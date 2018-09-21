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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8862) неприкосновенность (858) Мосийчук (301) САП (873)

 Мосийчук может лишиться неприкосновенности: САП просит ГПУ предложить это Верховной Раде

Депутата подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

По словам источника в Генпрокуратуре, представление касается дела, открытого в отношении Мосийчука по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. В частности, речь идет о его доме.

Сам Игорь Мосийчук прокомментировал информацию о предложении снять с него депутатскую неприкосновенность на своей странице в Facebook. По его словам, официально о внесении представления на снятие неприкосновенности его не уведомляли.

Претензии к себе со стороны САП Мосийчук считает происками президента Петра Порошенко. "Не секрет, что Петр Алексеевич находится в поиске инструментов давления на нашу политическую силу – Радикальную партию Олега Ляшко. Очевидно, ничего, кроме как вновь фальсифицировать обвинения, они не придумали", – пишет нардеп.

Читайте на Цензор.НЕТ: Детективы НАБУ трижды солгали, когда вносили в суд представление на прослушку телефона моей жены, - Мосийчук

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство в отношении Мосийчука от 10 ноября 2016 года по фактам недостоверного декларирования и незаконного обогащения.

22 декабря 2017 года Мосийчук сообщал, что бюро проводит обыски у его друзей и помощников без присутствия адвокатов.

Нардеп утверждал, что происходящее является местью за его позицию относительно лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили. В НАБУ заявили, что обыски связаны с информацией о незаконном обогащении Мосийчука.

В январе 2018 года Соломенский районный суд Киева предоставил Национальному антикоррупционному бюро Украины доступ к информации о мобильных переговорах жены Мосийчука.

31 января Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Мосийчука против руководителя НАБУ Артема Сытника. Нардеп считает, что бюро начало досудебное расследование до полной проверки его декларации в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Источник: https://censor.net.ua/n3087420
 
 
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Непонятно что он там вообще делает, были ведь все доказательства взятки, но отмазался потеряв 100 кг веса.
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Почему, только - Мосийчук? А остальные все там - святые?
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Мосийчук может лишиться неприкосновенности

Так его ж уже один раз лишили возле оффиса "Эспрессо"...
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А зачем правильным и заботящимся о стране людям неприкосновеннось?Если ничего не нарушают то и нечего им ссать а от киллера незащитит ни неприкосновенность ни мандат ни свора посипак-охранников.
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Чип - а чего тогда Порошенко с полком охраны ездит?
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Полк для солидности а Нацгвардия для народа чтобы нерыпались.
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низя, он и так полцентра потерял в весе, а ще жинка молода, хто буде пороть? Питор Ляшко? Беруть симнивы
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***
чем честнее правительство и депутаты,
тем тоньше броня на их автомобилях
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А чого тільки проти Мосійчука. Вчора в ефірі "Право на владу" їх (САП і НАБУ) крім нього запинали ногами ще журналісти, депутати і навіть сам очільник фракції ББП (не пам"ятаю прізвища того дебіла).
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Дик, а чому його не позбавили недоторканності ще після відео, яке в Раді показували?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМосийчук может лишиться неприкосновенности: САП просит ГПУ предложить это Верховной Раде
 
 
 
 
 
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