 Теперь доброволец по рапорту командира подразделения может получить основания для быстрого предоставления документов на проживание в Украине, - Бутусов

"В ближайшее время генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проведет встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым по вопросу, который касается договоренностей относительно упрощенной процедуры предоставления иностранным гражданам вида на жительство в Украине, которые на передовой в добровольческих подразделениях, которые сейчас защищают нашу страну", - сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Также он напомнил, что накануне, 20 сентября, по поручению генпрокурора открыто уголовное производство по ч.2 ст 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту экстрадиции Тимура Тумгоева, который якобы принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

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"С сегодняшнего дня прокурорская группа сформирована и начала работать", - подчеркнул А.Лысенко.

Кроме того, он допустил возможность внесения изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" по расширению возможности заключения контрактов с иностранными гражданами не только с Вооруженными силами Украины, но и с другими силовыми структурами Украины, которые принимают участие в операции объединенных сил на Донбассе.

"Будем обращаться к Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины для того, чтобы на законодательном уровне исправить это системное упущение. Чтобы люди, которые приезжают из других стран на территорию Украины бороться за ее независимость и свободу, имели законный статус и пользовались правами граждан Украины", - сказал А.Лысенко.

По его словам, также будут усилены меры по проверке граждан, которые пребывают на территорию Украины с целью обеспечения безопасности украинских военнослужащих и добровольцев.

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В свою очередь, командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт (позывной Червень) сообщил, что на данный момент двое бойцов уже сняты с экстрадиционного учета. "Одного юношу отпустили в Николаевской области, и по Харькову также другой боец. Плюс еще 9 сейчас также в процессе выдачи с этого экстрадиционного процесса", - добавил он.

Также, по его словам, имеется договоренность с правоохранительными органами о том, что будет создана специальная инспекция в Генпрокуратуре относительно упрощения процедуры предоставления вида на жительство в Украине иностранным гражданам, воевавшим на Донбассе в добробатах. В комиссию могут войти: главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров, а также один боец 8-го батальона УДА.

"Ожидаем на 100% выполнение договоренностей, которые достигнуты между нами и силовиками", - подчеркнул Червень.

Кроме того, он выразил надежду, что экстрадиция Т.Тумгоева будет "достаточной ценой", чтобы решить ситуацию 25 бойцов, которые на данный момент находятся на учете Государственной миграционной службы (то есть не имеют вида на жительство в Украине).

По словам Ю.Бутусова, целью переговоров в Генпрокуратуре было урегулирование статуса иностранных добровольцев, всех людей, кто помогает армии и принимает участие в боевых действиях.

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"Теперь доброволец, который помогает, воюет в рядах добровольческого подразделения, по рапорту командира добровольческого подразделения может получить основания для быстрого предоставления документов на проживание в Украине. Мы наконец-то можем легализировать статус тех людей, которые приезжают к нам на помощь", - отметил он.

В то же время, Ю.Бутусов подчеркнул, что это не означает, что командиры добробатов "будут выписывать индульгенции и работать как филиал Миграционной службы".

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