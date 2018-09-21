 Совет Европы ожидает скорейшего завершения расследования убийства Гонгадзе. Доклад украинских властей ожидается до 31 марта 2019 года

Об этом говорится в сообщении Совета Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Проанализировав выполнение Киевом решения Европейского суда по правам человека по "делу Гонгадзе", Комитет министров СЕ призвал Украину скорее проинформировать о кассационном производстве в отношении заключенного экс-генерала МВД Алексея Пукача.
Кроме того, в комитете выразили надежду на быстрое завершение производства в отношении одного из виновных в убийстве журналиста и сожаление из-за незавершенности расследования.
Министры ЕС хотят услышать, на каком этапе сейчас находится расследование, какие сложности стоят перед следователями, какие меры рассматриваются для их преодоления, и когда оно предположительно будет завершено.
Помимо прочего, в заявлении отмечается, что "правоохранительные органы и суды, очевидно, активно применяют новые нормативные положения о преступлениях, совершенных против журналистов", и выражается обеспокоенность, что определение понятия "журналист" в Уголовном кодексе Украины слишком ограничено и в связи с этим может неверно толковаться.
Ответ от украинских властей Комитет министров ожидает получить до 31 марта 2019 года.
Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать Гонгадзе. Останки хранились в киевском морге и были захоронены в марте 2016 года в Киеве, на территории церкви Николая Набережного. Тогда в обращении семья Гонгадзе отметила, что с захоронением журналиста его дело не прекращается, заказчики его убийства должны быть осуждены.
Расследование, которое продолжалось с начала нулевых привело к тому, что в 2013 году к пожизненному заключению приговорили только экс-генерала МВД Алексея Пукача.
Пукача суд признал исполнителем убийства Гонгадзе, заказчиков убийства следствие не установило.
Вместе с тем, осенью 2000 года в Украине после обнародования "пленок майора Николая Мельниченко" взорвался так называемый кассетный скандал. На обнародованных записях указывается о причастности экс-президента Леонида Кучмы и ряда других высокопоставленных должностных лиц к убийству журналиста Гонгадзе.
Журналист был известен своей критикой президента Леонида Кучмы, а также тем, что в 2000 году основал одно из политических интернет-изданий - сайт "Украинская правда".