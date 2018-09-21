 Суд разрешил проводить заочное расследование относительно Жириновского и двух депутатов Госдумы за финансирование наемников на Донбассе, - ГПУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Досудебным расследованием установлено, что гражданин РФ Жириновский, находясь на территории г. Москвы, в марте-апреле 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты государственной Думы РФ и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России", - говорится в сообщении.

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Два депутата Госдумы РФ, находясь на территории Москвы, в марте-июне 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", действуя публично, с участием представителей "ДНР" в присутствии средств массовой информации призвали граждан Российской Федерации к сбору средств для материального обеспечения "ЛНР" и "ДНР", а также обеспечили размещения соответствующих объявлений на сайтах партии и открытия пунктов на территории России по сбору соответствующих средств.

Кроме того, указанные депутаты заключили соответствующее соглашение по материальному обеспечению "ДНР", а также обеспечили предоставление участникам этой террористической организации помещения на территории Москвы для представительской деятельности.

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В дальнейшем за счет лично внесенного имущества и средств, а также средств, собранных с граждан РФ указанная группа под руководством Жириновского, по просьбе главы террористической группы "Сомали" М. Толстых (позывной Гиви), на протяжении 2014-2017 годов осуществила поставки представителям этих преступных формирований 6 транспортных средств повышенной проходимости, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта.

По этим фактам ГПУ относительно Жириновского и двух депутатов Госдумы составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины. Злоумышленикам грозит наказание на срок от десяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В ГПУ отметили, что против Жириновского и одного из депутатов, которому сообщено о подозрении, введены персональные санкции со стороны ЕС, Канады, Австралии и Швейцарии. Кроме того, в отношении Жириновского и его пособников введены персональные санкции на основании решения СНБО.