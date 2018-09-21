 Вагон с фотографиями украинских воинов, погибших на Донбассе, появится в харьковском метро

Вагон с фотографиями погибших харьковчан, которые стали участниками боевых действий на Донбассе, запустят 22 сентября из депо "Салтовское", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьков Today.

"Будут практически все наши ребята, которые погибли до конца 2017 года. Также разместим событийные плакаты: Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт", - рассказала один из авторов проекта и общественный деятель Марина Полякова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы ждали подмоги до самого последнего дня", - бойцы батальона "Донбасс-Украина" Шамиль и Гайдук вспоминают битву в Иловайске. ВИДЕО

Для создания вагона-памяти авторы проекта использовали фотографии из архива областного совета, родственников погибших и "Книги памяти".

"Его цель - донести до жителей Харьковского региона и гостей, что среди нас были настоящие герои, которые отдали свою жизнь за независимость Украины", - рассказал журналист Владимир Чистилин.

Инициаторами и авторами проекта стали Игорь Кулиш, Николай Благовестов и Марина Полякова. Активную поддержку для реализации вагона-памяти оказали ветераны АТО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: К годовщине Иловайска напомнили хронику трагедии. ВИДЕО