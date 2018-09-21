 Чиновник Днепропетровского облсовета задержан на взятке 2 тыс. долл, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
За принятие решения о беспрепятственной передаче в аренду помещений гаражей одной из городских больниц Днепра чиновник требовал от гражданина Л. неправомерную выгоду в сумме 2000 долларов.
21 сентября при получении оговоренной суммы взятки чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, осмотр места происшествия, обыски по месту работы и жительства задержанного. Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона взяточнику планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
всех чиновников Днепра с 1991 года надо арестовать,включая Юлю Тимошенко Пашу Лазаренко и Самого Данилыча...КУЧМУ Бандеровцы сразу сдадуцца в плен Плешивому Педофилу Кремля...........