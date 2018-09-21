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 Политика Украины
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Все про:договор (205) ООН (2556) Порошенко (15437) Россия (70523)

 Ноту о непродлении договора о дружбе с РФ распространят в ООН, – Порошенко

Так президент хочет показать, что Украина окончательно ушла от России и возвращается в семью народов ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко предлагает ноту о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией распространить как официальный документ Генассамблеи и Совета безопасности ООН. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В понедельник я отбываю в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Позавчера комитет поддержал украинский проект резолюции по Крыму, и я дал поручение, чтобы сообщение, нота Украины о прекращении Договора было распространено как официальный документ Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН для того, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что Украина окончательно ушла от советской империи, от Российской империи, и наш фантастический народ возвращается в семью народов Европейского Союза", – сказал Порошенко в ходе церемонии вручения 10-миллионного биометрического паспорта в Киеве в пятницу.

Напомним, 17 сентября Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

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Документом предусмотрено, что Министерство иностранных дел Украины должно до 30 сентября проинформировать Россию о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года.

Также МИД должен проинформировать ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией и основания прекращения.

Источник: https://censor.net.ua/n3087445
 
   
 Топ комментарии
 
На месте арки дружбы народов в Киеве нужно поставить снаряд Града, воткнуты в землю. Это истинная цена дружбы мышебратьев
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В ООН долго будут ржать... На 5-м году войны с рашкой власть соизволила разорвать договор о дружбе с рашкой... Договор о дружбе с рашкой оказывается был и год и два и три назад, когда гибли наши воины от рашистов... Это вообще насмешка, что только сейчас разорвали договор а не тогда когда рашка оккупировала Крым или вторглась в Донбасс.
Хороша ложка к обеду... А не сейчас в качестве предвыборного пиара.
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може вышли, а потом обратно приперлись?
их же сам бес не поймет.
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А дипвідносини припинені? Зона вільної торгівлі в намкриші скасована? На цю ноту, окрім загальної стурбованості, може відреагувати тільки Ле Пен, яку зобов"язали пройти психіатричний огляд.
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Да не расстраивайся ты так...будет и у тебя в паРаше когда нить праздник....
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Звісно буде, коли стецьки в епічній битві переможуть кремлеботів і разом згинуть як дегенеративне утворення олігофренів.
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Вот и все что было вот и все что было
Ты как хочешь это назови
Для кого-то просто летная погода
А ведь это проводы любви
Для кого-то просто летная погода
А ведь это проводы любви
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В ООН долго будут ржать... На 5-м году войны с рашкой власть соизволила разорвать договор о дружбе с рашкой... Договор о дружбе с рашкой оказывается был и год и два и три назад, когда гибли наши воины от рашистов... Это вообще насмешка, что только сейчас разорвали договор а не тогда когда рашка оккупировала Крым или вторглась в Донбасс.
Хороша ложка к обеду... А не сейчас в качестве предвыборного пиара.
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Теперь ждем прекращение транспортного сообщения и введение визового режима.
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А росія ще в ООН, вони ж зранку збирались виходити?
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може вышли, а потом обратно приперлись?
их же сам бес не поймет.
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На месте арки дружбы народов в Киеве нужно поставить снаряд Града, воткнуты в землю. Это истинная цена дружбы мышебратьев
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Замінити Арку Дружби на Арку Війни, зварену зі снарядів та частин розбитої російської військової техніки.
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Даже не читал, шо оно там, в очередной раз, булькнуло из своего сознания или из написанной кем-то бумажки, но не отреагировать не имею права.
Булькает оно всегда верно и правильно, а вот делает все наоборот.
То шо толку вникать в эти громкие и такие же бесполезные слова, которые мы слышим перед кажными президентскими/парламентскими выборами? Мы щас по своему комфорту жизни уже научились судить, и уже мало верим в бравурные речи.
Этот президент нам убедительно доказал, шо его пора гнать из власти ссаными тряпками. А потом, тщательно покопаться в его президентской "работе".
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пять лет активной торговли ?
соевые, вы подонки
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А как же бизнес Порошенко в России? Или он под это дело не попадает?
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Разумеется не попадает... Как может под что то попадать то..чего нет.....
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сРунет...там все что угодно напишут высрут...а .ты хавай...не останавливайся....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНоту о непродлении договора о дружбе с РФ распространят в ООН, – Порошенко
 
 
 
 
 
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