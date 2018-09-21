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 Все социальные нормативы в 2019 г. увеличатся и будут опережать инфляцию, - Маркарова

Повышение всех социальных нормативов в 2019 году будет происходить на размер инфляции плюс 2%.

Об этом во время представления проекта Государственного бюджета Украины на 2019 год сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В следующем году мы закладываем минимальную заработную плату почти 4,2 тыс. грн. Мы увеличиваем все социальные нормативы на инфляцию +2%. То есть, мы будем не только компенсировать инфляцию, но и немножко ее опережать", - сказала Маркарова.

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Как сообщалось, ранее Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что в бюджете на 2019 год предусмотрен рост минимальной зарплаты до 4 175 гривен в месяц.

Источник: https://censor.net.ua/n3087386
 
 
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