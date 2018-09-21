 Отравление людей в Армянске началось после боевых стрельб армии РФ, применившей гаубицы 152 мм в 8 км от "Крымского титана", - Бутусов

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Средства объективного контроля зафиксировали проведение военных маневров на полигоне "Филатовский", расположенного в непосредственной близости от "Крымского Титана", начиная с 13 августа. С 13-го августа по 2 сентября российские военные из состава 22-го армейского корпуса, 8-го артиллерийского полка 810-й бригады морской пехоты проводили на "Филатовском" и его районе вначале стрельбы, а затем занимались тушением очагов возгорания.

Судя по всему, причиной возгорания могло стать применение россиянами тяжелой артиллерии. Места пожаров находятся всего в 8 километрах от позиций 152 мм гаубиц Мста-Б 8-го артиллерийского полка.

Две этих гаубицы зафиксированы на "Филатовском" во время учений, которые проводились с боевой стрельбой.

Сразу после начала пожаров маневры были прекращены, и 22-й корпус перебросил в район "Титана" подразделения химической защиты для гашения пожаров.

Российские военные регулярно провоцируют пожары в результате проведения маневров. Так, 16 июля российское агентство "Интерфакс" сообщило о трех очагах пожаров в районе Кандалакши в результате проведения маневров и беспорядочной стрельбы российскими войсками.

Размещение полигона и проведение стрельб из тяжелой артиллерии в 8 километрах от "Крымского титана" и его отстойников с опасными химическими веществами - грубейшее нарушение техники безопасности и открытое пренебрежение жизнью и здоровьем крымчан.

Продолжение эксплуатации полигона "Филатовский" вблизи завода чревато новыми пожарами и новой экологической катастрофой.

Думаю, ущерб от отравления людей и пожары следует также включить в сумму ущерба, которую Украина предъявит РФ в рамках международных процессов.

Информация о проведении артиллерийских стрельб и совпадении российских маневров с пожаров и отравлением людей передана украинскими разведчиками нашим партнерам в структуры НАТО.

Показательно, что российские СМИ умалчивают масштабы отравления в Крыму, чтобы скрыть причастность российских военных к экологической катастрофе".







Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос