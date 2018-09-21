 Сержант ЗСУ Вадим Рудь: "Наша армія тримається на трьох китах: показуха, бюрократія та статут 60-х років"

Об этом он рассказал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Так, боец отмечает, что в армии царят показуха и бюрократия.
"Показуха. Тотальна і безжалостна, як наше ДШВ. Показуха в усьому - від столовки до параду. Нєїбьот шо в столовці 250 чоловік траванулось. Зато коли приїхала знімальна група - зафігачим 3 страви на вибір.
Бюрократія. Тотальна і не знаюча жалю, як наша Арта. Бюрократія в усьому - на кожен папірець треба не менше 3х папірців. Знаєте скільки потрібно папірців, щоб провести планову стрілянину з автомата? 10-12 на кожного, повторюю, кожного В/С. Скільки треба папірців, щоб отримати запасні частини? 6-7. Ітак в усьому", - пишет Рудь.
Кроме того, по-прежнему соблюдается написанный еще при Советском Союзе устав ВСУ.
"Ця книжка написана в середині 60х для армії країни, якої вже 27 років не існує. 27 років. Не існує. Вона безжальна, як наше ССО. Там взагалі немає статті про професійну армію. Зато є куча статей як заїбати солдата дебільними нарядами. Хто знає для чого потрібен Черговий роти? Яка ефективність того, що коли він стоїть і охороняє КЗЗ? А я скажу - нульова. Такий наряд - щоб заїбати солдата. В статуті він записаний - і нєїбьот", - добавляет боец.
Кроме того Рудь подчеркивает, что сегодняшняя украинская армия - это место бесконечных совещаний и нарядов, "де ахфіцер - це біла кость, а піджаки нища каста", где к вышедшей из строя технике "запчастин немає, хоча всі рапортують зовсім протилежне".
"Плюс в нашій армії один: ЗП, яка приходить періодично і без запізнень", - подытоживает сержант.
Не потрібен черговий по роті!? Що за..?
Не потрібні "папірці" на запчастини!?
Не потрібні "папірці" на навчальну стрільбу!?
Добре, що хоч є папірці. По них відповідального за бардак можна буде знайти, коли бардак внєзапно перетворєються на біду.
До речі, як артилеристи можуть не знати про бусоль, якщо без бусолі і обчислень не наведеш гармату взагалі!? Це все одно, що водій, який не знає, що таке кермо.
на наші Урали зампотех 150 папірців склав, а прислали майже нічого. Купляли за свої або волонтери.
Це по твоєму краще?
Черговий гімновкид .... навіть вже не знаю, що і писати (тут же чайки понабігали, з криками "зрада" в коментах)...
Я служу з 2012 року і маю з чим порівнювати.... ЗСУ в 12-тому і ЗСУ зараз то дві різні речі....от тоді був совок (бо було мирне життя) ...а зараз перехідний період ...в 12-му..я не міг підійти до комбата і з ним спокійно говорити ...а зараз ...та хоть до комбрига підійду сигаретку стрільнути...чи просто поговорити...і спілкуємось на рівних ...
Про забезпечення..я взагалі мовчу....
Армія змінюється.
До сих пор держа на должности Начштаба Муженко (2 котла и куча взорванных складов)
Держа на должностях зам.министра Обороны воров (дизтопливо и т.д.), которые в должности восстанавливаются в должностях. Не говоря про других генералов...
А Назаренко? Который послал на смерть десантников в аэропорту Луганска и который организовал котел в Иловайске!
Зато, передав в армию технику и имущество, полученную из США, Литвы, Канады и т.д., перерезав километры ленточек, Порошенко герой! Возродил армию.
А что, Рада, Кабмин с Минфином ни при чем? Чай пили? Кстати, эти органы Порошенко не подчиняются и он ими не командует...
Одного всё не устраивает и что теперь, как мы будем?
Остальные нормально служат или кто?
В Украине мирные люди травятся, не надо единичный случай преподносить как системный.
Вот посмотрите, москали удивлены украинскими сухпайками
https://www.youtube.com/watch?v=q7AtrFMg5Zg
А это недавний его обзор сухпайка уже с разогревателем
https://www.youtube.com/watch?v=7Wj_ADpaSVA
Хорошо, что остальные сержанты служат нормально.
\\\\\\\\
На полігоні щось В/С навчать? Ха і ще раз ха. Полігон існує, для показухи і щоб заєбать В/С. Вбити тєхніку хреновим, розведеним 20 раз горючим. Бо техніці вже 30 років. Вона ламається, а запчастин немає, хоча всі рапортують зовсім протилежне. Лампочок на фар нема, бо нема виробництва, до мотора нема - бо треба мати донора. А ремонтувати треба, за що? А нєїбьот. От і скидуються В/С зарплатою.
Прийшов з ООС і хочеш відпочить з сім'єю? Нєїбьот. Пиздуй в дурацкі наряди.
Хочеш вищу посаду? Нєїбьот, бо в учебку на сержантів черга в рік.
Плюс в нашій армії один: ЗП, яка приходить періодично і без запізнень.
В мене є чітка відчуття, що наші високі чини взагалі не знають для чого їм контрачі. Взагалі.
ПС: Багатьох речей, тих що я описав нема в 131 баті та інших маленьких підрозділах. Їх там просто виживають.\\\\\\
в 20 раз развести горючку это как?
октановое станет <5 что-ли?
Мне пришлось столкнуться с государством и кое-шо подтвердить. Я и не думал, шо у нас такое количество чиновников, которые них..я не делают, а токо выдают всевозможные справки! Миллионы справок... там где можно обойтись одной бумажкой, но ответственного за это лица. У нас таких "лиц", почемуй-то, никогда не находится. Зато находится куча мерзких "теток", в жеках и прочих чиновничьих кублАх, которые своими омерзительными голосами, своими удушающими дорогущими парфюмами и своими стервознейшими характерами - портят нам настроение и веру в человечество, после первого к им обращения.
Подозреваю, шо в армии все еще хуже...
Они не пьют алкоголь ни в каком виде, выполняют поставленные задачи и проявляют инициативу. Они используют свои возможности для выполнения задач и тратят для этого свои деньги.
Этот сержант никогда не читал Уставы.
Если бы читал, никогда бы не вякал такую херню. Может, предложит свой вариант Уставов?
Этот сержант никогда не работал в штабе, иначе бы знал - зарплата всушникам вовремя потому что в штабах работают как пчёлки.
Каждый приказ или распоряжение, которое приходит в части - оно нужное.
Армия - это порядок.
Конечно, хочется нихрена не делать, только получать повышенную зарплату и атошные.
Но просто так их давать никто не будет.
Проблема в том, что все лезут в начальники писать бумажки с полным отсутствием понимания предмета. Оно не знает, ни когда проводить плановые работы ни текущие, какой нужен инструмент, какие запчасти, время. Все что оно знает, куда и в каком порядке носить бумажки. В итоге, что бы не облажаться, оно рапортует вышестоящему начальству, что все в шоколаде, а исполнителям рот затыкает.
Вот и все.
И да, ты прав, оно любит кричать, что никто ничего не делает и ищет виноватых и зраду.
Армия 2014 года и современная армия, здорово отличаются.
Но вот что касается показухи и бюрократии, нельзя не согласится.
«Джентельмени, складіть вашу зброю!" Прекрасна фраза, з якої почався сьогоднішній день на Сейбр Джанкшн. 9 годин блукання лісами... Рота 13 бату 95 бригади захопила польовий штаб батальйону 173 бригади і групу італійських спецпризначенців. Гарна робота, єноти! Деталі - пізніше
1.Знаете сколько нужно бумажек, чтобы провести плановую стрельбу из автомата? 10-12 на каждого, повторяю, каждого военнослужащегоИсточник: https://censor.net.ua/n3087449
Неправда, бумажек как листов нужно 3, и они не индивидуальные, а списком. На двух листах ставишь по одной подписи, а на 3 листке - техника безпекы ставишь подписей до чертей, там есть подписи что ты ознакомлен с правилами поведения на воде, правилами поведения на автотранспорте и даже знаешь что не делать со змеями и прочей живностью.
2.Кроме того, по-прежнему соблюдается написанный еще при Советском Союзе устав ВСУИсточник: https://censor.net.ua/n3087449
Современный Устав ВСУ принимался после 2010 года Ссылка. И основная масса статей там да списана с советского, а тот был списан с военного устава 2 мировой, а тот с устава первой мировой, в современном уставе масса статей которые были актуальны в русско-японскую войну. А что собственно поменялось в процедуре караула или хранения военной тайны?
3.Не ходят офицеры с кожаными планшетами, ходят с электронными. И как пользоваться бусолью артиллеристы знают, иначе бы стреляли куда попало.
4.Военнослужащему положен месяц отпуска его таки со скрипом дают, но правда и в том что с выходными таки мухлюют.
5.Полигон существует не для показухи, а для проведения тренировок боевой подготовки, и если офицеры некомпетентны то в основном проводятся тренировки по маскировке на местности, мол а сделайте так чтоб начальство вас не видело.
6.Бирюкратии да много, до чертей много. БЧС это проклятие.
В заключении есть части где все (питание, обучение, отпуска, горючка, запчасти) нормально, а есть части где все мягко сказать ненормально. Все зависит от командиров. И в частях где командование нормальное военнослужащие держатся, а где начальство паскудное там хронический недокомплект.
Дела в армии конечно не супер, но тем не менее, старая техника ремонтируется и новая покупается.
Начали выпуск (для армии а не на экспорт!) различных боеприпасов.
На стрельбищах ВСУ и НГУ, регулярно тренируются солдаты.
У украинских пилотов, налет больше ста часов в год, а раньше и десяти не было.
Владелец строительной компании "Инженерные системы" Сергей Сластихин объявлен Следственным комитетом России в розыск. Как заявило следствие, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере находится в США. Решением Басманного суда Москвы Сластихин заочно арестован.
Сластихин является секретоносителем, так как "Инженерные системы" являлись подрядчиком объектов "Роскосмоса".
В свое время ФСБ оформило ООО "Инженерные системы" допуск к работе со сведениями, содержащими государственную тайну.
"Инженерные системы" выполняли работы по реконструкции и техническому перевооружению аэродрома Крайний (космодром Байконур), работы по реконструкции и техническому перевооружению механического цеха филиала ЦЭНКИ - Конструкторского бюро транспортно-химического машиностроения (КБ ТХМ). Это бюро обеспечивает гарантийный надзор за системами и агрегатами, эксплуатирующимися на серийных объектах Ракетных войск стратегического назначения.
у нас не только в армии...народ у нас в большинстве своем савецкий - хоть напалмом выжигай
"Вадим Рудь пошел на войну добровольцем в 2014 году, отслужил за четыре года три контракта - в Национальной гвардии, 131-м разведбате ВСУ, 95-й аэромобильной бригаде"....