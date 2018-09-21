 Мураев покинул "За життя" и намерен создать новую партию

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"За время моего молчания, я провел множество встреч и переговоров с однопартийцами. Мы решили оставить политпроект "За життя" В. Рабиновича. Мы заберем людей, идеи, ваше доверие и поддержку... Мы создаем партию, в которой не будет случайных людей", - написал Мураев, аргументируя свое решение покинуть политпроект.
Мураев совместно с Рабиновичем стоял у истоков политпроекта "За життя". 26 июля 2016 года он и Рабинович переименовали партию "Центр" в партию "За життя".
Сколько же сейчас говЁнных раиских денег в Украину хлынет, чтобы раскручивать реваншистов...
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какие же они крысообразные..
Слава Украине!!
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Пария "За Життя" - хорошее словосочетание
Депутат Мураев бросил жену ради молодой актрисы
Но все ж придется посадить.
У нас же пережитки совка, русского мира и много генетических рабов а не свободных людей.
ППП - Партия почитателей путина (пуйла)
Я бы и сейчас хотел такую партию увидеть, что бы потом знать кого убивать - всех кто входил в эту партию.
Юрий Романенко
Юго-восток подчистят под «угрозу реванша»
Сюжет с возбуждением уголовного дела против Вилкула, Колесникова и Дунаева очень интересен в контексте расклада под президентские выборы 2019. Повторный запрос ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности с этих депутатов по времени «случайно» совпал с заявлением представителей группы Фирташа-Левочкина об объединении с партией Медведчука «За життя», где Рабинович играет роль зиц-председателя, а Бойко, очевидно, будет выдвинут единым кандидатом.
Это объединение выглядит логично сразу в нескольких аспектах. Очевидно, что есть наивный расчет на суммирование двух рейтингов - Бойко и Рабиновича.
Правда, если даже их сложить математически, то в сумме они дадут что-то около 15%. То есть это объединение не от хорошей жизни. Во-вторых, сразу несколько кандидатов, которые бы выдвинулись на сочные электоральные пастбища юго-востока, сразу же начнут дробить это поле. Бойко и Рабинович в лучшем случае соберут половину урожая, да и то, если пойдут отдельно друг от друга.
Появление на этом поле того же Вилкула создает рискованную ситуацию, которая сегодня невыгодна не только союзу Левочкина-Фирташа и «За життя», но и Петру Порошенко. Потому что социология показывает, что он проигрывает во втором туре практически любому оппоненту, кроме Юрия Бойко. Очевидно, что русских особо не беспокоит поражение Бойко, потому что они понимают, что если он займет второе место на президентских выборах, то экс-регионалы имеют все шансы отмобилизовать свой электорат на парламентские выборы и получить хорошие результаты с расширением влияние на исполнительную власть. В идеале - создать коалицию и получить под контроль если не весь парламент и Кабмин, то хотя бы значительные сегменты законодательной и исполнительной власти. В этом случае для Путина откроются более широкие возможности для торгов по ряду ключевых вопросов - от заключения компромиссного соглашения по Донбассу до расширения влияния на органы власти.
Однако, для этого необходимо консолидировать электоральное поле юго-востока, а для этого нужен единый кандидат. И вот мы видим объединительные процессы, в которые не вписывается Ахметов. С одной стороны, очевидно, что его ставка на Ляшко не работает на юго-востоке, встречая откровенный хохот со стороны матерых металлургов, которым предлагают радикального метросексуала. Очевидно, что Ляшко возьмет свой электорат на севере Украины и в ряде областей центра, потому Ахметову нужны игроки на поле востока и юга. И лояльный Ахметову Вилкул отлично ложится в это поле, поскольку имеет неплохие шансы в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях. Имея несколько лояльных кандидатов в разных сегментах Ахметов будет иметь также и сильные переговорные позиции во втором туре. Так что встраиваться в партию Левочкина, Фирташа и Медведчука ему вообще нет никакого смысла.
И вот мы видим, как формально антагонистичные силы начинают действовать в унисон. Сначала идет новость об объединении Оппоблока им Медведчука-Фирташа-Левочкина-Рабиновича, параллельно Луценко заявляет о будущем политическом проекте с Виталием Кличко, который является ставленником группы Фирташа-Левочкина, а потом вдруг ГПУ просыпается и просит Раду снять неприкосновенность с Вилкула, Колесникова и Дунаева. При этом, очевидно, что тот же Дунаев, что близок к Бойко-Фирташу, скорее всего, вписан в подачу ГПУ для того, чтобы отвести подозрения, а основной удар направлен именно на Вилкула, который путается под ногами и ломает схему «единого кандидата», который выгоден и Порошенко, как удобный спарринг-партнер, в духе Кучма-Симоненко образца 1999 года, а также Медведчуку, который при таком формате президентских выборов значительно увеличивает свое влияние.
Пророссийские силы как хамелеоны, постоянно меняют цвет, камуфлируются, а антиукраинская сущность остается, среди множества партий потом попробуй разбери, что на самом деле из себя представляют.
А из экзотики мне нравилась эта,-
- Наум Аронович, скажите, отчего таки умер Рабинович?
- Неизвестно. Врачи не смогли поставить диагноз.
- Странный человек! При жизни никто не знал, на что он жил, а теперь никто не знает, отчего же он умер...
Тщедушный гражданин в одесском ресторане робко коснулся руки человека, надевающего пальто:
- Извините меня, - проговорил он. - Вы случайно не Рабинович?
- Нет! - фыркнул тот.
- Понимаете, дело в том, что я Рабинович, а вы сейчас надеваете моё пальто!
🤑
ТОРГ УМЕСТЕН!
Налетай торрропись!
🤑
То туда, то сюда...
И этому дала и этому дала...