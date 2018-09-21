 Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Сумщине на взятке 300 долл., - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Чиновник за 100 долларов обещал решить вопрос о непривлечении частного предпринимателя к административной ответственности по жалобе заявителя. Кроме того, за дальнейшее содействие предпринимательской деятельности бизнесмен должен был заплатить еще 200 долларов.

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В пятницу, 21 сентября 2018 года, взяточник в собственном рабочем кабинете получил от предпринимателя 200 долларов, остальную часть от оговоренной суммы он получил еще в среду.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении чиновника о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

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