 Предлагаю перейти от президентской к парламентской республике с всенародно избираемым канцлером, - Тимошенко

"Я предлагаю перейти от президентской формы правления к парламентской, мы об этом уже говорили. Из 30 наиболее развитых стран мира, где самый высокий ВВП на душу населения, у нас почти все страны с парламентской формой правления, а в большинстве из 30 наиболее бедных – президентская форма правления", - сказала она, выступая в пятницу на форуме "Новый экономический курс Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ю.Тимошенко отметила, что "один человек не может быть абсолютно интеллектуальным, абсолютно моральным, абсолютно честным, который ориентируется во всех вопросах и не зависит от всех остальных".
Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что она предлагает парламентскую форму правления канцлерского типа и выразила сожаление в связи с тем, что действующему президенту Украины Петру Порошенко не нравится эта идея.
"Он вчера об этом сказал (во время ежегодного послания президента к Верховной Раде. – Ред.), но ничего, нужно приучать к таким правильным вещам и стратегиям", - сказала она.
Ю.Тимошенко указала, что при такой форме правления канцлер должен выбираться всенародно, одновременно со списком кандидатов в депутаты парламента.
Лидер "Батькивщины" также считает, что в Конституции необходимо закрепить новую избирательную систему, сформировать сильное гражданское общество, влияющее на власть через сильные всеукраинские ассоциации, а также национальную ассамблею самоуправления, которая бы контролировала все ветви власти.
Кроме того, Ю.Тимошенко выступает за закрепление в Конституции действенного механизма референдума по народной инициативе для того, чтобы граждане могли досрочно убирать неэффективную власть, как в центре, так и на местах.
Напомним, вчера в своем ежегодном полании к ВР Порошенко заявил: "Категорически неприемлемыми считаю те предложения, которые продвигают явно недемократические модели. Кто-то откровенно защищает "просвещенный авторитаризм", а кто-то камуфлирует его в "парламентаризм канцлерского типа". Только если вчитаться в содержание, а не в заголовок, там у канцлера полномочий больше, чем у кайзера, а в "рейхстаге" - по сути однопартийная система. Режим единоличной власти ни к чему хорошему Украину не привел, это урок, который надо запомнить абсолютно всем".
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Просто вбивчий аргумент. На яких недоумків це розраховано? Хто випустив її з лікарні (харківської)? Нехай би продовжувала симулювати там ще до кінця терміну...
Вы когда пишите про зраду,сразу вспоминайте выдачу кремблю Тамагоева…..его смерть вам еще отхаркнется.
Это юля на Америку намекает?
Может эта тварь косатая по примеру Англии захочет королеву выбирать?
1 Президент есть, есть даже президент на каждую землю(область)
2 Есть потрясающие масштабы бюрократии.
3 Выборная система канцлера у них навязана "западными партнерами", после того как народ выбрал Гитлера и активно поддерживал его, в его международных преступлениях.
Что Юлька хорошо знает:
1. Канцлера можно выбрать 100500 раз подряд
2. Канцлер держит общак, и никого главнее него в этом нет.
3. Канцлер не махает шашкой, нафиг нужно, листать капусту наше все.