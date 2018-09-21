 Вагон с фотографиями украинских воинов, погибших на Донбассе, появится в харьковском метро

Вагон с фотографиями погибших харьковчан, которые стали участниками боевых действий на Донбассе, запустят 22 сентября из депо "Салтовское", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьков Today.
"Будут практически все наши ребята, которые погибли до конца 2017 года. Также разместим событийные плакаты: Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт", - рассказала один из авторов проекта и общественный деятель Марина Полякова.
Для создания вагона-памяти авторы проекта использовали фотографии из архива областного совета, родственников погибших и "Книги памяти".
"Его цель - донести до жителей Харьковского региона и гостей, что среди нас были настоящие герои, которые отдали свою жизнь за независимость Украины", - рассказал журналист Владимир Чистилин.
Инициаторами и авторами проекта стали Игорь Кулиш, Николай Благовестов и Марина Полякова. Активную поддержку для реализации вагона-памяти оказали ветераны АТО.
не политическая реклама, задолбавшая своей ложью, должна быть на каждом см2
а социальная, с лицами Героев и их осиротевших матерей, жен, детей
только установите видиоконтроль за этим, бо много ваты в голове у...ваты