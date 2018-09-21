 Сотрудница "Страна.UA" рассказала, как сфальсифицировала статью о взрывчатке Сенцова

Журналистка издания Страна.UA Валерия Ивашкина сообщила на своей странице в Facebook об увольнении по собственному желанию, сообщает Цензор.НЕТ. По словам Ивашкиной, работая на издание, она совершила ошибку.
"Контекст всегда имеет значение. Финансирование, акценты, отбор тем. Если твои внутренние противоречия растут с каждым днем – нет смысла закрывать на них глаза", – утверждает журналистка.
Ивашкина рассказала, как сфальсифицировала новость о том, будто бы Олегу Сенцову привозили в Крым взрывчатку.
"Журналистика – это описание реальности, а не ее конструирование. Особенно когда от этого зависят чужие судьбы, как в случае материала о Сенцове. Новость о том, что Олегу в Крыму якобы привозили взрывчатку, подписана моим именем. И в публичной плоскости я отстаивала позицию редакции. Я совершила ошибку. Нельзя растворять личную позицию в редакционной", – написала Ивашкина.
Журналистка признает, что в Украине есть проблемы, но называет их болезнями роста. И уж точно, подводит итог Ивашкина, не стоит заключать мир ценой капитуляции.
Материал о том, что Олегу Сенцову будто бы привозили в Крым взрывчатку, был опубликован на сайте Страна.UA 26 июня. В тексте речь идет о том, как на конференции ОБСЕ, посвященной свободе слова, некий военный заявил, что он лично привез Сенцову взрывчатку. Валерия Ивашкина утверждала, что сумела идентифицировать военного и нашла доказательства его поездок в Крым в 2014 году, а впоследствии – участия в АТО и помощи волонтерам.
Стаття 151-1 Кримінального кодексу. Наклеп.
1.Наклеп, тобто умисне поширення завідомо недостовірних відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи, - карається штрафом розміром до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами до 1 року.
2. Наклеп у публічному творі, в засобах масової інформації, або вчинений раніше особою (за це правопорушення) та наклеп в Інтернет, - карається штрафом в розмірі від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами строком від 150 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 1 року.
3. Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, -
карається виправними роботами строком від 1 до 2 років або обмеженням волі на строк до 2 років.
По словам специалиста, распространенность всей возможной психопатологии в РФ колеблется от 20% до 25%.
Напомним, осенью прошлого года в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского назвали регионы с самым большим количеством больных шизофренией. Наиболее высокий показатель заболеваемости отмечался в Центральном федеральном округе. В 2016 году на 100 тысяч населения ЦФО приходилось 370,9 больных шизофренией.
Ну а у самой как с проблемой роста мозгов?
Или не ты, а Украина в этом виновата?
Источник: https://censor.net.ua/n3087479
-Бабушка, дедушка. Я стал пионером и теперь всегда буду говорить только правду. Когда я гостил у вас прошлым летом, я украл банку варенья и съел. А чтобы вы не заметили, я туда накакал. Простите меня.
-А ты ж, старая дура, я же говорил. А ты -засахарилось, засахарилось...
Андрей Деркач, народный депутат Украины ІІІ, IV, V, VI, VII, VIII созывов,
Яков Безбах, народный депутат Украины VII, VIII созывов,
Андрей Шипко, народный депут Украины VII, VIII созывов,
Григорий Смитюх, народный депутат V, VI, VII созывов,
Василий Горбаль, народный депутат IV, V, VI созывов
раскаивается.
Зам. главного редактора кремлёвской газетёнки "Страна. юа", Светлана Крюкова внесена в базу центра "Миротворец".
ПЬЯНАЯ С.КРЮКОВА И УПОРНОЕ МОЛЧАНИЕ СМИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ
Прикрываясь удостоверением журналистки и правом на свободу слова, задержанная 06 сентября 2018 года в пьяном виде при управлении автомобилем, Светлана Крюкова, отказалась от проведения экспертизы на определение количества алкоголя в крови.
Так, наверное, выглядел рапорт задержавших ее полицейских.
Требуем независимых журналистских расследований поведения Крюковой, позволяющей себе в состоянии алкогольного опьянения езду за рулем автомобиля и своими действиями угрожающей жизни, здоровью и имуществу других граждан.
Кроме того, хотелось бы увидеть соответствующий сюжет расследованя в программе "схемы" от Седлецкой о том, откуда у Крюковой и за какие деньги в столь тяжелое для страны время появился новенький Range Rover.
Простой ответ типа "насосала" - нас не устраивает.
Просим при этом помнить, что в Чистилище Крюкова находитя не за пьянство за рулем или еще что-то, а за СОЗНАТЕЛЬНОЕ нарушение Государственной Границы Украины вместе с Ю.Тимошенко.
Здесь манипуляции не пройдут.
Myrotvorets News
Ты, гнида, не "ошибку совершила", ты, мразь гнилая, человека подставила!!!
Тебя, тварь, надо на нары, что бы ты, (цензурного ничего не осталось), там сидела в два раза дольше, нежели Сенцов просидит!!!
Там такие нужны.
Спор с ним у меня всегда заканчивался сообщением типа "сам дурак" в мой адрес....