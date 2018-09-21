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Все про:информационная война (512) увольнение (1475) Сенцов (840)

 Сотрудница "Страна.UA" рассказала, как сфальсифицировала статью о взрывчатке Сенцова

Валерия Ивашкина больше не работает в "Стране": она уволилась, потому что "журналистика – это описание реальности, а не ее конструирование".

Журналистка издания Страна.UA Валерия Ивашкина сообщила на своей странице в Facebook об увольнении по собственному желанию, сообщает Цензор.НЕТ. По словам Ивашкиной, работая на издание, она совершила ошибку.

"Контекст всегда имеет значение. Финансирование, акценты, отбор тем. Если твои внутренние противоречия растут с каждым днем – нет смысла закрывать на них глаза", – утверждает журналистка.

Ивашкина рассказала, как сфальсифицировала новость о том, будто бы Олегу Сенцову привозили в Крым взрывчатку.

"Журналистика – это описание реальности, а не ее конструирование. Особенно когда от этого зависят чужие судьбы, как в случае материала о Сенцове. Новость о том, что Олегу в Крыму якобы привозили взрывчатку, подписана моим именем. И в публичной плоскости я отстаивала позицию редакции. Я совершила ошибку. Нельзя растворять личную позицию в редакционной", – написала Ивашкина.

Сотрудница Страна.UA рассказала, как сфальсифицировала статью о взрывчатке Сенцова 01

Журналистка признает, что в Украине есть проблемы, но называет их болезнями роста. И уж точно, подводит итог Ивашкина, не стоит заключать мир ценой капитуляции.

Материал о том, что Олегу Сенцову будто бы привозили в Крым взрывчатку, был опубликован на сайте Страна.UA 26 июня. В тексте речь идет о том, как на конференции ОБСЕ, посвященной свободе слова, некий военный заявил, что он лично привез Сенцову взрывчатку. Валерия Ивашкина утверждала, что сумела идентифицировать военного и нашла доказательства его поездок в Крым в 2014 году, а впоследствии – участия в АТО и помощи волонтерам.

Источник: https://censor.net.ua/n3087479
 
   
 Топ комментарии
 
На підставі її свідчень Сенцову дали 20 ув'язнення, вона вважає що вибачення достатньо?
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А если Сенцов умрет, просьба впаять этой красотке лет 10 за непредумышленное убийство.
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Ну вот именно на этом основании ему 20 лет и впаяли.
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А если Сенцов умрет, просьба впаять этой красотке лет 10 за непредумышленное убийство.
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А клевета из-за которой наступила смерть?
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К сожалению, до двух всего.

Стаття 151-1 Кримінального кодексу. Наклеп.
1.Наклеп, тобто умисне поширення завідомо недостовірних відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи, - карається штрафом розміром до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами до 1 року.
2. Наклеп у публічному творі, в засобах масової інформації, або вчинений раніше особою (за це правопорушення) та наклеп в Інтернет, - карається штрафом в розмірі від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами строком від 150 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 1 року.
3. Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, -
карається виправними роботами строком від 1 до 2 років або обмеженням волі на строк до 2 років.
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Нема пытань. Можно и так - Статья 383. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления. Здесь точно до 5
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Вот это ближе. Причём с ОЧЕНЬ отягчающими.
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Каждый четвертый-пятый житель России имеет ту или иную проблему с психикой. Об этом рассказал доктор медицинских наук, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Шмилович, пишет газета «Известия».

По словам специалиста, распространенность всей возможной психопатологии в РФ колеблется от 20% до 25%.
Напомним, осенью прошлого года в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского назвали регионы с самым большим количеством больных шизофренией. Наиболее высокий показатель заболеваемости отмечался в Центральном федеральном округе. В 2016 году на 100 тысяч населения ЦФО приходилось 370,9 больных шизофренией.
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Чудовий сусід, 25% психічно хворі, ще 20 % офіційні інваліди, просто Едем а не країна.
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"Психических заболеваний нет. Просто долбоёп" (с)
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В совковому фільмі " Служілі два товаріща " Ролан Биков яскраво відобразив суть кацапа .
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На підставі її свідчень Сенцову дали 20 ув'язнення, вона вважає що вибачення достатньо?
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Я б ей тоже вдул. Того, что в моём комменте ниже.
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манькі кулаковій вдуй.Ну або манькі захєровій.А вона потім калінку спляшет...
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Как можно захотеть "вдуть", если не раскрыта тема сисек, ягодиц и ног? Співробітниця "Страна.UA" розповіла, як сфальсифікувала статтю про вибухівку Сенцова - Цензор.НЕТ 5396 А если всё, что ниже шеи- жуть на цыпочках? Співробітниця "Страна.UA" розповіла, як сфальсифікувала статтю про вибухівку Сенцова - Цензор.НЕТ 5396
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Шо ото всі балончики? Ну Ви, правосековський бЄндеравЄц, любітє женщін!
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Теперь раскаявшаяся проститутка получит лавры популярности на своих "признаниях", затем, засветивши физиономию, найдет более выгодную кормушку. Где точно так же будет продавать себя. И страну.
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Журналистка признает, что в Украине есть проблемы, но называет их болезнями роста. И уж точно, не стоит заключать мир ценой капитуляции.


Ну а у самой как с проблемой роста мозгов?
Или не ты, а Украина в этом виновата?
Источник: https://censor.net.ua/n3087479
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Давай свідчення на Гужву, хоч смітник прикриють.
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Боян в тему.
-Бабушка, дедушка. Я стал пионером и теперь всегда буду говорить только правду. Когда я гостил у вас прошлым летом, я украл банку варенья и съел. А чтобы вы не заметили, я туда накакал. Простите меня.
-А ты ж, старая дура, я же говорил. А ты -засахарилось, засахарилось...
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Це просто жах, що вона зробила! Тепер варто говорити про морду сайту страна.юа, який не перевірив брехливу інформацію. Особисто я вважаю, що Івашкіна отримала команду брехати і тепер хочуть реабілітувати цей сайт тим, що вона взяла на себе цю брехню.
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Эти депутаты пидоры сегодня написали письмо Варфоломею, чтобы не давал Украине автокефалию.

Андрей Деркач, народный депутат Украины ІІІ, IV, V, VI, VII, VIII созывов,
Яков Безбах, народный депутат Украины VII, VIII созывов,
Андрей Шипко, народный депут Украины VII, VIII созывов,
Григорий Смитюх, народный депутат V, VI, VII созывов,
Василий Горбаль, народный депутат IV, V, VI созывов
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Недивно, Деркач до Новинського був шефом МП в Україні.
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не обижай пи... геев . эти твари несравнимо гажеСпівробітниця "Страна.UA" розповіла, як сфальсифікувала статтю про вибухівку Сенцова - Цензор.НЕТ 2606
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Смитюх, что ждать от человека с такой фамилией, прости Господи.
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ничего, народ у нас не злопамятный, однозначно любит праведных критиков власти, особенно законодательной. За список спасибо - "...где-то эти фамилии я видел.... надо, наверное, за них проголосовать в ВР IХ созыва...."
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Я не знаю яка вона журналистка, но по фото давалка отменная, видно то що она давала уже не нандо было, и шоб привлеч надо завлеч или на оборот, ну а дальше усе як по писанному. Валерчик иди дорогая у журнал мод или в авто якесь. на фоне тачек ты еще смотреться будешь,а вон на фоне Сенцова как то не комильфо
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Некоторые зрадофилы очень любят этот сайт, ведь там критикуют власть. Співробітниця "Страна.UA" розповіла, як сфальсифікувала статтю про вибухівку Сенцова - Цензор.НЕТ 8552
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Любимый сайт зрадофилов. Там первые рассказали что Петя дал Трампу бабки за встречу с ним в Вашингтоне. Там первые выложили снятое в Лугандоне видео как СБУ разоружает добробаты. Но это для попи#здеть на Цезоре. А вот за фабрикацию "доказательств" против Сенцова разве не уголовка должна светить этой журнашлюхе?
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Курва. Сколько ей забавляли? Я так понимаю это наезд на "Страну", уж больно она мешает соевому ОПГ. Вот почитала там про бюджет на 19 год, мда. Цензор как-то сдулись, больше чп инфо.. уж простите.
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Таких тварей нужно вешать на мосту Патона, чтобы все видели. Сенцов попал не просто в тюрьму, он из-за нее попал в рашистскую тюрьму. В своем сообщении в ФБ она, не очень-то и
раскаивается.
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Шавка Кремля нажралась водки, и рассекала по ночному Киеву

Зам. главного редактора кремлёвской газетёнки "Страна. юа", Светлана Крюкова внесена в базу центра "Миротворец".
Співробітниця "Страна.UA" розповіла, як сфальсифікувала статтю про вибухівку Сенцова - Цензор.НЕТ 4909Співробітниця "Страна.UA" розповіла, як сфальсифікувала статтю про вибухівку Сенцова - Цензор.НЕТ 2676
ПЬЯНАЯ С.КРЮКОВА И УПОРНОЕ МОЛЧАНИЕ СМИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ
Прикрываясь удостоверением журналистки и правом на свободу слова, задержанная 06 сентября 2018 года в пьяном виде при управлении автомобилем, Светлана Крюкова, отказалась от проведения экспертизы на определение количества алкоголя в крови.
Так, наверное, выглядел рапорт задержавших ее полицейских.

Требуем независимых журналистских расследований поведения Крюковой, позволяющей себе в состоянии алкогольного опьянения езду за рулем автомобиля и своими действиями угрожающей жизни, здоровью и имуществу других граждан.

Кроме того, хотелось бы увидеть соответствующий сюжет расследованя в программе "схемы" от Седлецкой о том, откуда у Крюковой и за какие деньги в столь тяжелое для страны время появился новенький Range Rover.
Простой ответ типа "насосала" - нас не устраивает.

Просим при этом помнить, что в Чистилище Крюкова находитя не за пьянство за рулем или еще что-то, а за СОЗНАТЕЛЬНОЕ нарушение Государственной Границы Украины вместе с Ю.Тимошенко.
Здесь манипуляции не пройдут.

Myrotvorets News
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Шмара конченая!
Ты, гнида, не "ошибку совершила", ты, мразь гнилая, человека подставила!!!
Тебя, тварь, надо на нары, что бы ты, (цензурного ничего не осталось), там сидела в два раза дольше, нежели Сенцов просидит!!!
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Повісити суку! А потім сказати що це була помилка.
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Теперь к мертветчуку на 112 пойдет "раскаявшаяся Магдалина".
Там такие нужны.
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В параше все СМИ так пашут, в паралельной реальности ФАН генератор новостей, подхватывают звезда, интерфакс, ТАСС и др, а более мелкие потом на них ссылаются. Страна.UA федеральное говно вероято ничего общего с Украиной, только физически здесь а ментально на расеэ.
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Сейчас всплывет в чьих-то ватных трусах, как приятная игрушка. Главное - вовремя цену поднять перед отъездом.
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Блин, забыл тут ник одного любителя сюда вставлять ссылки со страны.уа. переполненные мнениями"экспертов"...
Спор с ним у меня всегда заканчивался сообщением типа "сам дурак" в мой адрес....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСотрудница "Страна.UA" рассказала, как сфальсифицировала статью о взрывчатке Сенцова
 
 
 
 
 
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