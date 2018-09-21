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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8862) экстрадиция (389) Лысенко Андрей (57) Тумгоев (11)

 В случае нарушения прав экстрадированного в РФ Тумгоева Украина через суд будет требовать его возвращения, - Лысенко

Если Россия будет нарушать права экстрадированного из Украины Тимура Тумгоева, Киев обратится в международный суд с требованием его возвращения на украинскую территорию, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"По тем документам, которые Генеральная прокуратура получила от следственных органов СБУ, Национальной полиции, которые собирали эти данные, не было ни одного упоминания о том, что Тимур принимал участие в боевых действиях на востоке Украины", - сказал АЛысенко на пресс-конференции в  "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время досудебного расследования будет установлена "реальная картина", того что происходило, и в ближайшее время по данному факту будет получена точная информация.

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Отвечая на вопрос относительно информации о возможном участии Т.Тумгоева в международной террористической организации "Исламское Государство", А.Лысенко сказал: "На основании тех данных, которые были получены во время экстрадиционный проверки, его и выдали Российской Федерации. Но у нас есть сейчас основания уже сомневаться в них. Поэтому и начато досудебное расследование, чтобы установить истину и тех людей, которые стояли за тем, чтобы выдать человека стране-агрессору", - сказал А.Лысенко.

Также он отметил, что было обращение генерального прокурора Украины Юрия Луценко к консульству Украины в Российской Федерации, чтобы они установили с Т.Тумгоевым контакт и следили за тем, как с ним обращаются.

"В случае если там будут неправомерные мероприятия относительно него, Украина будет подавать в международный суд, чтобы вернуть его назад", - добавил А.Лысенко.

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В свою очередь, командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт (позывной Червень) утверждает, что Т.Тумгоев принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. "Мы говорим, что он воевал. И идем тем путем, что следствие должно установить. Мы подсказываем направление, у кого стоит спрашивать", - добавил он.

Кроме того, "Червень" подчеркнул, что добробаты продолжают тесное сотрудничество с силовыми органами. "Просто мы теперь понимаем, что в этих структурах есть и наши враги", - добавил он.

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Как сообщалось, 17 сентября активисты националистических организаций провели акцию протеста под зданием Генеральной прокуратуры Украины в связи с экстрадицией в РФ Тимура Тумгоева. В ходе протеста начались беспорядки, участники акции начали бросать брусчатку в двери здания Генпрокуратуры. Они также зажгли мусор, бумагу и другие предметы перед входом в ведомство. В полиции Киева заявили о семерых правоохранителях, пострадавших в ходе беспорядков, и открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст.296 (хулиганство)". 20 сентября пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила об открытии уголовного производства в связи с экстрадицией в РФ Т.Тумгоева по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.

Источник: https://censor.net.ua/n3087411
 
 
 Топ комментарии
 
И рассея, стеная и плача от бессилия перед украинским судом, сразу вернет все взад. Ага-ага.
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А, ну, раз мы будем требовать, то за Тумгоева можно не беспокоиться В случае нарушения прав экстрадированного в РФ Тумгоева Украина через суд будет требовать его возвращения, - Лысенко - Цензор.НЕТ 4347
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Уже 4 года требуют возвращения Януковоща, отдавшего приказ расстреливать людей в центре Киева.
И что?
Москальня срала на импотентов...
А вот эта мразь, что сдала кацапам бойца АТО, должна висеть на столбе.
Правильно Сашко Билый воспитывал этих уродов - воровских прокуроров...

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Когда Сашко предупреждал, что его убьют. Когда его убили. Что же мы не выходили на Майдан?
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А давайте луценка отправим путину, а потом, если с ним будут плохо обращаться, мы подадим в суд чтоб его вернули.
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бесполезно, будет это требовать, разве, что обменять на Югу.
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И рассея, стеная и плача от бессилия перед украинским судом, сразу вернет все взад. Ага-ага.
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Очередное кидалово клоуна луцика https://www.youtube.com/watch?v=z0EpAf6V7AI
Всех нас как маленьких....
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А, ну, раз мы будем требовать, то за Тумгоева можно не беспокоиться
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Кроме того, "Червень" подчеркнул, что добробаты продолжают тесное сотрудничество с силовыми органами. "Просто мы теперь понимаем, что в этих структурах есть и наши враги", - добавил он.Источник: https://censor.net.ua/n3087411

Это он про замгенпрокурора Енина?
Так российской агентуры и без него хватает.
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Какие все таки пи..ы!!!
Зараковать бы вас суе в ящики...по частям...и отправить ФСБ
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Останки может и вернут... Хотя вряд ли...
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Ага, прямо сейчас и выдадуть обратно, как Сенцова. Зачем экстрадировали? "Горе-профессионалы"!
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Прям взяли и доложили о его состоянии... Вон об украинских гражданах "три года" докладывают ((( а уж за своего - имели ввиду (((
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требовать через суд? ...за.петесь пыль глотать...головой надо було думать, а не ширинькой
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страшно Югик...?
Там говорят совет старейшин Кавказа приговор тебе написал.....
Дети гор..., это не наши интеллигенты Ярошы всякие, которые за Музычко спросить не могут 5-й год...
Там "секир башка.... " - и весь базар...
Соболезнование заранее твоей семье Юра.... В случае нарушения прав экстрадированного в РФ Тумгоева Украина через суд будет требовать его возвращения, - Лысенко - Цензор.НЕТ 4126
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вашу ж мать! это что такое?
сначала сделаем..потом подумаем?
это человеческая жизнь...здоровье...надежда..
луцык, отрежь себе...ну скажем... палец и посиди подумай, может не надо было
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На каких основаниях интересно, он гражданин рашки.
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Дбл блд. Часто Россия пускает к Сенцову?
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Ви вже повернули і Сєнцова, і Гриба, і решту в"язнів мордора! Навіщо ото 3,14здіти (зла не хватає на таку дурню!)
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Які ж цинічні і паскудні мразі. Віддали людину на смерть, а тепер в своє виправдання горбатого ліплять.
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А почему тогда Киев не обращаетесь в международный суд по Сенцову, Балуху и остальным? Идиоты...
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...ніхто вже цього хлопця не поверне...де кому краще застрелитись(поки є така можливість)...
В случае нарушения прав экстрадированного в РФ Тумгоева Украина через суд будет требовать его возвращения, - Лысенко - Цензор.НЕТ 8936
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после того как упали мордой в грязь, практически невозможно сохранить лицо...
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Этот шлюшонок лысенко, что он syчка там будет требовать!? приспособленец херов.
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Что там шестерка ГПУшная вякает?
Какой суд?
Вы твари убили его,и век не отмыться..
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Казкові ідіоти на службі в генпрокуратурі)))хай через суд попробують повернути крим або найманців з донбасу.це,приміром,радянський союз в роки війни видав-би фашистській німеччині капітана марінеску,якого та звинувачувала в тероризмі...пора йоріку в відставку.при бажанні за таке можна в державну зраду пришити...
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..….требовать возвращения??!!……..дебилы,вы Сенцова вернуть не можете.
Лишь бы ВЗБЗДНУТЬ.
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Вы представляете как они обрадовались его возвращению, с ним сейчас много что не хорошего происходит, возможно пока мы тут пишем комментарии его уже нет в живых. Просто эпическая благодарность человеку, выдать тем от кого он нас защищал.
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АААА! Лошари! (здається, це так називається в їхній мові). Де Плотва? Де Гіркін? Де Бородай?.., оголошені Україною в розшук за те саме, що й Тумґоєв, тобто тероризм. Може, і криси постаралися в прокуратурі, але виглядає все одно так - ЛОООООХХХИ!
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В каком мире они живут? На пол-года на фронт для протрезвения мозгов, если таковые еще имеются...
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Поздно пить баржоми, когда уже обосрались.
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Что бы вы все сдохли , сучьё отродье !
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Я лично знаю Червня, приходилось общаться, не раз. Так вот, я утверждаю: он весьма умен! Потому, мне было странно услышать от него, только сегодня, вот это: "Просто мы теперь понимаем, что в этих структурах есть и наши враги" Источник: https://censor.net.ua/n3087411
Он это всегда знал. Не мог не знать. Просто эти враги, в данный момент, перешли к прямым действиям. А вот к чему это приведет, в итоге, слушая невнятное бормотание "настоящего полковника"- я не могу предположить.
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Это про Тумгоева стало известно...
Но напрашивается вопрос - сколько же уже передали втихаря в лапы ФСБ для расправы?
Точнее - украинские гниды отдали по приказу ФСБ...
Всё больше крепнет уверенность что Иловайск и Дебальцево сделали умышленно.
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Блин,тока в нашем зоопарке клоун лысенко может показывать свой номер. ..."Типа-мы будем жаловаться на стальные подковы ботинок надзирателей,когда те будут пинать задержанного по почкам..."СТЫД и ПОЗОР! А такие заявления тока показывают ТУПОСТЬ державных мужей во главе с картавым...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае нарушения прав экстрадированного в РФ Тумгоева Украина через суд будет требовать его возвращения, - Лысенко
 
 
 
 
 
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