 Отравление людей в Армянске началось после боевых стрельб армии РФ, применившей гаубицы 152 мм в 8 км от "Крымского титана", - Бутусов

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Средства объективного контроля зафиксировали проведение военных маневров на полигоне "Филатовский", расположенного в непосредственной близости от "Крымского Титана", начиная с 13 августа. С 13-го августа по 2 сентября российские военные из состава 22-го армейского корпуса, 8-го артиллерийского полка 810-й бригады морской пехоты проводили на "Филатовском" и его районе вначале стрельбы, а затем занимались тушением очагов возгорания.
Судя по всему, причиной возгорания могло стать применение россиянами тяжелой артиллерии. Места пожаров находятся всего в 8 километрах от позиций 152 мм гаубиц Мста-Б 8-го артиллерийского полка.
Две этих гаубицы зафиксированы на "Филатовском" во время учений, которые проводились с боевой стрельбой.
Сразу после начала пожаров маневры были прекращены, и 22-й корпус перебросил в район "Титана" подразделения химической защиты для гашения пожаров.
Российские военные регулярно провоцируют пожары в результате проведения маневров. Так, 16 июля российское агентство "Интерфакс" сообщило о трех очагах пожаров в районе Кандалакши в результате проведения маневров и беспорядочной стрельбы российскими войсками.
Размещение полигона и проведение стрельб из тяжелой артиллерии в 8 километрах от "Крымского титана" и его отстойников с опасными химическими веществами - грубейшее нарушение техники безопасности и открытое пренебрежение жизнью и здоровьем крымчан.
Продолжение эксплуатации полигона "Филатовский" вблизи завода чревато новыми пожарами и новой экологической катастрофой.
Думаю, ущерб от отравления людей и пожары следует также включить в сумму ущерба, которую Украина предъявит РФ в рамках международных процессов.
Информация о проведении артиллерийских стрельб и совпадении российских маневров с пожаров и отравлением людей передана украинскими разведчиками нашим партнерам в структуры НАТО.
Показательно, что российские СМИ умалчивают масштабы отравления в Крыму, чтобы скрыть причастность российских военных к экологической катастрофе".
Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.
"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос
Жаль что нельзя соцопрос в Крыму провести, типа "как оцениваете совместное существование с "братьями"?".
Причём настолько из двух, что однозначно одно.
Не может такое быть не чем-то одним, если уж так ребром ставить вопрос, кто якобы они.
и немного наискость то получается совсем уже вширь.
Вони не на своїй землі, їм байдуже що лишиться після них.
Как хотел меня видеть, но я покидаю дно!
Я научился летать. Тебе меня не узнать,
Я НЛО.
(написано, что интересно, ещё в 2005) - рекомендую всем, букв немного. Вот гипертрофированное воплощение кацапского рукожопия и "самокритичного" отношения к нему: виноват всегда кто угодно, но не они сами.
Был Толян весь скрюченный-перекрюченный, покрытый странными чёрно-рыжими пятнами, с дикими косыми глазами. Толяновы руки торчали из туловища под каким-то безумным углом - будто их вырвали из плеч, а затем наспех, грубо воткнули обратно. Руки эти напоминали сухие лапы гигантского насекомого, инфернальной апокалиптической саранчи. Они постоянно что-то делали: крутили, ломали, роняли, рвали, портили... Даже одеть своего хозяина они могли с трудом. Влезть поутру в штаны было для Толяна сущим наказанием. Руки выворачивали грязные треники туда-сюда по десять раз, нередко путая с рубашкой, и Толян под жизнерадостный гогот всей палаты жалобно проклинал "сраных китайских уёбков, шьющих такое дерьмо".