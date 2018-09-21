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 Совет Европы ожидает скорейшего завершения расследования убийства Гонгадзе. Доклад украинских властей ожидается до 31 марта 2019 года

Комитет министров Совета Европы призвал украинские власти обеспечить быстрое завершение расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом говорится в сообщении Совета Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Проанализировав выполнение Киевом решения Европейского суда по правам человека по "делу Гонгадзе", Комитет министров СЕ призвал Украину скорее проинформировать о кассационном производстве в отношении заключенного экс-генерала МВД Алексея Пукача.

Кроме того, в комитете выразили надежду на быстрое завершение производства в отношении одного из виновных в убийстве журналиста и сожаление из-за незавершенности расследования.

Министры ЕС хотят услышать, на каком этапе сейчас находится расследование, какие сложности стоят перед следователями, какие меры рассматриваются для их преодоления, и когда оно предположительно будет завершено.

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Помимо прочего, в заявлении отмечается, что "правоохранительные органы и суды, очевидно, активно применяют новые нормативные положения о преступлениях, совершенных против журналистов", и выражается обеспокоенность, что определение понятия "журналист" в Уголовном кодексе Украины слишком ограничено и в связи с этим может неверно толковаться.

Ответ от украинских властей Комитет министров ожидает получить до 31 марта 2019 года.

Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать Гонгадзе. Останки хранились в киевском морге и были захоронены в марте 2016 года в Киеве, на территории церкви Николая Набережного. Тогда в обращении семья Гонгадзе отметила, что с захоронением журналиста его дело не прекращается, заказчики его убийства должны быть осуждены.

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Расследование, которое продолжалось с начала нулевых привело к тому, что в 2013 году к пожизненному заключению приговорили только экс-генерала МВД Алексея Пукача.

Пукача суд признал исполнителем убийства Гонгадзе, заказчиков убийства следствие не установило.

Вместе с тем, осенью 2000 года в Украине после обнародования "пленок майора Николая Мельниченко" взорвался так называемый кассетный скандал. На обнародованных записях указывается о причастности экс-президента Леонида Кучмы и ряда других высокопоставленных должностных лиц к убийству журналиста Гонгадзе.

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Журналист был известен своей критикой президента Леонида Кучмы, а также тем, что в 2000 году основал одно из политических интернет-изданий - сайт "Украинская правда".

Источник: https://censor.net.ua/n3087434
 
 
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С падением гниды кучмы,начнется новая эра в Украине. Так как он потащит на дно и все оставшуюся шваль.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовет Европы ожидает скорейшего завершения расследования убийства Гонгадзе. Доклад украинских властей ожидается до 31 марта 2019 года
 
 
 
 
 
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