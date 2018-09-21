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 Два украинских воина получили ранения с начала суток. Враг нарушил перемирие под Крымским и Гнутово, - штаб ООС

В течение нынешних суток, с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из автоматических станковых гранатометов российские оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское. Также гранатометы, а кроме этого крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил против наших защитников в районе Гнутово.

В ходе боевого столкновения двое военнослужащих Объединенных сил были ранены. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

Также читайте: За сутки террористы осуществили 22 обстрела, потерь среди украинских воинов нет, двое оккупантов уничтожены, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3087469
 
 
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найскорішого одужання соколам ясним
тримайтеся, козаченьки!
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Нарушили перемирие... и сколько уже раз...
Бойцам скорейшего выздоровления!
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Ну как так каждый день можно писать - нарушил перемирие?
Еще смешно читать: "При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял." Источник:https://censor.net.ua/n3087469
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Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва украинских воина получили ранения с начала суток. Враг нарушил перемирие под Крымским и Гнутово, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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