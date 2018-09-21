 Стартап, основанный украинцем, оценили в более чем 1 000 000 000 долларов

Сервис для разработчиков под названием GitLab вошел в число так называемых "единорогов" – так называют стартапы, стоимость которых превышает 1 млрд долларов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AIN.

Это удалось сделать благодаря тому, что компания привлекла 100 млн. долларов инвестиций.

Также на Цензор.НЕТ: Украинский стартап Force Emotion разработал часы, помогающие справиться со стрессом. ФОТО

GitLab был основан в 2014 году украинцем Дмитрием Запорожцем и голландцем Сидом Сибранджи. Сейчас в компании работают 350 человек. Среди ее клиентов – Intel, Alibaba Group и Nasdaq.

GitLab – это сайт и система управления репозиториями кода для Git. Он используется для хранения исходного кода программ (и/или других документов) и совместной работы с ним несколькими людьми.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинский эко-стартап признан одним из лучших в мире. ФОТО