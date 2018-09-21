 Ноту о непродлении договора о дружбе с РФ распространят в ООН, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко предлагает ноту о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией распространить как официальный документ Генассамблеи и Совета безопасности ООН. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В понедельник я отбываю в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Позавчера комитет поддержал украинский проект резолюции по Крыму, и я дал поручение, чтобы сообщение, нота Украины о прекращении Договора было распространено как официальный документ Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН для того, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что Украина окончательно ушла от советской империи, от Российской империи, и наш фантастический народ возвращается в семью народов Европейского Союза", – сказал Порошенко в ходе церемонии вручения 10-миллионного биометрического паспорта в Киеве в пятницу.

Напомним, 17 сентября Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

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Документом предусмотрено, что Министерство иностранных дел Украины должно до 30 сентября проинформировать Россию о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года.

Также МИД должен проинформировать ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией и основания прекращения.