 Сержант ВСУ Вадим Рудь: "Наша армия держится на трех китах: показуха, бюрократия и устав 60-х годов"

Об этом он рассказал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Так, боец отмечает, что в армии царят показуха и бюрократия.
"Показуха во всем - от столовки до парада. Не е*ет, что в столовке 250 человек траванулось. Зато когда приехала съемочная группа - зафигачить 3 блюда на выбор.
Бюрократия во всем - на каждую бумажку надо не менее 3-х бумажек. Знаете сколько нужно бумажек, чтобы провести плановую стрельбу из автомата? 10-12 на каждого, повторяю, каждого военнослужащего. Сколько надо бумажек, чтобы получить запасные части? 6-7. И так во всем", - пишет Рудь.
Кроме того, по-прежнему соблюдается написанный еще при Советском Союзе устав ВСУ.
"Эта книга написана в середине 60-х для армии страны, которой уже 27 лет не существует. 27 лет. Не существует. Там вообще нет статьи о профессиональной армии. Зато есть куча статей как з**бать солдата дебильными нарядами. Кто знает, для чего нужен дежурный по роте? Какая эффективность того, что он стоит и охраняет КСЗ? А я скажу - нулевая. Такой наряд - чтобы з**бать солдата. В уставе он записан - и не е*ет", - добавляет боец.
Кроме того Рудь подчеркивает, что сегодняшняя украинская армия - это место бесконечных совещаний и нарядов, где офицер - белая кость, а "пиджаки" - низшая каста, где к вышедшей из строя технике "запчастей нет, хотя все рапортуют совсем противоположное".
"Плюс в нашей армии один: зарплата, которая приходит периодически и без опозданий", - подытоживает сержант.
А почитать бы отзыв на этого сержанта, подчиненного ему солдата?
Ответ, частично в интервью этого сержанта ВСУ... И главное, это Порошенко официально запретил ВСУ силовым путём восстановить территориальную целостность Украины.
А это ему надо?
Как раз в то время, когда под Иловайском гибли добровольцы.
В своём послании к Раде, 7 сентября 2017 года, на четвертом году войны Петр Порошенко публично заявил: Украина не собирается силовым путем возвращать украденные у нее территории. Крымский полуостров, по замыслу президента, должен превратиться в "неподъемную ношу" для России, когда Москва сама будет вынуждена от этой ноши отказаться.
А в случае с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей Порошенко надеется на добровольный уход оттуда российских военных. (это вообще маразм)
Политико-дипломатический путь возвращения оккупированных территорий, о котором говорит Порошенко, конечно же, идеальный вариант разрешения конфликта на востоке Украины. Но практика предыдущих лет продемонстрировала: политики и дипломаты оказались не в состоянии прекратить войну в Донбассе. Минские соглашения не действуют, требования "нормандской четверки" не выполняются, люди продолжают гибнуть, режимы прекращения огня нарушаются. Что должно заставить рашку уйти из Донбасса, а боевиков "ДНР" и "ЛНР" - сложить оружие, непонятно?
Тому досить сідіти на дівані і писати диванні пости Вас чекають на Сході.
Интересная логика: если член коротковат-Порошенко виноват.
Правильно?
А про Петю ты сам вспомнил, как про главного и единственного виновника всего.
Первый раз слышу, что рашисты считают его "спасителем и царьком", для них он-глава фашистской власти Украины, на которого нужно сбросить бомбу.
Вот в этом ты и тебе подобные с рашистами, как раз, и солидарны, правда?
Армии в современном понимании нет. Ситуацию спасает лишь то, что с другой стороны фронта то же самое.
На передке есть немного офицеров, которые способны спланировать операцию взводного уровня. Без планирования невозможно наступать. Можно лишь зарыться в землю и стоять насмерть.
Зато есть здоровенная бюрократическая машина, которая продуцирует миллионы бумажек и прожирает львиную долю военного бюджета.
кретин у которого фошисты напали на мирный совочек конечно же сделает в "100" раз лучше...
или это такой гл. мысл. сарказм у вас?
тот что есть хоть умный и хитрый, а не совковое чмо которое всю жизнь училось воевать за "народные деньги" а когда понадобилось - обосралось
**********
Шо за панікьорські разговорчікі в строю? Зрадофілію розводите?
Нєвєріє в нашого Главнокомандующіво Пітра Оліксєєвіча?
Да ви шатун, однако! Огєнт крімля, коварно прітворявшійся бєззавєтним сторонніком шоколадо-дємократічєскіх рєхворм.
А зрадофилы тупо используют такую здоровую критику для нездорового нытья.
Достали.
Шляются по городу, я когда служил то даже в военный городок при части не мог выйти, увольнение в город? та ну нах, о чем речь...
Я вот смотрю на таких местных вояк и думаю что такую армию победить легко.
Видимо Вадим Рудь хочет такого же. Не нравится ему устав т.е. не нравится ДИСЦИПЛИНА.
И даже в таких условиях есть герои, как Ваш земляк. А если бы условия были другие, то Ваш земляк был бы не только героем, но еще был бы жив.
...бывает....
Тому, що попросили підкинути гумна на вентилятор.
Черговий корисний для Рашки активіст. Сходіть ще на 112 і NewsONE там дайте інтерв"ю. Вас зустрінуть там з радістю.
если он карьерист...будет и показуха и писанина-бумагомарательство под тонну
а если Человек.. - будет и горячий душ и сухой окоп и чистый туалет и сменные трусы-носки и паек-чаек-сахарок... - ой, как таких надо беречь - на них Армия зиждется...
не паркетные... удар держали и пацанов берегли из лже-коридоров выводили
(знаю случай, когда в самом начале войны, 3 или 4 броника привозили лично Человеку, а он "свои" отдавал пацанам... - где твой броник? - та хлопчику отдал... его мамка ждет!..)
Не потрібен черговий по роті!? Що за..?
Не потрібні "папірці" на запчастини!?
Не потрібні "папірці" на навчальну стрільбу!?
Добре, що хоч є папірці. По них відповідального за бардак можна буде знайти, коли бардак внєзапно перетворєються на біду.
До речі, як артилеристи можуть не знати про бусоль, якщо без бусолі і обчислень не наведеш гармату взагалі!? Це все одно, що водій, який не знає, що таке кермо.
на наші Урали зампотех 150 папірців склав, а прислали майже нічого. Купляли за свої або волонтери.
Черговий гімновкид .... навіть вже не знаю, що і писати (тут же чайки понабігали, з криками "зрада" в коментах)...
Я служу з 2012 року і маю з чим порівнювати.... ЗСУ в 12-тому і ЗСУ зараз то дві різні речі....от тоді був совок (бо було мирне життя) ...а зараз перехідний період ...в 12-му..я не міг підійти до комбата і з ним спокійно говорити ...а зараз ...та хоть до комбрига підійду сигаретку стрільнути...чи просто поговорити...і спілкуємось на рівних ...
Про забезпечення..я взагалі мовчу....
Армія змінюється.
Кажу як філолог з вищою освітою: загугліть "польський мат", а потім матюччя інших західно- та південнослов'янських народів. В усіх слов'янських мовах обсценна лексика має очевидно спільні корені.
До сих пор держа на должности Начштаба Муженко (2 котла и куча взорванных складов)
Держа на должностях зам.министра Обороны воров (дизтопливо и т.д.), которые в должности восстанавливаются в должностях. Не говоря про других генералов...
А Назаренко? Который послал на смерть десантников в аэропорту Луганска и который организовал котел в Иловайске!
Зато, передав в армию технику и имущество, полученную из США, Литвы, Канады и т.д., перерезав километры ленточек, Порошенко герой! Возродил армию.
А что, Рада, Кабмин с Минфином ни при чем? Чай пили? Кстати, эти органы Порошенко не подчиняются и он ими не командует...
Одного всё не устраивает и что теперь, как мы будем?
Остальные нормально служат или кто?
В Украине мирные люди травятся, не надо единичный случай преподносить как системный.
Вот посмотрите, москали удивлены украинскими сухпайками
https://www.youtube.com/watch?v=q7AtrFMg5Zg
А это недавний его обзор сухпайка уже с разогревателем
https://www.youtube.com/watch?v=7Wj_ADpaSVA