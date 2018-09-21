 Предлагаю перейти от президентской к парламентской республике с всенародно избираемым канцлером, - Тимошенко

"Я предлагаю перейти от президентской формы правления к парламентской, мы об этом уже говорили. Из 30 наиболее развитых стран мира, где самый высокий ВВП на душу населения, у нас почти все страны с парламентской формой правления, а в большинстве из 30 наиболее бедных – президентская форма правления", - сказала она, выступая в пятницу на форуме "Новый экономический курс Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ю.Тимошенко отметила, что "один человек не может быть абсолютно интеллектуальным, абсолютно моральным, абсолютно честным, который ориентируется во всех вопросах и не зависит от всех остальных".

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Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что она предлагает парламентскую форму правления канцлерского типа и выразила сожаление в связи с тем, что действующему президенту Украины Петру Порошенко не нравится эта идея.

"Он вчера об этом сказал (во время ежегодного послания президента к Верховной Раде. – Ред.), но ничего, нужно приучать к таким правильным вещам и стратегиям", - сказала она.

Ю.Тимошенко указала, что при такой форме правления канцлер должен выбираться всенародно, одновременно со списком кандидатов в депутаты парламента.

Лидер "Батькивщины" также считает, что в Конституции необходимо закрепить новую избирательную систему, сформировать сильное гражданское общество, влияющее на власть через сильные всеукраинские ассоциации, а также национальную ассамблею самоуправления, которая бы контролировала все ветви власти.

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Кроме того, Ю.Тимошенко выступает за закрепление в Конституции действенного механизма референдума по народной инициативе для того, чтобы граждане могли досрочно убирать неэффективную власть, как в центре, так и на местах.

Напомним, вчера в своем ежегодном полании к ВР Порошенко заявил: "Категорически неприемлемыми считаю те предложения, которые продвигают явно недемократические модели. Кто-то откровенно защищает "просвещенный авторитаризм", а кто-то камуфлирует его в "парламентаризм канцлерского типа". Только если вчитаться в содержание, а не в заголовок, там у канцлера полномочий больше, чем у кайзера, а в "рейхстаге" - по сути однопартийная система. Режим единоличной власти ни к чему хорошему Украину не привел, это урок, который надо запомнить абсолютно всем".