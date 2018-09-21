 Надо давать дорогу молодым и научиться жить по той Конституции, которая есть, - Кучма

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в Днепре в пятницу.
"Я думаю, что надо давать дорогу молодым. К сожалению, когда ведешь дискуссию в этом направлении, никто однозначно не может сказать: кто будет лучше – тот или иной. В этом наша проблема", - сказал он.
Отвечая на вопрос о предстоящих изменениях в Конституцию Украины, Кучма сказал: "Надо научиться жить по той Конституции, которая есть".
"Каждый политик, который приходит, начинает с того, что надо менять Конституцию. Да научитесь работать по этой", - сказал Кучма.
Вместе с тем он отметил, что жизнь вносит коррективы, и стране необходимы изменения.
Сообщается, что второй президент Украины принял участие в работе ученого совета Днепропетровского национального университета, который он окончил в 1960 году. Также в Университете Альфреда Нобеля он вручил 5 стипендий лучшим студентам.
Черновецький про ювт і Кучму ... хто такий Кучма був та ювт ))
До слез...епта...
До слез!
Старая рыжая макака все печется о своем бастарде...Ринатике
Без бати ему пи..а)))
Для нас конституцию переписать, шо два пальца об асфальт.
Изменится концепция, еще раз перепишем.
"Коммунизм - это молодость мира,
И строить его молодым!"
Многих тех молодых уже нет...
ученый блин (((((( и как наУЧИЛ как чужими руками неугодных убирать????