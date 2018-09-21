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 Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Сумщине на взятке 300 долл., - прокуратура. ФОТО

21 сентября на взятке задержан замначальника Ахтырского городского управления ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Сумщине на взятке 300 долл., - прокуратура 01

Чиновник за 100 долларов обещал решить вопрос о непривлечении частного предпринимателя к административной ответственности по жалобе заявителя. Кроме того, за дальнейшее содействие предпринимательской деятельности бизнесмен должен был заплатить еще 200 долларов.

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В пятницу, 21 сентября 2018 года, взяточник в собственном рабочем кабинете получил от предпринимателя 200 долларов, остальную часть от оговоренной суммы он получил еще в среду.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении чиновника о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087441
 
 
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Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Сумщине на взятке 300 долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 4021

а где третью сотки дели?
кот-понятой стащил?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник Госпродпотребслужбы задержан на Сумщине на взятке 300 долл., - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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