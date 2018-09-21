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 Экономика, Технологии
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Все про:технологии (541) стартап (16)

 Стартап, основанный украинцем, оценили в более чем 1 000 000 000 долларов

В ближайшее время проект возьмет под свое крыло Microsoft.

Сервис для разработчиков под названием GitLab вошел в число так называемых "единорогов" – так называют стартапы, стоимость которых превышает 1 млрд долларов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AIN.

Это удалось сделать благодаря тому, что компания привлекла 100 млн. долларов инвестиций.

Также на Цензор.НЕТ: Украинский стартап Force Emotion разработал часы, помогающие справиться со стрессом. ФОТО

GitLab был основан в 2014 году украинцем Дмитрием Запорожцем и голландцем Сидом Сибранджи. Сейчас в компании работают 350 человек. Среди ее клиентов – Intel, Alibaba Group и Nasdaq.

GitLab – это сайт и система управления репозиториями кода для Git. Он используется для хранения исходного кода программ (и/или других документов) и совместной работы с ним несколькими людьми.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинский эко-стартап признан одним из лучших в мире. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3087427
 
   
 Топ комментарии
 
нічого не розумію, але це геніально. це зразу видно
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Круто! Ще у нього прізвище Запорожець!
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Перемога українського IT. Приємно таке читати!
В авангарді Цивілізації ми увійдемо у Brave New World, в той час як кацапи лаптями щі з вошами сьорбатимуть.
Усе буде Україна! Стартап, основанный украинцем, оценили в более чем 1 000 000 000 долларов - Цензор.НЕТ 7750
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комментарий отмечен как спам  
 
щаз еще Гонтарева со своим подоспеет!)))))
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Коболеву премию в 46 миллионов долларов опять дадут?
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нічого не розумію, але це геніально. це зразу видно
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Прочитай:
Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, першокод[1], у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина. Початковий код дозволяє програмісту вивчати і змінювати роботу програми в найбільш зручний для людини спосіб.

Початковий код, який визначає програму, як правило, міститься в одному або більше текстових файлах, іноді зберігається в базах даних, як збережені процедури, а також може з'явитися, як фрагменти коду, надруковані в книжках або інших засобах друку. Велика колекція файлів початкового коду може бути організована в дерево каталогів і в цьому випадку воно може бути також відоме як дерево сирців (англ. source tree). Така додаткова інформація про ієрархію, разом з відомостями про підключені програмні бібліотеки, налаштування компіляції тощо є невід'ємною частиною початкового коду.
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Git самая современная программа для хранения исходников (програмного кода обычно в текстовой форме) . Другие програмы : TFS или source save Microsoft , SVN (Subversion) .

Переводя на бытовые термины и пояснялки .

Как любая работа написания кода любой программы это долгий и непростой процесс . Состоит и огромного количества файлов и может быть растянута на годы . Вот програмист написал какой-то кусок кода . До появления как это всё хранить ? Раньше копировали в другое место делая резервные копии . И таких копий было тысячи . Управлять ими было невозможно . Количество програмного кода росло как снежный ком . И просмотреть как выглядел твой програмный файл неделю назад была задача на часы . Я уже не говорю про то , сколько места это занимало .
А такие программы как Git, SVN , TFS дают смотреть историю разработки и в случае необходимости восстановить старый код , когда новые изменения показуться неработающими ...
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рекомендується до перегляду. історії від перших Gitlab девелоперів https://www.youtube.com/watch?v=DSmqOQ6eLB4
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Круто! Ще у нього прізвище Запорожець!
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Классно, отнять всё и отдать за долги.
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Ты в курсе, что Дмитрий Запорожец говном срёт и пердит?

Это лучше обсуждать, чем долги...
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16 известных людей, чьи таланты были признаны только после их смерти
Источник: https://zagge.ru/16-izvestnyx-lyudej-chi-talanty-byli-tolko-priznannyj-posle-ix-smerti/
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Перемога українського IT. Приємно таке читати!
В авангарді Цивілізації ми увійдемо у Brave New World, в той час як кацапи лаптями щі з вошами сьорбатимуть.
Усе буде Україна! Стартап, основанный украинцем, оценили в более чем 1 000 000 000 долларов - Цензор.НЕТ 7750
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Ооочень круто!! Это конкретные дела а не ля-ля-ля.. Респект!!
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Гітхаб вже взяля під коило майкрософт. перейшли на гітлаб. Тепер ще і гітлаб перейде нада щось нове робити тоді.
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Осталось спросить у Дмитрия: он себя считает украинцем или американцем?
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Руководящий офис и генеральный директор Ситце Сайбрандей (Sytse Sijbrandij) находится в Сан-Франциско.
По состоянию на май 2016 компания имела более 80 наемных работников и более 1000 присоединились к открытому коду. Систему используют более 100 000 организаций, включая IBM, Sony, NASA, CERN, Alibaba, Intel, Invincea, O'Reilly Media, Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) и Jülich Research Center[4][5][6].
Количество сотрудников увеличилось с 9 в марте 2015 до 150 сотрудников в декабря 2016 года[7]. Общее финансирование проекта возросло до 46 млн долларов после получения 20 млн долларов в сентябре 2016 от August Capital и 20 миллионов долларов в октябре 2017 от Google Ventures.
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Дмитро Запорожець

29-річний харків'янин Дмитро Запорожець, співзасновник стартапу GitLab, потрапив в знаменитий список Forbes 30 Under 30 в категорії Enterprise Tech.
https://zaxid.net/news/
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Ахмет наверное от зависти себе яйца расцарапал )) - И не убивал никого.И не вне закона.И уважение от всех украинцев.- А такое бабло гребет ))
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>В ближайшее время проект возьмет под свое крыло Microsoft

Откуда информация? Microsoft недавно купил GitHub, а не GitLab
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А чему все радуются? Утечке мозгов? Тому, что украинец стал успешным только уехав из Украины? Тут ситуация, когда сознательно выбрасываешь лотерейный билет, а потом узнаешь, что он, оказывается, выигрышный.
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он живёт в Украине, в соседнем с порошенко квартале ...
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Мдее... "Зрада" и меня поборола. Прочитал, что офис и начальство в Сан-Фрациско и сделал далеко идущие выводы. Но даже так - разработал украинец, а рулит какой-то голландец в штатах. Я так понимаю и налоги там же платятся.
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ушлый Билл схавал GitHub, теперь GitLab сожрет.
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Тогда создадим GitStore. Всех не схавает. )))
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скажу с уверенностью 99%
парню повезло
порвать гитхаб и гитлаб - это чудо
и еще)))
стартап не должен приносить деньги)) - он должен быть перспективным!!!)))
и лучше ему быть убыточным))))
великий Маск доказал)))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСтартап, основанный украинцем, оценили в более чем 1 000 000 000 долларов
 
 
 
 
 
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