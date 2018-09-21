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Все про:Великобритания (1984) Евросоюз (12070) Brexit (129) Мэй Тереза (116)

 Переговоры о Brexit зашли в тупик, - премьер-министр Великобритании Мэй

Политик утверждает, что Брюссель одно за другим отвергает предложения Лондона.

Об этом Тереза Мэй заявила в своем видеообращении, записанном по завершении неформальной встречи глав государств-членов ЕС в Зальцбурге, сообщает Цензор.НЕТ.

Мэй возмутило, что Евросоюз отклонил подготовленное Лондоном соглашение о Brexit из-за отсутствия договоренностей по ирландской границе.

"Вчера Дональд Туск сказал, что наши предложения подорвали бы единый рынок. Он не стал вдаваться в подробности по поводу того, как именно это бы произошло и не сделал никаких контрпредложений. Таким образом, мы находимся в тупике", – отметила премьер-министр Великобритании.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Европа будет процветать, и Британия отменит свое решение о Brexit", - экс-премьер Тони Блэр

Мэй считает недопустимым такое поведение Брюсселя, при котором британские предложения отвергаются без каких-либо объяснений.

"На нынешнем позднем этапе переговоров недопустимо просто отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений. Так что сейчас мы должны услышать ответ ЕС на вопросы о том, каковы камни преткновения, и какие возможны альтернативы. Пока этого не произойдет, мы не сможем достичь какого-либо прогресса", – указала Мэй.

Глава британского кабинета министров также добавила, что пересмотра результатов референдума о Brexit не будет. "ЕС должен четко понять: я не изменю итогов референдума, и я не допущу раскола своей страны. Нам необходимо серьезное взаимодействие в решении двух больших проблем на переговорах. И мы к этому готовы", – отметила премьер.

На неформальном саммите в Зальцбурге главы европейских государств по сути отвергли предложенный британским премьером план отношений между Лондоном и Брюсселем.

Также на Цензор.НЕТ: Brexit позволит Лондону построить с Евросоюзом новые экономические отношения, - Мэй предостерегает от провала переговоров по выходу страны из ЕС

Британские СМИ после этого раскритиковали Мэй за неспособность договориться с европейскими партнерами.

Напомним, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3087460
 
 
 Топ комментарии
 
Стороны должны в Минске переговоры вести . Тогда и результат будет .
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Так и не будет прогресса по переговорам, ввиду того что Британия всё положительное от пребывания в ЕС хочет сохранить, а отрицательное нет.........а Брюсель наверное говорит "не ребята, выходим так выходим"
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Бриты упертых умеют ставить в стойло,значит ещё не пришло время?
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Стороны должны в Минске переговоры вести . Тогда и результат будет .
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зря ржете Украина читай- смотри и делай вывод не все так
гарно в Еросоюзе как в СССР как ни странно СССР и то легче распался чем будет
распадаться ЕС такие монстры как Германия, Франция костьми лягут, но будут до
последнего к ногтю Британия огромная страна с огромным потенциалом, армией,
Историей, международным весом, а об нее ноги вытирают, захотели выйти- а дудки,
вы то должны, вы это должны… ничего не напоминает? например МВФ разговаривает с
Украиной.. вот и думаем- стоит ли так
ломиться в ЕС, вы не смотрите на ЕС в целом, а смотрите кто там лилипуты, а кто
монстры, кто на кого работает.. монстров раз-два- три, Британия хлопнула дверью
Исландия также по сути вышла из ЕС де-факто.. а кто там ведет концерт Германия
и Франция, Брюссель на подпевалово….а Норвегия не вошла маладцы… Швейцария
также не вошли в ЕС им респект и главное
(почему?) а вот Шведам туго они наверное скоро будут следующие, кто потребует
выхода и кто останется Словения, Австрия, Нидерланды…а Нидерланды которым
кстати ЕС также не до снаги, 43% не поддержали вхождение в ЕС... а кто там еще
Испания и Португалия ой ли.. у них интересы в Южной Америке, у Португалии
-Бразилия, а Испания- Аргентина и Латинская Америка... Греция уже закатывала
истерику, еле удержали в стойле.. а кто Венгрия, Чехия, Словения, Болгария,
Румыния- которые вкупе будут - как одна Украина... и кипящий тихонько
котел бывшей Югославии Сербия, Хорватия, Македония, Черногория…и Косово, как
Крым у РФ…Албания, скоро там спичка чиркнет и опять прольется кровушка и
немалая… Переговоры о Brexit зашли в тупик, - премьер-министр Великобритании Мэй - Цензор.НЕТ 1766


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Сербія, Албанія, Косово, Македонія, Чорногорія не в ЄС і чомусь одночасно найбідніші країни у вашому переліку, співпало?
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Действительно, что-то мы затупили совсем и о чем мы только думали? Даешь таможенный союз! Буржуи капиталисты на тех западах людей грабят и слова сказать не дают, геи на каждом шагу пристают. Задурманили нам голову своими грязными долларами, что мы теперь сами с собой воюем, бабушек насилуем и на старшего брата голос поднимаем... Прости рассеюшка нас бандерлогов, че хочешь бери, Одесса, Харьков, всё твое и мы один народ, хоть и окраинная, младшая его разновидность, но должны же мы псы знать, кто нам в будку свет проводит, должны знать свое место, а Европа не для нас, там ведь договора какие-то выполнять надо, суверенитет чужой уважать, совсем бесы страх потеряли...
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Бритам походу Евросоюз счет нехилый выкатил...
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После выхода Великобритании из Евросоюза немецкий автомобильный концерн BMW на месяц остановит свой завод по производству автомобилей марки Mini в британском Оксфорде. https://biz.liga.net/all/avto/novosti/bmw-posle-brexit-priostanovit-proizvodstvo-avtomobiley-v-britanii
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Так и не будет прогресса по переговорам, ввиду того что Британия всё положительное от пребывания в ЕС хочет сохранить, а отрицательное нет.........а Брюсель наверное говорит "не ребята, выходим так выходим"
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за все доводиться платити, особливо за все краще Переговоры о Brexit зашли в тупик, - премьер-министр Великобритании Мэй - Цензор.НЕТ 5679
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якбы евросоюз должен бы был выплатить 50 лярдов бриттам, ниякого тупика даже нетаньяху нэ прыдумав бы...
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Вот нафига бритам были нужны эти проблемы? Такую глупость упороли...
Так уж хреново они себя чувствовали в ЕС ( со своей валютой наравне с евро, с кучей других плюшек, и с таким нехилым авторитетом на международной арене!)?
Там точно кацапы пошептались. Других объективных объяснений такой государственной глупости больше не найти. Все остальное еще хуже...
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Поспілкуйтесь з англійцями, воні задоволені виходом.
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и пусть живут за колючей проволокой Переговоры о Brexit зашли в тупик, - премьер-министр Великобритании Мэй - Цензор.НЕТ 8373 эти ваши старые пердуны Переговоры о Brexit зашли в тупик, - премьер-министр Великобритании Мэй - Цензор.НЕТ 2998
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Навіть естонцям, тоді точно знімуть, але які гарантії що прийде хтось з любителів московитів?
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Та зрозуміло, спробував уявити собі мешканця Ліверпуля в роздумах про прем'єра Естонії.
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Канцлер Германии Ангела Меркель прошла мимо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите Евросоюза в Зальцбурге. Об этом сообщает Daily Express.
Инцидент произошел накануне, когда Ангела Меркель подошла к группе политиков, среди которых была и британский премьер. Мэй улыбнулась и подалась вперед к немецкому канцлеру, однако та проигнорировала ее жест и направилась к президенту Литвы Дале Грибаускайте.
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та черт их поймет! (девчонки ссорятся)
рашагебельсТВ так ваще подскавчивали, что Мэй протянула руку Ангеле , а та, коварная, проигнорировала (чуть ли не отпихнула) )))) ну.. у раши...там особая подача информации
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Бриты упертых умеют ставить в стойло,значит ещё не пришло время?
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Можливо тягнуть до 2020, Трамп ненадійний.
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кремлёвские мокши немало усилий,тугриков и медиасопровождения вложили в брексит...верховодить евросоюзом,по мнению жыдоугробурятов,должны немцы...
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а вытянут немцы на своем горбу экономику ЕС без бритов? сомневаюсь. немцы видимо тоже сомневаются.
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Мэй надо взять пару уроков у Трампа почти, это не результат.
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Мэй считает недопустимым такое поведение Брюсселя, при котором британские предложения отвергаются без каких-либо объяснений.


ЕС это европейская тюрьма народов, поэтому ЕС умеет только требовать и отвергать.
Подобное отношение испытывает не только Британия но и Украина.
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Великая Британия явные противники Хуйла,а Германия изворотливые партнёры,поэтому в Англии применяет паРаша Новичок...
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Давно пора кацапскую спецоперацию под названием "Брекзит" признать диверсией и перестать ее реализовывать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПереговоры о Brexit зашли в тупик, - премьер-министр Великобритании Мэй
 
 
 
 
 
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