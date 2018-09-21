 На конкурс в Антикоррупционный суд подали заявления 339 кандидатов, - ВККС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВККС.

Из представленных 658 заявлений от кандидатов в ВС 181 - в кассационный гражданский суд, 125 - в кассационный хозяйственный суд, 172 - в кассационноый административный суд и 180 - в кассационный уголовный суд.

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В апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда подали документы 101 кандидат, а на 27 судейских должностей претендуют 238 кандидатов.

Напоминаем, 2 августа 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила два конкурса: на 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда и на 78 должностей судей Верховного Суда.

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