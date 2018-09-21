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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:НАБУ (2470) Омельченко (131) Сытник (596) САП (873)

 САП открыла производство против Сытника за разглашение данных следствия

Специализированной антикоррупционной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по факту возможного разглашения данных предварительного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Соответствующая информация обнародована на странице САП в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Речь идет о вчерашнем заявлении подозреваемого министра инфраструктуры Украины Омеляна В.В. о заблаговременном сообщении ему указанным должностным лицом о запланированном проведении обыска по месту его проживания", - отмечают в ведомстве.

В САП указывают, что заявление министра не видится голословным, ведь материалы уголовного производства, в котором он уведомлен о подозрении, содержат сведения о наличии телефонных соединений между Омеляном В.В. и абонентом, записанным как "Артем Сытник", накануне проведения обыска, в частности в 08.00 часов, 11.32 часов, 19.09 часов и в 23.42 часов 02.11.2017.

"С целью обеспечения эффективности досудебного расследования материалы начатого уголовного производства будут направлены генеральному прокурору для определения органа досудебного следствия", - пообещали в прокуратуре.

В САП отмечают, что Сытник "последовательно, постоянно и систематически осуществляет неправомерное разглашение данных досудебного расследования, что существенно вредит интересам уголовного производства".

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.

САП открыла производство против Сытника за разглашение данных следствия 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087462
 
 
 Топ комментарии
 
Не! Не соглашусь. Так- нет интриги и абсолютно тупо. А Омелян- умный, он даже "случайные"(с) роды своей жены умеет подгадать. Ну, шоп в Америке. А тут- точно какой-то танкист. Или- проводник будущего Гиперлупа...
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..ПС ..*Душу й тіло ми положим за ...наші доходи * САП открыла производство против Сытника за разглашение данных следствия - Цензор.НЕТ 6332
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Товарищи коррупционеры, можете расслабиться. САП и НАБУ не до вас сейчас.
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коррупция в антикоррупционных органах - это совсем капец.
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У тебя глаза ниже спины?...ну сними штаны посмотри через какой срач всяких мудаков нужно пройти НАБУ чтоб хотябы получить разрешение на обыск в супер пупер реформированом суде! Если Педра не захочет ни суд ни САП с места не сдвинутся!
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Всё началось после ночного визита Сытныка к рошену.
После этого НАБУ занято в основном поиском компромата на САП и Холодницкого.
Заказчику даже не интересен результат. Главное, чтоб не мешали
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А его кто сдал? Холодницкого- вроде как таксист. А два СБУшника- прицепом, бухие. А Сытника? Наверное- танкист. Он чью беседу прослушал? Бухих летчиков?
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Не! Не соглашусь. Так- нет интриги и абсолютно тупо. А Омелян- умный, он даже "случайные"(с) роды своей жены умеет подгадать. Ну, шоп в Америке. А тут- точно какой-то танкист. Или- проводник будущего Гиперлупа...
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ой, а сытник глупый?
- квартира из прокурорского фонда
- Там разгашение
- тут привышение
- махинации с землей

Но все вокруг п..дарасы а он в белом и дартаньян.
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Это так о нем летчики бухие выражались? Ну, о белом одеянии и о Д'Артаньяне. Я уже высказывался, на эту тему, предполагая, что в Киеве конопля произрастает, на каждом углу, востребованная, некими ответственными лицами. Потому, что делать подобные заявы, как о таксисте и двух бухих офицерах СБУ, особенно- Холодницким- это как-то ненормально.
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ненормально это молится на святого сытника бывшего прокурора как вы.
Поехавшие на всю голову.
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..ПС ..*Душу й тіло ми положим за ...наші доходи * САП открыла производство против Сытника за разглашение данных следствия - Цензор.НЕТ 6332
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Борьба с коррупцией превратилась в дорогостоящий фарс.
Ответственность за это полностью лежит на руководстве страны.
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И Сытник не потонет, и другие иже с ним также - это в наших "святых" традициях. Как в той песне "я тучи разгоню руками и в прошлое закрою дверь..."
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Заграница в замешательстве - зачем создавались эти учреждения и зачем им столько платят.
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Вместо борьбы с коррупционерами они борются друг с другом. А мы за это им миллиарды платим! Найдите страну где еще есть такое! Конечно может найдете в Африке, а может и нет........
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пауки в банке … вы намерены с коррупцией бороться ???????? вам за это деньги платят !!!
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Надо срочно создать ещё пару антикоррупционных органов для примирения существующих.
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А не хотят они возбудить дело по факту разговора отца Варлаама с Гришкой Самозванцем на литовской границе?
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Омельян коняений пітор, це при родах зясувалось дуже добре. А цю нісенітницю яку він несе нехай пеці і йурчику розкпзує. А я бачив відео як омельян роба міньет піці шоколадному і що з того?
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все це до сраки поки не буде антикорупційногт суду, САП одразу прибрал до рукшоколадні скоти, і тому САП банально саботує НАБУ.
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Угу, тоже мы слышали , когдасоздавали НАБУ и САП т НАЗК. В болоте рыба не водится, сколько ее туда не запускай.
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А что там с криминальным производством по Сытому насчет требования 1 лимона баксов от Кулика. Как то 2 года прошло и тишина. Провели конкурсы выбрали двух проходимцев и теперь они между собой выясняют отношениятмея многосоттысячные зарплаты
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП открыла производство против Сытника за разглашение данных следствия
 
 
 
 
 
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