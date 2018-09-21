 Суд по делу об убийстве Вороненкова перенесли на 18 октября: не смогли определить состав присяжных

"Заседание перенесено на 18 октября в связи с тем, что не удалось избрать основных и запасных присяжных. Суд объяснил это техническими причинами. В то же время по ходатайству прокуратуры суд продлил меру пресечения для обоих обвиняемых на 60 дней до 19 ноября", - рассказала "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокурора Киева Надежда Максимец в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
Она пояснила, что пятеро присяжных были назначены ранее, теперь необходимо определить из трех основных, которые будут участвовать в процессе, и двух запасных.
Чувака давно как убили, поймали убийцу, все факты на... лицо! - а эти мурлы все никак гроши в процессе не найдут, в холостую "потеют" суки.
Вот нах...я размазывать сопли по тарелке?!
Так везде правосудие вершится годами, десятилетиями (кучма, штепа, гепа, ефрем...) или такое блядство возможно токо в нашей стране( и у кацапов еще, от куда наши "политики" и "законники" регулярно слизывают законы и правила).
Нахрена нам нужен такой суд, которому веры еще меньше чем багдадскому вору?
Нахрена было тратить стоко денег на "реформы", если сделали еще хуже чем было?