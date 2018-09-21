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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:вооружение (3000) испытания (177) Турчинов (3027)

 Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов. ФОТОрепортаж

На военном полигоне Вооруженных Сил Украины состоялись испытания нового украинского оружия и военной техники.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после испытаний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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По словам Турчинова, состоялись авиационные испытания нового оперативно-тактического беспилотного комплекса, "способного проводить разведку, координировать ведение огня, обеспечивать устойчивую к воздействию средств радиоэлектронной борьбы связь на оперативной глубине до 200 км, находясь в воздухе до 24 часов", а также боевого беспилотного комплекса, который может нести мощный фугасный или термобарический боевой заряд и точно поражать цели в глубоком тылу врага.

"Эти беспилотные комплексы созданы украинскими оружейниками в сотрудничестве с нашими иностранными партнерами", - подчеркнул А. Турчинов.

Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов 01

Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов 02
Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов 03

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Кроме того, были продемонстрированы летно-технические характеристики украинских легких многоцелевых вертолетов "Скаут" и АК1-3.

Как сообщил Секретарь СНБО Украины, эти вертолеты способны обеспечивать разведку и быстрое сообщение в войсках, выполнять задачи по охране границы, "а также с комплексом современного вооружения обеспечивать выполнение боевых задач, поражая цели как днем, так и ночью, в частности, работая в беспилотном режиме"

Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов 04

Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов 05
Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов 06
Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов 07
Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов 08
Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов 09

Также прошли испытания модернизированной ЗУ-23-2. "Сочетание этой надежной зенитной установки с электронной системой автоматического нахождения цели и управления ведением огня позволит надежно уничтожать воздушные и наземные цели, в частности, БПЛА, состоящие на вооружении в РФ", - подчеркнул он.

Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов 10

Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов 11


"Важной деталью этой модернизации является возможность благодаря автоматической системе управлять огнем сразу нескольких зенитных установок на расстоянии, с защищенных позиций, не подвергая риску жизни наших военнослужащих", - добавил Секретарь СНБО Украины.

Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов 12

На полигоне были продемонстрированы и испытаны новые боеприпасы украинского производства, в частности, ракеты РС-80, пригодные для использования в различных вариантах их применения, и осколочно-фугасный снаряд для популярных в войсках орудий МТ-12 "Рапира".

Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов 13
Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов 14
Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов 15
Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов 16


"Все прошедшие испытания новые разработки украинского ОПК продемонстрировали свою высокую эффективность и после взятия их на вооружение значительно усилят наш военный потенциал", - подчеркнул А. Турчинов.

Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов 17
Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов 18

Источник: https://censor.net.ua/n3087392
 
   
 Топ комментарии
 
А вы в это время вышибали двери военкоматов, просясь на фронт...
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Игорь Хирскл - именно коротка....

Гиркина выпускал порошенко, - турчинов Крым и Донбасс сдавал жуя сопли....
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Меня удивляет наивность моей страны. Ну ведь очевидно, что Турчинов просто пиарится на единичных прототипах которые неизвестно как работают. Но украинцы считают Турчинова чуть ли не спасителем. Это ужасно.
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Человек,выпустивший гиркина из капкана,рассказывает нам про эФФективность ))) Воистину коротка память людская.
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Игорь Хирскл - именно коротка....

Гиркина выпускал порошенко, - турчинов Крым и Донбасс сдавал жуя сопли....
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вы сударь малообразованнннный идиот!!!!
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Крым сдали през Янукович, Министр обороны Лебедев, адмирал Березовский.
При поддержке путина и его ихтамнетов.
Об этом пуйло лично призналось в ДОКУМЕНТАЛЬНОМ фильме "Крым. Путь на родину", где он подтвердил, что:

1) Он лично руководил операцией по захвату админзданий, Симферопольского аэропорта и военных частей российским спецназом.
2) Он лично отдал приказ об аннексии Крыма ("возврате Крыма в состав России").
3) Еще до аннексии российский спецназ на вертолетах дважды нелегально пересекал границу Украины (в Донецк и в Крым), чтобы "спасти" Януковича

https://ru.tsn.ua/blogi/themes/politics/krym-put-domoy-putin-priznalsya-v-prestupleniyah-415780.html
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А вы в это время вышибали двери военкоматов, просясь на фронт...
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специально выпустил колонну Гиркина из Славянска... Потом ещё Муженко оправдывался, что мол нельзя было бомбить колонну Гиркина по дороге в Донецк ибо там были мирные люди...
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На нарах ему уже точно не будет интересно ничьё мнение.
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Как эта колонна вообще могла выбраться из кольца ???? У гиркина как оказалось после даже пушек не было ! И танков. Это равносильно самоубийству прорываться сквозь стоящие у дороги пушки украинцев.Которые могли стрелять просто в нападающих.
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Правильный плакат твоей родины паРаши, кацап.
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Це добрі новини.Навіть дуже добрі. А добрі новини і читати приємно.
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Троль 90 lv
Он четко зажигает кацапню, а фотку с зениткой теперь будут ставить под каждым сообщением об упавшем самолете в рф.
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Ну здесь-то хоть мог снять солнцезащитные очки:

Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9997
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Це не солнцезащітниє, а антііспєпєляющіє.
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А теперь сравниваем с поделками Унылого Волонтера и включаем мозги.
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тоже ничего себе так...., писали что в АТО работают его поделки...
Усі нові розробки українського ОПК, які пройшли випробування, продемонстрували свою високу ефективність, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7152
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А что тут делает этот прогулочный вертолёт? Его Турчинов тоже позиционирует как военный?
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Хорошая новость. Радует. Только вот об одном жалею, пятница сегодня, а захарченки на даунбасе к сожалению закончились.... хочется праздника. Усі нові розробки українського ОПК, які пройшли випробування, продемонстрували свою високу ефективність, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2299
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Практически за 4 года был востановлен, да во многом просто ЗАНОВО создан военпром Украины !

И это в условиях ВОЙНЫ, активного противодействия рашки, и местной совковой прокремлевской агентуры !
Для тех, кто понимает.
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Что восстаноленно? Как работал, так и работает.
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А тебе-то зачем знать?
Ты б еще перечень потребовал на Лахту-2 переслать...
В Exell ...


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а я и так знаю, просто денег им подкинули на старьіе разработки, вот все и зашевелилось
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если тьі и так знаешь, так чего же тьi задаешь эти вопросьі ?
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Без помощи "прокремлёвских" венгров, болгар и балтийцев, китайских "бракоделов", "высокомерных" немцев, американских "жидов", а особенно без "имперских поляков" - это было бы вообще невозможно.
Только тсссс. Никому.
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Меня удивляет наивность моей страны. Ну ведь очевидно, что Турчинов просто пиарится на единичных прототипах которые неизвестно как работают. Но украинцы считают Турчинова чуть ли не спасителем. Это ужасно.
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Во-первых, кто-то это всё организовывает. И этот кто-то - пастор. Организовывает неплохо. Во-вторых, излишний пиар не нужен, поддерживаю. В-третьих, вообще пиар нужен, понимаю. Боевой дух поднимать, людей на работу в ВПК набирать, рекламировать оружие и находить заказчика по принципу - продал 10 за границу, сделал 20 для ВСУ. Оружие денег стОит, сумасшедших. Почему? Высокие технологии, высокая стоимость безопасности и секретности и т.д.
И вряд ли кто считает пастора спасителем. Но мозги у него работают, а ещё рожа у него - просто убийственная для троллинга* кацапов**.
-------
*троллинг кацапов - один из видов психологического подавления врага.
**кацапы - враги.
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"Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов." - прочитал, подумал, что новые разработки продемонстрировали свою высокую эффективность на фронте, а ни фига. На фронт оно попадёт в светлом будущем.
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Очень надеюсь что показалось, но

Лафет под беспилотником ДЕРЕВЯННЫЙ ?
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можно, конечно, сделать и чугунньій - только чур носить будешь лично
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Блин у них там пылюка. Прибирались бы хоть иногда.
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Ну, вертоліт такий собі, а все іньше сподобалось.
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За 4 года было создано в 100 раз больше военных образцов, чем за 20 лет до этого. Слава Кровавому Пастору!!!
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То военный вертолет для разведки? В какой шарашке его мастерили? Не впечатляет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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