 "Рейдерский захват государственного университета", - Минздрав обратился в полицию и ГПУ по факту восстановления Амосовой в должности ректора НМУ

Соответствующее заявление учреждения обнародовано сегодня, 21 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.
Пресс-служба министерства пишет, что ведомство "примет все необходимые законные меры" для того, чтобы "прекратить преступную деятельность экс-администрации заведения, порочащей репутацию крупнейшего медуниверситета страны и приведшей к управленческому хаосу, который грозит хищением бюджетных средств".
Минздрав считает незаконным решение суда о восстановлении Амосовой в должности. Там отметили, что она уже начала отдавать "незаконные приказы".
Ведомство считает подобные ее действия "рейдерским захватом государственного университета" и обращается к Нацполиции и ГПУ с заявлениями о совершении преступления.
Минздрав подчеркнул, что законным руководителем НМУ является Александр Науменко, назначенный на должность 7 сентября
Вчера, 20 сентября, Печерский суд Киева принял решение о признании увольнения Амосовой с должности ректора НМУ им. Богомольца незаконным.
Минздраву нужно просто сейчас купить судью апелляционного суда... - правда это будет уже дороже...
Если есть решение суда. значит вы должны были быть ответчиками по делу. Значит нужно было своих юристов отправлять в суд на слушание дела, а не бумажками отписываться как это любят у нас делать. Если все таки присутствоали в суде, тут 2 варианта:1) судья восстановил законно. 2) Судья восстановил не законно. По первому варианту выполняйте решие. По второму есть аппеляция и суды высшей инстанции. Если есть данные о взятке, пишите заявление в полицию, а не призывайте хрен знает кого в фейсбуке.
И не мог вчера пройти суд, а сегодня она восстановлена в должность, и принимает "незаконные" решения.
Бесит такой "прохвесионализм".
Там лучше - там Печерского суда нет
Cоко́л - это не птица, это - ствол дерева, очищенный от веток, или прут - от мелких веточек и листвы
а вот не выполнять решение суда - это анархия
Мило и звучит хорошо.