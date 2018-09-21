 Минюст отменил скандальное решение, на основании которого рейдеры захватили предприятие "Строгого А.Ф." на Харьковщине

Об этом следует из приказа Минюста от 19 сентября 2018 года, которое имеется в распоряжении редакции "Апострофа".

"Жалобы Строгого А.Ф. от 10 сентября 2018 года с дополнениями от 12 сентября 2018 года удовлетворить в полном объеме", - говорится, в частности, в приказе министерства.

Приказом отменяются регистрационные действия в Едином госреестре юридических лиц, которые внес государственный регистратор, некий нотариус Александр Драгин. Также приказом заблокирован доступ этому регистратору к государственному реестру.





Как отмечает заместитель руководителя ВАР Денис Марчук, это лишь первый шаг на пути установления справедливости в этом деле.

Дальнейшие шаги ВАР совместно с законным собственником предприятия - добиться справедливого наказания для организаторов и исполнителей рейдерского захвата, которые кроме самого факта захвата отметились еще и тем, что стреляли по безоружным людям, пришедшим поддержать фермера.

Напомним, 8 сентября, около 30 неизвестных вооруженных мужчин спортивного телосложения в камуфляжной форме, так называемых "титушек", заехали на территорию элеватора ФГ "Строгого А.Ф" и осуществили силовой захват участка. Они заблокировали все входы и выходы и начали нагружать свои автомобили подсолнечником с элеватора, чтобы вывезти его в неизвестном направлении, не допуская при этом на территорию законных владельцев и рабочих предприятия.

"Они заявили, что у предприятия новый собственник, а мы тут никто и звать нас никак. После чего мы узнали, что были изменены корпоративные права на собственность предприятия. Сделал это нотариус, которого зовут Александр Драгин, который поменял даже название предприятия - теперь оно, якобы, называется Фермерское хозяйство "Слобожанские поля", - заявил на пресс-конференции после захвата предприятия представитель законного владельца.

11 сентября, сразу после пресс-конференции, которую проводили представители "Всеукраинской аграрной рады" с участием сына фермера Дениса Строгого, народных депутатов и официальных представителей МВД, вооруженные рейдеры открыли огонь по сотрудникам предприятия, а полиция и КОРД стояли в стороне, мотивируя это тем, что они без оружия и не могут защищать интересы граждан от рейдеров, которые вооружены до зубов. После инцидента ранения получили мирные жители и собственник предприятия Александр Строгий.

В свою очередь советник главы МВД Аресена Авакова Михаил Апостол заявил, что намерен жестоко наказать рейдеров.

"Если действительно произошел тот факт, о котором говорят, о том, что регистратор просто так переписал (корпоративные права, - ред.) - то это беспредел, который нельзя терпеть... Сегодня-завтра об этом скажет следствие и я буду знать. И если незаконно - завтра все они (участники рейдерского захвата, - ред.) будут мордой в земле", - отметил советник министра внутренних дел.