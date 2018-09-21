 Полиция задержала торговца оружием из зоны ООС в Киеве - изъят автомат, два гранатомета, боеприпасы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Оружие и взрывчатка" правоохранители получили оперативную информацию в отношении лица, которое на территории Оболонского района планирует сбыт огнестрельного оружия. Следователи территориального управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, в ходе досудебного расследования полицейские совместно с представителями СБУ установили анкетные данные лица и провели соответствующие меры по его задержанию. Мужчину разоблачили при попытке сбыта оружия и боеприпасов. Опасные предметы изъяли, а правонарушителя задержали на месте преступления.

"Он - житель Киевской области, 1985 года рождения, участник боевых действий на востоке страны. Вероятно, что после демобилизации прихватил с собой оружие и боеприпасы, которые планировал реализовать в столице. А это - автомат Калашникова с патронами к нему, два гранатомета РПГ-26, две ручные гранаты Ф-1 с запалами, два пистолета-пулемета "Скорпион" с двумя магазинами, а также 100 000 гривен ", - рассказал руководитель столичного главка.

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После получения соответствующих постановлений и разрешений судей, правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта. Там полицейские нашли еще десятки единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, оборот которых запрещен законом. Изъятое направили на экспертизу.

"Досудебное расследование продолжается, готовится предъявления задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до семи лет лишения свободы. Также в ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей ", - добавил генерал полиции третьего ранга Андрей Крищенко.

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