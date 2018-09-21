 Сержант ЗСУ Вадим Рудь: "Наша армія тримається на трьох китах: показуха, бюрократія та статут 60-х років"

Об этом он рассказал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Так, боец отмечает, что в армии царят показуха и бюрократия.

"Показуха. Тотальна і безжалостна, як наше ДШВ. Показуха в усьому - від столовки до параду. Нєїбьот шо в столовці 250 чоловік траванулось. Зато коли приїхала знімальна група - зафігачим 3 страви на вибір.

Бюрократія. Тотальна і не знаюча жалю, як наша Арта. Бюрократія в усьому - на кожен папірець треба не менше 3х папірців. Знаєте скільки потрібно папірців, щоб провести планову стрілянину з автомата? 10-12 на кожного, повторюю, кожного В/С. Скільки треба папірців, щоб отримати запасні частини? 6-7. Ітак в усьому", - пишет Рудь.

Кроме того, по-прежнему соблюдается написанный еще при Советском Союзе устав ВСУ.

"Ця книжка написана в середині 60х для армії країни, якої вже 27 років не існує. 27 років. Не існує. Вона безжальна, як наше ССО. Там взагалі немає статті про професійну армію. Зато є куча статей як заїбати солдата дебільними нарядами. Хто знає для чого потрібен Черговий роти? Яка ефективність того, що коли він стоїть і охороняє КЗЗ? А я скажу - нульова. Такий наряд - щоб заїбати солдата. В статуті він записаний - і нєїбьот", - добавляет боец.

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Кроме того Рудь подчеркивает, что сегодняшняя украинская армия - это место бесконечных совещаний и нарядов, "де ахфіцер - це біла кость, а піджаки нища каста", где к вышедшей из строя технике "запчастин немає, хоча всі рапортують зовсім протилежне".

"Плюс в нашій армії один: ЗП, яка приходить періодично і без запізнень", - подытоживает сержант.