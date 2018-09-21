 Субсидии получат все, кто в них нуждается, - Гройсман

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Была усилена справедливость относительно назначения субсидий для украинских граждан, возможно, это вызывало опасения. Хочу сказать, что все, кто нуждается в субсидиях, их получат. Но только по Киевской области мы нашли 20 тыс. случаев получения субсидий в двух местах", - сказал Гройсман.
Вместе с тем, министр соцполитики Андрей Рева прокомментировал информацию о том, что якобы для оформления субсидий необходимо выписывать из жилья людей, не проживающих там. По его словам, информация о необходимости для получения субсидий выписывать с жилплощади людей, не проживающих в квартире, не соответствует действительности.
"В программу субсидий внесены серьезные изменения, но это не делает обязательным выписывание детей, живущих и работающих в других городах. Постановление правительства №329 не требует выписывать людей, которые прописаны по адресу, но живут и работают в других городах. Поэтому если кто-то говорит людям, что нужно выписываться, он вводит их в заблуждение", - заверил Рева.
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Сьогодні 09:52
Одним з методів для скорочення кількості одержувачів субсидій стане обмеження часу роботи управлінь або комісій соцзахисту.
Директор спеціальних програм Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев заявив, що держава штучно створює умови для скорочення кількості субсидіантів. Таку думку експерт висловив в інтерв'ю для golos.ua.
"При цьому слід підкреслити, що держава штучно створить умови, наприклад, обмежуючи час роботи відповідних управлінь або комісій соцзахисту, для того щоб якомога більшу кількість домогосподарств ці субсидії не отримало. Зрозуміло, що буде висунуто претензії до споживачів. Скажуть, мовляв, чому ви не зверталися влітку за призначенням субсидій, а тепер у нас немає часу надати все те, що ви хочете", - пояснив Рябцев.
Експерт зазначив, що в Кабінеті міністрів вже прозвучали подібні заяви. Водночас, він додав, що черги бажаючих отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг будуть дуже великими.
"І зрозуміло, що не всі, хто звернуться за призначенням субсидій в кінці вересня - початку жовтня їх отримають. Просто через те, що органи соцзахисту фізично не зможуть обробити таку кількість заявок. Влада знає це. У міністерстві знають це. І це робиться спеціально", - резюмував Рябцев.
Нагадаємо, економіст Олександр Охріменко заявив, що після підняття цін на газ відбудеться урізання субсидій в два рази.
http://ua1.com.ua/society/derzhava-shtuchno-stvoryue-umovi-dlya-skorochennya-kilkosti-subsidiantiv-ekspert-46270.html
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Мінсоцполітики готує зміни до 409 Постанови КМУ.
Соцполітрук Рева придумав ще один спосіб як після підвищення цін на газ на 65% зменшити кількість отримувачів субсидій...
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Мінсоцполітики пропонує позбавляти субсидій ті родини, що не встановили за свій кошт лічильників на газ, електрику, гарячу і холодну воду!
https://uainfo.org/blognews/1536015540-uryad-pridumav-shche-odin-sposib-yak-zmenshiti-kilkist-subsidiantiv.html
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Это две чашки кофе тебе в день, по западным стандартам и расценкам.
То есть голодная смерть обеспечена.
Мне нравится как Петя Бампер на ютюбе рассказывал про споживчий кошик.
Говорит,
- одів носки, труси, світер і пішов на роботу.
- На роботі питають, а де твої штани?
- Кажу, а в кошику не було, не прЄдумотрЄно...