 Чиновник Днепропетровского облсовета задержан на взятке 2 тыс. долл, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

За принятие решения о беспрепятственной передаче в аренду помещений гаражей одной из городских больниц Днепра чиновник требовал от гражданина Л. неправомерную выгоду в сумме 2000 долларов.

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21 сентября при получении оговоренной суммы взятки чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, осмотр места происшествия, обыски по месту работы и жительства задержанного. Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона взяточнику планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.