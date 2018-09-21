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Все про:ГПУ (8862) Минздрав (1698) Нацполиция (8188) Амосова (34)

 "Рейдерский захват государственного университета", - Минздрав обратился в полицию и ГПУ по факту восстановления Амосовой в должности ректора НМУ

Минздрав призвал Нацполицию и Генпрокуратуру расследовать "ряд дерзких преступлений" бывшего ректора медуниверситета им. Богомольца Екатерины Амосовой.

Соответствующее заявление учреждения обнародовано сегодня, 21 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

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Пресс-служба министерства пишет, что ведомство "примет все необходимые законные меры" для того, чтобы "прекратить преступную деятельность экс-администрации заведения, порочащей репутацию крупнейшего медуниверситета страны и приведшей к управленческому хаосу, который грозит хищением бюджетных средств".

Минздрав считает незаконным решение суда о восстановлении Амосовой в должности. Там отметили, что она уже начала отдавать "незаконные приказы".

Ведомство считает подобные ее действия "рейдерским захватом государственного университета" и обращается к Нацполиции и ГПУ с заявлениями о совершении преступления.

Минздрав подчеркнул, что законным руководителем НМУ является Александр Науменко, назначенный на должность 7 сентября

Вчера, 20 сентября, Печерский суд Киева принял решение о признании увольнения Амосовой с должности ректора НМУ им. Богомольца незаконным.

Источник: https://censor.net.ua/n3087376
 
 
 Топ комментарии
 
Какой захват, есть решение суда о восстановлении в должности, обжалуйте это решение но при чем здесь полиция.
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Знаменитый бл.ть Печерский Суд как всегда в своем репертуаре! Позорище!
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Почему возвращение Амосовой к должности именуется "рейдерским захватом"? Рейдерский захват - это когда без суда, а у Амосовой на руках РЕШЕНИЕ СУДА! Если Супрунихе что-то не нравится, пусть подает апелляцию, пусть жалуется в Европейский суд, но устраивать кучу-малу в медицинском вузе просто неприлично! "Рейдерське захоплення державного університету", - МОЗ звернулося в поліцію і ГПУ щодо факту відновлення Амосової на посаді ректора НМУ - Цензор.НЕТ 427 Совсем уже Африку решили устроить! "Рейдерське захоплення державного університету", - МОЗ звернулося в поліцію і ГПУ щодо факту відновлення Амосової на посаді ректора НМУ - Цензор.НЕТ 87
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Рейдерский захват Украины евреями-- это к кому обращаться???!!! развейкалась старая кошелка... достала ля-ля хоть ей кто роль в сериале про зомби предложил...
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Какой захват, есть решение суда о восстановлении в должности, обжалуйте это решение но при чем здесь полиция.
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вы знаете какие "честные" у нас судьи - все превратится в аукцион
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East Box - это да..., но с другой стороны удобно очень...

Минздраву нужно просто сейчас купить судью апелляционного суда... - правда это будет уже дороже...
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а какое у нас честное еврейское правительство... а судьи под кем лежат... под Пецей так что не надо намеки на судей там же давно и не раз в судах было сказано правовой статус Супрун как чиновника и Министра никто и никак... КМУ просто куйней мается вместо наведения порядка- где они такую вторую идиотку найдут... бабло ведь надо пилить второг срока не бдет... вот смотрите когда реформу начали пилить в медицине было направлено в бюджет 115 млрд гривен, а сегодня в проекте уже прогнозом заложено всего 97 млрд.... вопрос- а куда делась сумма 115 млрд, которая за 26 лет никогда сумма практичеки не менялась и этих денег ВСЕГДА НЕ ХВАТАЛО...ну 1-2 ляджа в плюс минус... а вдруг еще меньше... что уже сзвиздануи..18 млрд!!!! на реформе медицине.. где то плюх...и на офшор упала копеечка...
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А смысл тогда в судах если даже министерства признают их решения незаконными.
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Нацполіція-розслідувати "низку зухвалих злочинів" колишнього ректора медуніверситету ім. Богомольця Катерини Амосової.Прокуратура-оскаржувати рішення суду.
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Как же так панове, это новый, мага реформированный порошенковский суд, все, кто против решения суда, это зрадофилы и агенты кремля!
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Знаменитый бл.ть Печерский Суд как всегда в своем репертуаре! Позорище!
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Пзц, как они за....
Если есть решение суда. значит вы должны были быть ответчиками по делу. Значит нужно было своих юристов отправлять в суд на слушание дела, а не бумажками отписываться как это любят у нас делать. Если все таки присутствоали в суде, тут 2 варианта:1) судья восстановил законно. 2) Судья восстановил не законно. По первому варианту выполняйте решие. По второму есть аппеляция и суды высшей инстанции. Если есть данные о взятке, пишите заявление в полицию, а не призывайте хрен знает кого в фейсбуке.
И не мог вчера пройти суд, а сегодня она восстановлена в должность, и принимает "незаконные" решения.
Бесит такой "прохвесионализм".
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Почему возвращение Амосовой к должности именуется "рейдерским захватом"? Рейдерский захват - это когда без суда, а у Амосовой на руках РЕШЕНИЕ СУДА! Если Супрунихе что-то не нравится, пусть подает апелляцию, пусть жалуется в Европейский суд, но устраивать кучу-малу в медицинском вузе просто неприлично! "Рейдерське захоплення державного університету", - МОЗ звернулося в поліцію і ГПУ щодо факту відновлення Амосової на посаді ректора НМУ - Цензор.НЕТ 427 Совсем уже Африку решили устроить! "Рейдерське захоплення державного університету", - МОЗ звернулося в поліцію і ГПУ щодо факту відновлення Амосової на посаді ректора НМУ - Цензор.НЕТ 87
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Смотри, вынь язык у амосовой из ....цы, а то она бедная опрожниться не сможет.
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Если против Амосовой люди такого культурного уровня, как ты, то я за Амосову. "Рейдерське захоплення державного університету", - МОЗ звернулося в поліцію і ГПУ щодо факту відновлення Амосової на посаді ректора НМУ - Цензор.НЕТ 5472
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====Совсем уже Африку решили устроить! ===
Там лучше - там Печерского суда нет
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Тогда давайте разгоним нахрен все суды, вооружимся, и будем стрелять. Кто в живых останется, тот и победит! Как говорится, ничего лишнего.
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Гол как соко́л

Cоко́л - это не птица, это - ствол дерева, очищенный от веток, или прут - от мелких веточек и листвы
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решение суда можно попытаться оспорить, если он кое-кого не устраивает
а вот не выполнять решение суда - это анархия
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Справа не в рішенні суда(можна розглядати подвійно).Це наглядна боротьба з корупцією(Щось не видно ні шабуніна,ні седлецької).Є люди,які хочуть чесно вчитись і викладати,і.людьми "купив-продав",а це-моє і твоє здоров*я.Згадайте самогубство студентки-іноземки.https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=doh4JzDPpTs
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Минздрав считает незаконным решение судаИсточник: https://censor.net.ua/n3087376

Мило и звучит хорошо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Рейдерский захват государственного университета", - Минздрав обратился в полицию и ГПУ по факту восстановления Амосовой в должности ректора НМУ
 
 
 
 
 
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