 Переговоры о Brexit зашли в тупик, - премьер-министр Великобритании Мэй

Об этом Тереза Мэй заявила в своем видеообращении, записанном по завершении неформальной встречи глав государств-членов ЕС в Зальцбурге, сообщает Цензор.НЕТ.
Мэй возмутило, что Евросоюз отклонил подготовленное Лондоном соглашение о Brexit из-за отсутствия договоренностей по ирландской границе.
"Вчера Дональд Туск сказал, что наши предложения подорвали бы единый рынок. Он не стал вдаваться в подробности по поводу того, как именно это бы произошло и не сделал никаких контрпредложений. Таким образом, мы находимся в тупике", – отметила премьер-министр Великобритании.
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Мэй считает недопустимым такое поведение Брюсселя, при котором британские предложения отвергаются без каких-либо объяснений.
"На нынешнем позднем этапе переговоров недопустимо просто отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений. Так что сейчас мы должны услышать ответ ЕС на вопросы о том, каковы камни преткновения, и какие возможны альтернативы. Пока этого не произойдет, мы не сможем достичь какого-либо прогресса", – указала Мэй.
Глава британского кабинета министров также добавила, что пересмотра результатов референдума о Brexit не будет. "ЕС должен четко понять: я не изменю итогов референдума, и я не допущу раскола своей страны. Нам необходимо серьезное взаимодействие в решении двух больших проблем на переговорах. И мы к этому готовы", – отметила премьер.
На неформальном саммите в Зальцбурге главы европейских государств по сути отвергли предложенный британским премьером план отношений между Лондоном и Брюсселем.
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Британские СМИ после этого раскритиковали Мэй за неспособность договориться с европейскими партнерами.
Напомним, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
гарно в Еросоюзе как в СССР как ни странно СССР и то легче распался чем будет
распадаться ЕС такие монстры как Германия, Франция костьми лягут, но будут до
последнего к ногтю Британия огромная страна с огромным потенциалом, армией,
Историей, международным весом, а об нее ноги вытирают, захотели выйти- а дудки,
вы то должны, вы это должны… ничего не напоминает? например МВФ разговаривает с
Украиной.. вот и думаем- стоит ли так
ломиться в ЕС, вы не смотрите на ЕС в целом, а смотрите кто там лилипуты, а кто
монстры, кто на кого работает.. монстров раз-два- три, Британия хлопнула дверью
Исландия также по сути вышла из ЕС де-факто.. а кто там ведет концерт Германия
и Франция, Брюссель на подпевалово….а Норвегия не вошла маладцы… Швейцария
также не вошли в ЕС им респект и главное
(почему?) а вот Шведам туго они наверное скоро будут следующие, кто потребует
выхода и кто останется Словения, Австрия, Нидерланды…а Нидерланды которым
кстати ЕС также не до снаги, 43% не поддержали вхождение в ЕС... а кто там еще
Испания и Португалия ой ли.. у них интересы в Южной Америке, у Португалии
-Бразилия, а Испания- Аргентина и Латинская Америка... Греция уже закатывала
истерику, еле удержали в стойле.. а кто Венгрия, Чехия, Словения, Болгария,
Румыния- которые вкупе будут - как одна Украина... и кипящий тихонько
котел бывшей Югославии Сербия, Хорватия, Македония, Черногория…и Косово, как
Крым у РФ…Албания, скоро там спичка чиркнет и опять прольется кровушка и
немалая…
Так уж хреново они себя чувствовали в ЕС ( со своей валютой наравне с евро, с кучей других плюшек, и с таким нехилым авторитетом на международной арене!)?
Там точно кацапы пошептались. Других объективных объяснений такой государственной глупости больше не найти. Все остальное еще хуже...
Канцлер Германии Ангела Меркель прошла мимо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите Евросоюза в Зальцбурге. Об этом сообщает Daily Express.
Инцидент произошел накануне, когда Ангела Меркель подошла к группе политиков, среди которых была и британский премьер. Мэй улыбнулась и подалась вперед к немецкому канцлеру, однако та проигнорировала ее жест и направилась к президенту Литвы Дале Грибаускайте.
рашагебельсТВ так ваще подскавчивали, что Мэй протянула руку Ангеле , а та, коварная, проигнорировала (чуть ли не отпихнула) )))) ну.. у раши...там особая подача информации
ЕС это европейская тюрьма народов, поэтому ЕС умеет только требовать и отвергать.
Подобное отношение испытывает не только Британия но и Украина.