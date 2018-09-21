 Два украинских воина получили ранения с начала суток. Враг нарушил перемирие под Крымским и Гнутово, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из автоматических станковых гранатометов российские оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское. Также гранатометы, а кроме этого крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил против наших защитников в районе Гнутово.

В ходе боевого столкновения двое военнослужащих Объединенных сил были ранены. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

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