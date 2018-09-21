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 "Фестиваль вакансий для ветеранов АТО" состоится в Днепре 22 сентября

"Фестиваль вакансий для ветеранов АТО" - это платформа для взаимодействия работодателей с теми, кто принимали участие в АТО и находятся в поиске новой перспективной работы или переквалификации.Цель - помочь героям, которые защищают Украину, социализироваться и обеспечить достойное будущее, продемонстрировать, что никто не забыт, и в Украине достаточно неравнодушных людей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили организаторы фестиваля.

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На фестивале будет представлена "ярмарка ветеранского бизнеса" Днепра и области. Можно будет посмотреть на достижения боевых товарищей и купить продукцию которая вас заинтересует.

У работодателей которые еще не приобщились есть шанс принять участие и найти себе профессиональных, подготовленных и мотивированных работников и помочь нашим ветеранам.

Кроме "Ярмарки профессий", фудкорта и детских мастер-классов на праздник приедут талантливые музыканты, большинство из которых активно поддерживают наших героев на войне.

22 сентября, начиная с 17:00 для будут петь Кристина Панасюк, группы "VIDVERTO" и "Вертеп", группа "HELP", "ГАЙДАМАКИ".

Организаторы приглашают ветеранов с семьями посетить этот фестивал. Отдохнуть с пользой, пообщаться с работодателями, узнать о возможности обучения, возможно найти работу которая устраивает, и послушать концерт в кругу собратьев и семей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Днепропетровщина в этом году выделила 200 млн грн на поддержку ветеранов АТО и членов их семей, - советник главы ОГА Голик

Фестиваль пройдет в эту субботу, 22 сентября, с 11: 00 до 22: 00 по адресу: г. Днепр, площадь Т. Г. Шевченко, Центральный Парк культуры и отдыха имени. Т.Г. Шевченко. Вход свободный.

Источник: https://censor.net.ua/n3087377
 
 
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https://m.youtube.com/watch?v=s-IpxJJueRo
Дивись та думай, час іде...
ЄДНАЙМОСЯ ПРОТИ ЗЛОЧИННОЇ ВЛАДИ
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Ну прям фестиваль голодных и рабов, и прозвучит их разум возмущённый и каждый с них только на Бал идти готов. Вот одно не пойму - зачем так извращаться, Не лучше просто ярмаркой назваться?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Фестиваль вакансий для ветеранов АТО" состоится в Днепре 22 сентября
 
 
 
 
 
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