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 В проекте Госбюджета-2019 заложено 209,5 млрд грн на оборонную сферу, - Гройсман

Вопрос финансирования армии и сектора безопасности является одним из приоритетов проекта Госбюджета на 2019 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы работали над тем, чтобы увеличить бюджет безопасности и обороны. В проекте Госбюджета заложили 209,5 млрд грн. Это означает повышение (минимальной) зарплаты для военнослужащих - 10 тыс. грн, Нацгвардия и полиция - 9 тыс. грн. Это минимальная зарплата. Вопрос финансирования армии, военнослужащих, вооружение - это приоритетный вопрос", - сказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин сегодня представит в Раде проект Госбюджета-2019

Гройсман подчеркнул, что так же в приоритете - бюджетная сфера и социальные обязательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3087378
 
 
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А кто у нас на обороне? Крутой самооборонщик Пашинский?
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На оборону и сферу безопасности... Так вот этот бюджет, как и в прошлые года, подразумевает, что на МВД, СБУ, ДСО (то есть на безопасность властного ворья) будет тратится больше чем на все Вооружённые силы Украины.
То есть, армии - защитникам Украины будет доставаться, как всегда, меньше денег чем защитникам воровской власти.
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А от кого Порошенко защищаться? Образно говоря, тому не надо к черту ходить, у кого черт за плечами.
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https://m.youtube.com/watch?v=s-IpxJJueRo
Дивись та думай, час іде...
ЄДНАЙМОСЯ ПРОТИ ЗЛОЧИННОЇ ВЛАДИ
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а на содержание...содержанок - президента, кабмина, зрады и халуев-обслуги всего отого?
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Вроде и нужно но увеличение за счет урезания социалки, например на медицину заложено на 18 млрд меньше чем в 2018.
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я вас умоляю. свет мой, зеркальце, скажи... кто на свете всех хитрее, красномордей и военней...?!
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грося, навіть без транша МВФ потягнете бюджет? Або чекаємо від вас газ по 11 грн.
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Если бы у нас не воровали в армии и вообще везде где только можно у нас бы сейчас было штук--100 Громов( а это ракеты типа Искандера кацапского), кацапы нас бы сейчас боялись....
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Окрім військових, в Україні більше не має людей!? Курви!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ проекте Госбюджета-2019 заложено 209,5 млрд грн на оборонную сферу, - Гройсман
 
 
 
 
 
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