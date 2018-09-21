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 "Я вам не доверяю", - защита Савченко заявила судье отвод

Шевченковский райсуд рассматривает ходатайства об установлении защите депутата Надежды Савченко и экс-главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана срока ознакомления с материалами досудебного расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В зале суда присутствуют представители стороны обвинения, Савченко, Рубан и их адвокаты. Савченко и Рубан находятся в стеклянном боксе.

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Прокуроры просят, чтобы Савченко, Рубану и их защите установили срок ознакомления с материалами досудебного расследования в течение 25 календарных дней с момента принятия решения судом.

Тем временем, судье Шевченковского райсуда, рассматривающему ходатайство об установлении защите Савченко и Рубана срока ознакомления с материалами досудебного расследования, один из адвокатов Савченко заявил отвод.

"Я заявляю вам устно отвод. Основания — я вам не доверяю", - сказал адвокат Савченко.

До этого сторона защиты просила о переносе заседания в связи с отсутствием некоторых адвокатов. Вместе с тем, после обсуждения этого вопроса со всеми сторонами судья постановил продолжить заседание.

Савченко также отметила, что не доверяет этому судье.

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Сейчас для решения вопроса рассмотрения этого отвода в заседании объявлен перерыв.

Напомним, утром 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные статьями: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "приготовление к преступлению", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "террористический акт", "создание террористической группы или террористической организации", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Савченко ранее заявляла, что планировала не теракт, а лишь "политическую провокацию".

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.

Источник: https://censor.net.ua/n3087375
 
 
 Топ комментарии
 
====Я вам не доверяю====

А теперь - Украина ТЕБЕ не доверяет!! (((
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Кому ты нужна, старая лесбиянка.
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Та садите уже эту террористку на пожизненное! Сколько можно с ней возиться?
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Мож хай сидит тихонько, как Рудольф Гесс, пока не найдут повешенной на электрошнуре?
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хай не доверяет хоть всем судьям и сидит на КПЗ до смерти. такой расклад нам тоже подходит
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====Я вам не доверяю====

А теперь - Украина ТЕБЕ не доверяет!! (((
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ты за Украину не расписывайся, холуй рошеновский!
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Сам ты - рошеновский )))) После ее слов о нормальных ребятах про захараста и плотву не имеет она к Украине никакого отношения
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https://m.youtube.com/watch?v=s-IpxJJueRo
Дивись та думай, час іде...
ЄДНАЙМОСЯ ПРОТИ ЗЛОЧИННОЇ ВЛАДИ
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Та садите уже эту террористку на пожизненное! Сколько можно с ней возиться?
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На барже с минометами капитаном не Юлька Тимошенко была?

"Я вам не доверяю", - защита Савченко заявила судье отвод - Цензор.НЕТ 9160
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Славно порохоботы загавкали! Молодец юра, далеко пойдешь! (пока порохуйло у власти, конечно).
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как же, как же.. помним тебя..
вопрос: ты своей Йпанутой Гаде носиш передачки в СИЗО, или сам съедашь?
"Я вам не довіряю", - захист Савченко заявив судді відвід - Цензор.НЕТ 2487
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Сразу видно профессионального порохобота. Складируй цитаты, падло дешевое. Смотри только не подавись... сам или с помощью... холуй ты рошеновский...
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так значит, посылки для Гади ты сам хомячишь.. мдааа
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так нет здесь путинского суда а только украинский. Мы тоже тебе не доверяем.
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без проксей сцышь, порохоботина дешевая?
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тебя в детстве били, унижали, оскорбляли, и теперь ты самоутверждаешся, оскорбляя других?!
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в попытке организации ---- ну я фигею от подобного. Недаром Югик уже заявил что чухнет после выборов преза. Чует мурло что не на ту курицу напал и жидко дрыщет в 303 струи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я вам не доверяю", - защита Савченко заявила судье отвод
 
 
 
 
 
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