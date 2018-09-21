 На конкурс в Антикоррупционный суд подали заявления 339 кандидатов, - ВККС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВККС.
Из представленных 658 заявлений от кандидатов в ВС 181 - в кассационный гражданский суд, 125 - в кассационный хозяйственный суд, 172 - в кассационноый административный суд и 180 - в кассационный уголовный суд.
В апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда подали документы 101 кандидат, а на 27 судейских должностей претендуют 238 кандидатов.
Напоминаем, 2 августа 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила два конкурса: на 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда и на 78 должностей судей Верховного Суда.
В стране правосудие продается и покупается! Какие могут остаться надежды на новую или любую вывеску силовой мафии?
Тут без вариантов, они во всем нас побеждают.
Аплодисменты, господа! И занавес. Поскорее.
Первый: "Я не терплю коррупцию!"
Второй: "А я её еще больше ку!!"
Первый: "Нет, я самый бескорыстный!"
Второй: "Нет - я!"
Первый: "На что поспорим?"
Второй: "Ставлю свой бентли против твоего майбаха"
Первый: "По рукам!"