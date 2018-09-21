 Украинец Зантарая завоевал бронзу на чемпионате мира по дзюдо

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На пути к пьедесталу Зантарая сначала одержал победы над поляком Патриком Вавржичеком, филиппинцем Шугеном Накано и Ахмедом Абдельрахманом из Египта, уступил в четвертьфинале японцу Хифуми Абэ, а в турнире за 3-е место взял верх над россиянином Михаилом Пуляевым и Талем Фликером из Израиля.

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Это уже шестая медаль чемпионатов мира в коллекции наград 30-летнего украинского дзюдоиста. В 2009 году в Роттердаме Зантарая завоевал золото, через год в Токио - серебро, в Париже-2011, Рио-де-Жанейро-2013 Челябинске-2014 и Баку-2018 - бронзу.

Напомним, в первый день соревнований в Баку чемпионкой мира стала украинка Дарья Билодид.

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