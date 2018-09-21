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 Предлагаю перейти от президентской к парламентской республике с всенародно избираемым канцлером, - Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко настаивает на своей инициативе закрепления в новой Конституции Украины перехода от президентской к парламентской форме правления с всенародно избираемым главой правительства.

"Я предлагаю перейти от президентской формы правления к парламентской, мы об этом уже говорили. Из 30 наиболее развитых стран мира, где самый высокий ВВП на душу населения, у нас почти все страны с парламентской формой правления, а в большинстве из 30 наиболее бедных – президентская форма правления", - сказала она, выступая в пятницу на форуме "Новый экономический курс Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ю.Тимошенко отметила, что "один человек не может быть абсолютно интеллектуальным, абсолютно моральным, абсолютно честным, который ориентируется во всех вопросах и не зависит от всех остальных".

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Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что она предлагает парламентскую форму правления канцлерского типа и выразила сожаление в связи с тем, что действующему президенту Украины Петру Порошенко не нравится эта идея.

"Он вчера об этом сказал (во время ежегодного послания президента к Верховной Раде. – Ред.), но ничего, нужно приучать к таким правильным вещам и стратегиям", - сказала она.

Ю.Тимошенко указала, что при такой форме правления канцлер должен выбираться всенародно, одновременно со списком кандидатов в депутаты парламента.

Лидер "Батькивщины" также считает, что в Конституции необходимо закрепить новую избирательную систему, сформировать сильное гражданское общество, влияющее на власть через сильные всеукраинские ассоциации, а также национальную ассамблею самоуправления, которая бы контролировала все ветви власти.

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Кроме того, Ю.Тимошенко выступает за закрепление в Конституции действенного механизма референдума по народной инициативе для того, чтобы граждане могли досрочно убирать неэффективную власть, как в центре, так и на местах.

Напомним, вчера в своем ежегодном полании к ВР Порошенко заявил: "Категорически неприемлемыми считаю те предложения, которые продвигают явно недемократические модели. Кто-то откровенно защищает "просвещенный авторитаризм", а кто-то камуфлирует его в "парламентаризм канцлерского типа". Только если вчитаться в содержание, а не в заголовок, там у канцлера полномочий больше, чем у кайзера, а в "рейхстаге" - по сути однопартийная система. Режим единоличной власти ни к чему хорошему Украину не привел, это урок, который надо запомнить абсолютно всем".

Источник: https://censor.net.ua/n3087398
 
 
 Топ комментарии
 
Чёй-то баба Йуле не тот текст написали в кремле...
По ходу в Украине и без ее мокшанских идей
согласно Конституции сегодня:
парламентско-президентская республика... Предлагаю перейти от президентской к парламентской республике с всенародно избираемым канцлером, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6038
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А разве у нас президентская республика? Бабку от ботокса совсем скрутило Предлагаю перейти от президентской к парламентской республике с всенародно избираемым канцлером, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5962
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США - бедная страна.. по версии Йули.. ) жесть.

она хочет стать бессменным канцлером - дорвавшимся до власти. Ведь президент - только 2 срока, а расея двигает Йулю и хочет чтобы их кукла сидела бессрочно.
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ок. у меня к тебе вопрос - как юля планирует закончить войну НЕ так как Порошенко?
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Еще вопрос - она в рекламе (как она уже задрала) говорит "дешевые кредиты". Вопрос - за счет чего?
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Ах, как нравится тете Юле слово "канцлер"! Почему-то не премьер-министр, как обычно бывает в парламентских республиках, а именно канцлер. Видимо, потому что премьером Юля уже дважды побывала, и не особо хочет об этом напоминать. А вот канцлером/канцлериней она еще не была! НоТимошенко по шуллерски передергивает и тут: канцлеров, как и остальных премьеров, выбирает не народ, всеобщим голосованием, а выдвигает коалиция в парламенте, то есть его большинство. Таким образом, тетя Юля и здесь пытается протолкнуть некий политический гибрид, выгоды от которого ведомы только ей...
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Думаю между чешским премьером и немецким канцлером есть разница, и совсем не в названии - поэтому и говорится о канцлере, а назвать можно как угодно
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Все просто - "друг" рашка всеми фибрами ненавидит Порошенко, при этом ну очень надеются на нового лидера, и чертовски лояльны к Тимошенко и прочим бубенчикам. Одного этого хватает,чтобы выбрать на второй срок Пороха. Не говоря о том, что страна неплохо развивается (для шушеры, толпящейся на Цензоре и для любителей колясочницы на лабутенах - рост ВВП при продолжающейся агрессии ни о чем не говорит? Реформы, которые со скрипом, но идут? Хотя дуракам пол-работы не показывают, а масштабные изменения не пару месяцев делаются). За восстановленную армию не надо говорить? Или опять - голые, босые и с одним калашом на двоих?. Если к Тимошенко раньше было какое-то уважение и жалость, что ее посадили, то теперь очевидно, что она враг Украины не меньше путина, и он на нее очень надеется
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Юля тобі до Меркель як Коваленко до Роналду.
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"Даже сломаные часы два раза в сутки показывают правильное время"...
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У нас нема проблеми з державним устроєм України. У нас є проблема казнокрадів у владі. Популістка брехлива.
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Юля конечно права , но бараны это не воспримут им нужон "отец нации", а между тем в стране должен быть один хозяин , либо президент как в США, либо премьер как в ФРГ... именно об этом и говорит Тимошенко, и уже давно . Пропоную перейти від президентської до парламентської республіки зі всенародно обраним канцлером, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1762
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ФРГ - федеративная республика, Юля хочет федерализации Украины через изменения в Конституции.
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Федеративная республика есть объединение в единое целое, но никак не наоборот..... это только у кацапов в головах живут такие фантазии Пропоную перейти від президентської до парламентської республіки зі всенародно обраним канцлером, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6291
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ты ещё вспомни РСФСР кац. Хрен вам а не федерализация и легализация лугандона и всего остального.
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У нас нема проблеми з державним устроєм України. У нас є проблема казнокрадів у владі. Популістка брехлива.
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"...Із 30 найрозвиненіших країн світу, де найвищий ВВП на душу населення, у нас майже всі країни з парламентською формою правління,..."
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Просто вбивчий аргумент. На яких недоумків це розраховано? Хто випустив її з лікарні (харківської)? Нехай би продовжувала симулювати там ще до кінця терміну...
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порохож.пы...херовато у вас с логикой,а все почему??…..попрошенка пожадничал и не доплатил Манафорту от обещанного))))))))))
Вы когда пишите про зраду,сразу вспоминайте выдачу кремблю Тамагоева…..его смерть вам еще отхаркнется.
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правильно Тимошенко говорит, если бы выбрали ее, а не опустившегося и спившегося кондитера лолу поросенко, такого беспредела в Украине, обнищания украинцев не было бы..
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очередной взрыв у порохолизунов в теме Юли, а когда новости про коррупцию во власти, языки в заднице у барыги
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бабушка Юля на старости совсем головой двинулась
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Рано Юлю выписали из харьковской больницы тут нужна помощь психиатра, от навязчивой идеи стать "канцлером"
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...а в большинстве из 30 наиболее бедных - президентская форма правления..
Это юля на Америку намекает?

Может эта тварь косатая по примеру Англии захочет королеву выбирать?
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і після таких висерів, цій кремлядській пілотке ще намагаються малювати рейтинги?! скільки ж бабла хуйловського іде на вітер!
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Юлька наверное не знает что в Германии:
1 Президент есть, есть даже президент на каждую землю(область)
2 Есть потрясающие масштабы бюрократии.
3 Выборная система канцлера у них навязана "западными партнерами", после того как народ выбрал Гитлера и активно поддерживал его, в его международных преступлениях.

Что Юлька хорошо знает:
1. Канцлера можно выбрать 100500 раз подряд
2. Канцлер держит общак, и никого главнее него в этом нет.
3. Канцлер не махает шашкой, нафиг нужно, листать капусту наше все.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредлагаю перейти от президентской к парламентской республике с всенародно избираемым канцлером, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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