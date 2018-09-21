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 Политика Украины
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Все про:ВР (22314) субсидия (402) Гройсман (4315) Рева Андрей (393)

 Субсидии получат все, кто в них нуждается, - Гройсман

Субсидии получит каждый нуждающийся в этом украинец.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Была усилена справедливость относительно назначения субсидий для украинских граждан, возможно, это вызывало опасения. Хочу сказать, что все, кто нуждается в субсидиях, их получат. Но только по Киевской области мы нашли 20 тыс. случаев получения субсидий в двух местах", - сказал Гройсман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потребность в субсидиях в 2019 году будет меньше, чем в 2018-м, - Рева (уточнено)

Вместе с тем, министр соцполитики Андрей Рева прокомментировал информацию о том, что якобы для оформления субсидий необходимо выписывать из жилья людей, не проживающих там. По его словам, информация о необходимости для получения субсидий выписывать с жилплощади людей, не проживающих в квартире, не соответствует действительности.

"В программу субсидий внесены серьезные изменения, но это не делает обязательным выписывание детей, живущих и работающих в других городах. Постановление правительства №329 не требует выписывать людей, которые прописаны по адресу, но живут и работают в других городах. Поэтому если кто-то говорит людям, что нужно выписываться, он вводит их в заблуждение", - заверил Рева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На субсидии может потребоваться дополнительно около 7 млрд грн, - Рева

Источник: https://censor.net.ua/n3087373
 
 
 Топ комментарии
 
Точно точно получат все, правда есть ньюансик кто нуждается а кто не нуждается будем решать МЫ!! и как говорится процедура решения будет закрытой и тайной чтобы никто не догадался! поэтому не удивляйтеся когда увидите что прокуроры и судьи нуждаются в субсидиях а пенсионеры нет!! слишком много едят пенсионеры!!
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Так, нуждаются практически ВСЕ. Субсидии получат все, кто в них нуждается, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9013
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*Выписывайте * всех безработных , иначе никаких субсидий ...!!!
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Дивись та думай, ЄДНАЙМОСЯ ПРОТИ ЗЛОЧИНЦІВ У ВЛАДІ
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Гнойсман злочинец. Брешет ,что субсидии получат все, урезал их до минимума и тем кому назначают субсидии - они мизерные. Квартплата в любой стране не должна превышать 15% дохода, а у нас превышает у большинства, особенно у пенсионеров.
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Точно точно получат все, правда есть ньюансик кто нуждается а кто не нуждается будем решать МЫ!! и как говорится процедура решения будет закрытой и тайной чтобы никто не догадался! поэтому не удивляйтеся когда увидите что прокуроры и судьи нуждаются в субсидиях а пенсионеры нет!! слишком много едят пенсионеры!!
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Список нужд затвердять на вінницькому кагалі
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*Выписывайте * всех безработных , иначе никаких субсидий ...!!!
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А ще краще - всі на заробітки до за кордон, якщо нездатні відстоювати своє право на своїй землі.
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Субсидии получат все, кто в них нуждается, - Гройсман

...То есть никто...
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ну почему же никто, я уверен мама ревы нуждается да и теща гроси то же нуждается!!
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Что-то давно не было видно розенко. В телевизор перестал влезать?
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Держава штучно створює умови для скорочення кількості субсидіантів.
Сьогодні 09:52
Одним з методів для скорочення кількості одержувачів субсидій стане обмеження часу роботи управлінь або комісій соцзахисту.
Директор спеціальних програм Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев заявив, що держава штучно створює умови для скорочення кількості субсидіантів. Таку думку експерт висловив в інтерв'ю для golos.ua.

"При цьому слід підкреслити, що держава штучно створить умови, наприклад, обмежуючи час роботи відповідних управлінь або комісій соцзахисту, для того щоб якомога більшу кількість домогосподарств ці субсидії не отримало. Зрозуміло, що буде висунуто претензії до споживачів. Скажуть, мовляв, чому ви не зверталися влітку за призначенням субсидій, а тепер у нас немає часу надати все те, що ви хочете", - пояснив Рябцев.

Експерт зазначив, що в Кабінеті міністрів вже прозвучали подібні заяви. Водночас, він додав, що черги бажаючих отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг будуть дуже великими.

"І зрозуміло, що не всі, хто звернуться за призначенням субсидій в кінці вересня - початку жовтня їх отримають. Просто через те, що органи соцзахисту фізично не зможуть обробити таку кількість заявок. Влада знає це. У міністерстві знають це. І це робиться спеціально", - резюмував Рябцев.

Нагадаємо, економіст Олександр Охріменко заявив, що після підняття цін на газ відбудеться урізання субсидій в два рази.
http://ua1.com.ua/society/derzhava-shtuchno-stvoryue-umovi-dlya-skorochennya-kilkosti-subsidiantiv-ekspert-46270.html
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Уряд придумав ще один спосіб як зменшити кількість субсидіантів.
Мінсоцполітики готує зміни до 409 Постанови КМУ.

Соцполітрук Рева придумав ще один спосіб як після підвищення цін на газ на 65% зменшити кількість отримувачів субсидій...

Читайте також: Система субсидій, яка нині діє - сприяє "тінізації" економіки

Мінсоцполітики пропонує позбавляти субсидій ті родини, що не встановили за свій кошт лічильників на газ, електрику, гарячу і холодну воду!
https://uainfo.org/blognews/1536015540-uryad-pridumav-shche-odin-sposib-yak-zmenshiti-kilkist-subsidiantiv.html
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Это он о тех кому просто нечем платить, в основном пенсионеры а то что без субсидии практически ничего не остаётся на жизнь их не волнует. Идут массовые отмены и урезания.
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Я вот сильно нуждаюсь. У меня зарплата эквивалентна 300$ а вы ссуки не даете, говорят, что я богатый и могу сам заплатить 3000 за двухкомнатную квартиру в зимний период Субсидії отримають усі, хто їх потребує, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1263
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300 - это хоть 7500, а кого 200?))), там тоже не попадают)))
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А 200 $ это уже животный мир. Именно 200 $ тратится на содержание одной собаки в приюте для животных на западе в месяц.
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300 $ зарплаты - 120 $ коммуналка = 180 $ остаётся на жизнь тебе в месяц, это 6 $ в день.
Это две чашки кофе тебе в день, по западным стандартам и расценкам.
То есть голодная смерть обеспечена.
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вчера смотрел решку, индия... чуваки перебирают мусор, ведущая рит: эти несчастные получают до 5 баксов в день!)))))
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В Индии большое количество населения относится к касте неприкасаемых... Им отказано в праве на достойную жизнь. Их просто можно убить, изнасиловать, покалечить, сделать рабами, итд... И ничего за это не будет... Вот они и роются по мусорниках, ибо им нельзя прикасаться к людям высших каст.
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Ну так это мне 6$ (2 чашки коХВЭ, а жинка тоже коХВУ хочет, а у нее зарплата 150$ Субсидії отримають усі, хто їх потребує, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8693
Мне нравится как Петя Бампер на ютюбе рассказывал про споживчий кошик.
Говорит,
- одів носки, труси, світер і пішов на роботу.
- На роботі питають, а де твої штани?
- Кажу, а в кошику не було, не прЄдумотрЄно... Субсидії отримають усі, хто їх потребує, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8693
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А потребують мало бо в країні неабиякі покращення- значна частина людей вже повиздихала, решта втікає за кордон від рехформ і гарного життя по- новому
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Будет как и с матпомощью: Депутаты, АП, КМ ... Субсидії отримають усі, хто їх потребує, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6828
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСубсидии получат все, кто в них нуждается, - Гройсман
 
 
 
 
 
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