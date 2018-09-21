 В случае нарушения прав экстрадированного в РФ Тумгоева Украина через суд будет требовать его возвращения, - Лысенко

"По тем документам, которые Генеральная прокуратура получила от следственных органов СБУ, Национальной полиции, которые собирали эти данные, не было ни одного упоминания о том, что Тимур принимал участие в боевых действиях на востоке Украины", - сказал АЛысенко на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, во время досудебного расследования будет установлена "реальная картина", того что происходило, и в ближайшее время по данному факту будет получена точная информация.
Отвечая на вопрос относительно информации о возможном участии Т.Тумгоева в международной террористической организации "Исламское Государство", А.Лысенко сказал: "На основании тех данных, которые были получены во время экстрадиционный проверки, его и выдали Российской Федерации. Но у нас есть сейчас основания уже сомневаться в них. Поэтому и начато досудебное расследование, чтобы установить истину и тех людей, которые стояли за тем, чтобы выдать человека стране-агрессору", - сказал А.Лысенко.
Также он отметил, что было обращение генерального прокурора Украины Юрия Луценко к консульству Украины в Российской Федерации, чтобы они установили с Т.Тумгоевым контакт и следили за тем, как с ним обращаются.
"В случае если там будут неправомерные мероприятия относительно него, Украина будет подавать в международный суд, чтобы вернуть его назад", - добавил А.Лысенко.
В свою очередь, командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт (позывной Червень) утверждает, что Т.Тумгоев принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. "Мы говорим, что он воевал. И идем тем путем, что следствие должно установить. Мы подсказываем направление, у кого стоит спрашивать", - добавил он.
Кроме того, "Червень" подчеркнул, что добробаты продолжают тесное сотрудничество с силовыми органами. "Просто мы теперь понимаем, что в этих структурах есть и наши враги", - добавил он.
Как сообщалось, 17 сентября активисты националистических организаций провели акцию протеста под зданием Генеральной прокуратуры Украины в связи с экстрадицией в РФ Тимура Тумгоева. В ходе протеста начались беспорядки, участники акции начали бросать брусчатку в двери здания Генпрокуратуры. Они также зажгли мусор, бумагу и другие предметы перед входом в ведомство. В полиции Киева заявили о семерых правоохранителях, пострадавших в ходе беспорядков, и открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст.296 (хулиганство)". 20 сентября пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила об открытии уголовного производства в связи с экстрадицией в РФ Т.Тумгоева по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.
И что?
Москальня срала на импотентов...
А вот эта мразь, что сдала кацапам бойца АТО, должна висеть на столбе.
Правильно Сашко Билый воспитывал этих уродов - воровских прокуроров...
Всех нас как маленьких....
Это он про замгенпрокурора Енина?
Так российской агентуры и без него хватает.
Зараковать бы вас суе в ящики...по частям...и отправить ФСБ
Там говорят совет старейшин Кавказа приговор тебе написал.....
Дети гор..., это не наши интеллигенты Ярошы всякие, которые за Музычко спросить не могут 5-й год...
Там "секир башка.... " - и весь базар...
Соболезнование заранее твоей семье Юра....
сначала сделаем..потом подумаем?
это человеческая жизнь...здоровье...надежда..
луцык, отрежь себе...ну скажем... палец и посиди подумай, может не надо было
Какой суд?
Вы твари убили его,и век не отмыться..
Лишь бы ВЗБЗДНУТЬ.
Он это всегда знал. Не мог не знать. Просто эти враги, в данный момент, перешли к прямым действиям. А вот к чему это приведет, в итоге, слушая невнятное бормотание "настоящего полковника"- я не могу предположить.
Но напрашивается вопрос - сколько же уже передали втихаря в лапы ФСБ для расправы?
Точнее - украинские гниды отдали по приказу ФСБ...
Всё больше крепнет уверенность что Иловайск и Дебальцево сделали умышленно.