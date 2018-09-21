 Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после испытаний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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По словам Турчинова, состоялись авиационные испытания нового оперативно-тактического беспилотного комплекса, "способного проводить разведку, координировать ведение огня, обеспечивать устойчивую к воздействию средств радиоэлектронной борьбы связь на оперативной глубине до 200 км, находясь в воздухе до 24 часов", а также боевого беспилотного комплекса, который может нести мощный фугасный или термобарический боевой заряд и точно поражать цели в глубоком тылу врага.

"Эти беспилотные комплексы созданы украинскими оружейниками в сотрудничестве с нашими иностранными партнерами", - подчеркнул А. Турчинов.









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Кроме того, были продемонстрированы летно-технические характеристики украинских легких многоцелевых вертолетов "Скаут" и АК1-3.

Как сообщил Секретарь СНБО Украины, эти вертолеты способны обеспечивать разведку и быстрое сообщение в войсках, выполнять задачи по охране границы, "а также с комплексом современного вооружения обеспечивать выполнение боевых задач, поражая цели как днем, так и ночью, в частности, работая в беспилотном режиме"











Также прошли испытания модернизированной ЗУ-23-2. "Сочетание этой надежной зенитной установки с электронной системой автоматического нахождения цели и управления ведением огня позволит надежно уничтожать воздушные и наземные цели, в частности, БПЛА, состоящие на вооружении в РФ", - подчеркнул он.



"Важной деталью этой модернизации является возможность благодаря автоматической системе управлять огнем сразу нескольких зенитных установок на расстоянии, с защищенных позиций, не подвергая риску жизни наших военнослужащих", - добавил Секретарь СНБО Украины.





На полигоне были продемонстрированы и испытаны новые боеприпасы украинского производства, в частности, ракеты РС-80, пригодные для использования в различных вариантах их применения, и осколочно-фугасный снаряд для популярных в войсках орудий МТ-12 "Рапира".











"Все прошедшие испытания новые разработки украинского ОПК продемонстрировали свою высокую эффективность и после взятия их на вооружение значительно усилят наш военный потенциал", - подчеркнул А. Турчинов.



