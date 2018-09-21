 "Фестиваль вакансий для ветеранов АТО" состоится в Днепре 22 сентября

Об этом Цензор.НЕТ сообщили организаторы фестиваля.
На фестивале будет представлена "ярмарка ветеранского бизнеса" Днепра и области. Можно будет посмотреть на достижения боевых товарищей и купить продукцию которая вас заинтересует.
У работодателей которые еще не приобщились есть шанс принять участие и найти себе профессиональных, подготовленных и мотивированных работников и помочь нашим ветеранам.
Кроме "Ярмарки профессий", фудкорта и детских мастер-классов на праздник приедут талантливые музыканты, большинство из которых активно поддерживают наших героев на войне.
22 сентября, начиная с 17:00 для будут петь Кристина Панасюк, группы "VIDVERTO" и "Вертеп", группа "HELP", "ГАЙДАМАКИ".
Организаторы приглашают ветеранов с семьями посетить этот фестивал. Отдохнуть с пользой, пообщаться с работодателями, узнать о возможности обучения, возможно найти работу которая устраивает, и послушать концерт в кругу собратьев и семей.
Фестиваль пройдет в эту субботу, 22 сентября, с 11: 00 до 22: 00 по адресу: г. Днепр, площадь Т. Г. Шевченко, Центральный Парк культуры и отдыха имени. Т.Г. Шевченко. Вход свободный.
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