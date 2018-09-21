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 Чиновник Днепропетровского облсовета задержан на взятке 2 тыс. долл, - военная прокуратура. ФОТО

На получении взятки задержан начальник отдела аренды недвижимого имущества управления жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной собственности исполнительного аппарата Днепропетровского областного совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Чиновник Днепропетровского облсовета задержан на взятке 2 тыс. долл, - военная прокуратура 01

За принятие решения о беспрепятственной передаче в аренду помещений гаражей одной из городских больниц Днепра чиновник требовал от гражданина Л. неправомерную выгоду в сумме 2000 долларов.

Смотрите: Сотрудница Одесской таможни задержана на взятке 600 долларов, - прокуратура. ФОТО

21 сентября при получении оговоренной суммы взятки чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Чиновник Днепропетровского облсовета задержан на взятке 2 тыс. долл, - военная прокуратура 02

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В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, осмотр места происшествия, обыски по месту работы и жительства задержанного. Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона взяточнику планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3087471
 
   
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А чиновник ОГА Днепропетровской- какой, на фотке? В драных шортах? Или в плавках? И он, в таком одеянии, хотел безнаказанно 2000 долларов взятки?! О, времена, о нравы... Какой уверенный в себе чиновник ОГА, понимаешь..
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капец, Матиос уже не знает куда лезть!....
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юмор шутки,и шутка юмора.
всех чиновников Днепра с 1991 года надо арестовать,включая Юлю Тимошенко Пашу Лазаренко и Самого Данилыча...КУЧМУ Бандеровцы сразу сдадуцца в плен Плешивому Педофилу Кремля...........
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П'ятий рік, кожного дня ловлять от таких ,,тисячодоларових,, хабарників і що змінилось? Совкова показуха.
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Люди кажуть що Данилыч открывал двери ЦК КПСС в Москве ногами,а когда кричал...то Брежнев и Андропов в туалет очередь занимали...поссать.... Чиновника Дніпропетровської облради затримали на хабарі 2 тис. дол, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 1072 Чиновника Дніпропетровської облради затримали на хабарі 2 тис. дол, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 1072
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Борьбу с НЕСУНАМИ СССр возглавил Юрий Владимирыч Андропов,ну типа КГбист ПУТЛЕР.... Чиновника Дніпропетровської облради затримали на хабарі 2 тис. дол, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 2731 пля....шо делать пацаны...........
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Вы никогда не поумнеете....УВЫ это факт....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник Днепропетровского облсовета задержан на взятке 2 тыс. долл, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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