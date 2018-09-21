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 Мураев покинул "За життя" и намерен создать новую партию

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев заявил о своем выходе из партии "За життя".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"За время моего молчания, я провел множество встреч и переговоров с однопартийцами. Мы решили оставить политпроект "За життя" В. Рабиновича. Мы заберем людей, идеи, ваше доверие и поддержку... Мы создаем партию, в которой не будет случайных людей", - написал Мураев, аргументируя свое решение покинуть политпроект.

Мураев совместно с Рабиновичем стоял у истоков политпроекта "За життя". 26 июля 2016 года он и Рабинович переименовали партию "Центр" в партию "За життя".

Мураев покинул За життя и намерен создать новую партию 01
Мураев покинул За життя и намерен создать новую партию 02

Источник: https://censor.net.ua/n3087380
 
 
 Топ комментарии
 
Почему в Украине всякие мерзости лезут во власть и оказываются во власти? Вот этот Мураев... он же давно должен быть в тюрьме. Сколько гадости говорил про Украину и украинцев, а до сих пор на свободе и найдутся дауны, которые за него проголосуют.
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Нова партія Мураєва - "За Муру".
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ага, растут как грибы, а толку. Качество количеством не заменишь.
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-- Обниматься некогда, -- сказал Бендер, -- прощай, любимая! Мы разошлись, как в море корабли. -- Каррраул! -- завопила вдова.(с)
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Бабло дерипаска подкинул.... теперь можно и партию создавать....

Сколько же сейчас говЁнных раиских денег в Украину хлынет, чтобы раскручивать реваншистов...
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Хуйло вкладывает деньги в Порошенко и не разменивается на мелочи.
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Почему в Украине всякие мерзости лезут во власть и оказываются во власти? Вот этот Мураев... он же давно должен быть в тюрьме. Сколько гадости говорил про Украину и украинцев, а до сих пор на свободе и найдутся дауны, которые за него проголосуют.
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типа убежал от мертветчука..
===
какие же они крысообразные..
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С ним тесно стало... Эх... А мог бы просо заказать его как в старые добрые времена...
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Мне даже даунов не хочется обижать, они вполне нормальные люди по сравнению с теми, кто в нынешних реалиях ведётся на такое:

Мураев покинул "За життя" и намерен создать новую партию - Цензор.НЕТ 9407
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Потому что уголовная ответственность не предусмотрена. Говорить можно все, что угодно, свобода слова. Вот делать можно не все... Мураев пока только пиз...т. Пока.
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Вот и плохо, что у нас в период войны разрешено выступать против независимости Украины и оправдывать агрессора. Ни в одной стране мира нет такого беспредела. Законы в Украине написаны бандитами и они позволяют это делать.
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Будем надеяться, для самоуспокоения,что такая цель властей ,чтобы вся тушка крысы вылезла из норки,а не только пыса. Но думается. этот момент уже настал...или нам так хочется.Может чего недопонимаем или не знаем.Связь с козломордыми порвать планы не узнать....но терпеть мразот реально тяжело.
Слава Украине!!
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Хватит даунов обижать, это добрейшие люди!
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Вот так жениться по расчету))Развелся,выгнали как шакала,из дома и из политики))Хотя эта тварь должна сидеть в тюрьме,и очень долго.
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Навіть назвисько цієї партєйки знаю -"Після життя"...
☠☠
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первый раз не ставлю претензию по поводу ошибки
Пария "За Життя" - хорошее словосочетание Мураев покинул "За життя" и намерен создать новую партию - Цензор.НЕТ 9544
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А шо ж так? Надоело быть "Життивской мордой"?
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Та він просто племінниці Рабіновіча роги наставив...
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Тогда пусть назовет новую партию "За Життя без Рабиновича"
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Теперь будет новая партия "За смерть вместе с РФ"
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есть ниша для партии "Прожиточный минимум"
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"За жы2",мураев стал лишним,пришел Мертвенчук))
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Все понятно, после принятия Медведчука рейтинг резко упал и Мураев решил сваливать оттуда.
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Партия для Мураева должна назваться "Лукьяновское СИЗО"!!!!
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Там у них із Рабіновічем сімейні драми, блін))) Мураєв жонатий на племінниці Рабіновіча, але він знайшов собі коханку і кинув дружину. Через це вони і посварилися...

Депутат Мураев бросил жену ради молодой актрисы
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партия будет называться - за новую жизнь с молодыми актрисами
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Даже так, ну теперь Рабиновича даже на Ньюзван не пригласят, трындец ему настал.
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всі ці мураєви, бойкі, вілкуйли, добкінди та інша не розстріляна антиукраїнська муйня доказує лише те, що вони не є ворогами для теперішньої влади.
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партия "за смерть". больше подходит на мой взгляд.
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А вы, "родной" как ни садитесь, но в депутаты не годитесь...
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А вас, родных, как ни садить,
Но все ж придется посадить.
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единственное оправдание тому, что эта крыса (прости меня, бедное животное) еще не покинула Украину и продолжает мучиться в столь ненавистной ему стране, это не до конца выполненное фсб -шное задание по развалу государства и захвату власти в стране...
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Мураев- назови теперь "За Хуйло". Больше голосов от ватников получишь. Мураев покинул "За життя" и намерен создать новую партию - Цензор.НЕТ 6842
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Лучше б он вообще покинув життя. Вместе с Рабиновичем и мертведчуком.
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Чомусь в Сполучених Штатах всього дві партії,в Великій Британії також,і вже не одне століття. І живуть,дай Бог кожній країні так жити.А в нас як тільки яка гнида бабла спиз-дить багато,так і партєйку собі відразу купує...
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У них двухпартийная система выработалась за столетия демократии. И люди там давно стали свободными людьми - гражданами свободных стран.
У нас же пережитки совка, русского мира и много генетических рабов а не свободных людей.
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Та взагалі то при совку була одна єдина партія. А я кажу про те,що той,хто накрав багато грошей,відразу собі якусь партєйку купує.
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Реальную власть имеют только республиканцы с демократами. А так их там куева туча, типа "Реформистской партии марихуаны", "Чёртова аренда слишком высока" или, внезапно, "Партия штата Нью-Йорк за право на жизнь".
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А чим наші партєйки,яких як грязі,відрізняються від "реформістської партії маріхуани"?
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Мураев покинул "За життя" и намерен создать новую партию - ППП.

ППП - Партия почитателей путина (пуйла)
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Такая уже была, если не ошибаюсь. Но эту тварь (мудаева) реально пора от..ить.
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Была при Кучме - Партия политики путина. даже 1% набрала на каких то выборах...
Я бы и сейчас хотел такую партию увидеть, что бы потом знать кого убивать - всех кто входил в эту партию.
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а была уже ППП - партия политики путина... куда делась, не знаю...
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полностью перетекла сначала в ПР, потом в БПП
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Видать мураев не вписывается в схемы...
Юрий Романенко
Юго-восток подчистят под «угрозу реванша»
Сюжет с возбуждением уголовного дела против Вилкула, Колесникова и Дунаева очень интересен в контексте расклада под президентские выборы 2019. Повторный запрос ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности с этих депутатов по времени «случайно» совпал с заявлением представителей группы Фирташа-Левочкина об объединении с партией Медведчука «За життя», где Рабинович играет роль зиц-председателя, а Бойко, очевидно, будет выдвинут единым кандидатом.
Это объединение выглядит логично сразу в нескольких аспектах. Очевидно, что есть наивный расчет на суммирование двух рейтингов - Бойко и Рабиновича.
Правда, если даже их сложить математически, то в сумме они дадут что-то около 15%. То есть это объединение не от хорошей жизни. Во-вторых, сразу несколько кандидатов, которые бы выдвинулись на сочные электоральные пастбища юго-востока, сразу же начнут дробить это поле. Бойко и Рабинович в лучшем случае соберут половину урожая, да и то, если пойдут отдельно друг от друга.
Появление на этом поле того же Вилкула создает рискованную ситуацию, которая сегодня невыгодна не только союзу Левочкина-Фирташа и «За життя», но и Петру Порошенко. Потому что социология показывает, что он проигрывает во втором туре практически любому оппоненту, кроме Юрия Бойко. Очевидно, что русских особо не беспокоит поражение Бойко, потому что они понимают, что если он займет второе место на президентских выборах, то экс-регионалы имеют все шансы отмобилизовать свой электорат на парламентские выборы и получить хорошие результаты с расширением влияние на исполнительную власть. В идеале - создать коалицию и получить под контроль если не весь парламент и Кабмин, то хотя бы значительные сегменты законодательной и исполнительной власти. В этом случае для Путина откроются более широкие возможности для торгов по ряду ключевых вопросов - от заключения компромиссного соглашения по Донбассу до расширения влияния на органы власти.
Однако, для этого необходимо консолидировать электоральное поле юго-востока, а для этого нужен единый кандидат. И вот мы видим объединительные процессы, в которые не вписывается Ахметов. С одной стороны, очевидно, что его ставка на Ляшко не работает на юго-востоке, встречая откровенный хохот со стороны матерых металлургов, которым предлагают радикального метросексуала. Очевидно, что Ляшко возьмет свой электорат на севере Украины и в ряде областей центра, потому Ахметову нужны игроки на поле востока и юга. И лояльный Ахметову Вилкул отлично ложится в это поле, поскольку имеет неплохие шансы в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях. Имея несколько лояльных кандидатов в разных сегментах Ахметов будет иметь также и сильные переговорные позиции во втором туре. Так что встраиваться в партию Левочкина, Фирташа и Медведчука ему вообще нет никакого смысла.
И вот мы видим, как формально антагонистичные силы начинают действовать в унисон. Сначала идет новость об объединении Оппоблока им Медведчука-Фирташа-Левочкина-Рабиновича, параллельно Луценко заявляет о будущем политическом проекте с Виталием Кличко, который является ставленником группы Фирташа-Левочкина, а потом вдруг ГПУ просыпается и просит Раду снять неприкосновенность с Вилкула, Колесникова и Дунаева. При этом, очевидно, что тот же Дунаев, что близок к Бойко-Фирташу, скорее всего, вписан в подачу ГПУ для того, чтобы отвести подозрения, а основной удар направлен именно на Вилкула, который путается под ногами и ломает схему «единого кандидата», который выгоден и Порошенко, как удобный спарринг-партнер, в духе Кучма-Симоненко образца 1999 года, а также Медведчуку, который при таком формате президентских выборов значительно увеличивает свое влияние.
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Мураев покинул "За життя" и намерен создать новую партию

Пророссийские силы как хамелеоны, постоянно меняют цвет, камуфлируются, а антиукраинская сущность остается, среди множества партий потом попробуй разбери, что на самом деле из себя представляют.
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Это не партия а тост...
А из экзотики мне нравилась эта,-
Мураєв покинув "За життя" і має намір створити нову партію - Цензор.НЕТ 706
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Мураев покинул "За життя" и намерен создать новую партию, более отвечающую современным веяниям и реалиям : "За життя пiсля життя".
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Чем болше разных ватних долб**ов і зрадоговнюков в кандидатах тем внушительнее и безальтернативней виглядит Порошенко..
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Ти покидьок тупорилий перш ніж щось пропонувати Україні мову державну вивчи!!!
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Мы решили оставить политпроект "За життя" В. Рабиновича. Мы заберем людей, идеи, ваше доверие и поддержку...

- Наум Аронович, скажите, отчего таки умер Рабинович?
- Неизвестно. Врачи не смогли поставить диагноз.
- Странный человек! При жизни никто не знал, на что он жил, а теперь никто не знает, отчего же он умер...
Тщедушный гражданин в одесском ресторане робко коснулся руки человека, надевающего пальто:
- Извините меня, - проговорил он. - Вы случайно не Рабинович?
- Нет! - фыркнул тот.
- Понимаете, дело в том, что я Рабинович, а вы сейчас надеваете моё пальто!
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Чим більше буде різних партєєк, тим більші шанси у жопоблоку.
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Пристрелите кто нибудь это дерьмо-Мураева,ну или усадите его в кресло как Гепу(Кернеса),ПЛИ-И-ИЗ !!!!!!
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Мона партєйку назвать-"Мєчом по(в) оралу(о)"...
🤑
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Ну, про цього контрацептива можна забувати. Рабінович йому не пробачить зради племінниці. Незабаром і канал заберуть.
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Мураев покинул "За життя" и намерен создать новую партию "За грати"
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Продаю ПАРТИИ- ОПТОМ и в РОЗНИЦУ!
ТОРГ УМЕСТЕН!
Налетай торрропись!
🤑
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Как баба социально не ответственная
То туда, то сюда...
И этому дала и этому дала...
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Порядочный человек. Теперь придется выбирать между им и Бойко.
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а чего это зарусляченная пидорасня типа мурлая малалая начали так суетиться? уже рэбэ рубенштейн для него не зажытыпоновому?
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За яким номером цей щур з корабля побіг? (в сенсі який за рахунком)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМураев покинул "За життя" и намерен создать новую партию
 
 
 
 
 
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