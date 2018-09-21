 САП открыла производство против Сытника за разглашение данных следствия

Соответствующая информация обнародована на странице САП в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Речь идет о вчерашнем заявлении подозреваемого министра инфраструктуры Украины Омеляна В.В. о заблаговременном сообщении ему указанным должностным лицом о запланированном проведении обыска по месту его проживания", - отмечают в ведомстве.

В САП указывают, что заявление министра не видится голословным, ведь материалы уголовного производства, в котором он уведомлен о подозрении, содержат сведения о наличии телефонных соединений между Омеляном В.В. и абонентом, записанным как "Артем Сытник", накануне проведения обыска, в частности в 08.00 часов, 11.32 часов, 19.09 часов и в 23.42 часов 02.11.2017.

"С целью обеспечения эффективности досудебного расследования материалы начатого уголовного производства будут направлены генеральному прокурору для определения органа досудебного следствия", - пообещали в прокуратуре.

В САП отмечают, что Сытник "последовательно, постоянно и систематически осуществляет неправомерное разглашение данных досудебного расследования, что существенно вредит интересам уголовного производства".

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.