 Суд по делу об убийстве Вороненкова перенесли на 18 октября: не смогли определить состав присяжных

"Заседание перенесено на 18 октября в связи с тем, что не удалось избрать основных и запасных присяжных. Суд объяснил это техническими причинами. В то же время по ходатайству прокуратуры суд продлил меру пресечения для обоих обвиняемых на 60 дней до 19 ноября", - рассказала "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокурора Киева Надежда Максимец в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Она пояснила, что пятеро присяжных были назначены ранее, теперь необходимо определить из трех основных, которые будут участвовать в процессе, и двух запасных.

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