 Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после испытаний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
По словам Турчинова, состоялись авиационные испытания нового оперативно-тактического беспилотного комплекса, "способного проводить разведку, координировать ведение огня, обеспечивать устойчивую к воздействию средств радиоэлектронной борьбы связь на оперативной глубине до 200 км, находясь в воздухе до 24 часов", а также боевого беспилотного комплекса, который может нести мощный фугасный или термобарический боевой заряд и точно поражать цели в глубоком тылу врага.
"Эти беспилотные комплексы созданы украинскими оружейниками в сотрудничестве с нашими иностранными партнерами", - подчеркнул А. Турчинов.
Кроме того, были продемонстрированы летно-технические характеристики украинских легких многоцелевых вертолетов "Скаут" и АК1-3.
Как сообщил Секретарь СНБО Украины, эти вертолеты способны обеспечивать разведку и быстрое сообщение в войсках, выполнять задачи по охране границы, "а также с комплексом современного вооружения обеспечивать выполнение боевых задач, поражая цели как днем, так и ночью, в частности, работая в беспилотном режиме"
Также прошли испытания модернизированной ЗУ-23-2. "Сочетание этой надежной зенитной установки с электронной системой автоматического нахождения цели и управления ведением огня позволит надежно уничтожать воздушные и наземные цели, в частности, БПЛА, состоящие на вооружении в РФ", - подчеркнул он.
"Важной деталью этой модернизации является возможность благодаря автоматической системе управлять огнем сразу нескольких зенитных установок на расстоянии, с защищенных позиций, не подвергая риску жизни наших военнослужащих", - добавил Секретарь СНБО Украины.
На полигоне были продемонстрированы и испытаны новые боеприпасы украинского производства, в частности, ракеты РС-80, пригодные для использования в различных вариантах их применения, и осколочно-фугасный снаряд для популярных в войсках орудий МТ-12 "Рапира".
"Все прошедшие испытания новые разработки украинского ОПК продемонстрировали свою высокую эффективность и после взятия их на вооружение значительно усилят наш военный потенциал", - подчеркнул А. Турчинов.
Гиркина выпускал порошенко, - турчинов Крым и Донбасс сдавал жуя сопли....
При поддержке путина и его ихтамнетов.
Об этом пуйло лично призналось в ДОКУМЕНТАЛЬНОМ фильме "Крым. Путь на родину", где он подтвердил, что:
1) Он лично руководил операцией по захвату админзданий, Симферопольского аэропорта и военных частей российским спецназом.
2) Он лично отдал приказ об аннексии Крыма ("возврате Крыма в состав России").
3) Еще до аннексии российский спецназ на вертолетах дважды нелегально пересекал границу Украины (в Донецк и в Крым), чтобы "спасти" Януковича
https://ru.tsn.ua/blogi/themes/politics/krym-put-domoy-putin-priznalsya-v-prestupleniyah-415780.html
Он четко зажигает кацапню, а фотку с зениткой теперь будут ставить под каждым сообщением об упавшем самолете в рф.
И это в условиях ВОЙНЫ, активного противодействия рашки, и местной совковой прокремлевской агентуры !
Для тех, кто понимает.
Ты б еще перечень потребовал на Лахту-2 переслать...
В Exell ...
Только тсссс. Никому.
И вряд ли кто считает пастора спасителем. Но мозги у него работают, а ещё рожа у него - просто убийственная для троллинга* кацапов**.
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*троллинг кацапов - один из видов психологического подавления врага.
**кацапы - враги.
Лафет под беспилотником ДЕРЕВЯННЫЙ ?