 В проекте Госбюджета-2019 заложено 209,5 млрд грн на оборонную сферу, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы работали над тем, чтобы увеличить бюджет безопасности и обороны. В проекте Госбюджета заложили 209,5 млрд грн. Это означает повышение (минимальной) зарплаты для военнослужащих - 10 тыс. грн, Нацгвардия и полиция - 9 тыс. грн. Это минимальная зарплата. Вопрос финансирования армии, военнослужащих, вооружение - это приоритетный вопрос", - сказал премьер.

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Гройсман подчеркнул, что так же в приоритете - бюджетная сфера и социальные обязательства.