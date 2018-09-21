EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1100  52
Все про:выборы (20499) Конституция (1961) Кучма (1695)

 Надо давать дорогу молодым и научиться жить по той Конституции, которая есть, - Кучма

Второй президент Украины (1994–2005) Леонид Кучма считает, что Украинское государство должны возглавлять молодые люди.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в Днепре в пятницу.

"Я думаю, что надо давать дорогу молодым. К сожалению, когда ведешь дискуссию в этом направлении, никто однозначно не может сказать: кто будет лучше – тот или иной. В этом наша проблема", - сказал он.

Отвечая на вопрос о предстоящих изменениях в Конституцию Украины, Кучма сказал: "Надо научиться жить по той Конституции, которая есть".

"Каждый политик, который приходит, начинает с того, что надо менять Конституцию. Да научитесь работать по этой", - сказал Кучма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма признал Будапештский меморандум ошибкой: "Мы оказались не готовы к тому, что в мировой политике обещания могут быть пустыми"

Вместе с тем он отметил, что жизнь вносит коррективы, и стране необходимы изменения.

Сообщается, что второй президент Украины принял участие в работе ученого совета Днепропетровского национального университета, который он окончил в 1960 году. Также в Университете Альфреда Нобеля он вручил 5 стипендий лучшим студентам.

Источник: https://censor.net.ua/n3087410
 
 
 Топ комментарии
 
Старый козел просравший Украину и приведший ее к войне. Хорошо обогатившейся на ней и трясущийся за Гонгадзе.
 показать весь комментарий
 
====принял участие в работе ученого совета====

ученый блин (((((( и как наУЧИЛ как чужими руками неугодных убирать????
 показать весь комментарий
 
Для 80-летнего дедугана все, кто моложе 70-ти, вообще дети, т.ч. с этим все ОК! А за Гонгадзе и за "многовекторность" с любовью к рашке в десна не хочешь ответить, знаток того, как надо?!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Старый козел просравший Украину и приведший ее к войне. Хорошо обогатившейся на ней и трясущийся за Гонгадзе.
 показать весь комментарий
 
 
Зато сколько здесь идиотов, которым он нравится. Типичная их песня: "Данилыч, вернись".
 показать весь комментарий
 
 
Историю почитайте: ему предлагали в 2004-м применить силу и бежать в РФ, что было бы поводом применения "ихтамнетов" ещё тогда
 показать весь комментарий
 
то може його в дупу цьомнути, що свій конст. обовязок хоч раз виконав?
 показать весь комментарий
 
 
2008 рік ..
Черновецький про ювт і Кучму ... хто такий Кучма був та ювт ))
Треба давати дорогу молодим і навчитися жити за тією Конституцією, яка є, - Кучма - Цензор.НЕТ 3263
 показать весь комментарий
 
конституция нормальная, за исключением пары пунктов, которых там быть и не должно, которые собираются сейчас и корректировать
 показать весь комментарий
 
 
Юлька, слышала? Так что не быть тебе канцлером. Останешься Воной.
 показать весь комментарий
 
 
Вон у нас столетний президент академии наук... И ничего...
 показать весь комментарий
 
 
У кого молодые новые лицца?... Подходи...
 показать весь комментарий
 
 
Повалій в черговий раз перетягла кожу зі сраки на рожу. Підійде?
 показать весь комментарий
 
 
😂😂😂
До слез...епта...
До слез!
Старая рыжая макака все печется о своем бастарде...Ринатике
Без бати ему пи..а)))
 показать весь комментарий
 
 
Курс на НАТО і ЄС потрібно в Конституції закріпити однозначно. Як мінімум.
 показать весь комментарий
 
 
Да. Но канцлеру не давать прописку в Конституции. Или правильней - канцлерше?
 показать весь комментарий
 
А це вже як люди вирішать. На виборах. Якщо на виборах буде всього 2 кандидати, голосуватиму за Юльку. Якщо три, то не за шоколадного. Якщо більше - то за найкращого нешоколадного.
 показать весь комментарий
 
 
Точно.
Для нас конституцию переписать, шо два пальца об асфальт.
Изменится концепция, еще раз перепишем.
 показать весь комментарий
 
Не, не изменится, ваших проиграли и давно в отбое.
 показать весь комментарий
 
Да ты уже до руководил страной,что расхлебываем кровью!
 показать весь комментарий
 
 
Королеве Англии сколько лет? Кучма - хватит продвигать бред. Нужно давать дорогу тем, у кого имеется влияние в ЕС и США, а не молокососам, у которых кроме школьных приятелей никого нет.
 показать весь комментарий
 
 
Помню плакат середины 60-х годов...
"Коммунизм - это молодость мира,
И строить его молодым!"
Многих тех молодых уже нет...
 показать весь комментарий
 
ну всё, я теперь могу спать спокойно, в Киеве есть как минимум 2 человека (Юля и этот госоподин) которые постоянно обо мне думают, пытаются улучшить мое благосостояние, что бы у меня всегда была работа, хорошая медицина, справедливый суд и прекрасная инфраструктура, спасибо вам дорогие мои деятели! Надо давать дорогу молодым и научиться жить по той Конституции, которая есть, - Кучма - Цензор.НЕТ 5496
 показать весь комментарий
 
====принял участие в работе ученого совета====

ученый блин (((((( и как наУЧИЛ как чужими руками неугодных убирать????
 показать весь комментарий
 
 
А тебе сесть в тюрягу, а может даже и зеленкой затылок намазать... За Гонгадзе.
 показать весь комментарий
 
 
А Кучма хоть один день прожил по той Конституции, которая есть?
 показать весь комментарий
 
 
Дорогу молодым сказал Кучма оставаясь на второй срок президентом Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Для 80-летнего дедугана все, кто моложе 70-ти, вообще дети, т.ч. с этим все ОК! А за Гонгадзе и за "многовекторность" с любовью к рашке в десна не хочешь ответить, знаток того, как надо?!
 показать весь комментарий
 
 
Да забудь ты про это... Рашка-говняшка. Теперь мы дружим с США и видишь как расцвели. Главное что бы МВФ кредит дал.
 показать весь комментарий
 
Ахметов внебрачный сын Кучмы? О нем Данилович хлопочет?
 показать весь комментарий
 
 
можно узнать, ЛД, а молодые у вас - пинчуки?
 показать весь комментарий
 
 
Золотые слова!!!! Их на лбу надо выжечь у Тимошенко и ко!!
 показать весь комментарий
 
 
Так вот оно какое - молодое лицо, хотящее изменить Конституцию и стать канцлером.
 показать весь комментарий
 
Здесь Чучма прав. Огромная проблема нашей власти в том, что никто не собирается руководствоватся законами, а все ищут как эти законы переписать под себя любимого. Это привело к тому, что сегодня в законодательной базе творится полный бардак, которым можно крутить, как циган Солнцем.
 показать весь комментарий
 
ЗЫ: Лучше всего было бы ввести ограничение на принятия или изменения закона 2/3 голосов, а изменения в КОнституцию исключительно референдумом. В случае конституционного преступления (принятия изменений в законы или Конституцию в обход нормы) депутатов обязан убить любой гражданин, как узурпаторов власти.
 показать весь комментарий
 
Щось очко в кучмандюка сильно стиснулось- наче почув свінтер що незабаром прийдеться розслабитись навічно,після того як відстань між шийними хребцями критично зросте. Треба давати дорогу молодим і навчитися жити за тією Конституцією, яка є, - Кучма - Цензор.НЕТ 86
 показать весь комментарий
 
 
Тут вже молоді і талановиті з підробленим дипломом ПТУ докерувались. До речі, саме при кучмі, видання наукових ступенів було поставлено на конвеєр. Потрібен зовнішній аудит топових науковців. І з тих, хто його пройде формувати комісії з підтвердження наукових звань. А то що не діпутат або міністр, так кандитат чи доктор наук, праффессор.
 показать весь комментарий
 
 
Знаем мы ваших молодых: Саша-стоматолог, младшенькие Авакяны, вы_лядки Вальцмана и т.п. нечисти!
 показать весь комментарий
 
 
Надо давать молодым , но что бы им давать надо ещё имеет их разумных , вот в чем проблема
 показать весь комментарий
 
 
Беда Украине не в том , что молодые не при власть , а беда в менталитете , и в том что Украина не инвестирует в человеческий капитал. Без качественной инвестиции в человеческий капитал дела не будет . Экономику двигают вперёд люди умные . Аминь
 показать весь комментарий
 
 
экономику двигают не столько умные, сколько организованые.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадо давать дорогу молодым и научиться жить по той Конституции, которая есть, - Кучма
 
 
 
 
 
 вверх