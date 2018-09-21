 В Украину зайдет еще один европейский лоукост. Он будет базироваться в аэропорту Херсона

В Украину зайдет еще один европейский лоукост, который откроет в нашей стране официальное представительство и будет базироваться в международном аэропорту "Херсон".

Об этом во время Херсонского международного экономического форума сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сейчас эта авиакомпания проходит процедуру регистрации в Украине, после чего ее ждет сертификация в Государственной авиационной службе Украины, она здесь получит сертификат юридического лица", – сказал Лавренюк.

Также на Цензор.НЕТ: Лоукостер Wizz Air открывает три новых маршрута из Киева в Австрию и Германию

"Мы хотим сделать регулярные рейсы из Херсона авиакомпании, у которой есть желание работать в Украине, и мы говорим не о Ryanair, и не о Eurowings. Мы говорим о компании, которая регистрирует свое представительство в Украине. Эта европейская авиакомпания, которая владеет шестью бортами, хочет зайти на внутренние перелеты и рейсы в страны ЕС в том числе", – уточнил Лавренюк.

Он отметил, что украинское законодательно предусматривает, что авиакомпания, осуществляющая перелёты внутри страны, должна иметь аэропорт базирования в Украине.

"У них будет свое представительство в Украине. Они выбрали Херсон. В Украину они еще не летали, перелеты будут осуществляться по ценам лоукоста", – сообщил замминистра.

По его словам, планируется, что перевозчик запустит полеты с весны 2019 года. "Слоты планируются уже на весну-лето. По направлениям они планируют Польшу, Австрию, Германию", – сказал Лавренюк. Названия авиакомпании заместитель министра инфраструктуры не уточнил.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ryanair изучает возможность создания центра техобслуживания в "Борисполе", - Омелян