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Все про:ОБСЕ (3308) Хуг Александр (417)

 В разведении сил на Донбассе – регресс, их не удалось развести даже на пилотных участках, – СММ ОБСЕ

Наблюдатели увидели нарушения линий отвода и со стороны ВСУ, и со стороны боевиков.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отмечает регресс в процессе разведения сил и средств в зоне конфликта на Донбассе. Согласно ее данным, вооружение и военную технику не развели даже на трех пилотных участках линии разграничения. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы наблюдаем регресс. На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 10 фактов нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил возле Золотого и одно такое нарушение на участке в районе Петровского. На участке возле Золотого мы также зафиксировали одну позицию, которая по оценкам принадлежит Вооруженным силам Украины. В районе Петровского мы зафиксировали военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов вооруженных формирований, а также боевые бронированные машины", – сказал первый замглавы миссии Александр Хуг в пятницу во время включения по Skype из офиса СММ ОБСЕ в Днепре.

Также на Цензор.НЕТ: Террористы не допускают наблюдателей ОБСЕ в ряд районов, - Наев провел встречу с Хугом

По его словам, наблюдателями были зафиксированы 44 единицы вооружений, размещенные с нарушением линий отвода: 31 – в неподконтрольных правительству Украины районах и 13 – в подконтрольных районах.

В то же время Хуг указал, что на этой неделе был отмечен долгожданный прогресс в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры. Этого удалось достичь благодаря установлению определенного диалога на местах.

"Во вторник завершились ремонтные работы на главном Южнодонбасском водопроводе. Это доказывает, что достигнутые на местном уровне договоренности могут выполняться. Но единственным надежным способом достижения долгосрочного стабильного функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры является достижение устойчивого режима прекращения огня", – отметил Хуг.

Читайте на Цензор.НЕТ: С начала "школьного перемирия" на Донбассе стало меньше обстрелов, но стабильный режим прекращения огня не установлен, - Хуг

Источник: https://censor.net.ua/n3087438
 
 
 Топ комментарии
 
Да-да... Есть регресс! Я аж волноваться начал. Шо-то второе утро джипак ОБСЕшный перестал своего деятеля забирать, с утречка, из моего дома. Неужто свадьба отменяется?! Кошмар! А я уж было подумал шо теперь-то, в наш дом ничего не прилетит.
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Я своих сегодня свозил... Блин, вырванные годы! Кстати, весьма недешёвое удовольствие оказалось. Мой кенгурятник, на "Кугу" вышел дешевле.
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Та я всегда его рассматривал как не то что лишнее, а вредное. Как там на самом деле- разве понять?! Вот реально- я, в последние дни- теряюсь...
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стоп. а как же 3003 е безальтернативно соевое мыролюбное перемирие? как же быть с тамжынашилюди - переместители грузов?
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Ты сам себе противоречишь, чипушило ты ольгинское))) ты действительно уверовав, что написав несколько раз слово»кацап» ты вправе позиционировать себя здесь как «патриот»)))) сцуко, голытьба ты рязанская)))
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мордовский швайнэхунд. пшел на путена. скачи дальне ша бутылке с повизгиванием нароисявперде.
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А что это все пруться разводить войска когда надо освобождать страну?
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нельзя освобождать, не время, сейчас винницкий юденрат через шнырей объяснит о пользе мыролюбного мыролюбства и гешефта с русней.
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столько лет прошло, а вы до сих пор понять не можете.. как вот ты думаешь Крым будет деоккупирован?
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https://youtu.be/SzLPWIDYaZs

что освобождать и зачем? ты предлагаешь положить 25000 воинов чтобы вернуть разрушенную, разграбленную окупантами територию с уже враждебным населением, и все это делать под ракетными обрелами с ростовской области без возможности ответного обстрела рф?

от ордло в текущем состоянии народу Украины будет только хуже, поздно уже возвращать. теперь цель не пустить руцкий мир дальше, не отдать орде больше ни километра.
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Все правильно. Кацапы сами оттуда свалят когда жрать будет нечего.
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Ця пісня надовго, заливайте все бетоном, хай молоді "країни " розвиваються, не заважайте їм і головне, звільніть їх від українських пенсій.
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Так там же кто-то начал петь что-то о разминировании... Да так усердно петь! С этими выборами, заявы такие летят, подчас, аж про водку вспоминаешь, хотя- и не очень-то хотелось.
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Розмінування зараз виглядає як запрошення?
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Та я всегда его рассматривал как не то что лишнее, а вредное. Как там на самом деле- разве понять?! Вот реально- я, в последние дни- теряюсь...
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Развєдєніє сіл??? Українська Армія та терористичні бандформування разом з окупаційними російськими військами мають на території України однаковий статус??!
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то не банды дамбасни и русни, то торговые партньоры - переместители грузов с лолитой.
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Да-да... Есть регресс! Я аж волноваться начал. Шо-то второе утро джипак ОБСЕшный перестал своего деятеля забирать, с утречка, из моего дома. Неужто свадьба отменяется?! Кошмар! А я уж было подумал шо теперь-то, в наш дом ничего не прилетит.
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Я своих сегодня свозил... Блин, вырванные годы! Кстати, весьма недешёвое удовольствие оказалось. Мой кенгурятник, на "Кугу" вышел дешевле.
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кенгурятник зло и цыганщина. он и в пдд запрещен.
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У меня, правильный кенгурятник. Называется двойной ус, не вылезающий за габариты, практически. Для него даже крепление нашлось, штатное. И подошло, миллиметр в миллиметр.
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Перший раз чую, в менеодразу з салону машина з кенгурятніком.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ разведении сил на Донбассе – регресс, их не удалось развести даже на пилотных участках, – СММ ОБСЕ
 
 
 
 
 
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