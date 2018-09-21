 Переговоры о Brexit зашли в тупик, - премьер-министр Великобритании Мэй

Об этом Тереза Мэй заявила в своем видеообращении, записанном по завершении неформальной встречи глав государств-членов ЕС в Зальцбурге, сообщает Цензор.НЕТ.

Мэй возмутило, что Евросоюз отклонил подготовленное Лондоном соглашение о Brexit из-за отсутствия договоренностей по ирландской границе.

"Вчера Дональд Туск сказал, что наши предложения подорвали бы единый рынок. Он не стал вдаваться в подробности по поводу того, как именно это бы произошло и не сделал никаких контрпредложений. Таким образом, мы находимся в тупике", – отметила премьер-министр Великобритании.

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Мэй считает недопустимым такое поведение Брюсселя, при котором британские предложения отвергаются без каких-либо объяснений.

"На нынешнем позднем этапе переговоров недопустимо просто отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений. Так что сейчас мы должны услышать ответ ЕС на вопросы о том, каковы камни преткновения, и какие возможны альтернативы. Пока этого не произойдет, мы не сможем достичь какого-либо прогресса", – указала Мэй.

Глава британского кабинета министров также добавила, что пересмотра результатов референдума о Brexit не будет. "ЕС должен четко понять: я не изменю итогов референдума, и я не допущу раскола своей страны. Нам необходимо серьезное взаимодействие в решении двух больших проблем на переговорах. И мы к этому готовы", – отметила премьер.

На неформальном саммите в Зальцбурге главы европейских государств по сути отвергли предложенный британским премьером план отношений между Лондоном и Брюсселем.

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Британские СМИ после этого раскритиковали Мэй за неспособность договориться с европейскими партнерами.

Напомним, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.