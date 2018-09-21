 В Днепре состоится первый Международный книжный фестиваль Book Space

Организаторы сообщили, что особенность книжного фестиваля в Днепре - это обширная программа не только литературных, но и социальных дискуссий. Здесь будет много интересного не только для книголюбов.

"Приглашаю наших земляков и гостей города на фестиваль, который мы впервые проводим в Днепре. Спасибо организаторам, нашим партнерам - ДнепрОГА, Валентину Резниченко за совместную работу. Будет много интересных гостей. Обязательно приходите ", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Основной темой Book Space-2018 выбрали разные проявления трансформаций. Организаторы хотят привлечь как можно больше людей к обсуждению изменений не только в литературе, но и в обществе и стране.

"Это важно. Такие фестивали должны быть ежегодными. Мы популяризировать чтение. Важно, чтобы люди читали книги и всегда узнавали что-то новое. Таких мероприятий должно быть больше ", - убежден советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

Из известных авторов на фестиваль приглашен, в частности, американский историк украинского происхождения, профессор украинской истории в Гарвардском университете Сергей Плохий. Он является лауреатом Шевченковской премии в 2018 году. Также можно будет увидеть французского историка, автора более десяти книг преимущественно в области истории телесности, гендерной идентичности и сексуальности Андре Роша.

Он представляет украинский перевод своей книги "Первый пол", посвященной истории мужской гендерной идентичности и изменениям, которые она переживает. Также будет много известных украинских авторов. Так, на фестивале ожидают писательница Ирэна Карпа и Оксана Забужко.

Фестиваль будет иметь несколько локаций. Будет работать Space Hub, музыкальная сцена в саду Музея украинской живописи. Гостей будут ждать и в поэтической кофейне. Кроме этого, в рамках форума будут детские, поэтические, исторические, образовательные, бизнес-программы. Также создадут площадку для презентаций книг, предложенных издательствами-участниками. А еще - проведут книжную ярмарку, к которому присоединятся около 50 украинских издательств. Павильон взрослой литературы разместят на площади возле Днепропетровской облгосадминистрации (пр. Поля, 1).

С изданиями для детей можно будет ознакомиться в сквере Героев - около инклюзивного парка. Здесь также обустроят детскую сцену.

"Мы пытались сделать программу максимально широкой. Нам хотелось привезти максимальное количество различных авторов в различных направлениях. Приедет около 80 человек ", - сказала арт-директор Международного книжного фестиваля Book Space Виктория Нарижная.

Организаторы отмечают: несмотря на то, что книжный форум в Днепре состоится впервые, издательства и авторы охотно соглашались на предложение приехать в город. Каждый день книжного фестиваля завершать концертом. Выступать Днепровский группа DZ’OB, группа Quarpa и джазовый проект Марьяны Савки "В саду".

Подробнее о программе и гостей первого Международного книжного фестиваля Book Space можно узнать на сайте: https://bookspacefest.com/Home/Program