 Сержант ВСУ Вадим Рудь: "Наша армия держится на трех китах: показуха, бюрократия и устав 60-х годов"

Об этом он рассказал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: В разведроте 30-й механизированной бригады пропали 5 автоматов и 5 пистолетов

Так, боец отмечает, что в армии царят показуха и бюрократия.

"Показуха во всем - от столовки до парада. Не е*ет, что в столовке 250 человек траванулось. Зато когда приехала съемочная группа - зафигачить 3 блюда на выбор.

Бюрократия во всем - на каждую бумажку надо не менее 3-х бумажек. Знаете сколько нужно бумажек, чтобы провести плановую стрельбу из автомата? 10-12 на каждого, повторяю, каждого военнослужащего. Сколько надо бумажек, чтобы получить запасные части? 6-7. И так во всем", - пишет Рудь.

Кроме того, по-прежнему соблюдается написанный еще при Советском Союзе устав ВСУ.

"Эта книга написана в середине 60-х для армии страны, которой уже 27 лет не существует. 27 лет. Не существует. Там вообще нет статьи о профессиональной армии. Зато есть куча статей как з**бать солдата дебильными нарядами. Кто знает, для чего нужен дежурный по роте? Какая эффективность того, что он стоит и охраняет КСЗ? А я скажу - нулевая. Такой наряд - чтобы з**бать солдата. В уставе он записан - и не е*ет", - добавляет боец.

Смотрите также: Контрактник ВСУ задержан при продаже боеприпасов, пластида и самодельных взрывных устройств на Херсонщине, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Кроме того Рудь подчеркивает, что сегодняшняя украинская армия - это место бесконечных совещаний и нарядов, где офицер - белая кость, а "пиджаки" - низшая каста, где к вышедшей из строя технике "запчастей нет, хотя все рапортуют совсем противоположное".

"Плюс в нашей армии один: зарплата, которая приходит периодически и без опозданий", - подытоживает сержант.