 Конфликт в медуниверситете им. Богомольца будут решать 4 министерства, - Линчевский

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы имеем план решения ситуации. Правительство имеет план действий, привлекаем к работе Министерство внутренних дел, Минюст, Министерство образования. И пошагово будем решать ситуацию, что в конечном итоге направлено не на решение какого-то локального конфликта, а на построение нормальной здоровой системы высшего образования", – сказал Линчевский.э

Он заметил, что в настоящий момент заложниками ситуации стали и студенты, и преподаватели вуза, которые должны заниматься научной деятельностью и преподаванием, а не участвовать в борьбе разных сторон за денежные потоки.

"Это постыдная ситуация, когда администрация университета вовлекает студентов и преподавателей в свои конфликты, абсолютно далекие от медицинского образования и медицинской науки", – отметил Линчевский.

Напомним, согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова была временно отстранена от выполнения своих служебных обязанностей из-за срыва лицензионного экзамена.

Сдача лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" студентами всех высших медицинских учебных заведений проходила 20 февраля. Накануне руководство Национального медуниверситета им. Богомольца обнародовало открытое письмо, в котором уведомило, что при подготовке к данному тестированию НМУ объявил открытые торги через систему PROZORRO по закупке услуг Центра тестирования для студентов и интернов в течение 2018 года. Впрочем, эти торги были сорваны Центом тестирования, который не предоставил своего предложения для участия в тендере при наличии альтернативного предложения, которое пришлось отклонить как такое, которое не в полном объеме отвечало техническому заданию.

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Также отмечается, что в день срыва торгов НМУ передал в Центр тестирования подписанный проректором проект договора по оказанию услуг "Крок 1. Стоматология" на сумму 104 202 грн, которые закон позволяет оплатить за тендер.

Как заявил адвокат Е.Амосовой Валентин Гвоздий, одним из виновников срыва сегодняшних экзаменов в НМУ является заместитель министра здравоохранения А. Линчевский.

В Министерстве здравоохранения была создана комиссия для всестороннего рассмотрения ситуации в НМУ им. А.А. Богомольца, однако ее членов и и.о. ректора не пускали в вуз.

23 февраля Наблюдательный совет НМУ им. Богомольца выразил поддержку ректору Амосовой.

В НМУ создали забастовочный комитет и объявили об остановке учебного процесса, но студенты заявили, что это саботаж.

Административный суд Киева восстановил Амосову в должности ректора Национального медуниверситета, а Минздрав - отстранил.

Окружной административный суд Киева отменил приказ Министерства здравоохранения о назначении Юрия Кучина и. о. ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца. Соответствующее решение вынес зампредседателя суда Евгений Аблов на заседании в среду, 5 сентября.

Печерский районный суд Киева своим решением от 20 сентября 2018 года восстановил в должности ректора Национального медицинского университета имени А.Богомольца Екатерину Амосову.

21 сентября Минздрав обратился в полицию и ГПУ по факту восстановления Амосовой в должности ректора НМУ.