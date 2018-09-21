 Ноту о непродлении договора о дружбе с РФ распространят в ООН, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко предлагает ноту о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией распространить как официальный документ Генассамблеи и Совета безопасности ООН. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В понедельник я отбываю в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Позавчера комитет поддержал украинский проект резолюции по Крыму, и я дал поручение, чтобы сообщение, нота Украины о прекращении Договора было распространено как официальный документ Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН для того, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что Украина окончательно ушла от советской империи, от Российской империи, и наш фантастический народ возвращается в семью народов Европейского Союза", – сказал Порошенко в ходе церемонии вручения 10-миллионного биометрического паспорта в Киеве в пятницу.
Напомним, 17 сентября Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Документом предусмотрено, что Министерство иностранных дел Украины должно до 30 сентября проинформировать Россию о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года.
Также МИД должен проинформировать ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией и основания прекращения.
Ты как хочешь это назови
Для кого-то просто летная погода
А ведь это проводы любви
Для кого-то просто летная погода
А ведь это проводы любви
Хороша ложка к обеду... А не сейчас в качестве предвыборного пиара.
их же сам бес не поймет.
Булькает оно всегда верно и правильно, а вот делает все наоборот.
То шо толку вникать в эти громкие и такие же бесполезные слова, которые мы слышим перед кажными президентскими/парламентскими выборами? Мы щас по своему комфорту жизни уже научились судить, и уже мало верим в бравурные речи.
Этот президент нам убедительно доказал, шо его пора гнать из власти ссаными тряпками. А потом, тщательно покопаться в его президентской "работе".
соевые, вы подонки
напишутвысрут...а .ты хавай...не останавливайся....