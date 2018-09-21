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 Отравление людей в Армянске началось после боевых стрельб армии РФ, применившей гаубицы 152 мм в 8 км от "Крымского титана", - Бутусов

Пожар на отстойниках "Крымского титана" и отравление людей совпал с артиллерийскими стрельбами российских 152 мм гаубиц на полигоне "Филатовский", который российская армия оборудовала всего в 8 километрах от завода и его отстойников. После начала россияне эвакуировали свои воинские части с полигона, и не предоставили транспорт для эвакуации местных жителей. Боевые стрельбы - основная версия возгорания отстойников на "Титане"

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Средства объективного контроля зафиксировали проведение военных маневров на полигоне "Филатовский", расположенного в непосредственной близости от "Крымского Титана", начиная с 13 августа. С 13-го августа по 2 сентября российские военные из состава 22-го армейского корпуса, 8-го артиллерийского полка 810-й бригады морской пехоты проводили на "Филатовском" и его районе вначале стрельбы, а затем занимались тушением очагов возгорания.

Судя по всему, причиной возгорания могло стать применение россиянами тяжелой артиллерии. Места пожаров находятся всего в 8 километрах от позиций 152 мм гаубиц Мста-Б 8-го артиллерийского полка.

Две этих гаубицы зафиксированы на "Филатовском" во время учений, которые проводились с боевой стрельбой.

Сразу после начала пожаров маневры были прекращены, и 22-й корпус перебросил в район "Титана" подразделения химической защиты для гашения пожаров.

Российские военные регулярно провоцируют пожары в результате проведения маневров. Так, 16 июля российское агентство "Интерфакс" сообщило о трех очагах пожаров в районе Кандалакши в результате проведения маневров и беспорядочной стрельбы российскими войсками.

Размещение полигона и проведение стрельб из тяжелой артиллерии в 8 километрах от "Крымского титана" и его отстойников с опасными химическими веществами - грубейшее нарушение техники безопасности и открытое пренебрежение жизнью и здоровьем крымчан.

Продолжение эксплуатации полигона "Филатовский" вблизи завода чревато новыми пожарами и новой экологической катастрофой.

Думаю, ущерб от отравления людей и пожары следует также включить в сумму ущерба, которую Украина предъявит РФ в рамках международных процессов.

Информация о проведении артиллерийских стрельб и совпадении российских маневров с пожаров и отравлением людей передана украинскими разведчиками нашим партнерам в структуры НАТО.

Показательно, что российские СМИ умалчивают масштабы отравления в Крыму, чтобы скрыть причастность российских военных к экологической катастрофе".

Отравление людей в Армянске началось после боевых стрельб армии РФ, применившей гаубицы 152 мм в 8 км от Крымского титана, - Бутусов 01

Отравление людей в Армянске началось после боевых стрельб армии РФ, применившей гаубицы 152 мм в 8 км от Крымского титана, - Бутусов 02

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос

Источник: https://censor.net.ua/n3087483
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапи біди наробили ?
Вони не на своїй землі, їм байдуже що лишиться після них.
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Проблемы индейцев шерифа не волнуют...
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Столько позитива за четыре года...
Жаль что нельзя соцопрос в Крыму провести, типа "как оцениваете совместное существование с "братьями"?".

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Є зерно істини в цих постах, ми дійсно різні.
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Или Дмитрий Урич троллит кацапню, или одно из двух.
Причём настолько из двух, что однозначно одно.
Не может такое быть не чем-то одним, если уж так ребром ставить вопрос, кто якобы они.
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если ребром то длинновато, а вот если поставить поперед того, что на боку
и немного наискость то получается совсем уже вширь.
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Кацапи біди наробили ?
Вони не на своїй землі, їм байдуже що лишиться після них.
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Блін, не знав що з Армянську можна добити до Кандалакші.
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будем надеятся, шо большой лохматый пёс в промозглой кандалакше не пострадал. остальных - бабы нарожают ))
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Пусть благодарят господ, что не рутений, как давеча на расиянской тьмутаракани, разбрызгали.
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Такого співпадіння, що після стрільб є інша причина аварії окрім попадання снаряду у відстійники на "Титані" не буває.
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Уточнение: израильского НЛО с двумя жидорептилоидами и одним бандеровцем на борту.
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Ты хотел меня видеть таким.
Как хотел меня видеть, но я покидаю дно!
Я научился летать. Тебе меня не узнать,
Я НЛО.
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Как раз вчера вспоминали хоррор-повесть Владислава Тихонова "Голуби и боярышник"
(написано, что интересно, ещё в 2005) - рекомендую всем, букв немного. Вот гипертрофированное воплощение кацапского рукожопия и "самокритичного" отношения к нему: виноват всегда кто угодно, но не они сами.

Был Толян весь скрюченный-перекрюченный, покрытый странными чёрно-рыжими пятнами, с дикими косыми глазами. Толяновы руки торчали из туловища под каким-то безумным углом - будто их вырвали из плеч, а затем наспех, грубо воткнули обратно. Руки эти напоминали сухие лапы гигантского насекомого, инфернальной апокалиптической саранчи. Они постоянно что-то делали: крутили, ломали, роняли, рвали, портили... Даже одеть своего хозяина они могли с трудом. Влезть поутру в штаны было для Толяна сущим наказанием. Руки выворачивали грязные треники туда-сюда по десять раз, нередко путая с рубашкой, и Толян под жизнерадостный гогот всей палаты жалобно проклинал "сраных китайских уёбков, шьющих такое дерьмо".
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Жаль мені людей, які постраждали.... в Херсонській області.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтравление людей в Армянске началось после боевых стрельб армии РФ, применившей гаубицы 152 мм в 8 км от "Крымского титана", - Бутусов
 
 
 
 
 
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