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 Политика Украины
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 Планы по Азовскому морю есть, они согласованы, но их не озвучивают, чтобы не навредить, - Климкин

Планы относительно разрешения ситуации с Азовским морем есть, но их пока не будут озвучивать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, отвечая на вопрос, планируется ли разрыв договора с РФ о совместном использовании Азовского моря.

"Конечно, всем нам понятно, что Азов - это не внутреннее, а территориальное море, к этому мы должны прийти. Но сейчас проходит международный арбитраж по нарушениям прав Украины и по Черному морю, и по Азовскому морю, и по Керченскому проливу, и по нелегальному строительству крымского моста. Для того, чтобы не угрожать этим и другим процессам... я сознательно не говорю о планах", - сказал Климкин, отметив, что все планы уже согласованы с партнерами.

Министр подчеркнул, что успех в отстаивании Азовского моря зависит еще и от решения вопросов в сфере безопасности и обороны.

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Среднее время задержки Россией судов в Азовском море составляет 33 часа, уточнил Климкин и сказал, что на Генассамблее ООН тема Азова будет одним из ключевых вопросов.

Напомним, ранее стало известно, что Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

Источник: https://censor.net.ua/n3087384
 
   
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Дивись та думай, час іде...
ЄДНАЙМОСЯ ПРОТИ ЗЛОЧИННОЇ ВЛАДИ
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Так нєфіг звиздіти про це. Робіть свою справу мовчки. Балаболки...
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Всіх посилати в еротіческоє путєшествіє.
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Никакого плана нет, поэтому и не озвучивают.
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Ага.
А потом, - зрастьте, и как в случае с Томосом…
Порошенко в курсе.

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Планы по Азовскому морю есть,- засыпать его нах!
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Ну про выдачу венгерских паспортов, тоже оказывается знали давно и молчали Планы по Азовскому морю есть, они согласованы, но их не озвучивают, чтобы не навредить, - Климкин - Цензор.НЕТ 7055. Про крым, знали и молчали, про дунбас - знали и молчали....Мочаливо заботливые.
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Может проще закопать тот Керченский пролив? Представляете как кацапы обломаются? Строили-строили мост... а тут бац и непонятно зачем строили. И заодно заблокируем рашеновские порты в Азове.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПланы по Азовскому морю есть, они согласованы, но их не озвучивают, чтобы не навредить, - Климкин
 
 
 
 
 
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