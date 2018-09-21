EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  360  9
Все про:Киев (16494) оружие (3540)

 Полиция задержала торговца оружием из зоны ООС в Киеве - изъят автомат, два гранатомета, боеприпасы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция Киева совместно с работниками Службы безопасности Украины во процессуальным руководством городской прокуратуры №5 разоблачили злоумышленника на сбыте автомата Калашникова, гранатометов, пистолетов-пулеметов и боеприпасов к ним. Изъятое направили на экспертизу, а правонарушителя доставили в управление полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. 

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Оружие и взрывчатка" правоохранители получили оперативную информацию в отношении лица, которое на территории Оболонского района планирует сбыт огнестрельного оружия. Следователи территориального управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрактник ВСУ задержан при продаже боеприпасов, пластида и самодельных взрывных устройств на Херсонщине, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, в ходе досудебного расследования полицейские совместно с представителями СБУ установили анкетные данные лица и провели соответствующие меры по его задержанию. Мужчину разоблачили при попытке сбыта оружия и боеприпасов. Опасные предметы изъяли, а правонарушителя задержали на месте преступления.

"Он - житель Киевской области, 1985 года рождения, участник боевых действий на востоке страны. Вероятно, что после демобилизации прихватил с собой оружие и боеприпасы, которые планировал реализовать в столице. А это - автомат Калашникова с патронами к нему, два гранатомета РПГ-26, две ручные гранаты Ф-1 с запалами, два пистолета-пулемета "Скорпион" с двумя магазинами, а также 100 000 гривен ", - рассказал руководитель столичного главка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали в Киеве торговца оружием и боеприпасами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После получения соответствующих постановлений и разрешений судей, правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта. Там полицейские нашли еще десятки единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, оборот которых запрещен законом. Изъятое направили на экспертизу.

"Досудебное расследование продолжается, готовится предъявления задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до семи лет лишения свободы. Также в ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей ", - добавил генерал полиции третьего ранга Андрей Крищенко.

Также смотрите: Житель Кривого Рога продавал оружие и боеприпасы из зоны ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Полиция задержала торговца оружием из зоны ООС в Киеве - изъят автомат, два гранатомета, боеприпасы, - Нацполиция 01
Полиция задержала торговца оружием из зоны ООС в Киеве - изъят автомат, два гранатомета, боеприпасы, - Нацполиция 02
Полиция задержала торговца оружием из зоны ООС в Киеве - изъят автомат, два гранатомета, боеприпасы, - Нацполиция 03
Полиция задержала торговца оружием из зоны ООС в Киеве - изъят автомат, два гранатомета, боеприпасы, - Нацполиция 04
Полиция задержала торговца оружием из зоны ООС в Киеве - изъят автомат, два гранатомета, боеприпасы, - Нацполиция 05
Полиция задержала торговца оружием из зоны ООС в Киеве - изъят автомат, два гранатомета, боеприпасы, - Нацполиция 06
Полиция задержала торговца оружием из зоны ООС в Киеве - изъят автомат, два гранатомета, боеприпасы, - Нацполиция 07
Полиция задержала торговца оружием из зоны ООС в Киеве - изъят автомат, два гранатомета, боеприпасы, - Нацполиция 08
Полиция задержала торговца оружием из зоны ООС в Киеве - изъят автомат, два гранатомета, боеприпасы, - Нацполиция 09

Источник: https://censor.net.ua/n3087480
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Обратите внимание: уже в который раз продают всё шо угодно, кроме короткоствола! Вот нет их! Не знаю- почему. Но- нет. А кто-то знает???
 показать весь комментарий
 
А навіщо у нас там КПП? Чи може їх вже немає? Зброю возять як гречку.(((
 показать весь комментарий
 
Я дочці куртку пересилала, так кишені вивертали.
 показать весь комментарий
 
где они скарпов набирают???
трофейное????
 показать весь комментарий
 
 
Он в СССР использовался и даже на вооружении состоял.
Части КГБ, занимавшиеся охраной объектов атомной промышленности и войска ПВО имели на вооружении ПП "Скорпион".
 показать весь комментарий
 
Вместо того, что бы штрафы поднимать за ПДД до одурения, повысили б сроки за хищения оружия и боеприпасов в воюющей стране..дауны....
 показать весь комментарий
 
Это лишь верхушка айсберга, который, в отличие от льдов Антарктики и Гренландии, растает еще очень даже не скоро.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция задержала торговца оружием из зоны ООС в Киеве - изъят автомат, два гранатомета, боеприпасы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх