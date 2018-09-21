 В случае нарушения прав экстрадированного в РФ Тумгоева Украина через суд будет требовать его возвращения, - Лысенко

"По тем документам, которые Генеральная прокуратура получила от следственных органов СБУ, Национальной полиции, которые собирали эти данные, не было ни одного упоминания о том, что Тимур принимал участие в боевых действиях на востоке Украины", - сказал АЛысенко на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время досудебного расследования будет установлена "реальная картина", того что происходило, и в ближайшее время по данному факту будет получена точная информация.

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Отвечая на вопрос относительно информации о возможном участии Т.Тумгоева в международной террористической организации "Исламское Государство", А.Лысенко сказал: "На основании тех данных, которые были получены во время экстрадиционный проверки, его и выдали Российской Федерации. Но у нас есть сейчас основания уже сомневаться в них. Поэтому и начато досудебное расследование, чтобы установить истину и тех людей, которые стояли за тем, чтобы выдать человека стране-агрессору", - сказал А.Лысенко.

Также он отметил, что было обращение генерального прокурора Украины Юрия Луценко к консульству Украины в Российской Федерации, чтобы они установили с Т.Тумгоевым контакт и следили за тем, как с ним обращаются.

"В случае если там будут неправомерные мероприятия относительно него, Украина будет подавать в международный суд, чтобы вернуть его назад", - добавил А.Лысенко.

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В свою очередь, командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт (позывной Червень) утверждает, что Т.Тумгоев принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. "Мы говорим, что он воевал. И идем тем путем, что следствие должно установить. Мы подсказываем направление, у кого стоит спрашивать", - добавил он.

Кроме того, "Червень" подчеркнул, что добробаты продолжают тесное сотрудничество с силовыми органами. "Просто мы теперь понимаем, что в этих структурах есть и наши враги", - добавил он.

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Как сообщалось, 17 сентября активисты националистических организаций провели акцию протеста под зданием Генеральной прокуратуры Украины в связи с экстрадицией в РФ Тимура Тумгоева. В ходе протеста начались беспорядки, участники акции начали бросать брусчатку в двери здания Генпрокуратуры. Они также зажгли мусор, бумагу и другие предметы перед входом в ведомство. В полиции Киева заявили о семерых правоохранителях, пострадавших в ходе беспорядков, и открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст.296 (хулиганство)". 20 сентября пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила об открытии уголовного производства в связи с экстрадицией в РФ Т.Тумгоева по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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