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 На конкурс в Антикоррупционный суд подали заявления 339 кандидатов, - ВККС

По состоянию на 21 сентября 2018 в Комиссию поступило 658 заявлений для участия в конкурсе в Верховный Суд, а также 339 заявлений для участия в конкурсе в Высший антикоррупционный суд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВККС.

Из представленных 658 заявлений от кандидатов в ВС 181 - в кассационный гражданский суд, 125 - в кассационный хозяйственный суд, 172 - в кассационноый административный суд и 180 - в кассационный уголовный суд.

Читайте: 39 кандидатов допущены к квалифоцениванию в рамках конкурса в Высший IP-суд, - ВККСУ. СПИСОК

В апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда подали документы 101 кандидат, а на 27 судейских должностей претендуют 238 кандидатов.

Напоминаем, 2 августа 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила два конкурса: на 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда и на 78 должностей судей Верховного Суда.

Смотрите: Нет ни паники, ни эйфории. 28 человек подали заявки на участие в конкурсе на должности судей Антикоррупционного суда, - Козьяков. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3087458
 
 
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Очень малые ожидания от всех этих новых/старых судов, бюро, комитетов и прочее.
В стране правосудие продается и покупается! Какие могут остаться надежды на новую или любую вывеску силовой мафии?
Тут без вариантов, они во всем нас побеждают.
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Хлебное место... Много желающих бороться...
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Шёл пятый год победы Майдана во главе с бескорыстным радетелем европейских свобод - сладчайшим ПАПой. Глядя на успехи борцов с коррупцией (выражающиеся в квадратных метрах жилья, банковских счетах и роскошно одетых женах) число желающих приобщиться к очередной "антикоррупционной" кормушке превысило все пределы! Можно дать смелую гарантию, что при нынешней тенденции уже через 2-3 года каждый олигарх, каждый депутат, каждый министр и каждый судья - так или иначе будут иметь корочки "антикоррупционного деятеля". И основная борьба будет вестись за то - кто кому первый установит жучок, и кто раньше сольет компромат - таким же "искренним борцам" от лица журналистики.

Аплодисменты, господа! И занавес. Поскорее.
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Вдогонку. Спорят два кандидата на должность судьи в Антикоррупционный суд.
Первый: "Я не терплю коррупцию!"
Второй: "А я её еще больше ку!!"
Первый: "Нет, я самый бескорыстный!"
Второй: "Нет - я!"
Первый: "На что поспорим?"
Второй: "Ставлю свой бентли против твоего майбаха"
Первый: "По рукам!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа конкурс в Антикоррупционный суд подали заявления 339 кандидатов, - ВККС
 
 
 
 
 
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