 "Рейдерский захват государственного университета", - Минздрав обратился в полицию и ГПУ по факту восстановления Амосовой в должности ректора НМУ

Соответствующее заявление учреждения обнародовано сегодня, 21 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

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Пресс-служба министерства пишет, что ведомство "примет все необходимые законные меры" для того, чтобы "прекратить преступную деятельность экс-администрации заведения, порочащей репутацию крупнейшего медуниверситета страны и приведшей к управленческому хаосу, который грозит хищением бюджетных средств".

Минздрав считает незаконным решение суда о восстановлении Амосовой в должности. Там отметили, что она уже начала отдавать "незаконные приказы".

Ведомство считает подобные ее действия "рейдерским захватом государственного университета" и обращается к Нацполиции и ГПУ с заявлениями о совершении преступления.

Минздрав подчеркнул, что законным руководителем НМУ является Александр Науменко, назначенный на должность 7 сентября

Вчера, 20 сентября, Печерский суд Киева принял решение о признании увольнения Амосовой с должности ректора НМУ им. Богомольца незаконным.