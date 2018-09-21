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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8862) гражданство (843) экстрадиция (389) Бутусов Юрий (1490) добровольцы (559) Лысенко Андрей (57) Тумгоев (11)

 Теперь доброволец по рапорту командира подразделения может получить основания для быстрого предоставления документов на проживание в Украине, - Бутусов

В Генеральной прокуратуре Украины выступают за внесение изменений в законодательство относительно расширения возможности заключения контрактов между иностранными гражданами и всеми силовыми структурами Украины, которые принимают участие в операции объединенных сил на Донбассе.

"В ближайшее время генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проведет встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым по вопросу, который касается договоренностей относительно упрощенной процедуры предоставления иностранным гражданам вида на жительство в Украине, которые на передовой в добровольческих подразделениях, которые сейчас защищают нашу страну", - сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Также он напомнил, что накануне, 20 сентября, по поручению генпрокурора открыто уголовное производство по ч.2 ст 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту экстрадиции Тимура Тумгоева, который якобы принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

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"С сегодняшнего дня прокурорская группа сформирована и начала работать", - подчеркнул А.Лысенко.

Кроме того, он допустил возможность внесения изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" по расширению возможности заключения контрактов с иностранными гражданами не только с Вооруженными силами Украины, но и с другими силовыми структурами Украины, которые принимают участие в операции объединенных сил на Донбассе.

"Будем обращаться к Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины для того, чтобы на законодательном уровне исправить это системное упущение. Чтобы люди, которые приезжают из других стран на территорию Украины бороться за ее независимость и свободу, имели законный статус и пользовались правами граждан Украины", - сказал А.Лысенко.

По его словам, также будут усилены меры по проверке граждан, которые пребывают на территорию Украины с целью обеспечения безопасности украинских военнослужащих и добровольцев.

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В свою очередь, командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт (позывной Червень) сообщил, что на данный момент двое бойцов уже сняты с экстрадиционного учета. "Одного юношу отпустили в Николаевской области, и по Харькову также другой боец. Плюс еще 9 сейчас также в процессе выдачи с этого экстрадиционного процесса", - добавил он.

Также, по его словам, имеется договоренность с правоохранительными органами о том, что будет создана специальная инспекция в Генпрокуратуре относительно упрощения процедуры предоставления вида на жительство в Украине иностранным гражданам, воевавшим на Донбассе в добробатах. В комиссию могут войти: главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров, а также один боец 8-го батальона УДА.

"Ожидаем на 100% выполнение договоренностей, которые достигнуты между нами и силовиками", - подчеркнул Червень.

Кроме того, он выразил надежду, что экстрадиция Т.Тумгоева будет "достаточной ценой", чтобы решить ситуацию 25 бойцов, которые на данный момент находятся на учете Государственной миграционной службы (то есть не имеют вида на жительство в Украине).

По словам Ю.Бутусова, целью переговоров в Генпрокуратуре было урегулирование статуса иностранных добровольцев, всех людей, кто помогает армии и принимает участие в боевых действиях.

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"Теперь доброволец, который помогает, воюет в рядах добровольческого подразделения, по рапорту командира добровольческого подразделения может получить основания для быстрого предоставления документов на проживание в Украине. Мы наконец-то можем легализировать статус тех людей, которые приезжают к нам на помощь", - отметил он.

В то же время, Ю.Бутусов подчеркнул, что это не означает, что командиры добробатов "будут выписывать индульгенции и работать как филиал Миграционной службы".

Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.

Источник: https://censor.net.ua/n3087424
 
   
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 Топ комментарии
 
Ну хоть и за то спасибо...
Бо то, шо делал луцык до этого - логикой и разумом не объяснить.
Можно, конешно, объяснить все это банальным предательством Украины, но соевые адепты жутко завоют и будут всячески отмывать луцыка и его боса, который и дергает за язычок, ручки и ножки этого слизняка. Не будем их расстраивать в очередной раз.
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Но все равно всех иностранцев (особенно кацапов) надо проверять.
Участие в АТО/ООС не должно быть индульгенцией от прежних и будущих преступлений и "кроты" нам тоже не нужны.

Смотрел вчера интервью из-под ВР, в котором показывали русского националиста из Азова. Смотрел я и пытался понять, что может быть общего у русского и украинского националиста, учитывая, что само существование наших народов теперь взаимоисключающее.
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Питання до юристів. Чи може бути екстрадована людина яка має тільки посвідку на тимчасове проживання?
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Но все равно всех иностранцев (особенно кацапов) надо проверять.
Участие в АТО/ООС не должно быть индульгенцией от прежних и будущих преступлений и "кроты" нам тоже не нужны.

Смотрел вчера интервью из-под ВР, в котором показывали русского националиста из Азова. Смотрел я и пытался понять, что может быть общего у русского и украинского националиста, учитывая, что само существование наших народов теперь взаимоисключающее.
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Спільне лише те, що разом ненавидять хуйла.
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Это весьма сомнительный единящий момент. Крымчей и досвидос.

Ненависть и любовь кацапов к своим божкам и царькам - штука настолько не понятная и не постоянная, что лучше даже об этом не думать и на это не расчитывать.
Использовать из втемную пока это возможно - это да. Но доверять им я бы не стал ни при каких условиях.
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Навіть не знаю що краще, питати за Крим чи змушувати приносити по 10 кацапських вух?
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Тада.
Учитывая, шо кацапы в принципе правду не говорят потому, шо просто ничего о ней не знают, им сбрехать раз плюнуть.
Поэтому лучше с ними вобще никаких дел не иметь. Рано или поздно кацап все равно предаст или нае#ет. Это у них считается показателем доблести.
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Лучше про Крым. Если русские националисты скажут, что Крым это Украина тогда это нормальные националисты... Если нет, то пошли они нахрен
Где то ещё в начале 90-х были передачи про русских националистов, которые хотели свою страну на территориях рашки, где русских большинство. Даже карту рисовали - от почти всей европейской части рашки до Урала а оттуда узкая полоса до Приморья, без всех этих автономных образований... То есть они против Северного Кавказа, Якутии, Тувы...других национальных автономных образований в составе их россии. Они считают, что те паразиты...
То есть они не имперцы, а как бы наоборот против империи, где согнано куча народов...
Если бы такие русские националисты пришли к власти, то рашка уже не была такая большая и агрессивная.
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От вимоги націоналістів і дали результат.
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пока ещё, это обычная отмазка для успокоения масс. После Майдана они тоже соловьями пели.
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Ну хоть и за то спасибо...
Бо то, шо делал луцык до этого - логикой и разумом не объяснить.
Можно, конешно, объяснить все это банальным предательством Украины, но соевые адепты жутко завоют и будут всячески отмывать луцыка и его боса, который и дергает за язычок, ручки и ножки этого слизняка. Не будем их расстраивать в очередной раз.
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за что спасибо? за обещания, вам их мало уже давали?
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Спасибо за то, шо благодаря общественному резонансу щас упростят схему защиты воинов иных государств воюющих за нас.
Плюс, уже зассат выдавать кацапам очередного "террориста". Не известно, чем еще закончится последний прецедент...
В любом случае - профит.
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Обещания красивые и это сильно смахивает на отмазку. Хвалился бы сделаным уже.
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Ну двух уже отпустили, вроде как на очереди остальные...
Радует что в коммисии Бутусов и другие наши люди...
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Питання до юристів. Чи може бути екстрадована людина яка має тільки посвідку на тимчасове проживання?
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Щось здається, що посвідку напишуть на туалетному папірці...
Треба ЗАКОН і чим швидше!
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я считаю, что гражданство Украины можно выдавать только за очень значительные успехи и выдающиеся заслуги. имхо
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думаю, наоборот, необходимо лишать гражданства неблагонадежных граждан Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеперь доброволец по рапорту командира подразделения может получить основания для быстрого предоставления документов на проживание в Украине, - Бутусов
 
 
 
 
 
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