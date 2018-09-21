 Сотрудница "Страна.UA" рассказала, как сфальсифицировала статью о взрывчатке Сенцова

Журналистка издания Страна.UA Валерия Ивашкина сообщила на своей странице в Facebook об увольнении по собственному желанию, сообщает Цензор.НЕТ. По словам Ивашкиной, работая на издание, она совершила ошибку.

"Контекст всегда имеет значение. Финансирование, акценты, отбор тем. Если твои внутренние противоречия растут с каждым днем – нет смысла закрывать на них глаза", – утверждает журналистка.

Ивашкина рассказала, как сфальсифицировала новость о том, будто бы Олегу Сенцову привозили в Крым взрывчатку.

"Журналистика – это описание реальности, а не ее конструирование. Особенно когда от этого зависят чужие судьбы, как в случае материала о Сенцове. Новость о том, что Олегу в Крыму якобы привозили взрывчатку, подписана моим именем. И в публичной плоскости я отстаивала позицию редакции. Я совершила ошибку. Нельзя растворять личную позицию в редакционной", – написала Ивашкина.

Журналистка признает, что в Украине есть проблемы, но называет их болезнями роста. И уж точно, подводит итог Ивашкина, не стоит заключать мир ценой капитуляции.

Материал о том, что Олегу Сенцову будто бы привозили в Крым взрывчатку, был опубликован на сайте Страна.UA 26 июня. В тексте речь идет о том, как на конференции ОБСЕ, посвященной свободе слова, некий военный заявил, что он лично привез Сенцову взрывчатку. Валерия Ивашкина утверждала, что сумела идентифицировать военного и нашла доказательства его поездок в Крым в 2014 году, а впоследствии – участия в АТО и помощи волонтерам.