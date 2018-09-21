 Планы по Азовскому морю есть, они согласованы, но их не озвучивают, чтобы не навредить, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, отвечая на вопрос, планируется ли разрыв договора с РФ о совместном использовании Азовского моря.

"Конечно, всем нам понятно, что Азов - это не внутреннее, а территориальное море, к этому мы должны прийти. Но сейчас проходит международный арбитраж по нарушениям прав Украины и по Черному морю, и по Азовскому морю, и по Керченскому проливу, и по нелегальному строительству крымского моста. Для того, чтобы не угрожать этим и другим процессам... я сознательно не говорю о планах", - сказал Климкин, отметив, что все планы уже согласованы с партнерами.

Министр подчеркнул, что успех в отстаивании Азовского моря зависит еще и от решения вопросов в сфере безопасности и обороны.

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Среднее время задержки Россией судов в Азовском море составляет 33 часа, уточнил Климкин и сказал, что на Генассамблее ООН тема Азова будет одним из ключевых вопросов.

Напомним, ранее стало известно, что Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.