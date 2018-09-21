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Все про:армия (7101) война (3049) военнослужащие (3869) бюрократия (68) ВСУ (101)

 Сержант ВСУ Вадим Рудь: "Наша армия держится на трех китах: показуха, бюрократия и устав 60-х годов"

Вадим Рудь пошел на войну добровольцем в 2014 году, отслужил за четыре года три контракта - в Национальной гвардии, 131-м разведбате ВСУ, 95-й аэромобильной бригаде. Последний контракт в десантно-штурмовых войсках закончил в сентябре 2018-го. По его словам, в ВСУ до сих пор продолжают придерживаться правил и устоев "совка".

Об этом он рассказал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Так, боец отмечает, что в армии царят показуха и бюрократия.

"Показуха во всем - от столовки до парада. Не е*ет, что в столовке 250 человек траванулось. Зато когда приехала съемочная группа - зафигачить 3 блюда на выбор. 

Бюрократия во всем - на каждую бумажку надо не менее 3-х бумажек. Знаете сколько нужно бумажек, чтобы провести плановую стрельбу из автомата? 10-12 на каждого, повторяю, каждого военнослужащего. Сколько надо бумажек, чтобы получить запасные части? 6-7. И так во всем", - пишет Рудь.

Кроме того, по-прежнему соблюдается написанный еще при Советском Союзе устав ВСУ.

"Эта книга написана в середине 60-х для армии страны, которой уже 27 лет не существует. 27 лет. Не существует. Там вообще нет статьи о профессиональной армии. Зато есть куча статей как з**бать солдата дебильными нарядами. Кто знает, для чего нужен дежурный по роте? Какая эффективность того, что он стоит и охраняет КСЗ? А я скажу - нулевая. Такой наряд - чтобы з**бать солдата. В уставе он записан - и не е*ет", - добавляет боец.

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Кроме того Рудь подчеркивает, что сегодняшняя украинская армия - это место бесконечных совещаний и нарядов, где офицер - белая кость, а "пиджаки" - низшая каста, где к вышедшей из строя технике "запчастей нет, хотя все рапортуют совсем противоположное".

"Плюс в нашей армии один: зарплата, которая приходит периодически и без опозданий", - подытоживает сержант.

Сержант ВСУ Вадим Рудь: Наша армия держится на трех китах: показуха, бюрократия и устав 60-х годов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087449
 
   
 Топ комментарии
 
Вот вот. За 5 лет войны нихрена не сделали в армии хорошего. Да и что хорошего ждать от криминального олигархата? В любой сфере - мерзость, показуха и застой. Только трындят про "реформы", суки.
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да напечатайте хоть что то позитивное, а то Армия показушная, а врага так и не пустила дальше.
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Это взгляд сержанта.
А почитать бы отзыв на этого сержанта, подчиненного ему солдата?

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Прийди на мну на сторінку і напиши в коментах.
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да напечатайте хоть что то позитивное, а то Армия показушная, а врага так и не пустила дальше.
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а почему не поставить вопрос иначе, почему армия не выполнила свою главную функцию по восстановлению территориальной целостности Украины и изгнания пуйловских оккупантов с Донбасса и Крыма?
Ответ, частично в интервью этого сержанта ВСУ... И главное, это Порошенко официально запретил ВСУ силовым путём восстановить территориальную целостность Украины.
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Порошенку не выгодно освобождение.Он хорошо обогатился и при оккупации.
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ну понятно, что наживается на войне... иначе бы он не был Порошенко... Все кто был против контрабанды с террористами на Донбассе, уже сидят в застенках Порошенко.
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...да и лекторат освобожденного Донбасса на президентских выборах голосовал бы не за Порошенко.
А это ему надо?
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глупость несусветная, у тебя анализ на уровне детского сада.
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вы можете предоставить на общее обсуждение этот запрет. Интересно почитать. А по поводу 3 китов, то Армии до Порошенко НЕ существовало. Ее в те *хорошие* времена уничтожили.
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Война с парашей армию восстановила, а не трусливый Порошенко, в 2014 году спешно прятавший свой капитал в оффшорах.
Как раз в то время, когда под Иловайском гибли добровольцы.
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450 штук снайперских винтовок, каждые 3-и рекламы отличных кандидатов-это одна винтовка. Кто с них купил хоть одну, кроме плохого соевого.
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Поршенко ничего не купил для армии за свои деньги. Своровал деньги с бюджета Украины путём минимизации уплаты налогов через офшоры... Своровал на сотни миллионов, не уплаченных в бюджет Украины и кинул кость армии в виде автомобиля, за пару сотен тысяч
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здесь разговор более неуместен. Вам дали задание, отрабатывайте. А же я в отличие от вас просто имела отношение к Армии. И не сержантом.
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Если армии не существовало, то почему Путин не дошел до Днепра( Днестра,Черемоша)?
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У х-ла совковая армия, которая ничем не лучше организационно.
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Потому что он не планировал? Или вам нравится раз в месяц и годами выслушивать легенду о том что Путин нападёт?
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Армия Украины была и никуда не делась... Просто, тогда в Крыму не было приказа от высшего военно-политического руководства Украины открывать огонь на поражение "зелёных человечков", поэтому Крым сдали без боя.
В своём послании к Раде, 7 сентября 2017 года, на четвертом году войны Петр Порошенко публично заявил: Украина не собирается силовым путем возвращать украденные у нее территории. Крымский полуостров, по замыслу президента, должен превратиться в "неподъемную ношу" для России, когда Москва сама будет вынуждена от этой ноши отказаться.

А в случае с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей Порошенко надеется на добровольный уход оттуда российских военных. (это вообще маразм)

Политико-дипломатический путь возвращения оккупированных территорий, о котором говорит Порошенко, конечно же, идеальный вариант разрешения конфликта на востоке Украины. Но практика предыдущих лет продемонстрировала: политики и дипломаты оказались не в состоянии прекратить войну в Донбассе. Минские соглашения не действуют, требования "нормандской четверки" не выполняются, люди продолжают гибнуть, режимы прекращения огня нарушаются. Что должно заставить рашку уйти из Донбасса, а боевиков "ДНР" и "ЛНР" - сложить оружие, непонятно?
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да, тогда расскажи мне куда девалась часть с Черкасс и ее личный состав. На ее месте дома строят. А Золотоноша куда девала своих? Сейчас восстанавливают. Сейчас, сегодня, а не позавчера.
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Без Вашої допомоги Владе на війну не виграти.
Тому досить сідіти на дівані і писати диванні пости Вас чекають на Сході.
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Ну да, армии не было-Порох виноват, армия появилась-Порох ни при чем.
Интересная логика: если член коротковат-Порошенко виноват.
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Армия появилась и при Парубию. Значит и он создатель армии.
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какой он "создатель", он тоже, как и Порох, "ни при чем"!

Правильно?
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Армия была и до Пороха... И не нужно тут Петю делать царьком и спасителем, как рашисты это делают из пуйла в рашке.
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если б она "была и до Пороха", то не пришлось бы защищать страну на Востоке добровольцам в сланцах, спортивных штанах и со ржавыми автоматами.
А про Петю ты сам вспомнил, как про главного и единственного виновника всего.
Первый раз слышу, что рашисты считают его "спасителем и царьком", для них он-глава фашистской власти Украины, на которого нужно сбросить бомбу.

Вот в этом ты и тебе подобные с рашистами, как раз, и солидарны, правда?
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а першу мобілізацію взагалі Турчинов об'явив!
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Не пускают врага не благодаря хорошей организации в армии, а вопреки. плохой организации. Улавливаете разницу?
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Врага остановил героизм солдат. Еще волонтеры соорудили систему управления арт-огнём. После чего начали хоть попадать.
Армии в современном понимании нет. Ситуацию спасает лишь то, что с другой стороны фронта то же самое.
На передке есть немного офицеров, которые способны спланировать операцию взводного уровня. Без планирования невозможно наступать. Можно лишь зарыться в землю и стоять насмерть.

Зато есть здоровенная бюрократическая машина, которая продуцирует миллионы бумажек и прожирает львиную долю военного бюджета.
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Вот вот. За 5 лет войны нихрена не сделали в армии хорошего. Да и что хорошего ждать от криминального олигархата? В любой сфере - мерзость, показуха и застой. Только трындят про "реформы", суки.
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Я вас розчарую, бо після виборів та зміни влади стане ще гірше🤗
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А вы что,провидец? По -моему хуже не бывает - и война,.внешняя агрессия и внутренняя агрессия со стороны криминального олигархата во власти. Думаю,что с президентом Гриценком будет в 100 раз лучше,хоть прекратится внутренняя олигархическая агрессия.
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Если олигархи увидят, что у него есть шанс денег ему дадут и компроматом пригрозят. То есть договорятся. Причем еще до выборов.
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Бугага... Еще больше армейского имущества продаст?
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о г*споди(
кретин у которого фошисты напали на мирный совочек конечно же сделает в "100" раз лучше...

или это такой гл. мысл. сарказм у вас?
тот что есть хоть умный и хитрый, а не совковое чмо которое всю жизнь училось воевать за "народные деньги" а когда понадобилось - обосралось
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Я вас розчарую, бо після виборів та зміни влади стане ще гірше
**********
Шо за панікьорські разговорчікі в строю? Зрадофілію розводите?
Нєвєріє в нашого Главнокомандующіво Пітра Оліксєєвіча?
Да ви шатун, однако! Огєнт крімля, коварно прітворявшійся бєззавєтним сторонніком шоколадо-дємократічєскіх рєхворм.
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Лариса, а что вы собственно знаете о Армии? Служили или просто зашли сюда поприкалываться над служивыми. Почитайте от сегодня как наши в *плен*взяли союзников.
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Я почитала статью, под которой написала комментарий. И нечего меня посылать хз куда.
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Лариса, ця Блєвантина стецівська повія. Нехтуйте спілкуванням з нею.
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Хм. А вот типа главком другого мнения. Буквально вчера
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Если большинство офицеров выросло в таком болоте, то другого ожидать не приходится....к сожалению... Сержант ВСУ Вадим Рудь: "Наша армия держится на трех китах: показуха, бюрократия и устав 60-х годов" - Цензор.НЕТ 9965
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Вспомнилось, середина восьмидесятых, военное училище, сколько наслушался от сослуживцев, ...армия это долбоебизм, армия это то и се, нафига мы здесь вааще... Прошло тридцать лет, многих и нет уже, поспивались на гражданке, редко кто чего добился, а теперь от них такое, когда всртетишь, ... а как было классно в СССРе, а какая армия была, а как мы служили... Молчу, улыбаюсь...
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сержант написал это не чтобы облить армию грязью - он поднял проблемы, которые нужно РЕШАТЬ.
А зрадофилы тупо используют такую здоровую критику для нездорового нытья.
Достали.
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Беляков,о проблемах говорят и "зрадофилы". И о том,что они не решаются. Причем на святом - защите Родины на войне. И это при такой помощи Запада и по прошествии четырех лет. Это не сержант виноват. А то гнилое правительство,которое на Мальдивы во время войны шастает !
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Чомусь знову випадково ці проблеми вспливають саме на цензорі.
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Вижу, по стилю изложения- мужик с башкой и реально переживает. А ещё вижу- он устал. Жаль, что вот так. Честно говоря, предполагал иное. Вот просто по внешнему виду наших бойцов, которых в Мариуполе- очень много, как вы понимаете. Я не имею ввиду их экипировку. Я- о лицах. Они- нормальные, иные, не те, что были ранее, лет 5-6 назад. Я отвечаю за свои слова- они иные! Как же они выживают и не сваливают, если этот сержант прав???
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Устал бегать по разным местам службы.
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Ага! Наряд за нечищенную обувь - это пережиток совка.
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В последние пару лет не видел ни единой пары обуви, у бойцов, которую надлежит "чистить". Она- иная. Грязную- видел, пару раз. В обоих случаях- бойцы явно с передка ехали. Там, я так понимаю, не до того было...
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А я в центре Донецка ежедневно вижу обезьян в разномастной форме и такой же обуви, от берц до советских кирзачей и кросовок.
Шляются по городу, я когда служил то даже в военный городок при части не мог выйти, увольнение в город? та ну нах, о чем речь...
Я вот смотрю на таких местных вояк и думаю что такую армию победить легко.

Видимо Вадим Рудь хочет такого же. Не нравится ему устав т.е. не нравится ДИСЦИПЛИНА.
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Не знаю. Не уверен, в вашем утверждении. Меня цифры вышибли, более чем остальное. Я ведь помню и совковый флот... и ещё много иных. Так вот я о бумажках, помните? Я- просто потрясен. Потому, осел у поляков, у которых, по крайней мере- на моей линии- Можно Свободно Дышать. Потому, я этого сержанта, кажись- понял.
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Ще один підлий розхитувач шоколадної будки
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Допекло людину. Не дивуйтесь, що згодом будуть вже не пости в мережі.
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разговаривая о несостоятельности Армии, вспомните на минуту погибшего моего земляка с Вергунов, Черкасская. Неужели его смерть была бюрократической, показушной или Он защищал Родину. Армия-это не блогеры, Армия-это он, этот простой украинец.
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Речь идет не об армии и ее героях, а на чем сейчас армия держится.
И даже в таких условиях есть герои, как Ваш земляк. А если бы условия были другие, то Ваш земляк был бы не только героем, но еще был бы жив.
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с "диваном" вы так же угадали, как и я со своим ошибочным комментом...
...бывает....
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Футболка просто случайно подвернулась под руку и попахивает дешевой провокацией.
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Порохоботы - все на сержанта ! За ту правду,что он говорит.
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А чому ж Ви, якщо в армії так усе погано не вернулись назад в Національну Гвардію?
Тому, що попросили підкинути гумна на вентилятор.
Черговий корисний для Рашки активіст. Сходіть ще на 112 і NewsONE там дайте інтерв"ю. Вас зустрінуть там з радістю.
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все...или почти все... зависит от командира (это мое мнение)
если он карьерист...будет и показуха и писанина-бумагомарательство под тонну
а если Человек.. - будет и горячий душ и сухой окоп и чистый туалет и сменные трусы-носки и паек-чаек-сахарок... - ой, как таких надо беречь - на них Армия зиждется...
не паркетные... удар держали и пацанов берегли из лже-коридоров выводили
(знаю случай, когда в самом начале войны, 3 или 4 броника привозили лично Человеку, а он "свои" отдавал пацанам... - где твой броник? - та хлопчику отдал... его мамка ждет!..)
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Скоро Юлька будет нашим главнокомандующим и все поправит.
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Нигде в мире нет ни одной страны в которой 60% населения не могли бы самостоятельно заплатить за свои коммунальные услуги. И наверно глупо рассчитывать на то, что это население ещё раз проголосует за человека, который довел их до такого состояния. Такими наивными бывают только кацапы. Ты кацап, добрый человек?
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Юлька не при власти более 10 лет. А ты до сих пор её обвиняешь? Ты дурак, добрый человек?
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Звідки йому знати, яка армія несовкова, якщо він був тільки в совковій?
Не потрібен черговий по роті!? Що за..?
Не потрібні "папірці" на запчастини!?
Не потрібні "папірці" на навчальну стрільбу!?
Добре, що хоч є папірці. По них відповідального за бардак можна буде знайти, коли бардак внєзапно перетворєються на біду.

До речі, як артилеристи можуть не знати про бусоль, якщо без бусолі і обчислень не наведеш гармату взагалі!? Це все одно, що водій, який не знає, що таке кермо.
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В тім і справа, що провести навчальні стрільби - потрібно 10 папірців, а вийти в якусь балку, вистріляти весь боєкомплект, та списати на бойові - лише 2 папірця Сержант ВСУ Вадим Рудь: "Наша армия держится на трех китах: показуха, бюрократия и устав 60-х годов" - Цензор.НЕТ 6881
на наші Урали зампотех 150 папірців склав, а прислали майже нічого. Купляли за свої або волонтери.
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А ті, що знають про вистріляний в балці боєкомплект, вони гірші від Полторака, чи кращі? А новий боєкомплект з'являється з повітря? Ні? А запчастини до Урала?
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Кожна бабка під під'їздом - керує краще ніж президент, кожний солдат- знає і вміє більше і краще ніж генерал (опера продовжується)...
Черговий гімновкид .... навіть вже не знаю, що і писати (тут же чайки понабігали, з криками "зрада" в коментах)...
Я служу з 2012 року і маю з чим порівнювати.... ЗСУ в 12-тому і ЗСУ зараз то дві різні речі....от тоді був совок (бо було мирне життя) ...а зараз перехідний період ...в 12-му..я не міг підійти до комбата і з ним спокійно говорити ...а зараз ...та хоть до комбрига підійду сигаретку стрільнути...чи просто поговорити...і спілкуємось на рівних ...
Про забезпечення..я взагалі мовчу....
Армія змінюється.
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ЗАпезпечення при "совке" і зараз -небо і земля
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Молодец. Хоть научился у комбата сигареты стрелять и бутылку распивать.
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Взягалі не вживаю) Тай роки два як не курю ...то так до прикладу....
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Серйозно? Десь у Києві засумував один Лесь Подерв'янський.
Кажу як філолог з вищою освітою: загугліть "польський мат", а потім матюччя інших західно- та південнослов'янських народів. В усіх слов'янських мовах обсценна лексика має очевидно спільні корені.
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да уж, прям излучает интеллект.. может он и партию свою создаст с таким названием как на футболке? или он от БЮТ?
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"..в ВСУ до сих пор продолжают придерживаться правил и устоев "совка" - так это естественно, если у патологического шоколадного совка все поступки и замашки остались совковые, подавляющее количество его креатуры - совки, да и весь его, т.н. бизнес построен на бюджете, и меняться он не собирается, а зачем, бабло течёт рекой, и больше ничего не надо, не хватало, чтобы какие то реформы, перекрыли доступ к корыту, Хряк этого не допустит.
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Та врети вы все агенты кремля. Петя сказал что у нас уже армия по стандартам НАТО. Петя не будет врать, он честный и самый лучший президент который отправил украинцев в Европу, даже тех кто не хотел.
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Мощно Порошенко возродил армию, назначив Гелетея Министром обороны.
До сих пор держа на должности Начштаба Муженко (2 котла и куча взорванных складов)
Держа на должностях зам.министра Обороны воров (дизтопливо и т.д.), которые в должности восстанавливаются в должностях. Не говоря про других генералов...
А Назаренко? Который послал на смерть десантников в аэропорту Луганска и который организовал котел в Иловайске!
Зато, передав в армию технику и имущество, полученную из США, Литвы, Канады и т.д., перерезав километры ленточек, Порошенко герой! Возродил армию.
А что, Рада, Кабмин с Минфином ни при чем? Чай пили? Кстати, эти органы Порошенко не подчиняются и он ими не командует...
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Надо было Онотоле Грицацуева, он бы уже Владивосток брал своей разваленной армией.
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Потому что в Украине,Президент отвечает за армию!
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Сколько в ВСУ сержантов? Тысяч 30-40?
Одного всё не устраивает и что теперь, как мы будем?
Остальные нормально служат или кто?
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Плохое обеспечение... отравились...
В Украине мирные люди травятся, не надо единичный случай преподносить как системный.

Вот посмотрите, москали удивлены украинскими сухпайками
https://www.youtube.com/watch?v=q7AtrFMg5Zg

А это недавний его обзор сухпайка уже с разогревателем
https://www.youtube.com/watch?v=7Wj_ADpaSVA
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А зачем хорошее показывать и говорить? Им *сенсацию* нужно из дерьма делать!
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На жаль в армії не всі адекватні, якщо б наша армія утримувалась на показусі,бюрократії і Уставах 60-х, то б України вже не було. Армія утримується на героїзмі військових і прагненні захистити свою землю. Лити лайно в нас дуже багато бажаючих, а ось реформують ЗСУ- одиниці, яких отакі иксперди обливають лайном, хоча самі не стоють гроша.
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Может начнут писать мнение всех сержантов ВСУ,а лучше давайте каждого солдата!?Почему бы и нет?! Я уважаю каждого,кто учавствовал в АТО,кто в первых рядах пошел защищать интересы Украины! Ну реально уже достали со своей зрадой! Почему только сейчас узнают про 250 человек и т.д. по списку! Почему,если кто то пишет,что то плохое у нас все СМИ начнут трубить во все колокола! А если пишут,что то хорошее,дальше фейсбука никуда не идет? Достали уже!
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Наверняка, не продлили контракт этому сержанту за художества, выперли на гражданку. Вот и начал поливать всё и вся помоями. Насмотрелся таких "правдорубов" в армии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСержант ВСУ Вадим Рудь: "Наша армия держится на трех китах: показуха, бюрократия и устав 60-х годов"
 
 
 
 
 
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