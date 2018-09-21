 Надо давать дорогу молодым и научиться жить по той Конституции, которая есть, - Кучма

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в Днепре в пятницу.

"Я думаю, что надо давать дорогу молодым. К сожалению, когда ведешь дискуссию в этом направлении, никто однозначно не может сказать: кто будет лучше – тот или иной. В этом наша проблема", - сказал он.

Отвечая на вопрос о предстоящих изменениях в Конституцию Украины, Кучма сказал: "Надо научиться жить по той Конституции, которая есть".

"Каждый политик, который приходит, начинает с того, что надо менять Конституцию. Да научитесь работать по этой", - сказал Кучма.

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Вместе с тем он отметил, что жизнь вносит коррективы, и стране необходимы изменения.

Сообщается, что второй президент Украины принял участие в работе ученого совета Днепропетровского национального университета, который он окончил в 1960 году. Также в Университете Альфреда Нобеля он вручил 5 стипендий лучшим студентам.