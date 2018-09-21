 После нападения Гандзюк перенесла уже 11 операций, угроза жизни все еще остается

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Центру информации по правам человека рассказал муж потерпевшей Сергей Денисов.

Одиннадцатая операция была проведена 18 сентября.

Сколько еще операций нужно, сложно сказать, это постоянно в процессе обсуждения. Ведь это сложный случай из-за такого массивного поражения кислотой", - рассказал Денисов.

Планируется ли продолжить лечение за рубежом, тоже пока неизвестно.

"Сейчас вопрос по лечению за рубежом трудно поднимать, поскольку состояние нестабильное и каждый следующий день начинается как новый, с новыми изменениями, новыми проблемами", - говорит Денисов.

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Из успешных результатов лечения - это спасенный глаз, то есть сохранено зрение, уже частично новая кожа, которая прижилась, и в целом улучшение общего состояния потерпевшей.

"Впрочем, врачи все еще не исключают возможные риски, а значит и угрозу жизни из-за наименьшей инфекции, которая может помешать лечению и выздоровлению, поэтому Екатерина до сих пор в реанимации. То есть ее состояние надо постоянно поддерживать", - добавил он.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.