вдет торговлю, Россия по объему торгового оборота занимает третье место после Германии и Польши
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К лучшему - не изменится! А в прочем - возможны варьянты.
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А після виборів хуй ло відразу віддасть Крим,та піде нах з Донбасу...макарич,іди на...
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Шо ты несёшь за бред. Как раз Хуйло ждёт выборов что б сменить власть в Украине с нынешней на более сговорчивую. Грусная Лошадь уже проржала что вести с Украиной переговоры бесполезно до выборов. Т.е очевидно Кремль рассчитывает что власть сменица, и не просто сменица, а сменица на более податливую и сговорчивую. ВОт по этому и ждут выборов кремлекрысы..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо выборов 2019 года ситуация на Донбассе не изменится, - Кучма
 
 
 
 
 
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