EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  6625  180
Все про:армия (7101) война (3049) военнослужащие (3869) бюрократия (68) ВСУ (101)

 Сержант ЗСУ Вадим Рудь: "Наша армія тримається на трьох китах: показуха, бюрократія та статут 60-х років"

Вадим Рудь пошел на войну добровольцем в 2014 году, отслужил за четыре года три контракта - в Национальной гвардии, 131-м разведбате ВСУ, 95-й аэромобильной бригаде. Последний контракт в десантно-штурмовых войсках закончил в сентябре 2018-го. По его словам, в ВСУ до сих пор продолжают придерживаться правил и устоев "совка".

Об этом он рассказал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: В разведроте 30-й механизированной бригады пропали 5 автоматов и 5 пистолетов

Так, боец отмечает, что в армии царят показуха и бюрократия.

"Показуха. Тотальна і безжалостна, як наше ДШВ. Показуха в усьому - від столовки до параду. Нєїбьот шо в столовці 250 чоловік траванулось. Зато коли приїхала знімальна група - зафігачим 3 страви на вибір.

Бюрократія. Тотальна і не знаюча жалю, як наша Арта. Бюрократія в усьому - на кожен папірець треба не менше 3х папірців. Знаєте скільки потрібно папірців, щоб провести планову стрілянину з автомата? 10-12 на кожного, повторюю, кожного В/С. Скільки треба папірців, щоб отримати запасні частини? 6-7. Ітак в усьому", - пишет Рудь.

Кроме того, по-прежнему соблюдается написанный еще при Советском Союзе устав ВСУ.

"Ця книжка написана в середині 60х для армії країни, якої вже 27 років не існує. 27 років. Не існує. Вона безжальна, як наше ССО. Там взагалі немає статті про професійну армію. Зато є куча статей як заїбати солдата дебільними нарядами. Хто знає для чого потрібен Черговий роти? Яка ефективність того, що коли він стоїть і охороняє КЗЗ? А я скажу - нульова. Такий наряд - щоб заїбати солдата. В статуті він записаний - і нєїбьот", - добавляет боец.

Смотрите также: Контрактник ВСУ задержан при продаже боеприпасов, пластида и самодельных взрывных устройств на Херсонщине, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Кроме того Рудь подчеркивает, что сегодняшняя украинская армия - это место бесконечных совещаний и нарядов, "де ахфіцер - це біла кость, а піджаки нища каста", где к вышедшей из строя технике "запчастин немає, хоча всі рапортують зовсім протилежне".

"Плюс в нашій армії один: ЗП, яка приходить періодично і без запізнень", - подытоживает сержант.

Сержант ЗСУ Вадим Рудь: Наша армія тримається на трьох китах: показуха, бюрократія та статут 60-х років 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087449
 
   
 Топ комментарии
 
а почему не поставить вопрос иначе, почему армия не выполнила свою главную функцию по восстановлению территориальной целостности Украины и изгнания пуйловских оккупантов с Донбасса и Крыма?
Ответ, частично в интервью этого сержанта ВСУ... И главное, это Порошенко официально запретил ВСУ силовым путём восстановить территориальную целостность Украины.
 показать весь комментарий
 
Вот вот. За 5 лет войны нихрена не сделали в армии хорошего. Да и что хорошего ждать от криминального олигархата? В любой сфере - мерзость, показуха и застой. Только трындят про "реформы", суки.
 показать весь комментарий
 
Война с парашей армию восстановила, а не трусливый Порошенко, в 2014 году спешно прятавший свой капитал в оффшорах.
Как раз в то время, когда под Иловайском гибли добровольцы.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Кого обвиняют граждане Украны, узнаем сразу после выборов.
 показать весь комментарий
 
 
Звідки йому знати, яка армія несовкова, якщо він був тільки в совковій?
Не потрібен черговий по роті!? Що за..?
Не потрібні "папірці" на запчастини!?
Не потрібні "папірці" на навчальну стрільбу!?
Добре, що хоч є папірці. По них відповідального за бардак можна буде знайти, коли бардак внєзапно перетворєються на біду.

До речі, як артилеристи можуть не знати про бусоль, якщо без бусолі і обчислень не наведеш гармату взагалі!? Це все одно, що водій, який не знає, що таке кермо.
 показать весь комментарий
 
 
В тім і справа, що провести навчальні стрільби - потрібно 10 папірців, а вийти в якусь балку, вистріляти весь боєкомплект, та списати на бойові - лише 2 папірця Сержант ВСУ Вадим Рудь: "Наша армия держится на трех китах: показуха, бюрократия и устав 60-х годов" - Цензор.НЕТ 6881
на наші Урали зампотех 150 папірців склав, а прислали майже нічого. Купляли за свої або волонтери.
 показать весь комментарий
 
А ті, що знають про вистріляний в балці боєкомплект, вони гірші від Полторака, чи кращі? А новий боєкомплект з'являється з повітря? Ні? А запчастини до Урала?
 показать весь комментарий
 
Кращі. Потрібні навчальні стрільби - будь ласка! З мінімум писанини.
 показать весь комментарий
 
З мінімумом писанини? Це коли коло Молота купа людей стовбичить, коли він вибухає.
 показать весь комментарий
 
І чим вони кращі, покриваючи службовий злочин? Що люди навчаться в балці? Нищити боєкомплект? Плювати на інструкції?
 показать весь комментарий
 
Мабуть краще возити за 40 км на срільбище по 5 чоловік ради 3-х патронів, тому, що інші на чергуванні. А потім писати по 10 папірців на патрони на кожного. А на соляру... а от соляри нема! Вірніше залита в бак, бак опломбований, а вільної - раз на тиждень поїхати за харчами.
Це по твоєму краще?
 показать весь комментарий
 
 
Скільки рапортів з пропозиціями ти подав?
 показать весь комментарий
 
Коли були на передку - не до рапортів. А от коли на другій лінії - то нам говорили: післязавтра - на Ширлан. На другий день - завтра на постійне місце дислокації, на третій - ось післязавтра точно повертаєтесь на першу.... і так кожен день. Пару разів приїжали вищі командири, ми висловлювали різні побажання, задавали питання. Деякі вирішувались. Крім того заполіт(зам по виховній) писав рапорти з нашими побажаннями та пропозиціями. Також деякі вірішувались. А от що до стрільбища - все дуже печально...
 показать весь комментарий
 
Miko R 798886a8 Соєве чепушило, ти чого тут питання задаєш? Іди в пень
 показать весь комментарий
 
Кожна бабка під під'їздом - керує краще ніж президент, кожний солдат- знає і вміє більше і краще ніж генерал (опера продовжується)...
Черговий гімновкид .... навіть вже не знаю, що і писати (тут же чайки понабігали, з криками "зрада" в коментах)...
Я служу з 2012 року і маю з чим порівнювати.... ЗСУ в 12-тому і ЗСУ зараз то дві різні речі....от тоді був совок (бо було мирне життя) ...а зараз перехідний період ...в 12-му..я не міг підійти до комбата і з ним спокійно говорити ...а зараз ...та хоть до комбрига підійду сигаретку стрільнути...чи просто поговорити...і спілкуємось на рівних ...
Про забезпечення..я взагалі мовчу....
Армія змінюється.
 показать весь комментарий
 
 
ЗАпезпечення при "совке" і зараз -небо і земля
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
бред какой то
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
да уж, прям излучает интеллект.. может он и партию свою создаст с таким названием как на футболке? или он от БЮТ?
 показать весь комментарий
 
 
"..в ВСУ до сих пор продолжают придерживаться правил и устоев "совка" - так это естественно, если у патологического шоколадного совка все поступки и замашки остались совковые, подавляющее количество его креатуры - совки, да и весь его, т.н. бизнес построен на бюджете, и меняться он не собирается, а зачем, бабло течёт рекой, и больше ничего не надо, не хватало, чтобы какие то реформы, перекрыли доступ к корыту, Хряк этого не допустит.
 показать весь комментарий
 
 
Та врети вы все агенты кремля. Петя сказал что у нас уже армия по стандартам НАТО. Петя не будет врать, он честный и самый лучший президент который отправил украинцев в Европу, даже тех кто не хотел.
 показать весь комментарий
 
 
Мощно Порошенко возродил армию, назначив Гелетея Министром обороны.
До сих пор держа на должности Начштаба Муженко (2 котла и куча взорванных складов)
Держа на должностях зам.министра Обороны воров (дизтопливо и т.д.), которые в должности восстанавливаются в должностях. Не говоря про других генералов...
А Назаренко? Который послал на смерть десантников в аэропорту Луганска и который организовал котел в Иловайске!
Зато, передав в армию технику и имущество, полученную из США, Литвы, Канады и т.д., перерезав километры ленточек, Порошенко герой! Возродил армию.
А что, Рада, Кабмин с Минфином ни при чем? Чай пили? Кстати, эти органы Порошенко не подчиняются и он ими не командует...
 показать весь комментарий
 
 
Надо было Онотоле Грицацуева, он бы уже Владивосток брал своей разваленной армией.
 показать весь комментарий
 
 
Потому что в Украине,Президент отвечает за армию!
 показать весь комментарий
 
Сколько в ВСУ сержантов? Тысяч 30-40?
Одного всё не устраивает и что теперь, как мы будем?
Остальные нормально служат или кто?
 показать весь комментарий
 
 
Плохое обеспечение... отравились...
В Украине мирные люди травятся, не надо единичный случай преподносить как системный.

Вот посмотрите, москали удивлены украинскими сухпайками
https://www.youtube.com/watch?v=q7AtrFMg5Zg

А это недавний его обзор сухпайка уже с разогревателем
https://www.youtube.com/watch?v=7Wj_ADpaSVA
 показать весь комментарий
 
 
А зачем хорошее показывать и говорить? Им *сенсацию* нужно из дерьма делать!
 показать весь комментарий
 
 
На жаль в армії не всі адекватні, якщо б наша армія утримувалась на показусі,бюрократії і Уставах 60-х, то б України вже не було. Армія утримується на героїзмі військових і прагненні захистити свою землю. Лити лайно в нас дуже багато бажаючих, а ось реформують ЗСУ- одиниці, яких отакі иксперди обливають лайном, хоча самі не стоють гроша.
 показать весь комментарий
 
 
Может начнут писать мнение всех сержантов ВСУ,а лучше давайте каждого солдата!?Почему бы и нет?! Я уважаю каждого,кто учавствовал в АТО,кто в первых рядах пошел защищать интересы Украины! Ну реально уже достали со своей зрадой! Почему только сейчас узнают про 250 человек и т.д. по списку! Почему,если кто то пишет,что то плохое у нас все СМИ начнут трубить во все колокола! А если пишут,что то хорошее,дальше фейсбука никуда не идет? Достали уже!
 показать весь комментарий
 
 
Дружище, тебе надо было родиться и жить в другое время, в СССР, когда была газета "Правда". Там было сплошь об успехах, победах и великих достижениях. Только вот страны той уже нет, да.
 показать весь комментарий
 
 
так піди переможець херов на передок, тобі дятлу написали що воїн з 2014року воює, ДЛЯ ТАКИХ СКОТІВ ПОРОХОБОТІВ ЯК ТИ НАПИСАВ, у яких в офісі імна дивані одні перемоги. 4 роки а ви скоти сраний статун не можете банально спи.ти в країнах НАТО. Конкретно написав проблеми солдат. Не, якейсь порохоботне чмо переможне буде з дивану писати, яка в нас переможна армія.
 показать весь комментарий
 
 
Наверняка, не продлили контракт этому сержанту за художества, выперли на гражданку. Вот и начал поливать всё и вся помоями. Насмотрелся таких "правдорубов" в армии.
 показать весь комментарий
 
 
4 года служил и нормально, и вот теперь всё... совок достал человека ((
Хорошо, что остальные сержанты служат нормально.
 показать весь комментарий
 
 
пщел по ссылке и начал читать с конца, сразу побежал сюда, вот:

\\\\\\\\
На полігоні щось В/С навчать? Ха і ще раз ха. Полігон існує, для показухи і щоб заєбать В/С. Вбити тєхніку хреновим, розведеним 20 раз горючим. Бо техніці вже 30 років. Вона ламається, а запчастин немає, хоча всі рапортують зовсім протилежне. Лампочок на фар нема, бо нема виробництва, до мотора нема - бо треба мати донора. А ремонтувати треба, за що? А нєїбьот. От і скидуються В/С зарплатою.
Прийшов з ООС і хочеш відпочить з сім'єю? Нєїбьот. Пиздуй в дурацкі наряди.
Хочеш вищу посаду? Нєїбьот, бо в учебку на сержантів черга в рік.
Плюс в нашій армії один: ЗП, яка приходить періодично і без запізнень.
В мене є чітка відчуття, що наші високі чини взагалі не знають для чого їм контрачі. Взагалі.
ПС: Багатьох речей, тих що я описав нема в 131 баті та інших маленьких підрозділах. Їх там просто виживають.\\\\\\

в 20 раз развести горючку это как?
октановое станет <5 что-ли?
 показать весь комментарий
 
 
Як же може бути не совок, коли Армія очолювана гімнокомандувачем з його паркетниками- генераламми- муженком, полтораком, литвиним, назаровим. Коли з усіх генералів Армії ЛИШЕ ОДИН не був совковим генералом ?!
 показать весь комментарий
 
 
И я ему верю.
Мне пришлось столкнуться с государством и кое-шо подтвердить. Я и не думал, шо у нас такое количество чиновников, которые них..я не делают, а токо выдают всевозможные справки! Миллионы справок... там где можно обойтись одной бумажкой, но ответственного за это лица. У нас таких "лиц", почемуй-то, никогда не находится. Зато находится куча мерзких "теток", в жеках и прочих чиновничьих кублАх, которые своими омерзительными голосами, своими удушающими дорогущими парфюмами и своими стервознейшими характерами - портят нам настроение и веру в человечество, после первого к им обращения.
Подозреваю, шо в армии все еще хуже...
 показать весь комментарий
 
 
Армия держится на офицерах и сержантах, на солдатах, которые работают.
Они не пьют алкоголь ни в каком виде, выполняют поставленные задачи и проявляют инициативу. Они используют свои возможности для выполнения задач и тратят для этого свои деньги.
Этот сержант никогда не читал Уставы.
Если бы читал, никогда бы не вякал такую херню. Может, предложит свой вариант Уставов?
Этот сержант никогда не работал в штабе, иначе бы знал - зарплата всушникам вовремя потому что в штабах работают как пчёлки.
Каждый приказ или распоряжение, которое приходит в части - оно нужное.
Армия - это порядок.
Конечно, хочется нихрена не делать, только получать повышенную зарплату и атошные.
Но просто так их давать никто не будет.
 показать весь комментарий
 
 
По-вашему солдаты должны работать. На кого? Не на толстозадых генералов ли, строя им дачи? Где, в какой армии есть драконовский сухой закон, что никакой алкоголь нельзя в личное время, даже пиво и вино? Разве что в армии ИГИЛ. С советских времен бытует поговорка, которую все знают, кто служил и кто не служил: там, где начинается армия, кончается порядок. Почему многие косят от армии? Не потому что трусы, а потому что не хотят участвовать в бардаке и терять ценное время своей молодой жизни.
 показать весь комментарий
 
 
У меня допусти такой бардак даже на частном предприятии, не то что в армии Сержант ЗСУ Вадим Рудь: "Наша армія тримається на трьох китах: показуха, бюрократія і статут 60-х років" - Цензор.НЕТ 1980
Проблема в том, что все лезут в начальники писать бумажки с полным отсутствием понимания предмета. Оно не знает, ни когда проводить плановые работы ни текущие, какой нужен инструмент, какие запчасти, время. Все что оно знает, куда и в каком порядке носить бумажки. В итоге, что бы не облажаться, оно рапортует вышестоящему начальству, что все в шоколаде, а исполнителям рот затыкает.
Вот и все.
И да, ты прав, оно любит кричать, что никто ничего не делает и ищет виноватых и зраду.
 показать весь комментарий
 
 
Майбутнє за добровольцями-професіоналами. Сподіваймося, совок відійде в минуле.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, это он конечно перегнул палку.
Армия 2014 года и современная армия, здорово отличаются.
Но вот что касается показухи и бюрократии, нельзя не согласится.
 показать весь комментарий
 
 
А тем временем... что характерно из той же 95 бригады ребята, что и сержант зрадофил

«Джентельмени, складіть вашу зброю!" Прекрасна фраза, з якої почався сьогоднішній день на Сейбр Джанкшн. 9 годин блукання лісами... Рота 13 бату 95 бригади захопила польовий штаб батальйону 173 бригади і групу італійських спецпризначенців. Гарна робота, єноти! Деталі - пізніше
 показать весь комментарий
 
 
Тут намешана и правда и неправда.
1.Знаете сколько нужно бумажек, чтобы провести плановую стрельбу из автомата? 10-12 на каждого, повторяю, каждого военнослужащегоИсточник: https://censor.net.ua/n3087449
Неправда, бумажек как листов нужно 3, и они не индивидуальные, а списком. На двух листах ставишь по одной подписи, а на 3 листке - техника безпекы ставишь подписей до чертей, там есть подписи что ты ознакомлен с правилами поведения на воде, правилами поведения на автотранспорте и даже знаешь что не делать со змеями и прочей живностью.
2.Кроме того, по-прежнему соблюдается написанный еще при Советском Союзе устав ВСУИсточник: https://censor.net.ua/n3087449
Современный Устав ВСУ принимался после 2010 года Ссылка. И основная масса статей там да списана с советского, а тот был списан с военного устава 2 мировой, а тот с устава первой мировой, в современном уставе масса статей которые были актуальны в русско-японскую войну. А что собственно поменялось в процедуре караула или хранения военной тайны?
3.Не ходят офицеры с кожаными планшетами, ходят с электронными. И как пользоваться бусолью артиллеристы знают, иначе бы стреляли куда попало.
4.Военнослужащему положен месяц отпуска его таки со скрипом дают, но правда и в том что с выходными таки мухлюют.
5.Полигон существует не для показухи, а для проведения тренировок боевой подготовки, и если офицеры некомпетентны то в основном проводятся тренировки по маскировке на местности, мол а сделайте так чтоб начальство вас не видело.
6.Бирюкратии да много, до чертей много. БЧС это проклятие.
В заключении есть части где все (питание, обучение, отпуска, горючка, запчасти) нормально, а есть части где все мягко сказать ненормально. Все зависит от командиров. И в частях где командование нормальное военнослужащие держатся, а где начальство паскудное там хронический недокомплект.
 показать весь комментарий
 
 
хороший ответ вчерашнему выступлению брехливого барыги
 показать весь комментарий
 
 
Ну чем хороший?
Дела в армии конечно не супер, но тем не менее, старая техника ремонтируется и новая покупается.
Начали выпуск (для армии а не на экспорт!) различных боеприпасов.
На стрельбищах ВСУ и НГУ, регулярно тренируются солдаты.
У украинских пилотов, налет больше ста часов в год, а раньше и десяти не было.
 показать весь комментарий
 
 
Очень вовремя выколупали фэйсбук этого сержанта! Вы смотрите, что творится на Цензоре. Вчера спустили на воду очередной новенький десантно-штурмовой катер - раз. Ночью разведчики ВСУ завалили на фронте еще парочку орков - два. На совместных с НАТОВцами учениях наши бойцы дали оторваться американцам и прочим итальянцам - три. Состоялись успешные испытания новых образцов вооружения - четыре. Какая-то вакханалия порохоботства! Давай, сержант, жги еще. Ведь ВСУ говно, ты это хотел сказать? Жалко, конечно, что такой смелый и афуеный боец остался без хорошего денежного довольствия плохих совковых ВСУ. Но вполне может устроиться на подработку в "Зарю Лугандона", там большой спрос на подобную правду - матку про ВСУ. Или сниматься в клипах как влада нищит патриотов...
 показать весь комментарий
 
 
Совковые гейнералы только совковую армию и могут построить - другой они ее не представляют. Порошенку нахер не нужна современная армия - ему нужна лояльная ему лично армия. Одно спасает - у противника точно такие же проблемы.
 показать весь комментарий
 
 
Браво, очень точное описание, особенно про показуху и перемоги на камеру.
 показать весь комментарий
 
 
Ну если у нас такие МОЩНЫЕ сержанты, МОЗГОВ НЕТ ОДНА МОЩ
 показать весь комментарий
 
 
Системный" сбой: российский носитель космических секретов сбежал в США

Владелец строительной компании "Инженерные системы" Сергей Сластихин объявлен Следственным комитетом России в розыск. Как заявило следствие, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере находится в США. Решением Басманного суда Москвы Сластихин заочно арестован.
Сластихин является секретоносителем, так как "Инженерные системы" являлись подрядчиком объектов "Роскосмоса".
В свое время ФСБ оформило ООО "Инженерные системы" допуск к работе со сведениями, содержащими государственную тайну.
"Инженерные системы" выполняли работы по реконструкции и техническому перевооружению аэродрома Крайний (космодром Байконур), работы по реконструкции и техническому перевооружению механического цеха филиала ЦЭНКИ - Конструкторского бюро транспортно-химического машиностроения (КБ ТХМ). Это бюро обеспечивает гарантийный надзор за системами и агрегатами, эксплуатирующимися на серийных объектах Ракетных войск стратегического назначения.
 показать весь комментарий
 
Подивіться на речі реально...Сотні тисяч українців,в основному заробітчан сільсько-рагульського штибу змобілізували і тримають в прифронтовій полосі...На повноцінний вишкіл коштів нема,на повноцінне навчання коштів нема,бойових дій як таких теж нема...На блок постах калимлять,десь крадуть,десь пиячать,нудяться і при цьому бачать всі мільйонні оборудки на війні і розуміють,що в разі чого вся високопоставлена "бєлая кость" чкурне в любиму Європу на чолі з головнокомандувачем...Справедливості нема,нікого не посадили ні за бездарні війскові операціі,ні за махінаціі з пальним,технікою,підрив складів тощо...Цілеспрямовано і планомірно садять лишень добровольців,приписуючи їм неймовірні злочини...Яка армія може бути в таких умовах?Одна з найсильніших і кращих в світі - відповідає нам президент,маючи на увазі,мабуть,кількість вояків...
 показать весь комментарий
 
 
так показуха бюрократия и дремучий совок
у нас не только в армии...народ у нас в большинстве своем савецкий - хоть напалмом выжигайСержант ЗСУ Вадим Рудь: "Наша армія тримається на трьох китах: показуха, бюрократія і статут 60-х років" - Цензор.НЕТ 9760
 показать весь комментарий
 
Так. Думаю, что строит выложить мнение соседки бабы Дуси - будет ведь считаться мнением всех пенсионеров страны? - О состоянии: а).пенсионного фонда Украины и последнего неповышения бабы-Дусиной пенсии на 200 гр. (как у подружки Маруси);.б). энергоснабжения Украины, и, в частности, о незамене перегоревшей лампы на соседнем столбе; в). снабжения продовольствием населенных пунктов Украины (продавец в соседнем маркете позволяет себе хамство в виде заныкивания сдачи в 50 и более копеек!); г).разное. Считаю, что тоже -БРАВО! Пан Бутусов, не стыдно такое выкладывать, как отчет о положении дел в армии? Почему вы не пишите о проекте 184 - строящихся казармах и домах по всей Украине для военнослужащих? Не горячая тема? Мнение одного человека стоит выносить, как вердикт, практически? Так во вех в/частях - одна показуха и успехи на камеру, а в самом деле - ужас ужасный?
 показать весь комментарий
 
 
Всего лишь один сержант, а как возбудились! Подождите немного, посмотрим где он всплывет на выборах.
 показать весь комментарий
 
Надеюсь их хотя бы комбижиром не кормят. По сравнению с ним "Новичок" - детский лепет...
 показать весь комментарий
 
А знаете, что я понял, идя на дембель в далеком 1988-ом? Что в армии собран весь пиzдоватизм общества. Похоже, с тех пор так ничего и не изменилось...
 показать весь комментарий
 
Їбати,їбати й ще раз їбати солдатів уставом,офіцерів бюрократією.Щоб незнали відпочинку.Армія будуєть на дисциплігі і організації,хоч совкова хоч ні.Інакше виродиться в махновшіну.
 показать весь комментарий
 
Странная какая-то служба....
"Вадим Рудь пошел на войну добровольцем в 2014 году, отслужил за четыре года три контракта - в Национальной гвардии, 131-м разведбате ВСУ, 95-й аэромобильной бригаде"....
 показать весь комментарий
 
Данный сержант - очередной зрадофил, наверняка почитатель вароффки, шатает будку, льет дерьмо на нашего святого мальдивского глаффнокамандующего, который такие прочувствованные речухи толкает на публику в предвыборном азарте! Адназначна агент кремля и пукинский холуй!
 показать весь комментарий
 
Да вы зайдите в любой Военкомат,и убедитесь в том, что сержант прав...! Об этом криком кричать надо,губят армию старые - совковые кадры!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСержант ЗСУ Вадим Рудь: "Наша армія тримається на трьох китах: показуха, бюрократія та статут 60-х років"
 
 
 
 
 
 вверх