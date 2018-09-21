 Сенцов написал письмо правозащитнице Щур: "Он находится в информационном вакууме"

Об этом Щур написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"17 сентября Олег Сенцов написал письмо. Сегодня мы его получили. Письмо из 2 частей. Одна - для коллег с конкретными указаниями о постановке фильма по своей пьесе "Номера".

Другая…О здоровье не пишет вообще. А о чем пишет? В основном о том, что ему очень не хватает конкретной информации. Не "ахов и охов, слез и соплей", которые он получает в 90 процентах писем, а именно информации о конкретных событиях, которые происходят в мире вокруг украинских заключенных в российских тюрьмах, вокруг целей его голодовки. Он находится в информационном вакууме. Телевизор, и тот сломался. Так что он не может даже наблюдать "как Россия мирит Сирию". Закончилась подписка на "Новую газету". Но вот это важно: "Опережая вашу инициативу – подписывать не надо. Можно лишь лично мне, и то в ноябре на первое полугодие 19-го года. НО ТАК ДАЛЕКО Я НЕ ЗАГЛЯДЫВАЮ", - рассказала она.

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"Впрочем, он пишет и вот это: "Да я получаю достаточно писем. В основном 10-15 в неделю. Но в основном это похоже на стон от какого-то однообразного флэшмоба, в том числе и зарубежного. С другой стороны. Мне более важно, чтобы что-то происходило, чем самому знать об этом. Действие важнее информации о нём". И ещё вот цитата: "Не серчайте на меня, если я бываю придирчив и резок. С собою я ещё более жесток, поверьте. Просто без такого конкретного подхода и конкретных целей не будет конкретных результатов, а я привык делать все хорошо, от малых вопросов до больших, и привык побеждать!" - добавила правозащитница.



