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 Украинец Зантарая завоевал бронзу на чемпионате мира по дзюдо

Во второй день чемпионата мира по дзюдо в Баку (Азербайджан) в весовой категории до 66 кг бронзовым призером стал киевлянин Георгий Зантарая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На пути к пьедесталу Зантарая сначала одержал победы над поляком Патриком Вавржичеком, филиппинцем Шугеном Накано и Ахмедом Абдельрахманом из Египта, уступил в четвертьфинале японцу Хифуми Абэ, а в турнире за 3-е место взял верх над россиянином Михаилом Пуляевым и Талем Фликером из Израиля.

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Это уже шестая медаль чемпионатов мира в коллекции наград 30-летнего украинского дзюдоиста. В 2009 году в Роттердаме Зантарая завоевал золото, через год в Токио - серебро, в Париже-2011, Рио-де-Жанейро-2013 Челябинске-2014 и Баку-2018 - бронзу.

Напомним, в первый день соревнований в Баку чемпионкой мира стала украинка Дарья Билодид.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087464
 
 
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поздравляем Зантарая Георгия, выступающего под украинским флагом!
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Саакашвили то же выступал под украинским флагом, а его лишили гражданства и вытурили из страны.
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинец Зантарая завоевал бронзу на чемпионате мира по дзюдо
 
 
 
 
 
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