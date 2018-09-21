 Злоумышленники, ограбившие инкассаторов и ранившие двоих из них в Одессе, задержаны, - Форостяк

"В 12:00 оперативный план "Сирена" снят, злоумышленники задержаны", – рассказал советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Позже в эфире телеканала "112.Украина" он сообщил, что сейчас сведения по данному факту вносятся в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины "разбой". Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

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Ранее в этот день отдел коммуникации полиции в Одесской области сообщил, что двое неизвестных с использованием травматического оружия совершили нападение на автомобиль работников компании, осуществляющей обслуживание терминалов пополнения мобильной связи в Приморском районе Одессы. В результате двое сотрудников частной фирмы были ранены. В городе были введены оперативные планы "Сирена"и "Гром".

Р.Форостяк в эфире телеканала "112.Украина" подтвердил, что злоумышленники украли 200 тыс. грн у сотрудников частной фирмы, которая занимается пополнением наличными средствами терминалов мобильной связи.

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"Инкассаторы, которые получили телесные повреждения, получили медицинскую помощь и сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавил он.