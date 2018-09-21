 Мураев покинул "За життя" и намерен создать новую партию

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"За время моего молчания, я провел множество встреч и переговоров с однопартийцами. Мы решили оставить политпроект "За життя" В. Рабиновича. Мы заберем людей, идеи, ваше доверие и поддержку... Мы создаем партию, в которой не будет случайных людей", - написал Мураев, аргументируя свое решение покинуть политпроект.

Мураев совместно с Рабиновичем стоял у истоков политпроекта "За життя". 26 июля 2016 года он и Рабинович переименовали партию "Центр" в партию "За життя".



