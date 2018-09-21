 Субсидии получат все, кто в них нуждается, - Гройсман

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Была усилена справедливость относительно назначения субсидий для украинских граждан, возможно, это вызывало опасения. Хочу сказать, что все, кто нуждается в субсидиях, их получат. Но только по Киевской области мы нашли 20 тыс. случаев получения субсидий в двух местах", - сказал Гройсман.

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Вместе с тем, министр соцполитики Андрей Рева прокомментировал информацию о том, что якобы для оформления субсидий необходимо выписывать из жилья людей, не проживающих там. По его словам, информация о необходимости для получения субсидий выписывать с жилплощади людей, не проживающих в квартире, не соответствует действительности.

"В программу субсидий внесены серьезные изменения, но это не делает обязательным выписывание детей, живущих и работающих в других городах. Постановление правительства №329 не требует выписывать людей, которые прописаны по адресу, но живут и работают в других городах. Поэтому если кто-то говорит людям, что нужно выписываться, он вводит их в заблуждение", - заверил Рева.

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