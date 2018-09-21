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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1337) рейдерство (768)

 Минюст отменил скандальное решение, на основании которого рейдеры захватили предприятие "Строгого А.Ф." на Харьковщине

Владелец фермерского хозяйства "Строгого О.Ф." при активном участии Общественного союза "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) добился от Министерства юстиции решения об отмене действий государственного регистратора, после которых фермерское хозяйство "Строгого А.Ф." в Харьковской области было незаконно переписано на жительницу оккупированной Горловки.

Об этом следует из приказа Минюста от 19 сентября 2018 года, которое имеется в распоряжении редакции "Апострофа".

"Жалобы Строгого А.Ф. от 10 сентября 2018 года с дополнениями от 12 сентября 2018 года удовлетворить в полном объеме", - говорится, в частности, в приказе министерства.

Приказом отменяются регистрационные действия в Едином госреестре юридических лиц, которые внес государственный регистратор, некий нотариус Александр Драгин. Также приказом заблокирован доступ этому регистратору к государственному реестру.

Минюст отменил скандальное решение, на основании которого рейдеры захватили предприятие Строгого А.Ф. на Харьковщине 01
Минюст отменил скандальное решение, на основании которого рейдеры захватили предприятие Строгого А.Ф. на Харьковщине 02

Как отмечает заместитель руководителя ВАР Денис Марчук, это лишь первый шаг на пути установления справедливости в этом деле.

Дальнейшие шаги ВАР совместно с законным собственником предприятия - добиться справедливого наказания для организаторов и исполнителей рейдерского захвата, которые кроме самого факта захвата отметились еще и тем, что стреляли по безоружным людям, пришедшим поддержать фермера.

Напомним, 8 сентября, около 30 неизвестных вооруженных мужчин спортивного телосложения в камуфляжной форме, так называемых "титушек", заехали на территорию элеватора ФГ "Строгого А.Ф" и осуществили силовой захват участка. Они заблокировали все входы и выходы и начали нагружать свои автомобили подсолнечником с элеватора, чтобы вывезти его в неизвестном направлении, не допуская при этом на территорию законных владельцев и рабочих предприятия.

"Они заявили, что у предприятия новый собственник, а мы тут никто и звать нас никак. После чего мы узнали, что были изменены корпоративные права на собственность предприятия. Сделал это нотариус, которого зовут Александр Драгин, который поменял даже название предприятия - теперь оно, якобы, называется Фермерское хозяйство "Слобожанские поля", - заявил на пресс-конференции после захвата предприятия представитель законного владельца.

11 сентября, сразу после пресс-конференции, которую проводили представители "Всеукраинской аграрной рады" с участием сына фермера Дениса Строгого, народных депутатов и официальных представителей МВД, вооруженные рейдеры открыли огонь по сотрудникам предприятия, а полиция и КОРД стояли в стороне, мотивируя это тем, что они без оружия и не могут защищать интересы граждан от рейдеров, которые вооружены до зубов. После инцидента ранения получили мирные жители и собственник предприятия Александр Строгий.
В свою очередь советник главы МВД Аресена Авакова Михаил Апостол заявил, что намерен жестоко наказать рейдеров.

"Если действительно произошел тот факт, о котором говорят, о том, что регистратор просто так переписал (корпоративные права, - ред.) - то это беспредел, который нельзя терпеть... Сегодня-завтра об этом скажет следствие и я буду знать. И если незаконно - завтра все они (участники рейдерского захвата, - ред.) будут мордой в земле", - отметил советник министра внутренних дел.

Источник: https://censor.net.ua/n3087436
 
 
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До якогось бідного фермера, у якого є мирні жителі і елеватор, приїхали випадково, через півУкраїни, озброєні до зубів, але мутні і невідомі особи в камуфляжі. Вони почали вивантажувати соняшник, бо люблять лускати насіння. Мирні селяни, які теж люблять лускати насіння, почали плюваться, а озброєні особи навіть відкрили салютаціонную стрільбу. Поліція, яка чекала цю подію ще від тоді, як соняхи сіяли, оживилася і попросила перенести сектор стрільби на 40° вліво, шоб не поцарапать тільки но зашпакльованого за рахунок премії бампера Пріуса. Самі вони в стрільбі не участвовали, шоб потім не чистить тряпками казьонну зброю. Взнавши про це, Апостол шось злобно закричав про їх морди і про їх пол, бо він в перестрілці вже поставив на поліцію, але виграв Аваков, так як апостольська сторона на сорєвнованія не явилася...
Потом всі мирно розійшлися, а Аваков з Апостолом сіли горєсно поплювать сємочєк.
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полиция и КОРД стояли в стороне, мотивируя это тем, что они без оружия и не могут защищать интересы граждан от рейдеров ...

советник главы МВД Аресена Авакова Михаил Апостол заявил, что намерен жестоко наказать ...

КАК защитить?? если КОРД и полиция не смогли, то Аваков же тоже без оружия!
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это же прелесть, что такое..., какой-то нотариус, за определенную плату, вносит изменения в госреестр и наутро ты можешь проснуться не хозяином своей квартиры или не хозяином своего предприятия..., а самое интересное, что потом долгая судебная тяжба о том, что ты законный владелец, а не какая-то тетя (или дядя) с соседней галактики...
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кто эти законы принимает, а, главное, кто их, с%ука, пишет...
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и даже КОРД - как последние лохи, приехали БЕЗ оружия...
и нафиг вообще приезжали, бензин жгли, авто изнашивали.. зп даром получали "за выезд"
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Это просто статья сказочная. Там всё явно по-другому. Это явно бандитские разборки отечественних бизнес-партнёров. Когда нет честних судов и честной власти, то всё так и происходит.
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Хтілось би почути думку того самого реєстратора.
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Все очень просто обьясняется. За все было заплачено и все договорено с властями и ментами. Но власть и менты кинули рейдеров. Неужели еще не дошло, что наша власть еще хуже рейдеров. Это уроды-мародеры! Они грабят нищих стариков и детей! А ограбить фермера для них это обычное дело. Вперед в светлое шоколадное будущее!.................................
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинюст отменил скандальное решение, на основании которого рейдеры захватили предприятие "Строгого А.Ф." на Харьковщине
 
 
 
 
 
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