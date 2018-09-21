 Стартап, основанный украинцем, оценили в более чем 1 000 000 000 долларов

Сервис для разработчиков под названием GitLab вошел в число так называемых "единорогов" – так называют стартапы, стоимость которых превышает 1 млрд долларов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AIN.
Это удалось сделать благодаря тому, что компания привлекла 100 млн. долларов инвестиций.
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GitLab был основан в 2014 году украинцем Дмитрием Запорожцем и голландцем Сидом Сибранджи. Сейчас в компании работают 350 человек. Среди ее клиентов – Intel, Alibaba Group и Nasdaq.
GitLab – это сайт и система управления репозиториями кода для Git. Он используется для хранения исходного кода программ (и/или других документов) и совместной работы с ним несколькими людьми.
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Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, першокод[1], у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина. Початковий код дозволяє програмісту вивчати і змінювати роботу програми в найбільш зручний для людини спосіб.
Початковий код, який визначає програму, як правило, міститься в одному або більше текстових файлах, іноді зберігається в базах даних, як збережені процедури, а також може з'явитися, як фрагменти коду, надруковані в книжках або інших засобах друку. Велика колекція файлів початкового коду може бути організована в дерево каталогів і в цьому випадку воно може бути також відоме як дерево сирців (англ. source tree). Така додаткова інформація про ієрархію, разом з відомостями про підключені програмні бібліотеки, налаштування компіляції тощо є невід'ємною частиною початкового коду.
Переводя на бытовые термины и пояснялки .
Как любая работа написания кода любой программы это долгий и непростой процесс . Состоит и огромного количества файлов и может быть растянута на годы . Вот програмист написал какой-то кусок кода . До появления как это всё хранить ? Раньше копировали в другое место делая резервные копии . И таких копий было тысячи . Управлять ими было невозможно . Количество програмного кода росло как снежный ком . И просмотреть как выглядел твой програмный файл неделю назад была задача на часы . Я уже не говорю про то , сколько места это занимало .
А такие программы как Git, SVN , TFS дают смотреть историю разработки и в случае необходимости восстановить старый код , когда новые изменения показуться неработающими ...
Это лучше обсуждать, чем долги...
Источник: https://zagge.ru/16-izvestnyx-lyudej-chi-talanty-byli-tolko-priznannyj-posle-ix-smerti/
В авангарді Цивілізації ми увійдемо у Brave New World, в той час як кацапи лаптями щі з вошами сьорбатимуть.
Усе буде Україна!
По состоянию на май 2016 компания имела более 80 наемных работников и более 1000 присоединились к открытому коду. Систему используют более 100 000 организаций, включая IBM, Sony, NASA, CERN, Alibaba, Intel, Invincea, O'Reilly Media, Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) и Jülich Research Center[4][5][6].
Количество сотрудников увеличилось с 9 в марте 2015 до 150 сотрудников в декабря 2016 года[7]. Общее финансирование проекта возросло до 46 млн долларов после получения 20 млн долларов в сентябре 2016 от August Capital и 20 миллионов долларов в октябре 2017 от Google Ventures.
29-річний харків'янин Дмитро Запорожець, співзасновник стартапу GitLab, потрапив в знаменитий список Forbes 30 Under 30 в категорії Enterprise Tech.
https://zaxid.net/news/
Откуда информация? Microsoft недавно купил GitHub, а не GitLab
парню повезло
порвать гитхаб и гитлаб - это чудо
и еще)))
стартап не должен приносить деньги)) - он должен быть перспективным!!!)))
и лучше ему быть убыточным))))
великий Маск доказал)))